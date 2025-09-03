Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge

Paranteze, 3 septembrie 2025 14:00

Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 10 minute
14:10
Care este condiția lui Putin în vederea unei păci „durabile” Paranteze
Care este condiția lui Putin în vederea unei păci „durabile”
Acum 30 minute
14:00
Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge Paranteze
Descoperire macabră la Cantemir: Un bărbat și-a găsit fiul zăcând într-o baltă de sânge
13:50
FOTO // Tragedie în România: Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat Paranteze
FOTO // Tragedie în România: Trei cetățeni ai Republicii Moldova au decedat
Acum o oră
13:40
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă” Paranteze
Maia Sandu, de Ziua Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi, printr-o armată capabilă și modernă”
Acum 6 ore
09:40
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба” Paranteze
Renato Usatîi a răspuns la solicitarea Irinei Vlah: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”
Acum 24 ore
20:30
Un bărbat a lovit intenționat cu un BMW doi polițiști, după ce a încercat să vândă „sare”. Ce pedeapsă a primit Paranteze
Un bărbat a lovit intenționat cu un BMW doi polițiști, după ce a încercat să vândă „sare”. Ce pedeapsă a primit
19:20
Casetele cu muzică vechi valorează azi o avere. Unele se vând cu prețul unei case Paranteze
Casetele cu muzică vechi valorează azi o avere. Unele se vând cu prețul unei case
17:10
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Condrița: natură, muzică și inițiative verzi Paranteze
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Condrița: natură, muzică și inițiative verzi
16:00
Care este liceul care ar fi prejudiciat statul cu 11 milioane de lei? Directoarea este nașa unei candidate PAS Paranteze
Care este liceul care ar fi prejudiciat statul cu 11 milioane de lei? Directoarea este nașa unei candidate PAS
Ieri
14:20
Alegerile parlamentare: PAS intră în campanie cu cinci angajamente majore pentru următorii patru ani Paranteze
Alegerile parlamentare: PAS intră în campanie cu cinci angajamente majore pentru următorii patru ani
14:20
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european Paranteze
Maia Sandu a discutat cu Comisarul UE Glenn Micallef despre consolidarea sectorului cultural și dezvoltarea sportului cu sprijin european
10:40
Un moldovean i-a oferit soției un cadou scump, dar furat: o mașină sustrasă din Italia, depistată la vama Albița Paranteze
Un moldovean i-a oferit soției un cadou scump, dar furat: o mașină sustrasă din Italia, depistată la vama Albița
10:40
Evaziune fiscală de milioane la o școală privată: percheziții și bani confiscați Paranteze
Evaziune fiscală de milioane la o școală privată: percheziții și bani confiscați
10:30
Percheziții în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute Paranteze
Percheziții în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute
08:50
Planta-minune care scade colesterolul rău și protejează inima, potrivit nutriționiștilor Paranteze
Planta-minune care scade colesterolul rău și protejează inima, potrivit nutriționiștilor
08:40
Zi plină de surprize! O zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 2 septembrie 2025 Paranteze
Zi plină de surprize! O zodie primește bani, alta își schimbă destinul. Horoscop 2 septembrie 2025
1 septembrie 2025
19:00
Tragedie la Căușeni: Un bărbat a fost strivit de un tractor Paranteze
Tragedie la Căușeni: Un bărbat a fost strivit de un tractor
18:20
Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova” Paranteze
Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova”
18:00
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei Paranteze
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Irina Vlah: Avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidați ai Blocului Electoral Patriotic Paranteze
Irina Vlah: Avem informații că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidați ai Blocului Electoral Patriotic
13:30
Operațiune uriașă în Spania: gruparea lui Borman, prinsă cu sclavi și milioane de țigări contrafăcute Paranteze
Operațiune uriașă în Spania: gruparea lui Borman, prinsă cu sclavi și milioane de țigări contrafăcute
13:20
Cancelarul Germaniei: „Războiul din Ucraina va fi de lungă durată” Paranteze
Cancelarul Germaniei: „Războiul din Ucraina va fi de lungă durată”
13:10
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli Paranteze
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli
13:10
Fostul primar de Negureni, lăsat fără averea de aproape un milion Paranteze
Fostul primar de Negureni, lăsat fără averea de aproape un milion
10:30
Alcoolul la volan – pericol mortal în trafic: peste 70 de șoferi prinși beți în weekend Paranteze
Alcoolul la volan – pericol mortal în trafic: peste 70 de șoferi prinși beți în weekend
09:00
Ziua care schimbă totul: surprize, încercări și revelații pentru fiecare zodie. Horoscop 1 septembrie 2025 Paranteze
Ziua care schimbă totul: surprize, încercări și revelații pentru fiecare zodie. Horoscop 1 septembrie 2025
09:00
Tragedie la Soroca: Două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat de mai multe ori Paranteze
Tragedie la Soroca: Două persoane și-au pierdut viața după ce un BMW s-a răsturnat de mai multe ori
31 august 2025
13:20
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Să fie pentru a comunica și a uni, nu pentru a dezbina” Paranteze
Ion Ceban, de Ziua Limbii Române: „Să fie pentru a comunica și a uni, nu pentru a dezbina”
13:10
„Mișcarea Respect Moldova” de Ziua Limbii: „Limba este izvorul identității și puntea dintre generații” Paranteze
„Mișcarea Respect Moldova” de Ziua Limbii: „Limba este izvorul identității și puntea dintre generații”
13:00
Maia Sandu, alături de Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” Paranteze
Maia Sandu, alături de Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre”
30 august 2025
10:00
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă Paranteze
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă
08:30
O zodie intră în cea mai periculoasă zi a anului, alta primește vestea care îi schimbă viața! Horoscop 30 august 2025 Paranteze
O zodie intră în cea mai periculoasă zi a anului, alta primește vestea care îi schimbă viața! Horoscop 30 august 2025
29 august 2025
18:30
Putin pune GPS pe fiecare migrant din Moscova Paranteze
Putin pune GPS pe fiecare migrant din Moscova
17:30
Președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei Batereanu, cheamă la unitate și renunțarea la ură în campania electorală Paranteze
Președintele AO „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Andrei Batereanu, cheamă la unitate și renunțarea la ură în campania electorală
16:20
Drapelul rusesc, afișat la Festivalul de Film de la Veneţia Paranteze
Drapelul rusesc, afișat la Festivalul de Film de la Veneţia
16:20
Copil moldovean de 3 anișori, mort în Italia după trei zile de chinuri pe patul de spital. Părinții au decis să-i doneze organele Paranteze
Copil moldovean de 3 anișori, mort în Italia după trei zile de chinuri pe patul de spital. Părinții au decis să-i doneze organele
16:10
O țară europeană se pregătește de război. Ce comandă au primit spitalele Paranteze
O țară europeană se pregătește de război. Ce comandă au primit spitalele
14:00
Scandal la Hramul Sîngera! Concertul lui Magnat și Feoctist a fost întrerupt Paranteze
Scandal la Hramul Sîngera! Concertul lui Magnat și Feoctist a fost întrerupt
14:00
Tragedie în Capitală: Cetățean belgian, jefuit și bătut cu cruzime chiar de Ziua Independenței Paranteze
Tragedie în Capitală: Cetățean belgian, jefuit și bătut cu cruzime chiar de Ziua Independenței
13:50
Maia Sandu a discutat cu Președintele Poloniei. Ce subiecte au fost abordate Paranteze
Maia Sandu a discutat cu Președintele Poloniei. Ce subiecte au fost abordate
13:40
Președintele „Respect Moldova”, Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia Paranteze
Președintele „Respect Moldova”, Marian Lupu: Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea acestuia
13:40
Trump taie din nou finanțarea externă: Casa Albă reduce ajutorul internațional cu 5 miliarde de dolari Paranteze
Trump taie din nou finanțarea externă: Casa Albă reduce ajutorul internațional cu 5 miliarde de dolari
10:50
Scandal la Spitalul Clinic Bălți: Directorul și mai mulți șefi, reținuți în dosare de corupție de milioane Paranteze
Scandal la Spitalul Clinic Bălți: Directorul și mai mulți șefi, reținuți în dosare de corupție de milioane
10:50
Vești proaste pentru Putin: SUA aprobă vânzarea a mii de rachete de croazieră către Ucraina Paranteze
Vești proaste pentru Putin: SUA aprobă vânzarea a mii de rachete de croazieră către Ucraina
09:00
Zi tensionată pentru unele zodii, dar cu surprize plăcute în dragoste și bani pentru altele. Horoscop 29 august 2025 Paranteze
Zi tensionată pentru unele zodii, dar cu surprize plăcute în dragoste și bani pentru altele. Horoscop 29 august 2025
28 august 2025
17:50
Maia Sandu reafirmă sprijinul pentru aspirațiile europene ale Georgiei Paranteze
Maia Sandu reafirmă sprijinul pentru aspirațiile europene ale Georgiei
17:50
Von der Leyen: Putin trebuie să vină la masa negocierilor Paranteze
Von der Leyen: Putin trebuie să vină la masa negocierilor
15:50
Descoperire macabră la Ștefan Vodă. O copilă a fost găsită spânzurată Paranteze
Descoperire macabră la Ștefan Vodă. O copilă a fost găsită spânzurată
13:50
Modificări de itinerar: O rută de autobuz va ajunge până în Piața Marii Adunări Naționale Paranteze
Modificări de itinerar: O rută de autobuz va ajunge până în Piața Marii Adunări Naționale
13:30
Ingredientul surpriză care ajută la scăderea tensiunii arteriale Paranteze
Ingredientul surpriză care ajută la scăderea tensiunii arteriale
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.