Atac masiv în vestul Ucrainei: mii de gospodării lăsate fără curent și infrastructuri civile avariate în urma bombardamentelor rusești
Ziarul National, 3 septembrie 2025 15:30
Rusia a declanșat un atac masiv, concentrându-se în principal pe vestul Ucrainei, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit autorităților ucraine...
Acum 30 minute
15:30
Rusia a declanșat un atac masiv, concentrându-se în principal pe vestul Ucrainei, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit autorităților ucraine...
Acum 2 ore
14:30
Lansarea proiectului „Primele Rândunele”: prima reabilitare termică completă a unui bloc de 16 etaje în Bălți, un model inovator pentru Moldova # Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova lansează o invitație presei pentru a participa la vizita de presă a proiectului-pilot „Primele Randunele”...
14:30
Rusia insistă pe recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate, dar Kievul respinge pretențiile ca fiind inacceptabile # Ziarul National
Rusia solicită recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene a căror anexare a fost revendicată de Moscova, dorind astfel să asigure o pace &...
Acum 4 ore
13:30
Kremlinul ar fi pregătit 350 de milioane de dolari pentru FRAUDAREA alegerilor, DETURNAREA parcursului european al R. Moldova și instalarea unei guvernări proruse la Chișinău: „Operațiunea este condusă de Serghei Kirienko” # Ziarul National
Kremlinul a elaborat un plan pentru schimbarea puterii în Republica Moldova și a alocat 350 de milioane de dolari pentru implementarea acestu...
13:30
Pas important în tranziția energetică a Moldovei: centralele fotovoltaice ale investitorilor licitați au fost activate cu succes # Ziarul National
03.09.2025, Chișinău - Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitori, desemnați câștigători în urma primei licitații pentru acordarea sta...
13:30
Guvernul introduce schimbări pentru a întări coordonarea dezvoltării regionale și locale # Ziarul National
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea atribuțiilor Consiliului Național de Coordonare a D...
13:30
Putin își exprimă gratitudinea față de Kim Jong Un la Beijing pentru sprijinul militar în conflictul din Ucraina: "Mulțumiri din partea poporului rus pentru lupta comună împotriva neonazismului" # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Beijing, unde au participat la comemorarea a 80 de ani...
13:30
Maia Sandu subliniază importanța unei armate moderne pentru protejarea păcii de Ziua Armatei Naționale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost astăzi prezentă la ceremonia de celebrare a 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale. În calita...
13:30
Comisarul european Marta Kos revine în Moldova pentru o vizită de trei zile: întâlniri strategice și popasuri culturale în agendă # Ziarul National
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova. Conform informațiilor oferite de Biroul p...
13:30
Mesaj inspirator de la Președinta Maia Sandu cu ocazia Zilei Armatei Naționale: Investiții în apărare și recunoștință pentru sacrificiile militarilor noștri # Ziarul National
Domnule ministru,Domnule șef al Marelui Stat Major,Doamnelor și domnilor ofițeri și soldați,Astăzi marcăm 34 de ani de la înființarea Armatei...
12:45
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest scop, a fost aprobată actualizarea listelo...
12:45
Multe persoane întâmpină dificultăți în a găsi motivația necesară pentru a alerga sau pentru a merge la sală. Cu toate acestea, cercetările indică ...
12:45
Irina Vlah, care ar fi apropiată fugarului Ilan Șor, riscă să fie dată AFARĂ din BEP? „Dacă dau 10 milioane, atunci 80% din blocul vostru pleacă și o să bată vântul la voi” # Ziarul National
Lidera partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, riscă să fie dată afară din așa-zisul bloc electoral patriotic, după ce formațiunea sa, potrivi...
12:45
Guvernul implementează un sistem european pentru monitorizarea traficului aerian în Republica Moldova # Ziarul National
Guvernul a dat undă verde Regulamentului care prevede instituirea unui nou sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și n...
12:45
Maia Sandu sărbătorește Ziua Armatei Naționale: Importanța unei armate moderne pentru păstrarea păcii în Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu și-a felicitat militarii cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Ea s-a adresat conducerii Ministerului Apărării, Forțelor Armat...
12:30
Republica Moldova și Israel își unesc forțele în agricultură și comerț cu un nou memorandum de colaborare # Ziarul National
3 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel. Acesta march...
12:30
Israelul și Republica Moldova unesc forțele pentru agricultură modernă și sustenabilă # Ziarul National
Israelul are în vedere să ajute Republica Moldova în modernizarea sectorului agricol, prin transfer de tehnologii și expertiză specifice Israelului...
Acum 6 ore
11:30
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online # Ziarul National
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online Moldindconbank face un pas important în direcția di...
11:15
CHIȘINĂU - Procuratura Anticorupție anunță că un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru o perioadă de 72 de ore în ...
10:45
Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din Chișinău marchează 55 de ani de performanță și succes în fotbalul autohton # Ziarul National
Școala Sportivă Specializată de fotbal nr.1 din capitală a sărbătorit recent 55 ani de existență. Această ocazie deosebită a fost marcată printr-un...
Acum 8 ore
09:45
Polonia mobilizează avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei # Ziarul National
Aeronavele poloneze și aliate au fost activate miercuri pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Această măsură a fost luată după c...
09:45
Formarea specialiștilor în sectorul energetic, dezbătută la Ministerul Energiei în prezența partenerilor internaționali # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat un eveniment important pentru a discuta provocările și oportunitățile legate de forța de muncă și formarea profesio...
08:45
️ BerbecOportunitățile financiare bat la ușă mai devreme decât te așteptai. Energia ta debordantă te va ajuta să le fructifici din plin. Este imp...
08:45
Operațiuni rusești înainte de alegeri: acuze de persecuție religioasă în Moldova pentru influențarea votului # Ziarul National
Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, agenți de influență ai Rusiei, sub masca unor ONG-uri sau europarlamentari, lansează acuzaț...
Acum 12 ore
07:45
Unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea unui atac aerian rusesc asupra Kievului, miercuri. Această informație a ...
07:45
Trump avertizează asupra unei colaborări ruso-chino-coreene împotriva SUA după parada de la Beijing # Ziarul National
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a afirmat în noaptea de marţi spre miercuri că există o conspiraţie între Rusia, China şi Coreea de Nord...
05:45
China își etalează puterea: Xi Jinping, însoțit de Putin și Kim Jong Un, la o paradă militară istorică ce sfidează Occidentul # Ziarul National
China organizează miercuri cea mai grandioasă paradă militară din istoria sa pentru a-și demonstra puterea militară și influența geopolitică în cre...
Acum 24 ore
23:45
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin. El a adăugat...
23:45
România nu va trimite trupe în Ucraina: Ministrul Apărării explică poziția țării și lipsa unei soluții europene comune # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionut Moşteanu, a declarat marţi seară că România nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, subliniind că nu există ...
23:45
Ionuț Moșteanu explică de ce România nu poate lovi dronele care se prăbușesc lângă Tulcea: Respectăm granițele și protejăm populația # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, marţi seara, că România nu poate să tragă în dronele care cad pe teritoriul Ucrainei, la nord de Dun...
21:45
Declin puternic pe bursele europene și scădere semnificativă a lirei sterline din cauza temerilor fiscale # Ziarul National
Piața bursieră europeană a înregistrat marți cea mai slabă sesiune din ultima lună, marcând o scădere semnificativă din cauza preocupărilor legate ...
21:45
Rețineri și percheziții masive în Moldova: Viceprimarul din Comrat și alți suspecți, acuzați de coruperea alegătorilor în cadrul unui dosar de finanțare electorală ilegală # Ziarul National
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat marți zeci de percheziții, cu precădere în sudul țării, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corup...
21:45
Mâine, 3 septembrie 2025, Republica Moldova va resimți o scădere semnificativă a temperaturilor. Majoritatea regiunilor vor experimenta o răcire de...
18:45
Universitățile moldovenești atrag tot mai mulți studenți: admiterea continuă cu turul III în septembrie 2025 # Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat, după primele două tururi de admitere la studii superioare, o creștere de 7% a numărului de stud...
18:45
Creștere semnificativă a investițiilor companiilor din Moldova în trimestrul II 2025: Modernizarea aduce beneficii economice # Ziarul National
Chișinău, 2 septembrie 2025 – Antreprenorii din Republica Moldova și-au exprimat în continuare încrederea în viitorul afacerilor, alegând să reinve...
18:45
Slovacia își dorește apropierea de Rusia: Reluarea vizelor și importuri sporite de gaze prin TurkStream, anunță premierul Fico la întâlnirea cu Putin în Beijing # Ziarul National
Slovacia îşi propune să reia relaţiile normale cu Moscova şi intenţionează să majoreze importurile de gaze din Rusia prin conductă TurkStream. Afir...
17:30
ULTIMA ORĂ // Blocul „patriotic” al lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah se DESTRAMĂ? „Solicităm CEC constatarea finanțării ilegale a Partidului „Inima Moldovei” și aplicarea sancțiunii de anulare a înregistrării acestuia în cursa electorală # Ziarul National
Așa-zisul bloc electoral patriotic format de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin s-ar putea destrăma până la alegerile ...
17:15
Putin cere Slovaciei să oprească livrările de energie către Ucraina: un apel surprinzător în cadrul întâlnirii de la Beijing cu Robert Fico # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că valorizează foarte mult diplomația Slovaciei, pe care o consideră independentă, și a cerut aces...
17:15
Ucraineanul care și-a recunoscut crima împotriva deputatului Andrii Parubî: "Motivul meu este răzbunarea personală" # Ziarul National
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost președinte al Parlamentului ucrainean, a recunoscut crima, dar respinge ori...
17:15
Parlamentul European întărește sprijinul pentru aderarea Moldovei și confruntarea amenințărilor din Est # Ziarul National
În prima sesiune plenară de toamnă, Parlamentul European va negocia și vota o rezoluție care reafirmă sprijinul pentru drumul de aderare al Republi...
17:15
Zelenski se întâlnește la Paris cu liderii europeni pentru discuții despre securitatea Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea o întâlnire joi, la Paris, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul gene...
16:15
Ion Ceban, primarul Chișinăului, primește viză limitată pentru un eveniment la Roma: Explicațiile Ambasadei Italiei # Ziarul National
Viza de unică folosință primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Co...
16:15
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a adunat numeroase întrebări de la cetățeni, pe care intenționează să le adreseze periodic p...
16:15
Ungaria sprijină evoluția Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă se opune „cuplării” acesteia cu o altă țară-candidat...
Ieri
15:15
Cristina Gherasimov subliniază determinarea Republicii Moldova pe drumul european la reuniunea CAG din Copenhaga # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj important de la tribuna centrală, adresându-se oficialilor ...
15:15
Universitatea „Ion Creangă” intră într-o nouă eră educațională cu facilități moderne și sprijin financiar semnificativ # Ziarul National
Un nou an universitar începe la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” cu spații multifuncționale recent renovate și echipate modern. Au fo...
14:15
Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef: sprijin european pentru cultură și sport în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și spo...
14:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Operațiunea de FRAUDARE a alegerilor parlamentare în favoarea forțelor politice loiale Rusiei este în plină desfășurare. Trei persoane reținute în urma celor 60 de percheziții în sudul republicii # Ziarul National
Trei persoane au fost reținute astăzi pentru 72 de ore, în urma celor 60 de percheziții efectuate în sudul republicii. Acțiunile s-au desfășura...
13:15
Vizită importantă la Școala de Caiac-Canoe din Chișinău: Comisarul European Glenn Micallef discută cu tineri campioni și donează echipamente noi # Ziarul National
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut ocazia să discute cu Glenn Micallef, Comisarul European p...
13:15
UE sprijină cu fermitate modernizarea agriculturii în Moldova și integrarea europeană a fermierilor moldoveni # Ziarul National
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și avansarea spre integrarea europeană. În cad...
