Program de instruire pentru jurnaliști și jurnaliste: „Dincolo de senzațional: Cum relatăm profesionist despre violența împotriva femeilor?”
Centrul pentru Jurnalism Independent, 4 septembrie 2025 13:30
În prima lună de toamnă, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și-a planificat mai multe activități. Între altele, vom avea în vizor evoluțiile din spațiul informațional în contextul campaniei electorale și vom continua să întreținem rubricile noastre permanente, abordând diverse subiecte de interes public. Vă invităm să fiți alături de noi! În campania electorală pentru alegerile… The post Agenda CJI pentru luna septembrie 2025 first appeared on CJI.
Platforma digitală Educație pentru media – un nou instrument educațional, care face procesul de studii mai interactiv # Centrul pentru Jurnalism Independent
Începând din luna septembrie 2025, elevii și elevele care au ales să studieze disciplina Educație pentru media vor beneficia și de platforma digitală – https://emi.cji.md/, care găzduiește versiunea electronică a manualelor cu același nume, în limbile română și rusă. Platforma este destinată și cadrelor didactice care vor preda disciplina în calitate de curs opțional sau în formatul de integrare a conținutului de educație media la diferite discipline obligatorii. Acest lucru a devenit posibil gr...
Cazul Guțul, Curtea Constituțională, gazul și evenimente de interes local. Pretexte de reactivare a arsenalului propagandistic pe Facebook în preajma alegerilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
În prima parte a lunii august, monitorizarea spațiului informațional moldovenesc pe Facebook arată că campaniile de dezinformare și discursul manipulator continuă să se intensifice. Mesajele urmăresc erodarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, subminarea procesului electoral și amplificarea diviziunilor sociale prin teme sensibile. Pe cele 83 de pagini și grupuri publice de Facebook, pe care le-am avut în vizor, se observă că narațiunile dominante provin dintr-un arsenal propagandi...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat Platforma digitală Educație pentru media, un instrument educațional modern destinat să sprijine profesorii și elevii în accesarea unor resurse de calitate în domeniul educației media. Evenimentul a avut loc pe 21 august 2025 în incinta Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău și a întrunit profesori și profesoare, care predau disciplina Educație pentru media. Platforma oferă acces gratuit la conținutul manualelor digitale Educație...
Falsurile pe canale de Telegram în luna august: câte o narațiune nouă la fiecare două zile # Centrul pentru Jurnalism Independent
Maia Sandu a cumpărat ilegal biomaterial pentru nașterea unui copil La 3 august, Молдавские Ведомости a publicat un fals de care, din câte se poate deduce, celelalte canale altădată specializate în acțiuni similare, s-au ferit: „Maia Sandu s-a pomenit în centrul unui scandal internațional. Ea este învinuită că a cumpărat ilegal biomaterial de la trei celebrități de la Hollywood pentru a da naștere unui copil”. Falsul fusese publicat de mai multe portaluri din Rusia. În postare, Молдавские Ведомо...
Amplificarea dezinformării pe pagini și grupuri de Facebook: narațiuni, surse și tehnici utilizate înainte de alegeri # Centrul pentru Jurnalism Independent
În a doua jumătate a lunii iulie, volumul mesajelor de dezinformare și manipulare distribuite pe Facebook în context preelectoral a crescut comparativ cu primele două săptămâni pe care le-am avut în vizor anterior. Deși narațiunile principale rămân aceleași, accentele se modifică în funcție de agenda politică și de evenimentele curente. Pe cele 83 de pagini și grupuri publice de Facebook, pe care le-am avut în vizor, se observă că majoritatea narațiunilor își au originea în partide și lideri ai...
Plahotniuc, ședința CSS și pretinsa cenzură pe rețelele sociale: principalele narațiuni de dezinformare pe Telegram # Centrul pentru Jurnalism Independent
Cel puțin 5 canale de Telegram cunoscute pentru răspândirea dezinformărilor și a conținutului prorus în Republica Moldova au fost identificate ca având același centru de control, care le furnizează periodic texte, iar postări identice sunt plasate simultan. O asemenea practică, caracteristică fabricilor de troli, a fost fixată în timpul monitorizării a 59 de canale de Telegram în perioada 15-31 iulie. În baza unui set de cuvinte-cheie, am urmărit modul în care cele 59 de canale — fie anonime,...
CJI și DW Akademie au format un nou grup de cadre didactice care vor integra conținuturile de educație media la limba română și limba engleză # Centrul pentru Jurnalism Independent
În anul de studii 2025-2026, în alte 10 instituții de învățământ din Republica Moldova va fi implementat Programul privind integrarea conținuturilor de educație media în cadrul disciplinelor de bază. Astfel, în cinci instituții, programul va fi implementat la limba română în clasa a VI-a și în alte cinci instituții acesta va fi realizat la limba engleză, în clasa a X-a. Inițiativa, pusă în aplicare al treilea an consecutiv, este avizată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova...
Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul ilegal al mai multor participanți la manifestația desfășurată în fața Judecătoriei Chișinău, care au agresat fizic cel puțin trei reporteri. În contextul repetitivității unor astfel de incidente, dar și a stării generale de impunitate ce reiese din precedentele înregistrate în ultima perioadă, organizațiile semnatare cer autorităților să elaboreze și… The post Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor first appeared on CJI.
