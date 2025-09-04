O femeie din Ialoveni a născut al șaptelea copil în ambulanță
Provincial, 4 septembrie 2025 10:20
În dimineața zilei de ieri, echipa PAMU Puhoi din cadrul SAMU Ialoveni a avut parte de un eveniment emoționant și plin de bucurie – o gravidă care era transportată de urgență către spital a născut al șaptelea copil în autoambulanță. La ora 06:05, la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a parvenit o solicitare pentru […]
În dimineața zilei de ieri, echipa PAMU Puhoi din cadrul SAMU Ialoveni a avut parte de un eveniment emoționant și plin de bucurie – o gravidă care era transportată de urgență către spital a născut al șaptelea copil în autoambulanță. La ora 06:05, la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a parvenit o solicitare pentru […]
Administrația Națională a Drumurilor informează că în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a drumului M3 (ieșirea din or. Vulcănești, direcția s. Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din orașul Vulcănești, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar. Începând cu data de 8 septembrie 2025, pe […]
Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS"Fulger" au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de […]
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20. Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri […]
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Noua Opțiune Istorică" pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul). Decizia […]
Orașul Cimișlia continuă să devină mai frumos și mai viu prin inițiative care îmbină arta, educația și dezvoltarea economică. În cadrul proiectului „Punți culturale – creativitate împreună", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), au fost realizate trei direcții importante: Economică – pictura murală pe sediul Cooperativei Raionale de Consum „UNIVERSCOOP", realizată de artiștii […]
Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 03 septembrie, Hotărârea de Guvern prin care, drumul local L-494 (str. Alexandru cel Bun, orașul Ialoveni) (R3- drum de acces spre orașul Ialoveni) a fost inclus în lista drumurilor regionale. Astfel, în urma modificărilor operate, drumul regional G-104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3 va include și drumul local L-494 […]
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la deschiderea oficială a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, care a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Șefa statului a menționat că Bookfest a devenit deja o tradiție la Chișinău, un proiect care arată cât de puternică este cultura atunci când ne adună împreună. „Cartea trăiește doar […]
Primăria Bălți a lansat două proiecte transfrontaliere în parteneriat cu Primăria Botoșani, finanțate de UE
Astăzi, la Bălți, a avut loc evenimentul de lansare a două proiecte transfrontaliere, implementate de Primăria municipiului Bălți în parteneriat cu Primăria municipiului Botoșani și finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A Next România–Republica Moldova. Potrivit autorităților, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai administrației publice locale din municipiul Botoșani, care au reiterat importanța cooperării […]
În trei săptămâni de la trecerea la regim non-stop, prin punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta s-au înregistrat peste 17.400 de călători și circa 6.000 de mijloace de transport, comparativ cu 350 de persoane în aceeași perioadă a anului trecut. Programul 24/24 oferă libertate deplină de deplasare, distribuirea uniformă a traficului și o opțiune comodă […]
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău au reținut 7 persoane implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice. Centru ️ Un tânăr de 22 de ani a fost prins cu 50 de pachețele cu droguri de tip hașiș și PVP( sare). Acesta a recunoscut că activa drept curier și […]
Astăzi, 3 septembrie 2025, în municipiul Bălți a avut loc inaugurarea ediției a II-a a Festivalului Național „Zilele Europene ale Culturii Evreiești", desfășurat în perioada 3–5 septembrie în municipiile Chișinău și Bălți, sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova și a Comunității Evreiești din Moldova. Programul festivalului la Bălți a fost deschis prin vernisarea expoziției […]
Ion Ceban: Singura semnătură pe care o punem este cea în fața cetățenilor R. Moldova, deoarece interesele oamenilor sunt prioritatea noastră absolută
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă. Ea este una foarte simplă: ține de bunăstarea oamenilor […]
Ministrul Agriculturii al Statului Israel, Avi Dichter s-a deplasat la Bălți, unde a vizitat filiala Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor. Aici, cercetătorii au prezentat soiurile și hibrizii creați în Republica Moldova, testările efectuate în diferite condiții pedoclimatice și rezultatele experimentelor. De asemenea, cercetătorii au prezentat proiectele aflate în derulare și obiectivele pe […]
În data de 2 septembrie curent, primarul Vitalie Vrabie a convocat factorii de decizie pentru a stabili la ce etapă de implementare se află cele 20 de proiecte în derulare din municipiul Ungheni, care sunt realizările, dar și provocările, ce urmează să se întreprindă în continuare. Dânsul a solicitat să fie respectate toate termenele de […]
Ion Ceban: Știu că mi se pregătesc dosare, dar aceste abuzuri vor fi sancționate la alegerile din 28 septembrie
După vizita efectuată la Roma, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la atacurile și speculațiile lansate în spațiul public din Republica Moldova. „Faptul că am ajuns în Italia i-a deranjat pe unii. Instituțiile media apropiate guvernării și analiștii loiali PAS s-au grăbit să răspândească teze false, activând și Ministerul de Externe […]
Infrastructura rutieră din întreg municipiul Chișinău – domeniu strategic de investiții al Primăriei Capitalei. Doar în suburbii, în perioada 2020-2025, municipalitatea a alocat fonduri de 159 007 880 de lei pentru construcția, reabilitarea și modernizarea căilor de acces, drumurilor locale și trotuarelor. Din cele peste 159 de milioane de lei investiții municipale, 46 816 380 […]
Astăzi, 3 septembrie 2025, în municipiul Bălți a fost marcată cea de-a 34-a aniversare de la crearea Armatei Naționale. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova" și le-a înmânat diplome de onoare, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în asigurarea securității țării și curajul cu care își […]
Guvernul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și […]
Din inima Chișinăului până la mănăstirile istorice ale Moldovei – între 3-5 septembrie, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe parcursul vizitei: discuții cu reprezentanții guvernării despre reforme și parcursul european întâlniri cu investitori și antreprenori despre viitorul economiei dialog cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut vizite la locuri de […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 34 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în apărarea păcii și menținerea siguranței cetățenilor, a exprimat recunoștință familiilor acestora și a adus un omagiu celor care și-au dat […]
Finalizarea lucrărilor de construcție a benzii de întoarcere la intersecția str. București și bd. Dacia
Au fost finalizate lucrările de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzilor București și bd. Dacia – anunță Primăria Chișinău. Pentru acest obiectiv au fost realizate lucrări complexe: s-a excavat fundația, s-a pus balast de nisip și strat de piatră, au fost montate borduri și fântâni de canalizare, iar ulterior s-au așternut straturile de […]
Igor Dodon, la Mănăstirea Căpriana: Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni ocupă un loc aparte în istoria poporului nostru # Provincial
La 3 septembrie se împlinesc 9 ani de la canonizarea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cu acest prilej, Igor Dodon a participat la slujba de prăznuire a Sfântului Ierarh, oficiată la Mănăstirea Căpriana, unde se află locul său de odihnă veșnică. ”Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni ocupă un loc aparte în istoria poporului nostru și a Bisericii Ortodoxe. Cinstim […] Post-ul Igor Dodon, la Mănăstirea Căpriana: Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni ocupă un loc aparte în istoria poporului nostru apare prima dată în Provincial.
Toate centralele fotovoltaice ale câștigătorilor primelor licitații pentru statutul de producător eligibil mare au fost puse în funcțiune # Provincial
Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitorii declarați câștigători în cadrul primei licitații pentru acordarea statutului de producător eligibil mare au fost puse oficial în funcțiune. Această realizare marchează un moment important în procesul de tranziție energetică a Republicii Moldova și consolidează capacitatea țării de a genera energie curată, din surse regenerabile. Licitațiile organizate de Guvernul […] Post-ul Toate centralele fotovoltaice ale câștigătorilor primelor licitații pentru statutul de producător eligibil mare au fost puse în funcțiune apare prima dată în Provincial.
O dronă rusească de tip Shahed ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște. Detalii # Provincial
În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de o dronă rusească de tip Shahed, în regiunea de nord a Republicii Moldova. Conform datelor oferite de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul […] Post-ul O dronă rusească de tip Shahed ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște. Detalii apare prima dată în Provincial.
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea […] Post-ul Drumurile naționale și locale de interes raional vor fi administrate mai eficient apare prima dată în Provincial.
Guvernul a aprobat semnarea unui Acord de grant pentru restaurarea zonelor umede din 15 raioane ale țării # Provincial
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru, prin: îmbunătățirea stării […] Post-ul Guvernul a aprobat semnarea unui Acord de grant pentru restaurarea zonelor umede din 15 raioane ale țării apare prima dată în Provincial.
Pentru că siguranța comunității începe cu oamenii din prima linie, astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a întreprins o vizită de lucru la Ocnița. Agenda vizitei a inclus întrevederi la Inspectoratul de Poliție Ocnița, Secția Situații Excepționale Ocnița, precum și la Sectorul Poliției de Frontieră Ocnița. Inspectoratul de Poliție Ocnița veghează liniștea a peste 38 […] Post-ul Conducerea MAI a întreprins o vizită de lucru la Ocnița apare prima dată în Provincial.
Școala Sportivă Specializată de fotbal nr.1 din capitală a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare. Evenimentul a fost marcat printr-un meci amical între foștii și actualii discipoli ai instituției. La eveniment a participat și secretarul de stat pe domeniul sportului Sergiu Gurin, care a venit cu un mesaj de felicitare adresat antrenorilor, sportivilor, precum și conducerii […] Post-ul Școala Sportivă Specializată de fotbal nr. 1 a sărbătorit 55 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească # Provincial
După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului 2024, acum un an s-a înregistrat o tendinţă de creştere a investiţiilor în imobilizări corporale, inclusiv în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Începând cu trimestrul doi al anului trecut şi până la finele acestuia, tendinţa a devenit tot mai pronunţată. Astfel, […] Post-ul Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească apare prima dată în Provincial.
În această dimineață, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” a IGC și un angajat al IP Bălți, aflat în serviciul de intervenție și reacționare operativă pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, a observat un biciclist care se deplasa vizibil în stare de ebrietate. Bărbatul a fost oprit pentru verificări, iar […] Post-ul Un biciclist, depistat în stare de ebrietate de un echipaj mixt apare prima dată în Provincial.
Alexandr Stoianoglo, la Soldănesti: Moldova are nevoie de parteneriate economice reale, care să sprijine fermierii # Provincial
În cadrul unei întâlniri la Soldănești, liderul Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a declarat că echipa are soluții reale pentru problemele cetățenilor: infrastructură, servicii publice de calitate și condiții mai bune pentru fermieri. Exemplul Chișinăului, condus de Ion Ceban, arată că schimbarea este posibilă: drumuri și curți asfaltate, școli, grădinițe și spitale noi – construcții pe […] Post-ul Alexandr Stoianoglo, la Soldănesti: Moldova are nevoie de parteneriate economice reale, care să sprijine fermierii apare prima dată în Provincial.
Noul an școlar a început cu vești bune pentru elevii din orașul Rezina. Cei peste 620 de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” își vor desfășura orele de educație fizică într-un spațiu complet renovat și modernizat, grație finalizării cu succes a proiectului de reconstrucție a terenului sportiv multifuncțional din curtea instituției. Potrivit ONDRL, proiectul „Construcția terenului […] Post-ul (FOTO) Teren sportiv multifuncțional – inaugurat la Liceul „Olimp” din Rezina apare prima dată în Provincial.
Sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus” va fi reabilitat: vizită oficială a comisarului Christophe Hansen # Provincial
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, a efectuat o vizită în raionul Criuleni, pentru a evalua necesitatea de reabilitare a sistemelor centralizate din irigare din țară. Unul dintre obiectivele vizitate a fost sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus”, pentru care a fost realizat un studiu de fezabilitate ce confirmă oportunitatea investiției. Conductele […] Post-ul Sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus” va fi reabilitat: vizită oficială a comisarului Christophe Hansen apare prima dată în Provincial.
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală” – primul instrument digital neutru și apolitic din Republica Moldova, care îi ajută pe cetățeni să voteze informat. Platforma a fost dezvoltată împreună cu un consorțiu de fundații politice germane: Friedrich Ebert Stiftung Moldova, Konrad-Adenauer-Stiftung Republica Moldova, Friedrich Naumann Foundation Romania and Moldova, Fundaţia Hanns Seidel – Republica […] Post-ul „Busola Electorală”, lansată la Chișinău apare prima dată în Provincial.
Analiza AUR din Republica Moldova: Promisiunile „vremurilor bune” s-au transformat în sărăcie, exod și instituții slăbite # Provincial
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de guvernare al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), „care contrazice promisiunile „vremurilor bune” și arată degradarea profundă a tuturor domeniilor vieții publice”. „Astăzi, la 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui stat responsabil față de oameni. Din păcate, […] Post-ul Analiza AUR din Republica Moldova: Promisiunile „vremurilor bune” s-au transformat în sărăcie, exod și instituții slăbite apare prima dată în Provincial.
Ministerul Mediului invită pe 14 septembrie 2025, la ora 11:00, la cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat naturii. Evenimentul va avea loc la Reședința prezidențială de la Condrița, informează PROVINCIAL. Programul din acest an va fi extrem de variat și deschis tuturor celor interesați să descopere și să participe la activități […] Post-ul Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 2 septembrie, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a întreprins o vizită de lucru la spitalul raional și centrul de sănătate din Cantemir. Printre subiectele abordate se enumeră provocările și necesitățile sistemului de sănătate de la nivel local, accesul la servicii medicale de calitate, asigurarea cu medicamente esențiale și digitalizarea serviciilor medicale. La fel, a fost […] Post-ul Ala Nemerenco a întreprins o vizită de lucru la Cantemir apare prima dată în Provincial.
Directorul AND a inspectat lucrările pe drumul G39: un proiect important pentru Unchitești, Hârtop și Țipordei # Provincial
Directorul general al Administraţia Națională a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00 – 9,63, unde antreprenorul execută lucrări de reparație a drumului. Potrivit AND, scopul principal al vizitei a fost verificarea progresului fizic al proiectului, monitorizarea respectării […] Post-ul Directorul AND a inspectat lucrările pe drumul G39: un proiect important pentru Unchitești, Hârtop și Țipordei apare prima dată în Provincial.
Conferința de lansare a proiectelor transfrontaliere Interreg România–Republica Moldova, la Primăria Bălți # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează privind organizarea Conferinței de lansare a 2 (două) proiecte transfrontaliere, implementate în comun cu Primăria municipiului Botoșani din România și finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Interreg Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027, după cum urmează: Proiectul Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botosani and […] Post-ul Conferința de lansare a proiectelor transfrontaliere Interreg România–Republica Moldova, la Primăria Bălți apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău oferă sprijin financiar cuplurilor longevive și persoanelor centenare # Provincial
Primăria Chișinău implementează un program dedicat cuplurilor longevive și persoanelor centenare, prin care oferă suport financiar celor care au construit, cu muncă și devotament, capitala noastră. În luna august 2025: 61 de cupluri la 50 de ani de căsnicie – câte 5.700 lei; 6 cupluri la 60 de ani de căsnicie – câte 7.500 lei; […] Post-ul Primăria Chișinău oferă sprijin financiar cuplurilor longevive și persoanelor centenare apare prima dată în Provincial.
Ministrul Culturii: Aderarea la programul “Europa Creativă” este o declarație de apartenență și o confirmare că locul nostru este în familia europeană # Provincial
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv în parcursul său european, prin semnarea Acordului de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Documentul a fost semnat de Sergiu Prodan, ministrul Culturii al Republicii Moldova, și Glenn Micallef, comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport. […] Post-ul Ministrul Culturii: Aderarea la programul “Europa Creativă” este o declarație de apartenență și o confirmare că locul nostru este în familia europeană apare prima dată în Provincial.
Federația Moldovenească de Fotbal, prin Departamentul Tehnic al FMF, anunță lansarea înscrierilor pentru noua competiție de fotbal feminin – Turneul WU10, ediția 2025/26. Organizat în parteneriat cu FIFA, în cadrul Programului de Dezvoltare a Fotbalului Feminin, turneul este destinat jucătoarelor născute în anii 2015–2017. Perioada desfășurării: septembrie – noiembrie 2025/aprilie – iunie 2026. Scop: oferirea unei platforme […] Post-ul Start înscrierilor pentru competiția WU10, ediția 2025/26 apare prima dată în Provincial.
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Provincial
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […] Post-ul Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia apare prima dată în Provincial.
Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Provincial
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3852/2025 a fost aprobată lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru alegătorii cu domiciliu în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Reamintim că pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie curent, vor fi deschise 12 secții de votare, destinate exclusiv cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în […] Post-ul Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
Copiii din Talmaza vor ajunge la grădiniță în siguranță. Guvernul a donat un microbuz nou # Provincial
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la evenimentul de donație a unui microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Acesta a fost oferit de Guvernul Republicii Moldova și va contribui la transportul în siguranță a aproximativ 100 de copii către grădinițe. Pe parcursul ultimilor patru ani, Guvernul a investit […] Post-ul Copiii din Talmaza vor ajunge la grădiniță în siguranță. Guvernul a donat un microbuz nou apare prima dată în Provincial.
Lecții de siguranță pentru sute de elevi din toată țara: IGSU continuă instruirea copiilor și a cadrelor didactice în fața situațiilor de risc # Provincial
Odată cu începerea noului an școlar, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul unei serii de activități educative dedicate elevilor din clasele primare și angajaților instituțiilor de învățământ. Scopul măsurilor organizate este crearea unei societăți mai sigure, responsabile și pregătite să facă față oricăror situații de urgență. Pe 1 septembrie 2025, angajații IGSU […] Post-ul Lecții de siguranță pentru sute de elevi din toată țara: IGSU continuă instruirea copiilor și a cadrelor didactice în fața situațiilor de risc apare prima dată în Provincial.
Un conațional de 31 de ani, originar din raionul Ceadîr-Lunga, a fost documentat la postul vamal Leușeni pentru tentativă de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare. Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră și acționând în baza analizei de risc, au supus verificărilor bagajele pasagerilor unei curse internaționale Cehia–Moldova. În rezultatul […] Post-ul Bunuri din metale prețioase, descoperite asupra unui conațional la vama Leușeni apare prima dată în Provincial.
60 de percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor # Provincial
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de […] Post-ul 60 de percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Provincial.
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” vine cu soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat”, iar pentru aceasta vor […] Post-ul Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” vine cu soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă apare prima dată în Provincial.
