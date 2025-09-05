Ancheta furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents: trei suspecți scăpați de urmărirea penală
Ziarul National, 5 septembrie 2025 02:45
Trei dintre cei patru suspecți care ar fi fost complici în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Țările de Jos nu vor fi urmăriți...
• • •
Acum 5 minute
03:45
Ilan Șor raportează lui Putin despre afacerile cu banca rusă sancționată pentru influențarea alegerilor din Moldova; Maia Sandu solicită o monitorizare strictă a scrutinului legislativ # Ziarul National
Oligarhul Ilan Șor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova și refugiat acum la Moscova, a apărut joi î...
Acum 2 ore
02:45
Trei dintre cei patru suspecți care ar fi fost complici în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Țările de Jos nu vor fi urmăriți...
Acum 4 ore
00:45
Trump retrage sprijinul pentru securitatea Europei: Statele baltice, vulnerabile fără ajutorul american # Ziarul National
Administrația Trump planifică oprirea programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa, inclusiv inițiativele de fortificare a flancu...
Acum 6 ore
22:45
Ceban neagă legăturile cu consultanții ruși, dar suspiciunile persistă: o întâlnire secretă în Egipt? # Ziarul National
Liderul Blocului "Alternativa", Ion Ceban, ar fi avut o întâlnire în ultimul an cu Iuri Gudilin, unul dintre politehnologii ruși care au fost trimi...
22:45
Zelenski dezvăluie nemulțumirea lui Trump față de importurile europene de petrol rusesc: Europa trebuie să acționeze! # Ziarul National
Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la achizițiile de petrol rusesc efectuate de țările din Uniunea European...
Acum 8 ore
21:45
Pentru ziua de 5 septembrie 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne relativ constantă faţă de ziua precedentă, cu doar mici diferenţe de tempe...
21:45
Moldova și UE deschid porțile investițiilor strategice: șase sectoare economice, în atenția investitorilor # Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău – Republica Moldova întâmpină cu deschidere investițiile strategice. Comisia Europeană, în colaborare cu Guvernul Repub...
21:45
Investiții strategice în Republica Moldova: Comisia Europeană sprijină dezvoltarea economică # Ziarul National
Astăzi a fost lansat un apel oficial pentru investiții strategice în Republica Moldova. Inițiativa vizează crearea unei rețele de investiții privat...
21:45
Macron: 26 de țări, pregătite să formeze o forță internațională pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei după încheierea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Douăzeci și șase de țări, predominant din Europa, s-au angajat să facă parte dintr-o forță internațională ca parte a garanțiilor de securitate pent...
20:45
Zelenski respinge categoric invitația lui Putin de a se întâlni la Moscova pentru discuții de pace # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trum...
Acum 12 ore
19:45
Bulgaria își schimbă poziția: Semnalul GPS al avionului Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat de Rusia # Ziarul National
Guvernul bulgar și-a schimbat joi poziția în ceea ce privește incidentul în care a fost implicat avionul șefei Comisiei Europene. Acesta a anunțat ...
19:45
Maia Sandu cere vigilență maximă în supravegherea alegerilor pentru a împiedica influențele străine # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care se vor ocupa de monitorizarea aleger...
18:45
Nou scandal între agențiile de aplicare a legii din Ucraina: NABU acuză, SBU ripostează! # Ziarul National
O dispută între agențiile de aplicare a legii din Ucraina, care a generat o criză politică în iulie, a reînceput săptămâna aceasta, după ce servici...
18:45
Liderii europeni cer intensificarea presiunilor împotriva Rusiei într-o discuție cu Trump. Zelenski și alianța de susținători promit sprijin continuu pentru Ucraina. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și câțiva lideri europeni, care solicită Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei, au avut ...
18:45
Deputatul Tarnavschi solicită în instanță programarea alegerilor în Găgăuzia pentru 16 noiembrie # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a trimis o cerere către Judecătoria Comrat. Prin aceasta, cere instanței să oblige de...
18:45
Maia Sandu cheamă la vigilență internațională pentru a proteja alegerile din Moldova de ingerințele străine # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor supraveghea alegerile parl...
17:45
Friedrich Merz recunoaște eroarea în evaluarea lui Putin și își propune o colaborare cu Macron pentru a reduce dependența de SUA în era Trump # Ziarul National
"Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin", mărturisește cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru revista Paris Match, d...
17:45
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, punându-l să raporteze direct președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru confirmă...
17:45
Apelul Martei Kos pentru cetățenii moldoveni: Votați pro-european pentru un viitor mai sigur! # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, consideră că cea mai bună replică a cetățenilor Republicii Moldova la intervențiile în treburile in...
16:45
Rutte răspunde Moscovei: Rusia nu poate decide prezența trupelor străine în Ucraina # Ziarul National
Rusia nu este cea care "decide" desfășurarea trupelor străine în Ucraina, în cazul ajungerii la un acord de pace. Aceasta a fost reacția secretarul...
16:45
Pană Google afectează Europa de Sud-Est și România: Oprirea serviciilor timp de două ore raportată de utilizatori # Ziarul National
Unele dintre serviciile Google, inclusiv YouTube, au devenit temporar indisponibile joi în Turcia și în anumite părți ale Europei, cum ar fi Grecia...
16:45
4 septembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a efectuat o vizită la cramele Cric...
16:45
UE sprijină Moldova cu 18,9 milioane de euro și încurajează investițiile în proiectele moldovenești # Ziarul National
Comisia Europeană a alocat Republicii Moldova 18,9 milioane de euro suplimentar prin Mecanismul de reformă și creștere. Aceasta demonstrează angaj...
15:45
Lilian Carp dezvăluie legăturile ascunse ale primarului Chișinăului și pericolele pentru alegerile parlamentare din septembrie, la "Dialog Deschis" # Ziarul National
În această seară, invitatul emisiunii "Dialog Deschis" este deputatul PAS Lilian Carp. Discuțiile vor aborda călătoria lui Ion Ceban la Roma cu viz...
15:45
Întâlnire crucială între Maia Sandu și Comisara Europeană la Chișinău: Pași concreți spre aderarea la UE și investiții semnificative în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care efectuează o vizită oficială...
15:45
Ministrul Agriculturii din Israel, Avi Dichter, impresionat de plantațiile de struguri ale fraților Vedrașco din Moldova # Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - Frații Vedrașco au transformat inițiativa de familie într-o afacere cu recunoaștere internațională. Au fost primii ca...
Acum 24 ore
14:45
Marta Kos laudă progresele Moldovei în cadrul întrevederilor cu Maia Sandu și Dorin Recean # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și cu premierul Dorin Recea...
14:45
Dacian Cioloș îndeamnă la maturitate politică și relații solide între România și Republica Moldova # Ziarul National
Dacian Cioloș, care a ocupat funcția de prim-ministru al României, comisar european, ministru al Agriculturii și europarlamentar, vede cu optimism ...
13:45
Europenii discută garanțiile de securitate pentru Ucraina și testează angajamentele lui Trump față de criza din est # Ziarul National
Suporteri europeni ai Ucrainei se reunesc joi pentru a evalua angajamentul Statelor Unite în viitoarea securitate a Ucrainei, având în vedere că ef...
13:45
Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin financiar Republicii Moldova, însă fondurile vor fi alocate numai în urma reformelor concrete și a i...
12:45
Plan strategic la Elysee: Coaliția Voluntarilor discută garanțiile de securitate pentru Ucraina cu participarea lui Zelenski # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, coprezidează joi, la Palatul Elysee, o întâlnire a Coaliției Voluntarilor, care reunește principalii susțină...
12:45
S-a dat startul etapei a treia din concursul național pentru tinerii specialiști în educație! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat inaugurarea celei de-a treia etape a Concursului național pentru distribuirea absolvenților în posturi...
10:30
Centrul de instruire horticol din Ţaul prinde viaţă: investiţii de 1,4 milioane euro şi dotări europene pentru viitorii specialişti # Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - S-a demarat construcția Centrului de instruire horticol la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricol...
10:30
UE va iniția procedurile de preaderare cu Moldova după alegerile parlamentare din septembrie # Ziarul National
Uniunea Europeană va iniția procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Această dec...
10:30
Pe 6 și 13 septembrie, echipa „Proimobil” va organiza două tururi imobiliare exclusive dedicate investitorilor și cumpărătorilor interesați d...
09:45
Economiștii și antreprenorii din Moldova propun planul de aderare la UE până în 2028: 12 pași pentru o economie solidă și prietenoasă pentru afaceri # Ziarul National
Zeci de economiști, antreprenori și investitori au prezentat Manifestul ”Europa 2028”, în care sunt expuse 12 acțiuni esențiale pentru asigurarea u...
08:45
️ BerbecLa orizont se întrezărește o zi plină de energie și entuziasm. Abilitățile tale de lider vor străluci, iar proiectele demarate recent vor...
07:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Percheziții de amploare la nordul R. Moldova, în cadrul unui dosar penal privind coruperea electorală și finanțarea ilegalǎ a partidelor politice săvârșită de un grup criminal organizat # Ziarul National
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ,,Fulger” au descins, la primele ore ...
07:30
Moscova avertizează: cerințele de securitate ale Kievului sunt o amenințare pentru Europa # Ziarul National
Rusia a denunțat joi asigurările solicitate de Kiev, calificându-le drept „garanții periculoase pentru continentul european” în contextul unui acor...
Ieri
02:00
Zelenski propune un model de apărare similar Coreei de Sud pentru Ucraina, subliniind necesitatea unei alianțe Europa-SUA # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că un scenariu similar cu cel din Coreea de Sud ar putea fi realizabil şi în Ucraina. Asemenea situației ...
00:00
Zelenski și Macron își coordonează strategiile la Paris înaintea summit-ului Coaliției de Voință: pregătiri intense pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri seara la Palatul Élysée, fiind întâmpinat de președintele francez, Emmanuel Macron. Împr...
00:00
Deraierea tragică a funicularului Gloria la Lisabona: Consulul român, prezent la fața locului pentru coordonare cu autoritățile portugheze # Ziarul National
Consulul de la Ambasada României din Lisabona s-a deplasat la locul incidentului unde faimosul funicular portughez „Gloria” a deraiat. Scopul a fos...
3 septembrie 2025
22:00
ULTIMA ORĂ // Semnal puternic de la Bruxelles pentru R. Moldova: ,,După următoarele alegeri din R. Moldova demarăm procedurile de preaderare la UE" # Ziarul National
,,După următoarele alegeri din R. Moldova demarăm procedurile de preaderare la Uniunea Europeană”. Declarația a fost făcută astăzi la București de ...
21:30
Joi, 4 Septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce câteva schimbări notabile. Temperaturile medii rămân plăcute, oscilând între 16°C și 2...
21:30
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, unde Vladimir Putin este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus a afirmat că nu a auzi...
21:30
Trump asigură că trupele americane rămân în Polonia: „Suntem alături de voi până la capăt” # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis președintelui polonez Karol Nawrocki asigurări că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze”, în cadrul î...
20:30
Putin propune întâlnire la Moscova cu Zelenski și avertizează: Rusia ar putea recurge la forța militară dacă negocierile eșuează # Ziarul National
Rusia şi-ar putea atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară în cazul în care negocierile cu Kievul nu reuşesc, a avertizat Vladimir Putin mier...
20:30
Întâlnirea Xi-Putin-Kim: Avertismentul Europei cu privire la ordinea mondială și provocările de securitate # Ziarul National
Întâlnirea liderilor chinezi Xi Jinping, rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim Jong-un de la Beijing, desfășurată pe 3 septembrie, este văzută ca ...
19:30
Maia Sandu face un apel către iubitorii de lectură la Bookfest Chișinău: "Citiți pentru a trăi liber și a apăra adevărul" # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, aflat acum la a VIII-a...
19:30
Jurnalist prooccidental din Moldova, victima unui atac cibernetic: canalul YouTube cu 70.000 de abonați a fost șters în pragul alegerilor parlamentare # Ziarul National
Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru pozițiile sale pro-occidentale și implicarea în combaterea dezinformării, a anunța...
