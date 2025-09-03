Zborurile din Moldova vor fi monitorizate printr-un sistem de performanță european

12:40

Un minor a ajuns la spital după ce trei automobile s-au lovit marți, 2 septembrie, pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și medicii de pe ambulanță. Potrivit poliției, un BMW, condus de un șofer de 34 de ani, s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit, la volanul […] Articolul VIDEO Un minor a ajuns la spital după ce trei mașini s-au lovit grav la Glodeni. Unul dintre șoferi nu avea permis apare prima dată în Realitatea.md.