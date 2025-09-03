Ce transmite Ambasada Chinei despre participarea ex-premierilor români Năstase și Dăncilă la parada lui Jinping
Realitatea.md, 3 septembrie 2025 15:30
Foștii premieri români Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au primit mulțumiri pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial. „Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea […]
• • •
Acum 5 minute
15:50
Un șofer de 38 de ani a fost prins la volanul unui Chevrolet, conducând sub influența drogurilor. Acesta se deplasa haotic pe o stradă din sectorul Buiucani al Capitalei. Bărbatul a fost supus testului pentru consum de substanțe narcotice, iar expertiza a confirmat prezența marijuanei în organism. Pe caz a fost inițiat un proces penal, […]
Acum 15 minute
15:40
O tânără de 21 de ani a ajuns la spital după ce motocicleta pe care se afla s-a tamponat cu o Mazda condusă de o femeie de 58 de ani. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 3 septembrie, la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și Minsk din Chișinău. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de […]
Acum 30 minute
15:30
Traficul aerian din Republica Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță, conform standardelor europene. Acest lucru va permite evaluarea și gestionarea zborurilor, pentru siguranța pasagerilor și calitatea serviciilor. În acest sens, astăzi, cabinetul de miniștri a avizat Regulamentul privind instituirea sistemului de performanță pentru servicii de management al traficului și de navigație aeriană, transmite […]
15:30
Foștii premieri români Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au primit mulțumiri pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial. „Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea […]
15:30
VIDEO Adjunctul procurorului general Sergiu Russu a promovat evaluarea externă. Cum a trecut audierea # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a stabilit că adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, corespunde criteriilor legale de integritate financiară și etică, propunând promovarea acestuia pentru evaluarea externă. Procesul de verificare a inclus analiza declarațiilor de avere și interese personale din ultimii cinci ani și examinarea altor informații relevante privind integritatea profesională. În cadrul procedurii, Comisia […]
Acum o oră
15:20
Toamna care vine poate începe la volanul mașinii tale – alege un credit auto inteligent # Realitatea.md
Toamna este anotimpul schimbărilor și al noilor începuturi. Pentru mulți, aceasta poate fi perioada perfectă pentru a investi într-un mijloc de transport confortabil și sigur. Un credit auto bine ales îți oferă șansa de a conduce mașina dorită chiar acum, fără să aștepți luni întregi pentru a strânge economiile necesare. De ce să alegi un […]
15:10
VIDEO Operațiune antidrog în mai multe sectoare din Capitală. 7 persoane au ajuns pe mâna polițiștilor # Realitatea.md
Șapte persoane, implicate în deținerea și distribuirea drogurilor, au fost reținute de polițiștii din Chișinău. În sectorul Centru, un tânăr de 22 de ani a fost prins cu 50 de pachețele de droguri de tip hașiș și PVP (sare). Acesta a recunoscut că activa drept curier și ascundea drogurile în diverse locuri. Totodată, o femeie […]
Acum 2 ore
14:30
Ion Ceban a susținut miercuri, 3 septembrie, o declarație publică în care a criticat guvernarea și anumite instituții media pentru modul în care au gestionat informațiile despre vizita sa recentă în Italia. Ceban afirmă că interdicția sa de a călători în străinătate are caracter politic și este menită să-i afecteze cariera politică, susținând că popularitatea […]
14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat actualizarea drumurilor naționale și locale. Decizia vizează clarificarea denumirilor, clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care, până în prezent, nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor. În urma modificărilor, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus în rețeaua […]
14:00
Moldovenii pot intra în Israel doar cu pașaport valabil cel puțin 90 de zile și autorizație ETA-IL # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel și, în orice […]
14:00
Marta Kos își începe vizita în Republica Moldova. Este pentru a treia oară când vine # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, începe astăzi, 3 septembrie, o vizită de trei zile în Republica Moldova, potrivit Delegației Uniunii Europene la Chișinău. În cadrul deplasării, aceasta va avea întrevederi cu reprezentanții guvernării, pentru a discuta despre reforme și parcursul european al țării. Pe lângă agenda politică, Marta Kos va discuta cu investitori și […]
Acum 4 ore
13:40
Extinderea Uniunii Europene este acceptată de 56% dintre cetățenii blocului comunitar, arată un sondaj al Comisiei Europene. Într-un sondaj paralel, realizat de executivul UE în statele-candidate și potențiale pentru aderare, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60% pentru aderarea la Uniunea Europeană, transmite IPN. În interiorul UE, conform sondajului publicat marți, sprijinul rezidenților UE […]
13:40
Un studiu recent realizat de psihologi evidențiază că numele unei persoane poate influența șansele de a fi angajată. Potrivit cercetării, indivizii care poartă nume cu consoane „moi", cum ar fi Ana, Roma sau Ilie, sunt preferați de angajatori în comparație cu cei cu nume considerate „dure" ca Margarita, Gleb sau Cristina. Fenomenul este explicat prin […]
13:20
Tânăr din Ucraina, ucis la granița cu Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera # Realitatea.md
La granița cu Moldova, polițiștii de frontieră au deschis focul asupra a doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera. Unul dintre ei a decedat. Potrivit Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (GPSU), pe 1 septembrie, polițiștii au observat doi bărbați care săreau peste construcțiile de protecție și se deplasau […]
13:10
FOTO De Ziua Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a felicitat militarii și a conferit distincții de stat # Realitatea.md
Astăzi, 3 septembrie, când se împlinesc 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare și a conferit nouă distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării. În cadrul ceremoniei, șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în […]
13:10
FOTO Stresul modifică inima – în doar 10 zile de zgomot, lipsă de somn și suprasolicitare se declanșează inflamații # Realitatea.md
Un nou studiu publicat în Journal of Molecular and Cellular Cardiology arată că stresul nu afectează doar mintea, ci produce și modificări la nivel molecular în funcționarea inimii. Cercetarea a fost realizată de o echipă de oameni de știință de la UC Davis Health și oferă noi perspective asupra modului în care factorii de mediu […]
13:10
301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate # Realitatea.md
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, […]
12:50
Directorul „Energocom", Eugeniu Buzatu, a anunțat că gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice" de la TVR Moldova. Totodată, a precizat că tranziția serviciilor de facturare de la Moldovagaz la Energocom […]
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că și-a suspendat activitatea în perioada campaniei electorale. Declarația a fost făcută miercuri, 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă. Întrebat de jurnaliști dacă și-a întrerupt activitatea începând cu 29 august, edilul a confirmat acest lucru. Conform legii în vigoare, candidații la parlamentare sunt obligați să-și suspende […]
12:40
VIDEO Un minor a ajuns la spital după ce trei mașini s-au lovit grav la Glodeni. Unul dintre șoferi nu avea permis # Realitatea.md
Un minor a ajuns la spital după ce trei automobile s-au lovit marți, 2 septembrie, pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și medicii de pe ambulanță. Potrivit poliției, un BMW, condus de un șofer de 34 de ani, s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit, la volanul […]
12:20
Servicii medicale online și rețete electronice, parte dintr-un program de digitalizare în sănătate # Realitatea.md
Un program care își propune să digitalizeze și să modernizeze sistemul medical din Republica Moldova a fost aprobat astăzi, 3 septembrie, de Cabinetul de miniștri. Este vorba despre Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul prevede introducerea dosarului electronic de sănătate, a programărilor online, a rețetelor electronice și a serviciilor de telemedicină, […]
12:00
Veronica Dragalin a devenit partener în cadrul companiei în care și-a început cariera în SUA # Realitatea.md
Veronica Dragalin a anunțat că, după nouă ani de serviciu public ca procuror, revine la compania unde și-a început cariera – la „Jones Day" – în calitate de partener în biroul din Washington DC. „Aștept cu nerăbdare acest următor capitol!", a scris ea pe LinkedIn. Amintim că, în Republica Moldova, a deținut funcția de șefă […]
12:00
Râul Nistru, prioritate de mediu: A fost aprobat semnarea Acordului de grant dintre Moldova și BIRD # Realitatea.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 3 septembrie, semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine". Proiectul se va desfășura în perioada 2026 – 2030 și are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru. Acțiunile includ: […]
12:00
O banda pentru întoarcere a fost amenajată la capătul Viaductului din Chișinău, între sectoarele Botanica și Centru, până la semaforul care permite accesul pe strada București. Noua măsură are scopul de a fluidiza traficul și de a facilita manevra șoferilor care vor să întoarcă spre Centru, pe banda opusă, separată de parapet. „Această intervenție era […]
Acum 6 ore
11:30
A survolat drona rusească spațiul aerian al Republicii Moldova? Ce spune Poliția de Frontieră # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă rusească Shahed, în nordul țării. Potrivit grănicerilor ucraineni, drona ar fi fost detectată lângă localitatea Horodiște, raionul Dondușeni, și a dispărut între Cupcini și Edineț. „În baza informațiilor primite, au fost […]
11:30
„Nu te juca cu votul”. Îndemnul Poliției, pentru a informa cetățenii despre corupția electorală # Realitatea.md
„Nu te juca cu votul" este campania lansată de Poliția Națională, pentru a informa cetățenii despre riscurile și urmările corupției electorale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a relatat jurnaliștilor că forțele de ordine se concentrează atât pe investigarea și documentarea fenomenului, cât și pe prevenirea lui. În cadrul campaniei, sloganul va fi imprimat pe mijloacele […]
11:30
Cele trei persoane decedate într-un grav accident rutier, produs la Botoșani, România, în această dimineață, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Despre aceast anunță Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre. „Ministerul Afacerilor Externe informează, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași, despre producerea unui grav accident rutier la data de 3 septembrie 2025, ora […]
10:40
VIDEO Ministrul Apărării comentează dacă drona rusească ar fi traversat noaptea trecută spațiul aerian al R. Moldova # Realitatea.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat miercuri, 3 septembrie curent, că informațiile apărute în spațiul public privind traversarea teritoriului Republicii Moldova de către o dronă militară rusească, în noapt
10:40
O veste bună și una rea pentru consumatorii din Telenești: Apa rămâne la același preț, canalizarea se scumpește # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat marți, 3 septembrie, noile tarife pentru serviciile de apă și canalizare la Telenești. Pentru consumatorii casnici, prețul apei potabile rămâne neschimbat, la 21,53 lei/m³, însă tariful pentru canalizare crește cu 4,45 lei, ajungând la 23,67 lei/m³, transmite BANI.MD. În cazul agenților economici, situația este diferită: apa […] Articolul O veste bună și una rea pentru consumatorii din Telenești: Apa rămâne la același preț, canalizarea se scumpește apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes # Realitatea.md
Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală. Un proiect social, nu comercial Campania „Știm cum […] Articolul „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Renato Usatîi îi răspunde Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба» # Realitatea.md
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma […] Articolul Renato Usatîi îi răspunde Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul «Чужая свадьба» apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # Realitatea.md
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 5-7 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație […] Articolul Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Trump spune că Xi Jinping „conspiră” cu Vladimir Putin și Kim Jong Un la Beijng împotriva SUA # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu președintele Rusiei şi dictatorul Coreei de Nord, la Beijing, împotriva Statelor Unite. Vladimir Putin și Kim Jong Un au fost primiți de președintele Chinei, miercuri, în capitala chineză, pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război […] Articolul Trump spune că Xi Jinping „conspiră” cu Vladimir Putin și Kim Jong Un la Beijng împotriva SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
CSJ respinge recursul PLDM și admite apelul CEC; formațiunea acuză judecătoarele de lipsă de transparență # Realitatea.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) s-a pronunțat irevocabil în cazul litigiului dintre Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost adoptată cu unanimitate de voturi în cadrul completului condus de judecătoarea Stela Procopciuc. Instanța supremă a respins recursul depus de PLDM prin intermediul avocatului Marin Barcaru și, în schimb, […] Articolul CSJ respinge recursul PLDM și admite apelul CEC; formațiunea acuză judecătoarele de lipsă de transparență apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Pelicula „Principii de viață” de Constantin Popescu, Răzvan Mărculescu, Ioana Uricaru este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Velicanu se consideră un bărbat împlinit. Are bani, o vilă nouă, s-a căsătorit cu o femeie tânără care i-a născut […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Principii de viață”, la ora 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
ULTIMA ORĂ! Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani, reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Procuratura Anticorupție (PA) confirmă că fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „Grupul de urmărire penală desfășoară acțiuni de urmărire penală cu participarea acestuia, inclusiv percheziții și audieri, în vederea […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar de spălare de bani, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:50
VIDEO Folosește „Busola Electorală” pentru a vota informat. Cum funcționează platforma # Realitatea.md
În Republica Moldova a fost lansată „Busola Electorală”. Prin intermediul instrumentului digital, cetățenii se pot informa despre procesul electoral și stabili care candidat la alegeri îi împărtășește viziunile despre viitorul țării. Platforma este disponibilă în limbile română și rusă. Analiza se bazează pe un chestionar format din 35 de întrebări și afirmații, referitoare la diferite […] Articolul VIDEO Folosește „Busola Electorală” pentru a vota informat. Cum funcționează platforma apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Accident cumplit în România: Sunt implicate 21 de persoane, dintre care 3 în stop cardio-respirator # Realitatea.md
Un autobuz și un autocar s-au lovit grav miercuri dimineața, 3 septembrie, între localitățile Românești și Dămideni din județul Botoșani, România. Sunt implicate 21 persoane, dintre care 3 victime în stop cardio-respirator, transmite Libertatea.ro. „În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se […] Articolul Accident cumplit în România: Sunt implicate 21 de persoane, dintre care 3 în stop cardio-respirator apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Constantin Țuțu și-a luat bilet acasă: Se organizează reținerea fostului kickboxer-deputat pe aeroportul din Chișinău? # Realitatea.md
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, scrie ZdG.md. Ba mai mult, și-a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Realitatea.md a contactat reprezentanții de presă ai Procuraturii Generale pentru […] Articolul Constantin Țuțu și-a luat bilet acasă: Se organizează reținerea fostului kickboxer-deputat pe aeroportul din Chișinău? apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Reacțiile nașilor Anastasiei Nichita privind dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani # Realitatea.md
Liceul „Da Vinci” din capitală este instituția de învățământ privată care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei. Contactați de presă, directorii Efrosinia și Valeriu Guzun, tot ei nașii cuplului de sportivi Anastasia Nichita și Valeriu Mircea, au oferit reacții separate. În 2025, taxa de școlarizare este de 5.800 de euro/an. […] Articolul Reacțiile nașilor Anastasiei Nichita privind dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Cazul Marin Robu, analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Decizia, așteptată peste 30-45 de zile # Realitatea.md
Halterofilul moldovean Marin Robu, clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, continuă demersurile pentru a obține medalia de bronz, contestând rezultatul în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. Procesul a avut loc pe 2 septembrie, într-un climat tensionat, marcat de pledoarii aprinse din partea ambelor părți, relatează realmedia.md. […] Articolul Cazul Marin Robu, analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Decizia, așteptată peste 30-45 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
VIDEO Ziua Armatei Naționale: Depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt # Realitatea.md
Cu prilejul Zilei Armatei Naționale, marcată anual la 3 septembrie, la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei au avut loc depuneri de flori. Ceremonia s-a desfășurat în prezența gărzii de onoare și a oficialilor militari, în semn de respect pentru cei care servesc sub drapel. Anul acesta, Armata Națională marchează 34 […] Articolul VIDEO Ziua Armatei Naționale: Depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Macron avertizează Israelul: „Nicio încercare de anexare” nu va opri recunoașterea Palestinei # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat marți Israelul că orice „ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va putea opri mișcarea internațională de recunoaștere a statului palestinian. Totodată, liderul de la Paris a criticat decizia Statelor Unite de a refuza vize delegaților palestinieni pentru Adunarea Generală a ONU, transmite News.ro. „Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare […] Articolul Macron avertizează Israelul: „Nicio încercare de anexare” nu va opri recunoașterea Palestinei apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Graba campaniei: Ministrul autosuspendat al Educației a stârnit un val de ură asupra Liceului Orizont # Realitatea.md
Ministrul autosuspendat al Educației, Dan Perciun, a publicat o postare critică la adresa fostului președinte Igor Dodon. Postarea sa a vizat alegerea Liceului Orizont pentru studiile copilului liderului socialist, dar a avut drept efect secundar apariția unui val de comentarii ostile și la adresa administrației instituției. Igor Dodon a publicat la 1 septembrie fotografii cu […] Articolul Graba campaniei: Ministrul autosuspendat al Educației a stârnit un val de ură asupra Liceului Orizont apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Atacuri rusești cu drone și rachete din cursul nopții: Cinci răniți și zeci de clădiri distruse # Realitatea.md
Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri, lovind mai multe regiuni din centrul și vestul țării, potrivit oficialilor citați de The Kyiv Independent. În urma atacurilor, cinci persoane au fost rănite în orașul Znamianka, situat în regiunea Kirovohrad. Autoritățile locale au anunțat […] Articolul Atacuri rusești cu drone și rachete din cursul nopții: Cinci răniți și zeci de clădiri distruse apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 3 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 07:15 Depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt cu prilejul Zilei Armatei Naționale 10:00 Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 11:00 Ședința Comisiei Electorale Centrale din 3 septembrie 2025 11:00 Conferință de presă […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa # Realitatea.md
După mai multe zvonuri legate de starea sa de sănătate, președintele SUA, Donald Trump, și-a făcut marți prima apariție publică după o absență de o săptămână, el fiind obișnuit să vorbească aproape zilnic în fața presei. Liderul american a apărut la Casa Albă, unde a părut ușor obosit în timpul declarațiilor, relatează News.ro. În vârstă […] Articolul Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Meteorologii anunță vreme cu cer variabil în toată țara, iar temperaturile maxime vor oscila între +28°C și +33°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla dinspre nord-est cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va atinge un nivel de 70%. În nordul țării, valorile termice vor fi cuprinse între +13°C și […] Articolul Caniculă în Moldova pe 3 septembrie: Cod Galben și temperaturi de până la +33°C apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:50
Trump, „foarte dezamăgit” de Putin: SUA pregătesc măsuri pentru a reduce victimele din războiul din Ucraina # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a precizat, fără a oferi detalii suplimentare, că administrația americană intenționează să ia măsuri pentru a reduce numărul victimelor din războiul din Ucraina. „Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta, și vom face […] Articolul Trump, „foarte dezamăgit” de Putin: SUA pregătesc măsuri pentru a reduce victimele din războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Armata Națională marchează 34 de ani de la fondare: Tehnică militară, activități interactive și surprize pentru public # Realitatea.md
Cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la fondare, pe 3 septembrie, Armata Națională marchează evenimentul printr-un program amplu de activități organizat de Ministerul Apărării. Manifestările se vor desfășura atât în Chișinău, cât și în unitățile militare din întreaga țară. Sâmbătă, publicul este invitat în Parcul „Alunelul” din capitală, unde va putea participa la […] Articolul Armata Națională marchează 34 de ani de la fondare: Tehnică militară, activități interactive și surprize pentru public apare prima dată în Realitatea.md.
