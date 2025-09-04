Echipa lui Ilan Șor și Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, susțin educația oferind ajutor concret  instituțiilor de învățământ

16:40

Doi cetățeni tunisieni, dintre care unul minor, au fost arestați la Gare de Lyon, la Paris, având asupra lor bijuterii de lux a căror valoare este estimată la zece milioane de euro, a anunțat parchetul francez, potrivit AFP. Informația confirmă o dezvăluire publicată de cotidianul Le Parisien. Conform sursei citate, bunurile furate au fost ascunse … Articolul Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr apare prima dată în BreakingNews.