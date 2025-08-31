„Goodbye, Lenin”. Kîrgîzstanul continuă campania de demolare a monumentelor sovietice
Europa Libera Moldova, 31 august 2025 14:00
13:20
Rușii au avariat la Kiev și redacția Europei Libere. Atacul masiv asupra orașului, condamnat de Maia Sandu și alți lideri # Europa Libera Moldova
Redacția ucraineană a Europei Libere a informat că nimeni nu a fost rănit în biroul său din Kiev, înregistrându-se doar pagube materiale în urma bombardamentului rusesc. Imaginile de supraveghere apărute pe rețelele sociale arată că exploziile din apropierea redacției RFE/RL au fost provocate de două rachete care au lovit direct clădirea. Într-o declarație pentru presă, președintele RFE/Rl Stephen Capus a spus: „Deși sediul RFE/RL a fost avariat, avem norocul că niciunul dintre angajații noștri...
12:50
Cum au evoluat Macron, Tusk și Merz la concertul de Ziua Independenței R. Moldova # Europa Libera Moldova
Cu o lună înainte de alegerile parlamentare, liderii Franței, Poloniei și Germaniei au transmis R. Moldova, de ziua ei și în limba română, la un concert în centrul Chișinăului: „Moldova este parte a familiei europene și locul ei este în UE”. Opoziția spune că a fost amestec în alegeri....
12:00
România și Rheinmetall construiesc „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume” # Europa Libera Moldova
„Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”, spune Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului într-un comunicat de presă. Construcția fabricii de pulberi pentru muniție va începe anul viitor, va dura trei ani...
08:30
08:10
00:50
Într-o discuție care revine mereu la sfârșit de august despre cum și-a obținut R. Moldova independența în 1991, istoricul Igor Cașu are o poziție clară: „Pentru independență s-a luptat, ea nu a fost oferită pe tavă”. Într-o nouă ediție Pe Agendă, directorul Agenției Naționale a Arhivelor își prezintă argumentele....
27 august 2025
22:10
Franța, Germania și Polonia au spus Moldovei că UE nu-i URSS și i-au urat integrare rapidă # Europa Libera Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au promis la Chișinău președintei Maia Sandu sprijin total pentru parcursul european al R. Moldova și pentru securitatea ei, în fața amenințărilor hibride rusești. Vizita celor trei lideri de Ziua Independenței moldovene a avut loc cu o lună înaintea unui test pentru puterea proeuropeană la alegerile parlamentare de la 28 septembrie....
18:50
Într-o discuție care revine mereu la sfârșit de august despre cum și-a obținut Republicii Moldova independența în 1991, istoricul Igor Cașu are o poziție clară: „Pentru independență s-a luptat, ea nu a fost oferită pe tavă”. Într-o nouă ediție „Pe Agendă”, directorul Agenției Naționale a Arhivelor își prezintă argumentele....
18:40
18:00
16:00
Decizia președintelui Poloniei de a bloca ajutoarele pentru refugiații ucraineni a stârnit o furtună politică # Europa Libera Moldova
Decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a se opune prin veto unui proiect de lege privind ajutorul acordat refugiaților ucraineni a stârnit o furtună politică în această țară din Europa Centrală, unul din cei mai apropiați aliați ai Kievului în lupta contra invaziei rusești. Nawrocki, care a readus adesea în discuție chestiuni istorice spinoase între Varșovia și Kiev, a blocat prin veto, pe 26 august, un proiect de lege care urma să le retragă refugiaților ucraineni din țară dreptul de a...
14:20
12:00
10:30
10:00
09:10
După 13 ani locuiți în R. Moldova, americanul David Smith a devenit cetățean moldovean. În 2018, Europa Liberă a făcut un reportaj despre el, era atunci coproprietarul unui local din Chișinău. Între timp, s-a căsătorit și s-a mutat la Pohrebea, Dubăsari, unde a readus la viață o casă veche....
07:40
Trump vorbește despre un posibil „război economic” dacă Rusia nu face pași spre pace # Europa Libera Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a minimizat din nou șansele unei întâlniri rapide între liderii rus și ucrainean și a vorbit despre posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei, deși a spus și că partea ucraineană nu este fără vină. „Vreau să văd sfârșitul [războiului]”, a declarat Trump reporterilor pe 26 august, la Casa Albă. „Ceea ce am în minte este foarte, foarte grav, dacă va trebui să o fac. Dar vreau să văd sfârșitul.” „Vrem să se termine. Avem sancțiuni economice. (...) Nu va fi...
07:10
Cei mai puternici lideri europeni, la Chișinău de Ziua Independenței. Când a început această tradiție și de ce nu-i bucură chiar pe toți # Europa Libera Moldova
Moldovenii s-au obișnuit în ultimii ani ca, de Ziua Independenței, să-i viziteze la Chișinău înalți musafiri străini - cei care le vor vorbi anul acesta în Piața Marii Adunări Naționale sunt chiar liderii europeni cei mai puternici. Dar nu a fost întotdeauna așa. Această atenție acordată Republicii Moldova nu vine de la sine, dar nici nu îi bucură chiar pe toți. Diseară, pe scena festivităților din centrul capitalei, publicul îi va putea vedea și auzi pe președintele francez Emmanuel Macron și p...
26 august 2025
19:20
17:20
Corupția electorală se sancționează dur în R. Moldova, potrivit legii. Atât pentru vânzarea, cât și pentru cumpărarea votului sunt prevăzute amenzi de zeci de mii de lei, dar și ani de pușcărie. Pedepsele au fost înăsprite cu câteva luni înainte de alegeri, la inițiativa guvernării....
