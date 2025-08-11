Dezinformare veche în haine noi pe TikTok: ce narațiuni în context preelectoral au predominat în a doua parte a lunii iulie
Centrul pentru Jurnalism Independent, 11 august 2025 16:40
Dezinformare veche în haine noi pe TikTok: ce narațiuni în context preelectoral au predominat în a doua parte a lunii iulie
Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul ilegal al mai multor participanți la manifestația desfășurată în fața Judecătoriei Chișinău, care au agresat fizic cel puțin trei reporteri. În contextul repetitivității unor astfel de incidente, dar și a stării generale de impunitate ce reiese din precedentele înregistrate în ultima perioadă, organizațiile semnatare cer autorităților să elaboreze și… The post Cerem stoparea și contracararea acțiunilor ilegale ale „protestatarilor” asociați bașcanei Evghenia Guțul, îndreptate împotriva jurnaliștilor first appeared on CJI.
1 august 2025
Narațiunile de dezinformare pe Facebook în context preelectoral: „dictatură”, „fraudă”, „război” și alte teme recurente # Centrul pentru Jurnalism Independent
În perioada preelectorală, pe numeroase pagini și grupuri de Facebook din spațiul informațional moldovenesc se observă o activare concertată a unor narațiuni recurente de dezinformare, adaptate la contextul local și calibrate emoțional pentru a influența opinia publică. Monitorizarea a 73 de pagini și grupuri publice în perioada 1 – 15 iulie arată că retorica la… The post Narațiunile de dezinformare pe Facebook în context preelectoral: „dictatură”, „fraudă”, „război” și alte teme recurente first appeared on CJI.
Agenda CJI pentru luna august 2025 În luna august, la Centrul pentru Jurnalism Independent ne concentrăm atât pe inițierea unor activități noi, cât și pe continuarea proiectelor deja aflate în desfășurare. Vă invităm să rămâneți conectați la canalele noastre de comunicare – vom continua să explorăm teme de interes public, să susținem jurnalismul profesionist și… The post Agenda CJI pentru luna august 2025 first appeared on CJI.
31 iulie 2025
Narațiunile de dezinformare pe TikTok în context preelectoral: propagandă conspiraționistă, retorică antioccidentală și delegitimarea statului # Centrul pentru Jurnalism Independent
Numeroase canale de TikTok din spațiul informațional moldovenesc publică zilnic videouri cu conținut manipulativ, fals sau denaturat, folosind limbaj emoțional, ironie, deepfake-uri și teorii ale conspirației pentru a promova narațiuni recurente de dezinformare împotriva UE și NATO, a actualei guvernări sau a războiului din Ucraina. Monitorizarea a 51 de canale în perioada 1 – 15 iulie,… The post Narațiunile de dezinformare pe TikTok în context preelectoral: propagandă conspiraționistă, retorică antioccidentală și delegitimarea statului first appeared on CJI.
Amendamentele ce vizează platformele de partajare a materialelor video. Ce exact presupun recentele actualizări din legislația audiovizuală? # Centrul pentru Jurnalism Independent
În mai 2025, platformele de partajare a materialelor video (în continuare „platformele PMV”) – percepute chiar și în rândul comunității media ca un domeniu nou – au devenit un subiect de discuție în contextul unui proiect de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), care vizează, între altele, transpunerea dispozițiilor europene referitoare la aceste platforme.… The post Amendamentele ce vizează platformele de partajare a materialelor video. Ce exact presupun recentele actualizări din legislația audiovizuală? first appeared on CJI.
28 iulie 2025
Organizațiile de media condamnă vandalizarea repetată a sediului TRM și cer asigurarea securității sediului furnizorului public de servicii media audiovizuale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media sunt profund îngrijorate în legătură cu vandalizarea repetată a clădirii Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) și cer investigarea promptă și eficientă a cazului, precum și prevenirea activităților subversive îndreptate împotriva furnizorului public de televiziune. În noaptea de 27 iulie, clădirea TRM a fost vandalizată de câțiva indivizi. Persoane necunoscute au stropit… The post Organizațiile de media condamnă vandalizarea repetată a sediului TRM și cer asigurarea securității sediului furnizorului public de servicii media audiovizuale first appeared on CJI.
Narațiunile de dezinformare pe Telegram în context preelectoral: cazul unor televiziuni și site-uri închise de autorități # Centrul pentru Jurnalism Independent
O parte din posturile TV și site-urile blocate de Serviciul de Informații și Securitate în anul 2023 pe motiv că ar promova războiul și ar răspândi dezinformare au format un ecosistem informațional pe Telegram, unde plasează zilnic zeci de știri prin care alimentează narațiuni de dezinformare împotriva UE, Ucrainei și actualei guvernări a Republicii Moldova.… The post Narațiunile de dezinformare pe Telegram în context preelectoral: cazul unor televiziuni și site-uri închise de autorități first appeared on CJI.
25 iulie 2025
23 iulie 2025
CJI a lansat un nou studiu privind piața mass-media din Republica Moldova. Realități și tendințe în 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Audiovizualul din Republica Moldova va continua să se dezvolte atât timp cât rămâne sursa cea mai de încredere de informare pentru cetățeni, dar, având în vedere că rețelele sociale au preluat rolul de principală sursă de informare pentru public, se vor menține pe piață televiziunile care vor reuși să se adapteze mai rapid la noile realități și care nu vor ignora noua paradigmă a jurnalismului. Aceasta este una dintre concluziile studiului „Piața mass-media din Republica Moldova: realități și te...
22 iulie 2025
Piața mass-media din Republica Moldova: realități și tendințe în 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
18 iulie 2025
Modificarea regulilor privind numirea membrilor CA și a conducerii de vârf a TRM: ce presupun amendamentele aprobate recent? # Centrul pentru Jurnalism Independent
La 10 iulie, Parlamentul a aprobat în lectură finală un pachet de amendamente ce presupune mai multe intervenții pe Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA). Proiectul de lege prevede, între altele, schimbarea mecanismelor de selecție și numire a membrilor Consiliului Audiovizualului (CA), a directorului furnizorului public de servicii media Teleradio Moldova (TRM), precum și a membrilor… The post Modificarea regulilor privind numirea membrilor CA și a conducerii de vârf a TRM: ce presupun amendamentele aprobate recent? first appeared on CJI.
15 iulie 2025
Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării # Centrul pentru Jurnalism Independent
Scop: proiectul și-a propus să asigure mai multă vizibilitate grupurilor social-vulnerabile și marginalizate și să le facă vocea mai auzită prin activități de informare, instruire și promovare a drepturilor omului. Activități: un laborator multimedia și un hackathon cu participarea grupurilor social-vulnerabile și marginalizate, activități de informare și ateliere de educație media pentru reprezentanții grupurilor social-vulnerabile și marginalizate. Rezultate: 280 de reprezentanți ai grupurilor...
