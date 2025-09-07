Bătaie la o stație de troleibuz din capitală. Un taxator s-a luat la pumni cu un pasager. Imagini surprinse de martori - VIDEO

ProTV.md, 7 septembrie 2025 17:30

Bătaie la o stație de troleibuz din capitală. Un taxator s-a luat la pumni cu un pasager. Imagini surprinse de martori - VIDEO

Acum 15 minute
18:00
Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”
Acum 30 minute
17:50
Și reprezentativa de până la 19 ani se află într-un cantonament de pregătire. Elevii lui Lilian Popescu au învins la limită Albania și au cedat cu 3 la 4 în fața echipei similare din Kosovo - VIDEO
17:50
Mii de americani au ieșit în stradă la Washington pentru a protesta față de desfășurarea Gărzii Naționale ordonată de Donald Trump - VIDEO
Acum o oră
17:30
Bătaie la o stație de troleibuz din capitală. Un taxator s-a luat la pumni cu un pasager. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Acum 2 ore
17:10
O remiză și un eșec pentru naționala Moldovei de până la 18 ani în cele două meciuri amicale contra României - VIDEO
17:00
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia - VIDEO
17:00
Medaliile continuă să vină și la Mondialul de canoe maraton. Daniela Cociu a adus a treia distincție pentru țara noastră - VIDEO
16:40
Victime numeroase în Ucraina după cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul războiului. Sediul Guvernului de la Kiev a luat foc: Trei persoane au murit, iar 18 au fost rănite - FOTO/VIDEO
16:30
Prima moțiune de cenzură din cele 4 împotriva Guvernului României a picat. Dezbaterile din Parlament continuă pe următoarele 3 moțiuni - VIDEO
Acum 4 ore
16:10
CEC a aprobat lista electorală pentru alegerile din 28 septembrie. Care va fi ordinea candidaților în buletinele de vot
16:00
CEC lansează Linia Fierbinte pentru raportarea cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor: Va fi gestionată de CNA
15:50
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
15:00
Cum acționează o fermă de troli pentru a crește vizibilitatea unor teme la nivel public și cum se desfășoară procesul de propagare a ideilor otrăvitoare pe internet? Renato Usatîi - într-o investigație din presa română
14:50
Cum acționează o fermă de troli pentru a crește vizibilitatea unor teme la nivel public și cum se desfășoară procesul de propagare a ideilor otrăvitoare pe internet? Renato Usatîi - drept exemplu într-o investigație din presa română
14:40
Maia Sandu, după cel mai mare atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul războiului: „Moldova este alături de Ucraina și împotriva acestor terori”
14:30
Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”
Acum 6 ore
13:30
Criză politică în Japonia. Premierul Shigeru Ishiba și-a dat demisia după un mandat de doar 11 luni
12:50
Un șofer a murit carbonizat după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc, în București - FOTO/VIDEO
12:40
Mai multe rachete au fost lansate asupra Israelului, din Fâșia Gaza
12:40
Violențe la Atena, după proteste antiguvernamentale. De ce au ieșit grecii în stradă
Acum 8 ore
12:00
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia
11:50
Ronaldo și Felix au făcut spectacol la debutul Portugaliei în preliminarii! Anglia, victorie chinuită cu Andorra
11:40
Din nou lacrimi pentru Amanda Anisimova » A plâns fără oprire la US Open: „Nu puteam să văd mingea când serveam”
11:40
Meciul din grupa României în preliminariile pentru Campionatul Mondial, întrerupt dintr-un motiv inedit
11:30
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România notifică TikTok pe subiectul alegerilor din Moldova: „Reţele de conturi care amplifică artificial conţinut politic. Așa a fost și în cazul lui Georgescu”
11:00
Aryna Sabalenka a câștigat cel mai mare premiu din istorie: noul titlu la US Open îi aduce o avere
10:20
LIVE TEXT. Victime numeroase în Ucraina după cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul războiului. Sediul Guvernului de la Kiev a luat foc: Trei persoane au murit, iar 18 au fost rănite - FOTO/VIDEO
10:20
Aeronave poloneze și aliate ridicate de la sol după valul masiv de drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei
Acum 12 ore
10:10
LIVE TEXT. Victime numeroase în Ucraina după cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul războiului. Sediul Guvernului de la Kiev a luat foc: Trei persoane au murit, iar 18 au fost rănite - VIDEO
10:10
Reuters a eliminat, la cererea televiziunii chineze, înregistrarea video cu Putin și Xi Jinping discutând despre nemurire
10:00
Victime numeroase în Ucraina după cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul războiului. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev - VIDEO
09:50
Războiul din Ucraina are o nouă armă șocantă
09:40
Teroare în Australia: Doi minori, de 12 și 15 ani, măcelăriți cu macete de indivizi mascați
09:10
Cel puțin trei morți și 18 răniţi la Kiev, după un atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale din capitala Ucrainei
08:40
Militar canadian, găsit mort după patru zile de căutări în Letonia
08:40
Un obiect neidentificat a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei. Ar fi vorba despre o dronă
08:20
Ucraina, acuzată că a lovit un centru „unic” în lume de la centrala nucleară Zaporojie
08:20
Primul raport după accidentul de funicular de la Lisabona: Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde
08:10
Sfârșit de săptămână cu maxime de până la 31 de grade. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
08:10
craina, acuzată că a lovit un centru „unic” în lume de la centrala nucleară Zaporojie
Acum 24 ore
21:30
Curaj, rezistență și putere: 52 de angajați ai brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” au luptat pentru bereta neagră. Câți au obținut-o -VIDEO
21:30
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova a început oficial mandatul. Iwona Piorko și-a prezentat scrisorile de acreditare - VIDEO
21:30
Rușii pregătesc lovitura „decisivă” la Pokrovsk, susține armata Kievului. Ce mișcări fac acum trupele lui Putin
21:10
Raid la una dintre cele mai mari fabrici Hyundai din Statele Unite. Sute de persoane care lucrau ilegal, arestate
20:50
Forfotă mare prin podgoriile de struguri: Viticultorii sunt în plin sezon de recoltare. Cum va fi roada în acest an - VIDEO
20:40
Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.09.2025
19:10
Un suedez a scris istorie la tenis de masă, după ce a devenit campion al unei competiții Grand Smash, echivalentul turneelor de Mare Șlem din tenisul de câmp - VIDEO
19:00
Videoclip șters. Discuția controversată între Putin și Xi, preluată de presa mondială, a supărat televiziunea de stat chineză
19:00
Premieră la Vatican: Pelerinaj pentru catolicii din comunitatea LGBT+
