A fost lansat turul III al Concursului național de repartizare a tinerilor specialiști în școli
PulsMedia, 4 septembrie 2025 18:10
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea turului III al Concursului național de repartizare a absolvenților în câmpul muncii pe funcții didactice vacante, ediția 2025.
Acum 10 minute
18:20
În această dimineață, o femeie însărcinată, de 28 ani, care era transportată de urgență către spital a născut al șaptelea copil în autoambulanță.
Acum 30 minute
18:10
18:00
(VIDEO) Trump, scandal cu un jurnalist polonez care l-a întrebat despre Putin: „Găsește-ți alt loc de muncă!” # PulsMedia
Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina.
Acum o oră
17:40
Maia Sandu îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor la vigilență pentru a expune ingerințele străine # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO).
17:30
MAI și-a prezentat prioritățile strategice pentru 2026-2030. Comisara europeană Marta Kos a lăudat progresele # PulsMedia
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis joi, 4 septembrie curent, un mesaj de susținere și apreciere angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău. Oficiala europeană a subliniat importanța muncii depuse de instituție în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a declarat că ritmul negocierilor poate fi accelerat datorită calității activității desfășurate.
Acum 2 ore
17:20
Un incident a avut loc la o grădiniță din Sydney, Australia, unde un bunic a luat din greșeală un alt copil în loc de nepotul său. Încurcătura a fost descoperită abia când mama băiețelului a venit să-l ia acasă și a realizat că fiul ei lipsea, relatează Daily Mail.
17:10
(FOTO) Procurori și judecători instruiți pentru soluționarea eficientă a litigiilor electorale în contextul alegerilor parlamentare # PulsMedia
Aproximativ 30 de judecători și procurori au participat la o nouă sesiune de instruire profesională dedicată examinării și soluționării litigiilor electorale, organizată în perspectiva alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025. Evenimentul a fost desfășurat de Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Institutul Național al Justiției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.
17:00
Constantin Țuțu nu a mai ajuns în Republica Moldova. Democratul nu s-a aflat la bordul avionului care a decolat din Atena și a aterizat astăzi pe Aeroportul Internațional Chișinău.
16:50
(VIDEO) Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # PulsMedia
Ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
16:50
Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare # PulsMedia
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN.
16:30
(VIDEO) Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale # PulsMedia
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților.
16:30
Un biciclist a ajuns la spital în stare inconștientă după ce a fost lovit de o mașină, astăzi, 4 septembrie, în apropierea localității Chetrosu, raionul Anenii Noi.
Acum 4 ore
16:20
Fugarul Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, unde i-a raportat liderului de la Kremlin detalii despre activitatea companiei sale „A7” și colaborarea cu banca rusă Promsvyazbank – PSB.
16:00
(VIDEO) Percheziții la Cahul: Droguri de circa 200.000 de lei și muniții, ridicate de polițiști # PulsMedia
Ofițerii Direcției Investigații Sud a INI au documentat, pe parcursul lunii august, activitatea infracțională a unei persoane din raionul Cahul, bănuită de păstrarea și consumul de substanțe narcotice.
16:00
Compania aeriană low-cost Wizz Air își extinde operațiunile pe piața din Republica Moldova și anunță deschiderea a șase rute noi de la Chișinău, potrivit declarației CEO-ului și co-fondatorului, József Váradi.
15:50
Adjunctul Procurorului General Sergiu Russu, propus pentru promovarea evaluării externe de integritate # PulsMedia
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a domnului Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General, și a stabilit că acesta corespunde criteriilor legale prevăzute de Legea nr. 252/2023. Pe baza rezultatelor, Comisia a emis Raportul de evaluare cu propunerea de promovare a evaluării externe.
15:50
(FOTO) Incendiu devastator în plină noapte la Sîngureni, Rîșcani: 300 de animale au fost salvate de pompieri # PulsMedia
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani.
15:40
Curtea de Apel a înăsprit pedeapsa unui procuror din Călărași, acuzat că ar fi cerut mită 300 de euro # PulsMedia
Un procuror din Călărași, acuzat că a pretins 300 de euro pentru a nu ataca cu recurs o hotărâre judecătorească, a primit o pedeapsă mai aspră după ce Curtea de Apel Centru a admis, pe 3 septembrie, apelul procurorilor împotriva sentinței inițiale pronunțate de Judecătoria Strășeni la 30 decembrie 2024.
15:30
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano din Napoli. Ea este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj.
15:30
Partidul Acțiune și Solidaritate are 104 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În lista electorală se regăsesc mai mulți miniștri, deputați și funcționari din actualul Executiv și Legislativ, dar și personalități publice.
15:20
Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe pașii concreți pe care țara noastră îi face în procesul de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar.
15:20
Făptașii care au bătut și jefuit un bărbat de Ziua Independenței s-au predat poliției. Ce spun autoritățile # PulsMedia
Făptașii care l-au bătut grav pe bărbatul în centrul Capitalei, de Ziua Independenței, 27 august, s-au predat benevol vineri, 29 august, polițiștilor. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de ofițera de presă a Poliției municipiului Chișinău, Cristina Talpă.
Acum 6 ore
14:20
(VIDEO) Trei ucraineni refugiați în R.Moldova, reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren, drone și alte bunuri fictive # PulsMedia
Ofițerii Direcției Investigații Centru, împreună cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul angajaților BPDS „Fulger” și în conlucrare cu procurorii PCCOCS, au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.
Acum 8 ore
12:20
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.
12:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor.
Acum 12 ore
09:30
Avertizarea șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu: Noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor - mult mai dure decât în trecut # PulsMedia
Șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, avertizează că noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor sunt mult mai dure decât în trecut, iar cei care promit sau acceptă mită electorală riscă amenzi usturătoare și chiar ani grei de închisoare. Declarațiile au fost făcute în contextul aplicării Legii 100, intrată în vigoare în vara acestui an
09:30
(VIDEO) Noi percheziții matinale cu mascații „FULGER”, într-un dosar de coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice # PulsMedia
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” au efectuat în dimineața zilei de astăzi peste 40 de percheziții, anunță Poliția Națională.
Acum 24 ore
21:30
Trei state democrate americane formează o „alianță sanitară” care să riposteze politicii vaccinale a administrației Trump # PulsMedia
California și alte două state din vestul SUA au anunțat miercuri că formează o ''alianță sanitară'' pentru a propune propriile lor recomandări vaccinale, o inițiativă menită să contracareze eforturile administrației Trump pentru reformarea politicii vaccinale a țării, informează AFP.
21:10
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, susține că formațiunea pe care o conduce nu va recunoaște rezultatele unor alegeri fraudate și a subliniat importanța mobilizării tuturor partidelor de opoziție pentru a asigura transparența scrutinului din 28 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”, difuzată pe 29 august.
20:40
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american # PulsMedia
Compania Shein, un gigant din domeniul fast fashion, a lansat o anchetă după ce o imagine a lui Luigi Mangione – bărbatuljudecat pentru uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, în New York anul trecut – a fost folosită pentru a prezenta o cămașă, scrie BBC News.
20:00
Maia Sandu, la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău: „Vă îndemn să vizitați Bookfest, să citiți și să puneți în brațele copiilor multe cărți - astfel, ei vor crește liberi” # PulsMedia
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că Bookfest a devenit deja o tradiție la Chișinău, un proiect care arată cât de puternică este cultura atunci când ne adună împreună.
19:40
(VIDEO) Incident pe mare în Grecia: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești # PulsMedia
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima.
19:10
Guvernul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii # PulsMedia
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern.
18:50
(VIDEO) Kim Jong-un promite să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova, după întâlnirea cu Putin la Beijing # PulsMedia
Vladimir Putin l-a invitat pe Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri prelungite desfășurate la Beijing, pe marginea celei mai mari parade militare organizate de China, în timp ce liderul nord-coreean a promis să facă „tot ce pot pentru a ajuta” Moscova.
18:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își propune ca, în următorii patru ani, să stimuleze economia Republicii Moldova astfel încât veniturile populației active — salariați din mediul privat, profesori, medici, polițiști și liber-profesioniști — să se dubleze.
18:40
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova.
18:30
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Reacția Ministerului de Externe # PulsMedia
Ambasada Republicii Moldova în Irlanda a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj informativ privind alegerile parlamentare din 28 septembrie, însă imaginea reprezentativă lăsa impresia clară că cetățenii sunt îndemnați să voteze PAS.
Ieri
17:30
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # PulsMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN.
17:20
Un minor de 16 ani a juns la spital, după ce a fost implict într-un accident rutier cu implicarea a trei automobile. Totul s-a produs în seara zilei de 2 septembrie, pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească.
17:20
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul).
17:10
(FOTO) Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină. Victima era sub influența alcoolului # PulsMedia
Un pieton a ajuns la spital cu multiple traumatisme după ce a fost lovit luni seara, 1 septembrie, de o mașină. Accidentul rutier s-a produs în Stânga Nistrului.
16:50
O femeie în vârstă de 44 de ani, care urma să se îmbarce pe cursa „Chișinău–Londra”, a ales să treacă prin culoarul verde „nimic de declarat”. Cu toate acestea, în urma verificărilor suplimentare, în bagajul său de cală au fost depistate 250 de pachete de țigarete, ascunse printre obiectele personale.
16:20
(VIDEO) Percheziții în Orhei: Polițiștii și procurorii destructurează o rețea de droguri: cinci persoane reținute # PulsMedia
Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare.
16:10
Un tribunal din India l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe un bărbat care și-a ucis soția, Lakshmi, din cauza culorii pielii acesteia. Fapta, comisă în urmă cu opt ani, a șocat întreaga țară și readuce în prim-plan problema discriminării pe baza culorii pielii.
16:00
Start dezbateri electorale. Inițiativa lui Andrei Năstase privind alegerea Procurorului General de către popor, spijinită de reprezentantul CUB # PulsMedia
Mai multe canale de televiziune au dat startul dezbaterilor electorale. Invitații de aseară la Vocea Basarabiei au fost candidatul independent Andrei Năstase și reprezentantul CUB, Valeriu Badea. UCSM a lipsit din studiou. Una dintre temele discutate a fost propunerea lui Năstase de a alege Procurorul General de către întreg poporul, așa cum este votat președintele țării.
15:50
Tânăr din Ucraina, ucis la granița cu Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera # PulsMedia
La granița cu Moldova, polițiștii de frontieră au deschis focul asupra a doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera. Unul dintre ei a decedat.
15:30
(VIDEO) De Ziua Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a felicitat militarii și a conferit distincții de stat # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru țară.
15:10
La finele lunii august, în orașul Călărași, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la Kurash – un eveniment ce a reunit cei mai buni luptători din întreaga țară. Printre participanți s-a remarcat și Serghei Rublevschi, sportiv și polițist de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”.
15:10
(VIDEO) Un minor a ajuns la spital după ce trei mașini s-au lovit grav la Glodeni. Unul dintre șoferi nu avea permis # PulsMedia
Un minor a ajuns la spital după ce trei automobile s-au lovit marți, 2 septembrie, pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și medicii de pe ambulanță.
15:10
Candidații PAS implică miniștrii rămași în funcție în campania electorală. Radu Marian a publicat un video de la Ministerul Energiei, pe care ulterior l-a șters # PulsMedia
Candidații PAS implică reprezentanți ai Guvernului, rămași în funcție, în promovarea mesajelor electorale. Radu Marian, aflat pe locul al 21-lea în lista PAS, a publicat, marți seara, un video pe pagina sa de Facebook de la sediul Ministerului Energiei, acolo unde discută cu șeful instituției, Dorin Junghietu, despre realizările guvernării în domeniul energeticii.
