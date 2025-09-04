Europa duce lipsă de cupru din cauza Chinei: Aceasta îl cumpără în cantități uriașe.

13:50

Pe 1 septembrie, polițiștii de frontieră ucraineni au intervenit la granița cu Moldova, unde au surprins doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera, sărind peste barierele de protecție. Conform declarației Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat din Ucraina, cei doi nu au răspuns somațiilor de a se opri, iar forțele de