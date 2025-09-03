Drumurile naționale și locale de interes raional vor fi administrate mai eficient

19:00

Liderul PSRM, Tudor Ulianovschi, a publicat un mesaj răvășitor pe rețele, după decesul tatălui său, Xenofon Ulianovschi. „Pentru mine a fost tată, pentru familie a fost inimă și stâlp, pentru studenți profesor și mentor, iar pentru prieteni un suflet cald și nobil. Regret că nu am petrecut mai mult timp împreună”, se arată în mesaj.