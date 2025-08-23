Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul PMAN

Primăria Municipiului Chișinău, 23 august 2025 18:10

Primăria Municipiului Chișinău informează că &ic...

Acum 30 minute
18:10
Acum 12 ore
10:10
Lansarea la linie a unui lot de 20 de troleibuze achiziționate din Tallin, Estonia Primăria Municipiului Chișinău
Ieri
16:40
Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru perioada 22 august, ora 19:00 – 23 august, ora 05:00 Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertiz...
16:20
Cetățenii sunt invitați să participe la evenimentele culturale și sportive organizate în weekendul 23 - 24 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău organizează în zilele de odihnă: 23...
15:10
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 23-24 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weeken...
11:30
Dansuri și voie bună pentru seniorii din Chișinău, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe 23 și 24 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
11:20
APL Chișinău va participa în calitate de fondator la crearea Parcului de Tehnologii Avansate „Moldova HiTech Park” Primăria Municipiului Chișinău
APL Chișinău va participa în calitat...
11:10
Festivalul „Dor de Chișinău” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informea...
10:30
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane lei pentru sprijinirea familiilor din blocul de la Durlești Primăria Municipiului Chișinău
Municipalitatea va transfera 3 milioane de lei pentr...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
15:10
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de caniculă pentru vineri, 22 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pent...
11:20
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, în perioada 23 – 31 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în ...
09:30
Investiții ale APL Chișinău în modernizarea și întreținerea bazinelor de înot din gestiunea instituțiilor educaționale, în perioada anilor 2020-2025 Primăria Municipiului Chișinău
În perioada 2020–2025, Primăria Mun...
20 august 2025
16:10
Viceprimarul Angela Cutasevici a întreprins o vizită de lucru la IMSP SCM nr. 4, unde sunt în desfășurare lucrări de reparație capitală Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici a întrepri...
12:10
Podcastul „Chișinău Live”, episodul 4, ediția 2025. Invitat: Tatiana Oboroc, șefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că miercuri, 20 august 2025, șefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Tatiana Oboroc, a participat la podcastul „Chișinău Live”. În cadrul podcastului au fost abordate problemele majore cu care se confruntă copiii din municipiu, precum și soluțiile concrete propuse de municipalitate pentru a le soluționa.  Totodată, a fost prezentată activitatea Direcției în prevenirea abuzurilor și sprijinirea familiilor vulnerabile, precum și imp...
10:10
Prezentarea Ghidului metodologic culinar privind alimentația copiilor de vârstă preșcolară din municipiul Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că miercuri a fost prezentat oficial Ghidul metodologic culinar privind alimentația copiilor de vârstă preșcolară, ediția a II-a. În sală au fost prezenți cca 300 de persoane: manageri ai instituțiilor preșcolare, bucătari-șefi, lucrători medicali, autori ai ghidului, reprezentanți ai administrației publice locale, specialiști în sănătate publică etc. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că în ultimii ani, calitatea alimentației...
10:00
Desfășurarea celei de-a doua etape de înscriere a copiilor la școlile municipale cu profil de arte Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
19 august 2025
17:00
Atenție șoferi: suspendarea traficului rutier pe unele străzi din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
14:10
Semnarea contractului cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii urbane a Municipiului Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
13:50
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 21 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Joi, 21 august 2025, ora 15:00, se convoacă ședința extraordinară a ...
13:30
Lucrări de reabilitare și pregătire pentru noul an școlar în instituțiile de învățământ din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că 14...
12:30
Finalizarea evaluării ofertelor depuse prin licitație publică în cadrul proiectului „Deșeuri Solide Chișinău” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Au...
10:40
Festivalul „DOR de Chișinău” aduce împreună oameni, povești și tradiții, pe 24 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău amintește concitadinilor noștri...
10:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 august 2025 (continuare din 29.07.2025) Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 august 2025 (continuare din 29.07.2025)...
10:00
Viceprimarul Angela Cutasevici a avut o întrevedere cu Rafal Chibowski, director de țară al organizației People in Need Moldova Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici a avut o î...
18 august 2025
17:00
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
15:40
Evoluția lucrărilor în cadrul Proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, etapa a II-a, la situația din 18.08.2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Re...
13:10
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 11-17 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
12:20
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (începută pe 29.07.2025) Primăria Municipiului Chișinău
Marți, 19 august 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Mu...
11:50
Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a organizat, prin programele sale...
11:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
1. Informație cu privire la pregătirea instituțiilor educaționale către noul an de studii. Admiterea in clasele liceale. Finalizarea odihnei de vară a elevilor în taberele constante din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la situația din domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Raportor: Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială 3. Infor...
16 august 2025
15:40
Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos de tip Slurry Seal pe carosabilul din Calea Orheiului Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
15:30
În Parcul „Dumitru Rîșcanu” a fost inaugurat un complexul sportiv modern Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informe...
15 august 2025
17:30
Un grup de persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova la Primăria Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Un grup de persoane care domiciliază în m...
12:50
Cetățenii sunt invitați să participe la evenimentele culturale și recreative organizate în weekendul 16 - 17 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău organizează în zilele de odihnă: 16-17 august 2025, evenimente cultural-sportive în sectoarele orașului....
12:00
Seniorii din capitală sunt invitați în zilele de weekend (16-17 august 2025) la dansuri, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
11:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 16 – 17 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul...
10:00
Primăria Chișinău sprijină tinerii social-vulnerabili prin Serviciul „Locuința socială asistată” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului sprijină tinerii vul...
09:50
Suspendarea traficului rutier pe anumite străzi din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15...
14 august 2025
14:40
Investiții semnificative din surse municipale, pentru reabilitarea blocurilor sanitare din cadrul instituțiilor educaționale Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că su...
14:40
Pe șoseaua Hâncești se desfășoară lucrări de asfaltare a carosabilului Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
12:20
Programul Festivalului „Dor de Chișinău” – ediția a II-a, 24 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și...
10:40
ATENȚIE! Cod Galben de incendiu Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
13 august 2025
11:10
Consultarea publică privind elaborarea Regulamentului Consiliului Municipal al Elevilor și al Consiliilor Locale de Sector Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță c...
10:10
Podcastul „Chișinău Live”, episodul 3, ediția 2025. Invitat: Viceprimara municipiului Chișinău, Olga Ursu Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că ma...
12 august 2025
15:40
Suspendarea traficului rutier pe șos. Hâncești, pe perioada de noapte: 13-16 august 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în le...
12:00
Fenomenul bulling-ului și comportamentul deviant al adolescenților abordat în cadrul ședinței operative a Primăriei Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat responsabililor...
10:10
Chișinăuieni de pretutindeni, pe 24 august, vă așteptăm acasă, la Festivalul „DOR de Chișinău” Primăria Municipiului Chișinău
Dragi chișinăuieni de pretutindeni! P...
09:30
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu ocazia Zilei internaționale a Tineretului Primăria Municipiului Chișinău
Dragi tineri! Vă mulțumesc pentru prezența acti...
11 august 2025
16:30
Autoritățile municipale solicită implicarea tuturor serviciilor pentru combaterea ambroziei de pe teritoriul urbei Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat luni, în cadrul...
