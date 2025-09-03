Puterea de cumpărare în Rusia continuă să se prăbușească. Consumatorii economisesc pe produse lactate

10:40

Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit marți sud-estul Afganistanului, amplificând temerile de noi pagube și distrugeri, la doar două zile după seismul devastator din aceeași regiune, care a ucis peste 1.400 de oameni și a rănit câteva mii. Seismul de marți s-a produs la o adâncime relativ mică, de 10 kilometri – aceeași cu cea a cutremurului de duminică noaptea, cu magnitudinea 6, considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Afganistan.