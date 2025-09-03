VIDEO Usatîi către Vlah: „Partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri”
NordNews, 3 septembrie 2025 21:50
• • •
Acum 30 minute
21:50
VIDEO Usatîi către Vlah: „Partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri” # NordNews
Unii lideri ai blocului „Patriotic" ar negocia cu PAS și cu președinta Maia Sandu pentru eliminarea Irinei Vlah din alegerile parlamentare din anul curent. Șefei formațiunii „Inima Moldovei" i s-a recomandat de Renato Usatîi să părăsească blocul și să îndemne oamenii să voteze Partidul Nostru. Declarațiile aparțin lui Renato Usatîi și au fost făcute pe [...]
Acum o oră
21:20
Act medical modern până în 2030. Programări online, rețete electronice și protecția datelor, obiectivele noului Program național # NordNews
Guvernul a aprobat, pe 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pachet care vizează modernizarea sistemului medical din Republica Moldova și reducerea birocrației din spitale. Beneficiarii direcți sunt medicii, asistenții și întregul personal medical, care au lucrat ani la rând cu sisteme învechite și fragmentate. Noile [...]
Acum 2 ore
21:10
Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii NordNews LIVE! Invitatul nostru este Pavel Curcovici, managerul centrului educațional Tekwill din Bălți. Vom discuta despre educația digitală, provocările și beneficiile din domeniul IT, cu impact pentru copii, elevi, studenți și antreprenori din nordul republicii.
21:00
Liderul Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, susține că formațiunea pe care o conduce nu va recunoaște rezultatele unor alegeri fraudate și a subliniat importanța mobilizării tuturor partidelor de opoziție pentru a asigura transparența scrutinului din 28 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media", difuzată pe 29 august. Potrivit lui Lupu, dacă PAS [...]
20:30
Termoelectrica S.A. își extinde colaborarea cu mediul universitar. La sediul companiei energetice din Chișinău a avut loc o întrevedere cu o delegație a Institutului Național Politehnic din Toulouse (Franța) și cu reprezentanți ai Facultății de Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Întâlnirea a vizat inițierea unor proiecte comune de cercetare, schimb [...]
Acum 4 ore
20:00
Lucrările de reabilitare a drumurilor regionale, în cadrul proiectelor inițiate anul trecut, au înregistrat un progres de 90%, potrivit datelor Administrației Naționale a Drumurilor. Din totalul de 45 de sectoare de drumuri regionale, 23 au fost finalizate, iar pe celelalte lucrările se află într-un stadiu avansat de execuție. În ceea ce privește proiectele inițiate în [...]
19:00
Zeci de oameni au fost prezenți astăzi, 3 septembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, la lansarea expoziției „Orășelul meu cel drag, Bălți", parte a festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești în Republica Moldova", cu genericul „Oamenii cărții". Expoziția prezintă 20 de imagini care dezvăluie secretele și frumusețea municipiului Bălți. „ Când vorbim de [...]
Acum 6 ore
18:10
Încă o formațiune politică se alătură competiției pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat miercuri, 3 septembrie, Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică", după ce instituția a fost obligată prin hotărârile Curții de Apel Centru și Curții Supreme de Justiție să reexamineze cererea prin care formațiunea a solicitat să fie [...]
17:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” # NordNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că nu a exclus niciodată posibilitatea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN, potrivit Digi24. Vorbind la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald [...]
17:10
FOTO/DOC Rețeaua „Evrazia” a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne au fost expuse # NordNews
Organizația „Evrazia", în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei. Printre [...]
16:50
Salut! Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început pe 29 august și se va încheia pe 26 septembrie. În aceste 30 de zile, partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți pot să se adreseze alegătorilor prin întruniri publice, mass-media, sau prin afișe și publicitate electorală, în limitele legii. Ce este interzis? [...]
16:30
VIDEO Clopoțelul sună și la Tekwill Bălți. Cursuri practice pentru copii, elevi, studenți și adulți # NordNews
De la elevi și studenți până la adulți și refugiați din Ucraina, la Tekwill Bălți oricine se poate înscrie la cursuri practice de programare, robotică sau electronică. De asemenea, centrul oferă și cursuri de modelare 3D, pilotare de drone și tăiere cu laser. Andrei Vloh, fost asistent de căpitan pe o flotă comercială, participă la [...]
Acum 8 ore
16:10
Astăzi, 3 septembrie, Armata Națională a Republicii Moldova împlinește 34 de ani de la înființare. La Bălți, ceremonia dedicată acestui eveniment a adunat veterani, militari, oficiali și cetățeni care au venit să-și exprime respectul față de instituția ce asigură pacea și securitatea țării. „Sunt foarte mândră că activez în cadrul Armatei Naționale. Astăzi celebrăm o [...]
15:40
VIDEO În orașe – campanie electorală, la sate – liniște. Ce știu oamenii din raionul Briceni despre alegeri # NordNews
În timp ce în orașele mari campania electorală pentru alegerile din 28 septembrie este în toi, în raionul Briceni există sate unde oamenii nici nu-și mai amintesc când a trecut ultima dată un politician pe la ei. Unul dintre aceste sate este Medveja, locuit în mare parte de etnici ucraineni. Întrebați dacă a venit cineva [...]
15:00
Pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, pe 7 septembrie, spectatorii vor putea urmări spectacolul „Oscar Tanti Roz", după piesa celebrului dramaturg Éric-Emmanuel Schmitt. Producția regizorului Petru Vutcărău promite a fi unul dintre cele mai emoționante evenimente ale stagiunii teatrale. Spectacolul va începe la ora 17:30. Spectacolul va dura două ore. Drama, recomandată publicului [...]
14:30
Bookfest Chișinău // Mesajele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Între România și R. Moldova – Cartea e o punte de identitate și apartenență europeană # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, și premierul României, Ilie Bolojan, au transmis mesaje cu ocazia deschiderii și în acest an a festivalului internațional de carte „Bookfest" Chișinău, potrivit Deschide.md. Aflat la ediția VIII-a, Salonul de Carte a adunat președinți, miniștri, deputați, ambasadori și personalități distincte. Mesajul lui Nicușor Dan a fost citit de către consilierul de [...]
Acum 12 ore
13:30
VIDEO EXCLUSIV // Transnistria se schimbă la față : vorbitorii de rusă din Rîbnița învață româna. Profesor: „În buzunar pot fi euro, dar în minte pot rămâne ruble” # NordNews
La 35 de ani de așa-zisa independență a regiunii transnistrene, jurnaliștii NordNews au urmărit festivitățile din Rîbnița și au discutat cu localnici despre viitorul relațiilor cu Chișinăul. Un fenomen vizibil în ultimii trei ani, de la începutul războiului ruso-ucrainean: tot mai mulți vorbitori nativi de rusă aleg să învețe româna și să studieze la unicul [...]
12:10
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum e să [...]
11:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, ar fi fost eliberat de autoritățile elene, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta și-ar fi cumpărat bilet de avion spre Republica Moldova și ar urma să ajungă la Chișinău pe 4 septembrie. Țuțu este vizat în două dosare penale [...]
11:20
Republica Moldova își sărbătorește Armata Națională, care împlinește astăzi 34 de ani de la fondare. Ziua a debutat cu ceremonii solemne în întreaga țară, depuneri de flori la monumentele simbolice ale istoriei și momente de recunoștință față de militarii activi și veteranii care au contribuit la consolidarea apărării statului. La Chișinău, conducerea militară și garda [...]
09:40
Această vară la DRÄXLMAIER a însemnat mai mult decât muncă. Compania a adus în prim-plan tradițiile și spiritul comunității, iar Ziua Portului Național a fost unul dintre cele mai colorate evenimente. Fabricile din Bălți, Chișinău și Cahul s-au transformat într-o adevărată sărbătoare, unde angajații au venit la lucru în costume populare, au dansat și au [...]
09:30
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o serie de întrevederi bilaterale cu omologi din statele membre ale Uniunii Europene, în marja reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale (CAG). Evenimentul, găzduit de capitala Danemarcei, a oferit ocazia reconfirmării sprijinului politic și instituțional al Uniunii pentru Republica Moldova. „Am vorbit despre evoluțiile din regiune și [...]
Acum 24 ore
07:10
Nativii sunt sfătuiți să reflecteze asupra energiilor care îi înconjoară. Citește horoscopul zilei de 3 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Este un moment potrivit pentru completare și obiective bine stabilite. Astfel ești obligată să renunți la situații care îți fac rău, potrivit catine.ro. Luna din Capricorn aduce lumină către situațiilor extrem de [...]
06:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4182 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.6938 lei, mai scump cu 0,13 lei; Leul românesc: 3.8220 lei; Hrivna ucraineană: 0.4037 lei; Rubla rusească: [...]
06:40
Pe 3 septembrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi cu cer variabil și temperaturi, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 70%. La Briceni, temperaturile vor oscila între 13°C și 28°C. În Bălți [...]
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,12 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei, atingând prețul de 19,58 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
2 septembrie 2025
23:40
O cântăreață celebră revine la premiile MTV VMA după o absență de cinci ani. Cine este vedeta care va urca din nou pe scenă # NordNews
O cântăreață celebră revine pe scena premiilor MTV VMA după o absență de cinci ani. Vedeta se pregătește să urce din nou pe scenă la evenimentul care va avea loc în 2025. Premiile MTV Video Music Awards sunt programate pentru 7 septembrie la UBS Arena din Elmont, New York, potrivit catine.ro. Lady Gaga își [...]
Ieri
21:10
VIDEO Limba română: pătimirile unei identități naționale. Despre viitorul limbii în Nordul rusificat. La Katerincă # NordNews
Despre limbă, identitate națională si demnitate.
20:20
VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou # NordNews
Peste 30 de vârstnici și vârstnice din Centrul Comunitar pentru Persoane în Etate „Respirația a doua”, din Bălți, vor avea parte de mai mult confort și siguranță. Aceasta este posibil datorită dotării saloanelor cu mobilier modern și echipamente esențiale. „Cum petrecem noi timpul aici: „Mulțumim Centrului „Respirația a doua”/ Pentru răbdare, pentru bunătate, pentru atenție [...] Articolul VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou apare prima dată în NordNews.
15:40
Viza lui Ivan Ceban nu acoperă nici măcar întregul eveniment la care a fost invitat. Explicațiile Ambasadei Italiei # NordNews
Viza de unică folosință, primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a putea participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Coaliția Orașelor împotriva rasismului, nu este valabilă nici măcar pentru întreg evenimentul la care a fost invitat, potrivit Deschide.md. În cadrul unui răspuns la solicitarea de informații expediată de redacția [...] Articolul Viza lui Ivan Ceban nu acoperă nici măcar întregul eveniment la care a fost invitat. Explicațiile Ambasadei Italiei apare prima dată în NordNews.
15:10
Guvernul a donat un microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, pentru a putea ajunge mai ușor la grădiniță, informează MOLDPRES. Prezent la evenimentul de donare, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a subliniat că microbuzul va contribui la transportarea în siguranță a aproximativ 100 de copii la grădiniță. „De astăzi, copiii [...] Articolul Copiii din Talmaza vor merge la grădiniță cu un microbuz donat de Guvern apare prima dată în NordNews.
14:10
Pe 29 august, la Centrul de Cultură din Varnița a fost organizat evenimentul RAMxVarnița – „Oameni și Poduri”, organizat de RAM Impact împreună cu StoryCrafters. Evenimentul a inclus două paneluri, axate pe spațiul informațional, rolul creatorilor de conținut, provocările și realitățile actuale ale țării, dar și pe oportunitățile pentru oamenii de pe ambele maluri ale [...] Articolul „Oameni și Poduri” la RAMxVarnița. Dialoguri care unesc malurile Nistrului apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou # NordNews
14:10
VIDEO Detalii despre perchezițiile la membrii grupării „ȘOR”, suspectați de coruperea alegătorilor. Trei persoane, reținute # NordNews
Poliția vine cu detalii în cazul celor 60 de percheziții efectuate în această dimineață la membrii grupării „ȘOR” din sudul R. Moldova. Potrivit IGP, în urma descinderilor trei persoane au fost reținute, potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de [...] Articolul VIDEO Detalii despre perchezițiile la membrii grupării „ȘOR”, suspectați de coruperea alegătorilor. Trei persoane, reținute apare prima dată în NordNews.
14:00
Energocom a cumpărat în august energie electrică de peste 331 mii MWh, majoritatea din import # NordNews
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh. Cea mai mare parte a volumului – 78,33% – a provenit din importuri, în timp ce producătorii autohtoni au asigurat doar 21,67%. Potrivit companiei, 61,25% din achiziții au fost realizate prin contracte [...] Articolul Energocom a cumpărat în august energie electrică de peste 331 mii MWh, majoritatea din import apare prima dată în NordNews.
12:40
Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament. Apel către alte partide # NordNews
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le [...] Articolul Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament. Apel către alte partide apare prima dată în NordNews.
12:20
Cabinetul de miniștri al României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru alte cinci pachete de măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, demers pe care opoziția a anunțat deja că îl [...] Articolul Guvernul României și-a asumat răspunderea pentru al doilea pachet de austeritate apare prima dată în NordNews.
12:00
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și fost președinte al Republicii Moldova, revine în campania electorală cu o retorică apocaliptică. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, comuniștii participă în cadrul așa-numitului „bloc electoral patriotic”, alături de socialiștii lui Igor Dodon și alte două formațiuni pro-Kremlin, conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah. Într-un mesaj video, difuzat [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Revoluția lui Vladimir Voronin apare prima dată în NordNews.
11:40
AUDIO „Lor le dăm câte 1000, iar restul împărțim între noi”. CNA publică probe în dosarul finanțării ilegale a partidului „Inima Moldovei” # NordNews
Centrul Național Anticorupție a publicat imagini audio și video ca urmare a perchezițiilor efectuate la membrii partidului „Inima Moldovei”, suspectați de finanțarea ilegală a formațiunii, potrivit Deschide.md. Din înregistrările publicate aflăm că toți activiștii din cadrul partidului au primit pentru luna iulie câte 1000 de lei, iar în perioada august-septembrie suma alocată va fi mai [...] Articolul AUDIO „Lor le dăm câte 1000, iar restul împărțim între noi”. CNA publică probe în dosarul finanțării ilegale a partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în NordNews.
10:50
Rusia a pierdut 1.083.790 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 2 septembrie. Numărul include 800 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi, transmite The Kyiv Independent, potrivit Digi24. Conform raportului, Rusia a pierdut, [...] Articolul Pierderile Moscovei pe front: Armata ucraineană anunță câți soldați ar fi pierdut Rusia apare prima dată în NordNews.
10:40
O instituție de învățământ privată este vizată într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind bănuită că a prejudiciat bugetul public național cu peste 11 milioane de lei, transmite IPN. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au efectuat percheziții [...] Articolul Un liceu privat ar fi prejudiciat bugetul statului de 11 milioane de lei apare prima dată în NordNews.
10:00
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în capitală și în sudul R. Moldova, inclusiv în municipiul Comrat. Potrivit autorităților, descinderile au loc într-un dosar pornit pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, perchezițiile vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute [...] Articolul Percheziții CNA la membrii „Inima Moldovei”. Patru persoane, reținute pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.
09:50
Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent, potrivit Digi24. Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive [...] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: lovituri la Kiev, Sumî și Odesa apare prima dată în NordNews.
09:10
Profesorii din Republica Moldova vor fi instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale # NordNews
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei [...] Articolul Profesorii din Republica Moldova vor fi instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale apare prima dată în NordNews.
08:40
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # NordNews
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, potrivit Digi24. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Şi vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X şeful diplomaţiei belgiene. La sfârşitul lunii iulie, preşedintele [...] Articolul Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” apare prima dată în NordNews.
08:00
VIDEO Descinderi în sudul Moldovei: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # NordNews
Oamenii legii desfășoară în această dimineață o amplă operațiune în sudul Republicii Moldova. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, ” au descins cu 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova, potrivit Deschide.md. Potrivit Poliției, acțiunile vizează o cauză penală deschisă pentru corupere electorală, [...] Articolul VIDEO Descinderi în sudul Moldovei: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025 spune că, tu, Berbec ai șanse mari să îți întâlnești sufletul pereche. Această perioadă se anunță a fi una prolifică pentru tine, mai ales dacă îți dorești să îți depășești limitele sau să îți întemeiezi o familie. Ești mai deschisă către iubire și mai hotărâtă să îți urmezi inima. [...] Articolul Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4096 lei; Dolarul american: 16.5611 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8265 lei; Hrivna ucraineană: 0.4001 lei; Rubla rusească: 0.2048 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți, 2 septembrie, nordul Republicii Moldova se va bucura de vreme predominant frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h din nord. Umiditatea aerului va ajunge la 70%. Temperaturile vor fi plăcute: la Briceni, minimele vor coborî până la 15°C, iar maximele vor [...] Articolul Vreme plăcută. Prognoza pentru 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,07 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei, atingând prețul de 19,49 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
