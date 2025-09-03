PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia a intervenit militar în Ucraina din cauza extinderii NATO

Veridica.md, 3 septembrie 2025 10:50

Rusia a fost nevoită să intervină militar în Ucraina, fiind amenințată de extinderea NATO, potrivit presei pro-Kremlin, citându-l pe președintele Vladimir Putin.

Acum 5 minute
11:10
Armata Națională marchează 34 de ani de la fondare Veridica.md
La 3 septembrie 1991, prin Decretul preşedintelui Republicii Moldova au fost create Forţele Armate ale Republicii Moldova.
Acum 30 minute
10:50
10:50
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar Veridica.md
Vladimir Andronachi, apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, este cercetat în mai multe cauze penale, inclusiv în dosare conexe fraudei bancare.
Acum 2 ore
10:10
UNIFIL denunță un „atac grav” al forțelor sraeliene asupra Căștilor albastre Veridica.md
Armata israeliană a lansat patru grenade în apropierea forțelor de menținere a păcii din Liban.
09:30
Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian Veridica.md
Vestul Ucrainei a fost ținta mai multor atacuri aeriene ale Rusiei.
Acum 4 ore
08:50
Armata americană a lovit o ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela Veridica.md
Președintele Donald Trump a anunțat uciderea a 11 „narcoteroriști”.
08:40
Ucraina anunță repatrierea mai multor copii din Rusia și regiunile ocupate Veridica.md
Peste 19.000 de copii ucraineni au fost răpiți de Rusia din teritoriile ocupate, de la începutul războiului.
08:30
Donald Trump, mesaj ironic pentru liderii chinez, rus și nord-coreean Veridica.md
Xi, Putin și Kim au participat, împreună, la o uriașă paradă militară la Beijing.
Acum 24 ore
21:40
Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului președinte al Parlamentului de la Kiev Andrii Parubîi și-a recunoscut crima, dar a negat orice legătură cu Moscova Veridica.md
Afirmă că s-a „răzbunat personal pe autoritățile ucrainene”, după moartea fiului său, în 2023, în linia întâi a frontului contra armatei ruse.
18:30
Paradă militară la Tiraspol, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări de la autoproclamarea Transnistriei Veridica.md
Autoritățile separatiste din Transnistria au marcat marți „Ziua Republicii” cu o paradă militară la Tiraspol, reluată după o pauză de patru ani.
17:40
Vineri, 5 septembrie, Ziua Porţilor Deschise la ministerul român de Externe Veridica.md
Tururi ghidate din oră-n oră.
17:00
R. Moldova se alătură programului UE „Europa Creativă” pentru a extinde cooperarea culturală cu blocul comunitar Veridica.md
Programul va oferi artiștilor și organizațiilor culturale oportunitatea de a accesa finanțări nerambursabile și de a se implica în proiecte artistice europene, în domenii precum filmul, muzica, literatura, artele vizuale, industriile creative și patrimoniul.
13:10
Veridica.ro: Rusia mută responsabilitatea pentru flota sa fantomă asupra Londrei și Kievului Veridica.md
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei a publicat o declarație potrivit căreia Marea Britanie ar pregăti acțiuni directe împotriva flotei fantomă ruse din Marea Baltică. Se spune că Londra are nevoie de un pretext formal pentru a începe o „razie în masă”:
12:50
Circa două mii de militari nord-coreeni ar fi fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina, în timp ce luptau alături de trupele Moscovei Veridica.md
Regimul comunist de la Phenian ar fi trimis în regiunea rusă Kursk, în total, zece mii de oameni.
12:30
Patru persoane reținute în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Inima Moldovei”, inclusiv un viceprimar din Comrat Veridica.md
În total, 17 persoane au statut de bănuit într-o cauză penală pentru corupere electorală.
12:10
Bărbat din Republica Moldova, reţinut de polițiștii români de frontieră la Albiţa Veridica.md
Are de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru agresiuni comise în Slovacia.
12:00
Strategia independenţei energetice: Locul gazelor va fi luat de vânt şi soare Veridica.md
După mai mult de trei ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă până în anul 2050. Dacă va fi adoptată, ea va deveni a cincea strategie din ultimii 30 ani. Dintre acestea nici una nu a fost însă realizată, inclusiv actuala Strategie valabilă până în 2030, care a fost adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013.
11:20
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a discutat, la Copenhaga, cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei Veridica.md
R. Moldova participă, alături de celelalte state candidate, la o reuniune strategică a Consiliului UE privind extinderea și integrarea treptată, desfășurată la Copenhaga.
Ieri
10:40
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în Parlamentul European Veridica.md
Maia Sandu se va adresa eurodeputaților pe 9 septembrie, în timpul unei vizite oficiale la Strasbourg care include și întrevederi cu lideri europeni.
10:30
Voronin nu recunoaște justiția și aduce acuzații grave Statelor Unite Veridica.md
Vitalie Pârlog, reținut în Franța, în dosarul Interpol, nu a fost ministru al Justiției atunci când a fost, dar altădată, atunci când n-a fost. În 1997, ex-ministrul Apărării Valeriu Pasat a dat pe degeaba americanilor 21 de avioane MIG-29, prejudiciind grav statul, și el nu a fost achitat în acest dosar, în care a fost achitat.
10:20
Prim-ministrul slovac Robert Fico, prezent la parada de la Beijing Veridica.md
El se va întâlni cu Xi Jinping şi Vladimir Putin, dar și cu Volodimir Zelenski, la sfârşitul săptămânii.
09:00
Moldovenii care muncesc în Moscova, urmăriți prin GPS Veridica.md
Cetățenii moldoveni care muncesc la Moscova sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”, astfel pot fi urmăriți în timp real de autoritățile ruse.
08:30
CORUPERE ELECTORALĂ/ 60 de percheziții în sudul R. Moldova Veridica.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în zona de sud, într-o cauză penală pentru corupere electorală.
07:50
Atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Rostov Veridica.md
Peste 300 de persoane au fost evacuate din locuinţe.
07:40
O flotilă cu ajutoare și militanți a plecat din nou către Gaza Veridica.md
Duminică, cele 20 de nave au fost forțate să se întoarcă în port din cauza vremii nefavorabile.
07:20
Belgia va recunoaște statul palestinian în cursul Adunării Generale a ONU Veridica.md
În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc Palestina.
05:20
Putin și Modi, front comun în fața presiunilor SUA Veridica.md
Liderii rus şi indian s-au afişat extrem de apropiaţi la summitul OCS din China.
05:10
Manifestație la Belgrad, la 10 luni de la accidentul din gara Novi Sad Veridica.md
Mii de protestatari au cerut alegeri anticipate.
1 septembrie 2025
23:30
Putin îl joacă pe Trump în timp ce Kremlinul sprijină dușmanii SUA - [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
21:40
Franța și-a deschis o ambasadă în Guyana Veridica.md
Statul sud-american dispune de cele mai mari rezerve petroliere pe cap de locuitor din lume.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO'” Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că ţara va putea găzdui un hub european de securitate.
16:50
Loviturile ruseşti cu drone asupra Ucrainei s-au redus cu o treime în august faţă de iulie Veridica.md
Apărarea aeriană ucraineană a doborât luna trecută 83% din dronele și rachetele inamice.
16:40
Președintele Poloniei cere despăgubiri Germaniei pentru ocupația din al Doilea Război Mondial Veridica.md
Karol Nawrocki spune că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru o relație bilaterală bazată pe adevăr.
16:20
Compania aeriană Wizz Air reia zborurile între România şi Israel Veridica.md
Se va decola de pe Otopeni şi de la Iaşi.
15:20
Ion Ceban, interzis în UE, se află la Roma Veridica.md
Autoritățile italiene i-au a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei, pentru a participa la o conferință dedicată primăriilor.
14:20
Fake-ul lui Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici Veridica.md
Declarația falsă a fostului procuror general Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici din biroul unuia dintre miniștri, reclama despre activitatea echipei Evgheniei Guțul pe canalul GRT și materialul despre sărbătorirea de către găgauzi a zilei Adormirii Maicii Domnului sunt subiectele care au fost dezbătute în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
14:00
Avionul Ursulei von der Leyen, ținta unei posibile interferențe rusești Veridica.md
Aeronava ar fi aterizat la Plovdiv, în Bulgaria, pe baza hărților pe hârtie.
13:20
Liceenii din Israel, grevă de protest faţă de situaţia din Gaza Veridica.md
Ei acuză guvernul că tergiversează încheierea un acord de încetare a focului.
13:10
Estonia va împrumuta peste 3,5 miliarde de euro pentru apărare Veridica.md
Finanțarea va fi contractată prin facilitatea de creditare SAFE a Comisiei Europene.
13:00
Sute de morți și mii de răniți în Afganistan, în urma unui cutremur Veridica.md
Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs în cursul nopții în estul țării, urmat de cel puțin cinci replici.
12:50
Tiraspolul organizează evenimente propagandistice în plină criză economică Veridica.md
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să acuze Chișinăul de încălcarea drepturilor locuitorilor din regiune din cauza reducerii numărului secțiilor de votare la alegerile parlamentare.
12:40
SUA extind restricţiile privind vizele pentru palestinieni Veridica.md
Ambasadele şi consulatele americane au fost instruite să refuze toate vizele de non-imigrant, cu efect imediat.
12:20
Ucrainenii se declară, majoritar, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanții de securitate Veridica.md
Unul din cinci ucraineni dorește ca războiul să continue până la recuperarea totală a Donbasului și Crimeei.
12:20
DEZINFORMARE: PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova și vrea să transnforme țara într-un poligon NATO Veridica.md
PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova aproape pe nimic și vrea să transnforme țara într-un poligon de testare pentru Alianța Nord-Atlantică (NATO), susține Marina Tauber, deputată afiliată condamatului oligarh fugar, Ilan Șor.
12:10
Xi și Putin atacă voalat Occidentul și SUA Veridica.md
Cei doi lideri sunt prezenți la summitul OCS din China.
11:50
Rebelii Houthi au atacat sediile ONU din Yemen Veridica.md
Aceștia au arestat cel puțin 11 persoane, angajați ai forului mondial.
11:50
Diplomata poloneză Iwona Piórko, noua ambasadoare UE în R. Moldova Veridica.md
Mandatul ambasadorului UE Janis Mazeiks s-a încheiat pe 31 august 2025.
11:40
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” Veridica.md
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia, unde a inaugurat Zille Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Blocul Alternativa: între suspiciuni de “cal troian” al Moscovei și mișcare politică pro-europeană Veridica.md
Blocul Alternativa s-a lansat în campania electorală pe 29 august a.c., fără prea mult fast și convingere, în fața Parlamentului Republicii Moldova, dar cu discursuri clasice și mesaje țintite legate de bunăstare.
31 august 2025
15:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine, luni, în România Veridica.md
Vrea să transmită sprijinul Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu provocări fiindcă sunt, geografic, aproape de Rusia sau cu Belarus.
