Seniorii din capitală, invitați în weekend la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber

09:40

Primăria Municipiului Chișinău a adus un omagiu Limbii Române, prin tradiționala depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu din scuarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, precum și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Viceprimarul capitalei, Ilie Ceban a declarat la eveniment că este de datoria noastră a tuturor, să ne cunoaștem limba și să o vorbim corect, pentru că este identitatea noastră ca neam. „Limba română este puntea...