Scumpiri la pompă. Noile tarife majorate pentru 3 septembrie
NordNews, 3 septembrie 2025 06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,12 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei, atingând prețul de 19,58 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Noile tarife majorate pentru 3 septembrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,12 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei, atingând prețul de 19,58 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Noile tarife majorate pentru 3 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
23:40
O cântăreață celebră revine la premiile MTV VMA după o absență de cinci ani. Cine este vedeta care va urca din nou pe scenă # NordNews
O cântăreață celebră revine pe scena premiilor MTV VMA după o absență de cinci ani. Vedeta se pregătește să urce din nou pe scenă la evenimentul care va avea loc în 2025. Premiile MTV Video Music Awards sunt programate pentru 7 septembrie la UBS Arena din Elmont, New York, potrivit catine.ro. Lady Gaga își [...] Articolul O cântăreață celebră revine la premiile MTV VMA după o absență de cinci ani. Cine este vedeta care va urca din nou pe scenă apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
21:10
VIDEO Limba română: pătimirile unei identități naționale. Despre viitorul limbii în Nordul rusificat. La Katerincă # NordNews
Despre limbă, identitate națională si demnitate. Într-o nouă ediție a podcastului La Katerincă, am discutat cu profesoara Lilia Cecan despre limba română ca simbol al identității naționale. De la dilemele legate de limba moldovenească până la realitatea unui Nord rusificat. Conversația a abordat subiecte esențiale despre demnitatea națională, conservarea limbii și provocările viitorului. Articolul VIDEO Limba română: pătimirile unei identități naționale. Despre viitorul limbii în Nordul rusificat. La Katerincă apare prima dată în NordNews.
20:20
VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou # NordNews
Peste 30 de vârstnici și vârstnice din Centrul Comunitar pentru Persoane în Etate „Respirația a doua”, din Bălți, vor avea parte de mai mult confort și siguranță. Aceasta este posibil datorită dotării saloanelor cu mobilier modern și echipamente esențiale. „Cum petrecem noi timpul aici: „Mulțumim Centrului „Respirația a doua”/ Pentru răbdare, pentru bunătate, pentru atenție [...] Articolul VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
15:40
Viza lui Ivan Ceban nu acoperă nici măcar întregul eveniment la care a fost invitat. Explicațiile Ambasadei Italiei # NordNews
Viza de unică folosință, primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a putea participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Coaliția Orașelor împotriva rasismului, nu este valabilă nici măcar pentru întreg evenimentul la care a fost invitat, potrivit Deschide.md. În cadrul unui răspuns la solicitarea de informații expediată de redacția [...] Articolul Viza lui Ivan Ceban nu acoperă nici măcar întregul eveniment la care a fost invitat. Explicațiile Ambasadei Italiei apare prima dată în NordNews.
15:10
Guvernul a donat un microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, pentru a putea ajunge mai ușor la grădiniță, informează MOLDPRES. Prezent la evenimentul de donare, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a subliniat că microbuzul va contribui la transportarea în siguranță a aproximativ 100 de copii la grădiniță. „De astăzi, copiii [...] Articolul Copiii din Talmaza vor merge la grădiniță cu un microbuz donat de Guvern apare prima dată în NordNews.
14:10
Pe 29 august, la Centrul de Cultură din Varnița a fost organizat evenimentul RAMxVarnița – „Oameni și Poduri”, organizat de RAM Impact împreună cu StoryCrafters. Evenimentul a inclus două paneluri, axate pe spațiul informațional, rolul creatorilor de conținut, provocările și realitățile actuale ale țării, dar și pe oportunitățile pentru oamenii de pe ambele maluri ale [...] Articolul „Oameni și Poduri” la RAMxVarnița. Dialoguri care unesc malurile Nistrului apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou # NordNews
Peste 30 de vârstnici și vârstnice din Centrul Comunitar pentru Persoane în Etate „Respirația a doua”, din Bălți, vor avea parte de mai mult confort și siguranță. Aceasta este posibil datorită dotării saloanelor cu mobilier modern și echipamente esențiale. „Cum petrecem noi timpul aici: „Mulțumim Centrului „Respirația a doua”/ Pentru răbdare, pentru bunătate, pentru atenție [...] Articolul VIDEO Mai mult confort și siguranță pentru vârstnicii și vârstnicele din Bălți. Centrul „Respirația a doua”, dotat cu echipament și mobilier nou apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Detalii despre perchezițiile la membrii grupării „ȘOR”, suspectați de coruperea alegătorilor. Trei persoane, reținute # NordNews
Poliția vine cu detalii în cazul celor 60 de percheziții efectuate în această dimineață la membrii grupării „ȘOR” din sudul R. Moldova. Potrivit IGP, în urma descinderilor trei persoane au fost reținute, potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de [...] Articolul VIDEO Detalii despre perchezițiile la membrii grupării „ȘOR”, suspectați de coruperea alegătorilor. Trei persoane, reținute apare prima dată în NordNews.
14:00
Energocom a cumpărat în august energie electrică de peste 331 mii MWh, majoritatea din import # NordNews
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 121,17 EUR/MWh. Cea mai mare parte a volumului – 78,33% – a provenit din importuri, în timp ce producătorii autohtoni au asigurat doar 21,67%. Potrivit companiei, 61,25% din achiziții au fost realizate prin contracte [...] Articolul Energocom a cumpărat în august energie electrică de peste 331 mii MWh, majoritatea din import apare prima dată în NordNews.
12:40
Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament. Apel către alte partide # NordNews
Partidele din Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au anunțat oficial că nu vor forma nicio coaliție cu Partidul Acțiune și Solidaritate în viitorul Parlament. În context, liderii celor patru formațiuni au semnat un pact care conține acest angajament, transmite IPN. Liderii Blocului Patriotic au făcut apel către celelalte formațiuni politice, îndemnându-le [...] Articolul Blocul Patriotic nu va forma coaliție cu PAS în viitorul Parlament. Apel către alte partide apare prima dată în NordNews.
12:20
Cabinetul de miniștri al României, condus de Ilie Bolojan, și-a asumat luni seara răspunderea în fața plenului reunit al Parlamentului pentru alte cinci pachete de măsuri de austeritate, menite să reducă deficitul bugetar. Grupurile parlamentare au la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură, demers pe care opoziția a anunțat deja că îl [...] Articolul Guvernul României și-a asumat răspunderea pentru al doilea pachet de austeritate apare prima dată în NordNews.
12:00
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și fost președinte al Republicii Moldova, revine în campania electorală cu o retorică apocaliptică. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, comuniștii participă în cadrul așa-numitului „bloc electoral patriotic”, alături de socialiștii lui Igor Dodon și alte două formațiuni pro-Kremlin, conduse de Vasile Tarlev și Irina Vlah. Într-un mesaj video, difuzat [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Revoluția lui Vladimir Voronin apare prima dată în NordNews.
11:40
AUDIO „Lor le dăm câte 1000, iar restul împărțim între noi”. CNA publică probe în dosarul finanțării ilegale a partidului „Inima Moldovei” # NordNews
Centrul Național Anticorupție a publicat imagini audio și video ca urmare a perchezițiilor efectuate la membrii partidului „Inima Moldovei”, suspectați de finanțarea ilegală a formațiunii, potrivit Deschide.md. Din înregistrările publicate aflăm că toți activiștii din cadrul partidului au primit pentru luna iulie câte 1000 de lei, iar în perioada august-septembrie suma alocată va fi mai [...] Articolul AUDIO „Lor le dăm câte 1000, iar restul împărțim între noi”. CNA publică probe în dosarul finanțării ilegale a partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în NordNews.
10:50
Rusia a pierdut 1.083.790 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 2 septembrie. Numărul include 800 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi, transmite The Kyiv Independent, potrivit Digi24. Conform raportului, Rusia a pierdut, [...] Articolul Pierderile Moscovei pe front: Armata ucraineană anunță câți soldați ar fi pierdut Rusia apare prima dată în NordNews.
10:40
O instituție de învățământ privată este vizată într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind bănuită că a prejudiciat bugetul public național cu peste 11 milioane de lei, transmite IPN. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au efectuat percheziții [...] Articolul Un liceu privat ar fi prejudiciat bugetul statului de 11 milioane de lei apare prima dată în NordNews.
10:00
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în capitală și în sudul R. Moldova, inclusiv în municipiul Comrat. Potrivit autorităților, descinderile au loc într-un dosar pornit pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, potrivit Deschide.md. Conform datelor prezentate, perchezițiile vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru persoane au fost reținute [...] Articolul Percheziții CNA la membrii „Inima Moldovei”. Patru persoane, reținute pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.
09:50
Forțele ruse au lansat un val de drone în primele ore ale zilei de marți asupra a cel puțin trei regiuni ucrainene — Odesa, Sumî și Kiev — provocând victime și pagube infrastructurii civile, potrivit autorităților locale, citate de Kyiv Independent, potrivit Digi24. Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene din timpul nopții au provocat incendii masive [...] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: lovituri la Kiev, Sumî și Odesa apare prima dată în NordNews.
09:10
Profesorii din Republica Moldova vor fi instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale # NordNews
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei [...] Articolul Profesorii din Republica Moldova vor fi instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale apare prima dată în NordNews.
08:40
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # NordNews
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, potrivit Digi24. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Şi vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X şeful diplomaţiei belgiene. La sfârşitul lunii iulie, preşedintele [...] Articolul Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” apare prima dată în NordNews.
08:00
VIDEO Descinderi în sudul Moldovei: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # NordNews
Oamenii legii desfășoară în această dimineață o amplă operațiune în sudul Republicii Moldova. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, ” au descins cu 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova, potrivit Deschide.md. Potrivit Poliției, acțiunile vizează o cauză penală deschisă pentru corupere electorală, [...] Articolul VIDEO Descinderi în sudul Moldovei: 60 de percheziții într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 2 septembrie 2025 spune că, tu, Berbec ai șanse mari să îți întâlnești sufletul pereche. Această perioadă se anunță a fi una prolifică pentru tine, mai ales dacă îți dorești să îți depășești limitele sau să îți întemeiezi o familie. Ești mai deschisă către iubire și mai hotărâtă să îți urmezi inima. [...] Articolul Berbecii își întâlnesc sufletul pereche. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4096 lei; Dolarul american: 16.5611 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8265 lei; Hrivna ucraineană: 0.4001 lei; Rubla rusească: 0.2048 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul, mai ieftin. Curs valutar oficial, 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:30
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți, 2 septembrie, nordul Republicii Moldova se va bucura de vreme predominant frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h din nord. Umiditatea aerului va ajunge la 70%. Temperaturile vor fi plăcute: la Briceni, minimele vor coborî până la 15°C, iar maximele vor [...] Articolul Vreme plăcută. Prognoza pentru 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,07 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,04 lei, atingând prețul de 19,49 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 2 septembrie apare prima dată în NordNews.
1 septembrie 2025
22:40
După discuţii cu Xi şi Modi, Putin spune că pentru a fi pace în Ucraina este nevoie să fie abordată problema extinderii NATO # NordNews
După discuţii cu liderul chinez Xi Jinping şi premierul Narendra Modi din India, liderul rus Vladimir Putin a declarat luni că trebuie abordată problema extinderii NATO către est pentru a se ajunge la o pace durabilă în Ucraina, relatează Reuters, potrivit News.ro. În marja reuniunii Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, [...] Articolul După discuţii cu Xi şi Modi, Putin spune că pentru a fi pace în Ucraina este nevoie să fie abordată problema extinderii NATO apare prima dată în NordNews.
22:10
Peste 92% din manualele repartizate instituțiilor de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate din 2019 încoace, însă există discipline unde se învață în continuare în baza unor manuale mai vechi. Secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, [...] Articolul Disciplina fără manuale noi: Nicio propunere nu a primit avizul de tipar apare prima dată în NordNews.
21:50
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters, scrie digi24. Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul s-a deghizat în curier şi a tras de opt ori în atacul de sâmbătă care a avut [...] Articolul Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucrainad apare prima dată în NordNews.
21:40
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, [...] Articolul Moldovenii care muncesc în Moscova sunt urmăriți printr-o aplicație GPS apare prima dată în NordNews.
21:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță creșteri semnificative ale încasărilor la Bugetul Public Național (BPN) pentru primele opt luni ale anului 2025. Conform datelor operative, acestea au atins 52,5 miliarde lei, în creștere cu 6,4 miliarde lei, sau 13,9%, față de aceeași perioadă a anului precedent. „La Bugetul de stat s-au înregistrat încasări de circa 21,4 [...] Articolul Bani la buget. SFS: plus de 6,4 miliarde lei în opt luni apare prima dată în NordNews.
21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie 2025. În cadrul vizitei oficiale, la Strasbourg, șeful statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează [...] Articolul Președinta Sandu va efectua o vizită la Strasbourg apare prima dată în NordNews.
20:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a avut la Tokyo o întrevedere cu omologul său nipon, Shigeru Ishiba, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Japonia. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului bilateral, atragerea de investiții și lansarea de noi proiecte în agricultură, digitalizare și energie verde. „Republica Moldova poate deveni o platformă [...] Articolul Dorin Recean: Moldova poate deveni platformă pentru investițiile japoneze în regiune apare prima dată în NordNews.
20:10
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile # NordNews
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni în România că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Federaţiei Ruse, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că la orice negocieri prima solicitare a ruşilor este ridicarea sancţiunilor economice, scrie g4media. Ea a adăugat [...] Articolul Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile apare prima dată în NordNews.
19:50
VIDEO Femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul din Chișinău cu 40 de mii de dolari nedeclarați # NordNews
O femeie de 34 de ani, cetățeană a Federației Ruse, a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să scoată ilegal din țară aproape 40 de mii de dolari. Banii nedeclarați au fost descoperiți de funcționarii vamali și polițiștii de frontieră în urma unui control la ruta Chișinău–Istanbul. Asupra unei femei, cetățeană [...] Articolul VIDEO Femeie din Rusia, prinsă pe Aeroportul din Chișinău cu 40 de mii de dolari nedeclarați apare prima dată în NordNews.
19:40
VIDEO (P) Alianța „MOLDOVENII” a lansat campania electorală și a prezentat primul său proiect de lege # NordNews
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” a anunțat oficial astăzi, 1 septembrie, lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Prezentarea a avut loc la întreprinderea Viorica-Cosmetic, aleasă ca un exemplu de relansare reușită a industriei naționale. Potrivit președintelui partidului, Denis Roșca, 34 de ani de așteptare a ajutorului din exterior au demonstrat că dezvoltarea [...] Articolul VIDEO (P) Alianța „MOLDOVENII” a lansat campania electorală și a prezentat primul său proiect de lege apare prima dată în NordNews.
19:10
FOTO Pompierii moldoveni, distinși pentru misiunea internațională din Grecia: „Un partener de încredere pentru Europa” # NordNews
Cei 44 de pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au participat la misiunea internațională de pre-poziționare în Grecia, au fost menționați oficial pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor. Ceremonia de premiere a avut loc astăzi, 1 septembrie 2025, la Centrul Republican de Instruire al IGSU din Răzeni, raionul Ialoveni. La eveniment [...] Articolul FOTO Pompierii moldoveni, distinși pentru misiunea internațională din Grecia: „Un partener de încredere pentru Europa” apare prima dată în NordNews.
18:30
Președinta Maia Sandu va efectua pe 9 septembrie o vizită oficială la Strasbourg. Șefa statului urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului European. De asemenea, la Strasbourg, are programate întrevederi cu mai mulți demnitari europeni, transmite IPN. Șefa statului se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează [...] Articolul Președinta Maia Sandu va ține un discurs în Parlamentul European apare prima dată în NordNews.
17:00
Atunci când mergem pe un drum reparat, când ne ducem copiii la o școală modernizată sau ajungem la un spital unde găsim aparate noi și medici pregătiți, de multe ori uităm să ne întrebăm: de unde vin toate aceste schimbări? În ultimii ani, răspunsul este tot mai des același – ajutorul financiar al Uniunii Europene. [...] Articolul Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor apare prima dată în NordNews.
17:00
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile # NordNews
Te-ai întrebat vreodată cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie? Aceste metode eficiente și trucuri utile îți pot fi de mare ajutor. În felul acesta, poți să-ți păstrezi blaturile de bucătărie strălucitoare și fără deteriorări, potrivit catine.ro. Deși este tentant să ștergi blaturile cu orice detergent multifuncțional, acest lucru s-ar putea [...] Articolul Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile apare prima dată în NordNews.
16:50
FOTO Prințesa Leonor a început ultimul an de instrucție militară la Academia Aeriană San Javier. Cum a fost surprinsă în uniformă # NordNews
Prințesa Leonor a început oficial ultimul an de instruire militară, de data aceasta la prestigioasa Academie Aeriană San Javier. După ce a mărșăluit cu Armata de Uscat și a navigat pe mare cu Marina Regală Spaniolă, moștenitoarea tronului Spaniei este acum pregătită să cucerească cerul, încheind astfel pregătirea completă în cele trei ramuri ale [...] Articolul FOTO Prințesa Leonor a început ultimul an de instrucție militară la Academia Aeriană San Javier. Cum a fost surprinsă în uniformă apare prima dată în NordNews.
16:40
Partidele Renaștere și Uniunea Centristă au rămas în afara scrutinului parlamentar. Decizie CSJ # NordNews
Partidele „Renaștere” și „Uniunea Centristă” nu vor figura pe buletinele de vot la scrutinul din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție a confirmat hotărârile Comisiei Electorale Centrale. Judecătorii au constatat că ambele formațiuni au încălcat cerințele Codului Electoral, ceea ce face imposibilă participarea lor la alegerile parlamentare, transmite IPN. În cazul Partidului „Renaștere”, [...] Articolul Partidele Renaștere și Uniunea Centristă au rămas în afara scrutinului parlamentar. Decizie CSJ apare prima dată în NordNews.
16:20
Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova # NordNews
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că România va continua să sprijine Republica Moldova pe toate planurile – diplomatic, economic și în parcursul european – subliniind legăturile culturale și istorice profunde dintre cele două state, comunică MOLDPRES. „România ca stat va sprijini Republica Moldova ca stat. Aceasta este categoric, pentru că ne [...] Articolul Nicușor Dan: Securitatea României depinde de stabilitatea regională și de parcursul european al R. Moldova apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO De la Fundurii Vechi direct pe marile ecrane: povestea filmului „Mario, Maria, Marinel” # NordNews
Într-o casă din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, acolo unde pereții încă păstrează amintirea copilăriei regizoarei Violeta Gorgos, a luat naștere o poveste care acum urcă pe marile ecrane. Noul film „Mario, Maria, Marinel” nu este doar o simplă ficțiune, ci o veritabilă fereastră deschisă spre viața satului moldovenesc, cu toate dorurile, speranțele și frământările [...] Articolul VIDEO De la Fundurii Vechi direct pe marile ecrane: povestea filmului „Mario, Maria, Marinel” apare prima dată în NordNews.
14:40
Partidul Nostru și-a lansat campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie printr-un eveniment organizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni. Localitatea dată e locul în care a copilărit liderul formațiunii, Renato Usatîi. Cu acest prilej, partidul a prezentat echipa de candidați și un pachet de 29 de proiecte de lege, pe care susține că [...] Articolul VIDEO Partidul Nostru intră în campanie cu 29 de proiecte de lege apare prima dată în NordNews.
14:30
VIDEO „Plaha” a revenit la Chișinău. Regizorul I. Cobileanski l-a făcut protagonist în film # NordNews
Premiera primelor două episoade din serialul televizat „Plaha” au umplut Sala Mare a Palatului Național „Nicolae Sulac” până la refu, în seara zilei de 29 august. Este vorba despre o producție de anvergură, de zece serii, fără precedent în Republica Moldova, ce surprinde parcursul și influența controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc. Acesta, reținut în Grecia acum [...] Articolul VIDEO „Plaha” a revenit la Chișinău. Regizorul I. Cobileanski l-a făcut protagonist în film apare prima dată în NordNews.
14:30
Începând de azi, 1 septembrie 2025, S.A. Energocom devine oficial furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, potrivit Deschide.md. Asta după ce atribuțiile în acest sens au fost preluate de la S.A. Moldovagaz, conform Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 august 2025. În context, autoritățile ne [...] Articolul De azi Energocom devine oficial furnizor de gaze naturale de serviciu public apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Emoții și planuri noi la început de an școlar la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți # NordNews
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și-a deschis astăzi ușile pentru studenți și profesori, care au revenit la cursuri cu emoții, entuziasm și speranțe. Ceremonia de deschidere a marcat începutul anului de studii printr-un moment solemn, cu mesaje de încurajare și planuri noi pentru viitor. „Fiecare an școlar [...] Articolul VIDEO Emoții și planuri noi la început de an școlar la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți apare prima dată în NordNews.
14:00
Irina Vlah acuză guvernarea că ar fi influențat includerea sa pe lista de sancțiuni a Canadei # NordNews
Lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, afirmă că includerea sa pe lista de sancțiuni a Canadei ar fi fost influențată de actuala guvernare, pe care o acuză de presiuni politice asupra formațiunii. Potrivit ei, scopul acestor acțiuni ar fi slăbirea partidului și transformarea lui într-o opoziție „comodă” și „inofensivă”, transmite IPN. Într-un briefing de presă, [...] Articolul Irina Vlah acuză guvernarea că ar fi influențat includerea sa pe lista de sancțiuni a Canadei apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO (P) Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS # NordNews
Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația aparține liderului [...] Articolul VIDEO (P) Marian Lupu: Vizita oficialilor europeni la Chișinău a avut scopul de a compensa eșecurile guvernării PAS apare prima dată în NordNews.
13:00
Autoturism căutat de autoritățile din Cehia, depistat la PTF Sculeni. Șofer român, cercetat pentru tăinuire # NordNews
Un autoturism, dat în urmărire de autoritățile din Cehia, a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni și indisponibilizat pentru cercetări. Incidentul a avut loc pe 29 august, în jurul orei 12:16, când un cetățean român de 73 de ani, s-a prezentat la control la volanul vehiculului. Polițiștii de frontieră au verificat suplimentar [...] Articolul Autoturism căutat de autoritățile din Cehia, depistat la PTF Sculeni. Șofer român, cercetat pentru tăinuire apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.