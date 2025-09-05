Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară a crescut cu șapte la sută față de anul trecut
Moldpres, 5 septembrie 2025 14:10
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, această evoluție pozitivă este atribuită ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
14:10
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară a crescut cu șapte la sută față de anul trecut # Moldpres
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, această evoluție pozitivă este atribuită ...
14:10
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției # Moldpres
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, transmite MOLDPRES.Potrivit unui comunicat al instituţiei, un caz recent raportat către FGDSB...
14:00
Serghei Cotelinic a fost desemnat în funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # Moldpres
Serghei Cotelinic a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), concurs...
14:00
O tragedie de proporții a fost evitată, joi seara, când o butelie cu gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafaț...
Acum 2 ore
13:20
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin R. Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale # Moldpres
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin Republicii Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocie...
13:00
Daniella Misail-Nichitin îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași în scheme de corupere electorală: „Protejați-vă votul și nu cedați în fața presiunilor ilegale” # Moldpres
În contextul apropierii alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile naționale, inclusiv Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), sunt în alertă maximă ...
Acum 4 ore
12:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în următoarele săptămâni în Republica Moldova. Precizările lui Viorel Cernăuțeanu # Moldpres
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în următoarele săptămâni în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Ș...
12:30
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Moldpres
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, tran...
12:00
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah vor fi blocate de Serviciul Fiscal de Stat. Dorin Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Anunțul a fost făcut, vineri, 5 se...
11:40
Peste 7 mii de locuitori din Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare # Moldpres
Peste 7.000 de locuitori ai raionului Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50% și fac parte din proiectul „Finalizarea sistemului de ...
11:30
Romanul „Când ești fericit, lovește primul”, de Tațiana Țîbuleac, lansat la Bookfest Chișinău # Moldpres
Romanul „Când ești fericit, lovește primul”, semnat de scriitoarea Tațiana Țîbuleac, a fost lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Potrivit autoarei, ideea cărții a pornit de la o discuție personală cu tatăl ...
11:20
Sumele TVA restituite din bugetul de stat în primele șase luni, în creștere față perioada similară din anul trecut # Moldpres
În primele șase luni ale anului curent, din Bugetul de stat au fost restituite sume TVA în valoare totală de 2,06 miliarde lei, cu circa 19,9 milioane lei (0,98%) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2024, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Fi...
11:10
Peste 50 de angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției (IGP) susțin, vineri, 5 septembrie, testul anual „Bereta Neagră”, menit să le evalueze capacitățile și abilitățile fizice, comun...
11:00
Grav accident în raionul Hîndești. Un adolescent a murit, după ce a ajuns cu motocicleta într-un copac # Moldpres
Un băiat în vârstă de 14 ani din Hîncești și-a pierdut viața, într-un accident de motocicletă produs pe traseul Ivanovca–Cățăleni, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați, vineri, în jurul orei 08:00....
11:00
Peste 2 800 de servicii medicale de înaltă performanță au fost contractate suplimentar de CNAM # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a semnat în această săptămână acorduri adiționale cu prestatorii de servicii medicale, în cadrul contractării suplimentare de servicii de înaltă performanță, comunică MOLDPRES.Potri...
10:50
Consiliului Național al Audiovizualului din România a notificat TikTok despre un „comportament neautentic coordonat”, care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova # Moldpres
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis, joi, 4 septembrie, o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat”, care poate influența alegătorii care votează în România pe...
Acum 6 ore
10:30
Interviu MOLDPRES // Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin: Republica Moldova trece printr-un val de atacuri concertate, venite din exterior și sprijinite de grupări criminale” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, oficialul a vorbit despre platformele strategice de cooperare dintre MAI și instituțiile europ...
10:20
O fermă didactică va fi creată la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, cu sprijinul Cehiei # Moldpres
O fermă didactică modernă va fi construită la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, cu sprijinul Cehiei. Proiectul, discutat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu participarea directorului Ag...
10:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a extins, până la 15 septembrie, avertizarea meteorologică privind riscul sporit de incendii, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, pe întreg teritoriul țării se va menține un pericol ...
10:20
Președintele Parlamentului: „Planul Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara” # Moldpres
Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va reuși, pentru că cetățenii își doresc libertate și un viitor european. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar ...
09:30
Munca la negru, sub lupa inspectorilor: peste 5 200 de cazuri depistate de Inspectoratul Muncii în anul curent # Moldpres
Un număr record de 5 200 de cazuri de muncă nedeclarată au fost depistate de la începutul anului curent, depășind totalul de 4 029 de cazuri înregistrate pe parcursul anilor 2017–2024, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM),...
09:30
Bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate în urma unor descinderi operate la organizația „Kitaeț” # Moldpres
Bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, au fost ridicate în urma descinderilor efectuate la domiciliile și automobilele unor persoane implicate în activitățile organizației criminale...
08:50
Bookfest 2025 // Muzeografa Varvara Buzilă a lansat o carte dedicată istoriei Muzeului Satului: „Noi toți suntem produsul arhitecturii populare” # Moldpres
Muzeografa și etnografa Varvara Buzilă a lansat volumul care reflectă istoria și conceptul Muzeului Satului din Chișinău. Lucrarea reunește eforturile mai multor generații de arhitecți, etnografi, muzeografi și oameni de cultură și a fost lansată joi, 4 septembrie, &...
08:50
Acum 8 ore
08:40
Naționala de fotbal a Moldovei va juca cu Israelul în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Moldpres
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa vineri, 5 septembrie, cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor juca cu selecționata Israelului pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, cu începere de la ora 21:45. Partida va ...
08:40
Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că se va întâlni în curând cu președintele rus, Vladimir Putin, după ce a vorbit în cursul zilei, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni, relatează AF...
08:30
Procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat în această dimineață percheziții în noi locații vizate în ca...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 5 septembrie, un curs valutar pentru euro de 19 lei și 48 de bani, în creștere cu patru bani față de ziua precedentă, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american se scumpește cu doi bani ...
Acum 24 ore
21:00
Meteorologii anunță vreme stabilă și soare pentru ziua de vineri, dar avertizează asupra riscului de incendii # Moldpres
Republica Moldova va avea parte de un sfârșit de săptămână cu vreme stabilă și cer senin. Temperaturile vor ajunge până la +32 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciulu...
20:50
Persoanele fizice, instituțiile și companiile private au acoperit 49% din plafonul de energie regenerabilă, anunță Ministerul Energiei # Moldpres
Peste 48,7 MW de capacități instalate de sisteme fotovoltaice, deținute de circa 2 400 de prosumatori (persoane fizice, instituții publice și companii private), au fost înregistrate până la sfârșitul lunii iulie 2025, în baza mecanismului de factura...
20:00
Șase echipe de pompieri au intervenit de urgență, în această seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cafenea din Chișinău, care a afectat și o frizerie apropiată, comunică MOLDPRES.Solicitată de Agenție, ofițera de presă a IGSU, Liliana Pușcașu,...
19:30
Premierul Dorin Recean, în dialog cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere: „Uniunea Europeană constată progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor” # Moldpres
Uniunea Europeană constată progrese semnificative realizate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul reformelor și anunță debursarea a 18,9 milioane de euro de către Comisia Europeană prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Ban...
19:20
Douăzeci și șase de țări s-au „angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau &icir...
19:20
Misiunea preelectorală a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în vizită la Parlament # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu delegația Misiunii preelectorale a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care se află zilele acestea în vizită, în Republica Moldova cu scopul de a evalua campania electorală și...
19:10
Președinta Maia Sandu îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor la vigilență pentru a expune ingerințele străine # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de M...
18:40
Sectorul bancar din Moldova se aliniază standardelor europene prin proiecte de guvernanță corporativă # Moldpres
Peste 70 de reprezentanți ai băncilor au participat la Chișinău la un seminar dedicat consolidării guvernanței corporative, organizat de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Uniunea Europeană. Evenimentul a vizat instruirea conducerii băncilor în ap...
17:30
Peste 30 de judecători și procurori au participat la o sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, comunică MOLDPRES.Evenimentul a fost desfă...
17:10
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în p...
17:10
VIDEO // Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din nordul țării. Gruparea ar fi urmărit coruperea alegătorilor prin aplicațiile „PSB” și „Taito”, dar și a canalelor de Telegram # Moldpres
Două persoane au fost reținute în urma celor peste 40 de percheziții desfășurate în nordul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor. Gruparea ar fi utilizat aplicațiile „PSB” și „Taito&...
17:00
Pompierii au intervenit joi după-amiază la clădirea Parlamentului Republicii Moldova, după ce sistemul de alarmă antiincendiu a fost declanșat. Incidentul s-a produs la ora 15:41, când Serviciul 112 a recepționat un apel privind prezența fumului în interiorul ...
16:30
MAI anunță prioritățile pentru anii 2026 - 2030. Marta Kos: „Strategia se referă la ceea ce este esențial pentru aderarea la UE: combaterea corupției și protejarea Moldovei și Europei” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat astăzi prioritățile strategice pentru perioada 2026–2030. Printre acestea se numără modernizarea instituțiilor, creșterea siguranței cetățenilor și avansarea în parcursul de integrare europeană a țării, inf...
16:30
Tot mai mulți moldoveni investesc în energie solară: aproape jumătate din plafonul național pentru prosumatori a fost deja atins # Moldpres
Peste 48,7 MW de capacități instalate în sisteme fotovoltaice au fost conectate la rețea, prin mecanismul de facturare netă, până la sfârșitul lunii iulie 2025, anunță Ministerul Energiei. Acestea aparțin unui număr de circa 2.400 de prosumatori,...
16:10
Comisara Europeană pentru Extindere: „Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Moldovei este ca forțele pro-europene să câștige” # Moldpres
Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei în afacerile interne ale Moldovei este ca forțele pro-europene să câștige, să avem un Parlament și un Guvern capabil să continue reformele. Declarația a fost făcută astăzi de Comisara europeană pentru ...
15:30
VIDEO // Marta Kos a lansat la Chișinău un apel pentru investitorii străini: „UE dorește să vadă o Moldovă puternică și independentă economic, care respectă statul de drept și valorile noastre comune” # Moldpres
Republica Moldova a intrat într-o etapă decisivă a parcursului european, iar sprijinul Uniunii Europene rămâne ferm, au transmis la Chișinău vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Cele d...
15:10
Moldova a făcut în ultimii trei ani mai mult decât în ultimii 30, afirmă Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos # Moldpres
Republica Moldova a accelerat procesul de reforme într-un ritm fără precedent, comparabil cu un progres de „zece ori mai rapid” decât în ultimele trei decenii. Declarația a fost făcută astăzi de către Comisarul european pentru Extindere, Marta...
15:10
VIDEO // IGP a aplicat modificări în sistematizarea traficului rutier din capitală pentru fluidizarea circulației în orele de vârf # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a aplicat modificări în sistematizarea traficului rutier din capitală pentru fluidizarea circulației rutiere și evitarea ambuteiajelor în orele de vârf, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, în zona intersecți...
14:50
UE alocă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și încurajează investițiile private # Moldpres
Uniunea Europeană a anunțat acordarea unui nou sprijin financiar Republicii Moldova, în valoare de 18,9 milioane de euro, prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Decizia vine după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la ...
Ieri
14:30
Nu Rusia trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, declară secretarul general al NATO # Moldpres
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES. „De ce să ne intereseze ce gânde...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.