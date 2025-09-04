Ziua Armatei Naționale va fi marcată la Bălți printr-o serie de activități festive

10:50

După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului 2024, acum un an s-a înregistrat o tendinţă de creştere a investiţiilor în imobilizări corporale, inclusiv în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Începând cu trimestrul doi al anului trecut şi până la finele acestuia, tendinţa a devenit tot mai pronunţată. Astfel, […]