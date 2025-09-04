Ceban neagă legăturile cu consultanții ruși, dar suspiciunile persistă: o întâlnire secretă în Egipt?

Ziarul National, 4 septembrie 2025 22:45

Liderul Blocului "Alternativa", Ion Ceban, ar fi avut o întâlnire în ultimul an cu Iuri Gudilin, unul dintre politehnologii ruși care au fost trimi...

Acum 30 minute
22:45
22:45
Zelenski dezvăluie nemulțumirea lui Trump față de importurile europene de petrol rusesc: Europa trebuie să acționeze! Ziarul National
Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la achizițiile de petrol rusesc efectuate de țările din Uniunea European...
Acum 2 ore
21:45
Parţial noros în 5 septembrie 2025: Temperaturi constante și vânt ușor Ziarul National
Pentru ziua de 5 septembrie 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne relativ constantă faţă de ziua precedentă, cu doar mici diferenţe de tempe...
21:45
Moldova și UE deschid porțile investițiilor strategice: șase sectoare economice, în atenția investitorilor Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău – Republica Moldova întâmpină cu deschidere investițiile strategice. Comisia Europeană, în colaborare cu Guvernul Repub...
21:45
Investiții strategice în Republica Moldova: Comisia Europeană sprijină dezvoltarea economică Ziarul National
Astăzi a fost lansat un apel oficial pentru investiții strategice în Republica Moldova. Inițiativa vizează crearea unei rețele de investiții privat...
21:45
Macron: 26 de țări, pregătite să formeze o forță internațională pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei după încheierea conflictului cu Rusia Ziarul National
Douăzeci și șase de țări, predominant din Europa, s-au angajat să facă parte dintr-o forță internațională ca parte a garanțiilor de securitate pent...
Acum 4 ore
20:45
Zelenski respinge categoric invitația lui Putin de a se întâlni la Moscova pentru discuții de pace Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trum...
19:45
Bulgaria își schimbă poziția: Semnalul GPS al avionului Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat de Rusia Ziarul National
Guvernul bulgar și-a schimbat joi poziția în ceea ce privește incidentul în care a fost implicat avionul șefei Comisiei Europene. Acesta a anunțat ...
19:45
Maia Sandu cere vigilență maximă în supravegherea alegerilor pentru a împiedica influențele străine Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care se vor ocupa de monitorizarea aleger...
Acum 6 ore
18:45
Nou scandal între agențiile de aplicare a legii din Ucraina: NABU acuză, SBU ripostează! Ziarul National
O dispută între agențiile de aplicare a legii din Ucraina, care a generat o criză politică în iulie, a reînceput săptămâna aceasta, după ce servici...
18:45
Liderii europeni cer intensificarea presiunilor împotriva Rusiei într-o discuție cu Trump. Zelenski și alianța de susținători promit sprijin continuu pentru Ucraina. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și câțiva lideri europeni, care solicită Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei, au avut ...
18:45
Deputatul Tarnavschi solicită în instanță programarea alegerilor în Găgăuzia pentru 16 noiembrie Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a trimis o cerere către Judecătoria Comrat. Prin aceasta, cere instanței să oblige de...
18:45
Maia Sandu cheamă la vigilență internațională pentru a proteja alegerile din Moldova de ingerințele străine Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor supraveghea alegerile parl...
17:45
Friedrich Merz recunoaște eroarea în evaluarea lui Putin și își propune o colaborare cu Macron pentru a reduce dependența de SUA în era Trump Ziarul National
"Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin", mărturisește cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru revista Paris Match, d...
17:45
Ilan Șor, un pion în strategia Kremlinului pentru destabilizarea Moldovei? Ziarul National
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, punându-l să raporteze direct președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru confirmă...
17:45
Apelul Martei Kos pentru cetățenii moldoveni: Votați pro-european pentru un viitor mai sigur! Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, consideră că cea mai bună replică a cetățenilor Republicii Moldova la intervențiile în treburile in...
Acum 8 ore
16:45
Rutte răspunde Moscovei: Rusia nu poate decide prezența trupelor străine în Ucraina Ziarul National
Rusia nu este cea care "decide" desfășurarea trupelor străine în Ucraina, în cazul ajungerii la un acord de pace. Aceasta a fost reacția secretarul...
16:45
Pană Google afectează Europa de Sud-Est și România: Oprirea serviciilor timp de două ore raportată de utilizatori Ziarul National
Unele dintre serviciile Google, inclusiv YouTube, au devenit temporar indisponibile joi în Turcia și în anumite părți ale Europei, cum ar fi Grecia...
16:45
Ministrul israelian Avi Dichter, fascinat de labirintul vinurilor de la Cricova Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a efectuat o vizită la cramele Cric...
16:45
UE sprijină Moldova cu 18,9 milioane de euro și încurajează investițiile în proiectele moldovenești Ziarul National
Comisia Europeană a alocat Republicii Moldova 18,9 milioane de euro suplimentar prin Mecanismul de reformă și creștere. Aceasta demonstrează angaj...
15:45
Lilian Carp dezvăluie legăturile ascunse ale primarului Chișinăului și pericolele pentru alegerile parlamentare din septembrie, la "Dialog Deschis" Ziarul National
În această seară, invitatul emisiunii "Dialog Deschis" este deputatul PAS Lilian Carp. Discuțiile vor aborda călătoria lui Ion Ceban la Roma cu viz...
15:45
Întâlnire crucială între Maia Sandu și Comisara Europeană la Chișinău: Pași concreți spre aderarea la UE și investiții semnificative în Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care efectuează o vizită oficială...
15:45
Ministrul Agriculturii din Israel, Avi Dichter, impresionat de plantațiile de struguri ale fraților Vedrașco din Moldova Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - Frații Vedrașco au transformat inițiativa de familie într-o afacere cu recunoaștere internațională. Au fost primii ca...
Acum 12 ore
14:45
Marta Kos laudă progresele Moldovei în cadrul întrevederilor cu Maia Sandu și Dorin Recean Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și cu premierul Dorin Recea...
14:45
Dacian Cioloș îndeamnă la maturitate politică și relații solide între România și Republica Moldova Ziarul National
Dacian Cioloș, care a ocupat funcția de prim-ministru al României, comisar european, ministru al Agriculturii și europarlamentar, vede cu optimism ...
13:45
Europenii discută garanțiile de securitate pentru Ucraina și testează angajamentele lui Trump față de criza din est Ziarul National
Suporteri europeni ai Ucrainei se reunesc joi pentru a evalua angajamentul Statelor Unite în viitoarea securitate a Ucrainei, având în vedere că ef...
13:45
Sprijinul financiar al UE pentru Moldova, strict legat de reforme și transparență Ziarul National
Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin financiar Republicii Moldova, însă fondurile vor fi alocate numai în urma reformelor concrete și a i...
12:45
Plan strategic la Elysee: Coaliția Voluntarilor discută garanțiile de securitate pentru Ucraina cu participarea lui Zelenski Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, coprezidează joi, la Palatul Elysee, o întâlnire a Coaliției Voluntarilor, care reunește principalii susțină...
12:45
S-a dat startul etapei a treia din concursul național pentru tinerii specialiști în educație! Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat inaugurarea celei de-a treia etape a Concursului național pentru distribuirea absolvenților în posturi...
10:30
Centrul de instruire horticol din Ţaul prinde viaţă: investiţii de 1,4 milioane euro şi dotări europene pentru viitorii specialişti Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - S-a demarat construcția Centrului de instruire horticol la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricol...
10:30
UE va iniția procedurile de preaderare cu Moldova după alegerile parlamentare din septembrie Ziarul National
Uniunea Europeană va iniția procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie. Această dec...
10:30
„Proimobil” organizează două tururi imobiliare exclusive în București Ziarul National
Pe 6 și 13 septembrie, echipa „Proimobil” va organiza două tururi imobiliare exclusive dedicate investitorilor și cumpărătorilor interesați d...
Acum 24 ore
09:45
Economiștii și antreprenorii din Moldova propun planul de aderare la UE până în 2028: 12 pași pentru o economie solidă și prietenoasă pentru afaceri Ziarul National
Zeci de economiști, antreprenori și investitori au prezentat Manifestul ”Europa 2028”, în care sunt expuse 12 acțiuni esențiale pentru asigurarea u...
08:45
Horoscopul zilei 04.09.2025 Ziarul National
️ BerbecLa orizont se întrezărește o zi plină de energie și entuziasm. Abilitățile tale de lider vor străluci, iar proiectele demarate recent vor...
07:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Percheziții de amploare la nordul R. Moldova, în cadrul unui dosar penal privind coruperea electorală și finanțarea ilegalǎ a partidelor politice săvârșită de un grup criminal organizat ​ Ziarul National
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ,,Fulger” au descins, la primele ore ...
07:30
Moscova avertizează: cerințele de securitate ale Kievului sunt o amenințare pentru Europa Ziarul National
Rusia a denunțat joi asigurările solicitate de Kiev, calificându-le drept „garanții periculoase pentru continentul european” în contextul unui acor...
02:00
Zelenski propune un model de apărare similar Coreei de Sud pentru Ucraina, subliniind necesitatea unei alianțe Europa-SUA Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski consideră că un scenariu similar cu cel din Coreea de Sud ar putea fi realizabil şi în Ucraina. Asemenea situației ...
00:00
Zelenski și Macron își coordonează strategiile la Paris înaintea summit-ului Coaliției de Voință: pregătiri intense pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri seara la Palatul Élysée, fiind întâmpinat de președintele francez, Emmanuel Macron. Împr...
00:00
Deraierea tragică a funicularului Gloria la Lisabona: Consulul român, prezent la fața locului pentru coordonare cu autoritățile portugheze Ziarul National
Consulul de la Ambasada României din Lisabona s-a deplasat la locul incidentului unde faimosul funicular portughez „Gloria” a deraiat. Scopul a fos...
Ieri
22:00
ULTIMA ORĂ // Semnal puternic de la Bruxelles pentru R. Moldova: ,,După următoarele alegeri din R. Moldova demarăm procedurile de preaderare la UE" Ziarul National
,,După următoarele alegeri din R. Moldova demarăm procedurile de preaderare la Uniunea Europeană”. Declarația a fost făcută astăzi la București de ...
21:30
Cer parțial noros în Republica Moldova pe 4 Septembrie 2025 Ziarul National
Joi, 4 Septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce câteva schimbări notabile. Temperaturile medii rămân plăcute, oscilând între 16°C și 2...
21:30
Putin neagă cunoștințe despre filmul în care rolul său este jucat de Jude Law Ziarul National
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, unde Vladimir Putin este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus a afirmat că nu a auzi...
21:30
Trump asigură că trupele americane rămân în Polonia: „Suntem alături de voi până la capăt” Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis președintelui polonez Karol Nawrocki asigurări că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze”, în cadrul î...
20:30
Putin propune întâlnire la Moscova cu Zelenski și avertizează: Rusia ar putea recurge la forța militară dacă negocierile eșuează Ziarul National
Rusia şi-ar putea atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară în cazul în care negocierile cu Kievul nu reuşesc, a avertizat Vladimir Putin mier...
20:30
Întâlnirea Xi-Putin-Kim: Avertismentul Europei cu privire la ordinea mondială și provocările de securitate Ziarul National
Întâlnirea liderilor chinezi Xi Jinping, rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim Jong-un de la Beijing, desfășurată pe 3 septembrie, este văzută ca ...
19:30
Maia Sandu face un apel către iubitorii de lectură la Bookfest Chișinău: "Citiți pentru a trăi liber și a apăra adevărul" Ziarul National
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, aflat acum la a VIII-a...
19:30
Jurnalist prooccidental din Moldova, victima unui atac cibernetic: canalul YouTube cu 70.000 de abonați a fost șters în pragul alegerilor parlamentare Ziarul National
Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru pozițiile sale pro-occidentale și implicarea în combaterea dezinformării, a anunța...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // ȘorLEAKS: Scurgeri de informații despre REȚEAUA condamnatului Șor Ziarul National
Organizația „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în ...
17:00
Ilan Șor investește masiv în proiecte pentru INFLUENȚAREA tineretului din CSI, inclusiv R. Moldova. DETALII inedite despre cele 100 de milioane de dolari alocate de oligarhul condamnat Ziarul National
În primele opt luni ale acestui an, Ilan Șor a direcționat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru a finanța proiectele sale care vizează inf...
17:00
Ministrul Agriculturii din Israel descoperă tradiția și măiestria divinurilor moldovenești la Bălți Ziarul National
3 septembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare din Israel, Avi Dichter, a efectuat o vizită la Bălți, la compania „...
