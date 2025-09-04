A fost lansat turul III al Concursului național de repartizare a tinerilor specialiști în școli

16:00

Mai multe canale de televiziune au dat startul dezbaterilor electorale. Invitații de aseară la Vocea Basarabiei au fost candidatul independent Andrei Năstase și reprezentantul CUB, Valeriu Badea. UCSM a lipsit din studiou. Una dintre temele discutate a fost propunerea lui Năstase de a alege Procurorul General de către întreg poporul, așa cum este votat președintele țării.