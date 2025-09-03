Digitalizare pentru medici și pacienți: Guvernul lansează Programul Național 2025–2030
Zugo.md, 3 septembrie 2025 12:30
Guvernul de la Chișinău a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, document care prevede modernizarea sistemului medical prin tehnologii digitale și servicii online. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze …
Acum 30 minute
12:30
Guvernul de la Chișinău a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030, document care prevede modernizarea sistemului medical prin tehnologii digitale și servicii online. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze …
Acum o oră
12:10
O dronă rusească ar fi survolat regiunea de nord a R. Moldova. Precizările ministrului Apărării # Zugo.md
Poliția de Frontieră anunță că a fost informată noaptea trecută de autoritățile ucrainene că o dronă rusească de tip Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, raionul Dondușeni, și a dispărut între Cupcini și Edineț. Ministerul Apărării nu a …
Acum 2 ore
11:40
Un accident rutier soldat cu trei morți și 16 răniți a avut loc miercuri dimineață, 3 septembrie, între localitățile Santa-Mare și Dămideni din județul Botoșani, România. Tragedia s-a produs în jurul orei 7:40. Potrivit presei locale, un bărbat de 48 de ani din Republica Moldova a pierdut controlul asupra autoturismului …
11:20
Primăria Municipiului Chișinău anunță finalizarea lucrărilor de construcție a benzii de întoarcere din intersecția străzii București cu bulevardul Dacia, una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei. Noua bandă, cu o suprafață de aproximativ 750 m², a fost amenajată și asfaltată, fiind dotată cu indicatoare rutiere și marcaje conform proiectului. …
Acum 4 ore
10:40
„Busola electorală”, lansată la Chișinău. Îi va ajuta pe moldoveni să ia decizii informate la alegeri # Zugo.md
La Chișinău a fost lansată astăzi, în premieră, platforma online „Busola Electorală", un instrument digital menit să ajute cetățenii să ia decizii informate înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Aplicația funcționează pe baza unui chestionar de 35 de întrebări, acoperind teme precum economie, justiție, politici sociale sau politică externă. După …
09:50
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon: Kremlinul alocă 350 de milioane $ pentru a prelua puterea la Chișinău # Zugo.md
Cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon afirmă că dispune de informații privind un plan amplu al Rusiei pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit lui, după luptele interne din aparatul lui Vladimir Putin, controlul asupra direcției moldovenești a trecut în mâinile lui Serghei Kirienko, iar Dmitri Kozak a fost înlăturat din dosar. Echipa lui Kirienko, cu …
09:10
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care …
08:50
Dan Perciun îl acuză pe Dodon de „ipocrizie pură” pentru alegerea liceului Orizont: „În 2018 a alungat profesorii din acest liceu” # Zugo.md
Fostul președinte Igor Dodon a publicat o postare pe rețelele sociale prin care a anunțat că fiul său a început clasa a V-a la Liceul Teoretic „Orizont" din Chișinău. Decizia fostului președinte nu a rămas fără reacții. Dan Perciun i-a amintit lui Dodon de acțiunile sale din trecut. „În 2018, …
08:50
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară", a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal, spun sursele ZdG. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani. Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 …
Acum 24 ore
17:00
Rusia a pierdut 1.083.790 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 2 septembrie. Numărul include 800 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi, transmite The Kyiv Independent, citat de Digi24.ro. …
17:00
Marți, în timpul unei reuniuni informale a miniștrilor UE la Copenhaga, ministrul ungar de Externe, János Bóka, a exprimat prioritățile extinderii UE, cu un accent redus pe aderarea Ucrainei la Uniune, la pachet cu Republica Moldova. Aceste declarații au fost făcute înainte de începerea discuțiilor de lucru, dar au atras deja atenția asupra reconsiderării priorităților …
16:40
Din 1 ianuarie 2026, Codul Muncii va fi modificat prin introducerea unor norme mai stricte privind durata timpului de muncă pe timp de noapte. Astfel, durata normală a turei de noapte nu va putea depăși, în medie, 8 ore la fiecare 24 de ore, calculate pe o perioadă de referință de 4 luni. …
16:10
Pe 29 august, Centrul de Cultură din Varnița a găzduit evenimentul RAMxVarnița – „Oameni și Poduri", parte din seria RAM Impact. Evenimentul a început cu panelul „Министр Днестра", moderat de Artur Gurău, la care a participat activistul și comediantul Dmitrii Leontiev, originar din Tiraspol. Discuția a adus în prim-plan provocările …
16:00
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, le-a spus unor potențiali susținători ai Blocului „Alternativa", în cadrul unei discuții electorale, să nu creadă „minciunile de la televizor" privind interdicția lui Ion Ceban de a intra în spațiul Schengen, în contextul în care Ion Ceban se află la Roma, Italia. Între timp, la …
15:30
foto | Paradă militară la Tiraspol, la 35 de ani de la autoproclamarea republicii separatiste. Reacția Chișinăului # Zugo.md
Tiraspolul a organizat pe 2 septembrie o paradă militară pentru a marca 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „Republici Moldovenești Nistrene". În localitățile din Transnistria au loc parade și evenimente festive, transmite presa locală. La Râbnița veteranii au defilat purtând steagul autoproclamat al Transnistriei, iar elevii – portrete ale …
Ieri
12:00
Secretara de stat la Ministerul Educației și Cercetării, Galina Rusu, a anunțat în cadrul emisiunii Pe Față că mai multe lucrări de la examenul de matematică au fost anulate, după ce s-a constatat utilizarea ChatGPT. „Noi am identificat copiere la examenul de matematică generată de ChatGPT în diverse colțuri ale …
11:30
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, Italia, a murit săptămâna trecută, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ 800 de kilograme. …
11:20
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova # Zugo.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN. Pentru vineri, oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. Imediat după discuțiile de la mănăstire, comisara va face și declarații de presă. Vezi și: Marta …
11:10
Numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a crescut spectaculos în ultimul deceniu, de peste 22 de ori, potrivit datelor oficiale prezentate de Biroul Național de Statistică. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau venituri anuale de peste un milion de lei, în 2024 cifra a ajuns la 8.019. …
10:30
video | Un liceu privat din Chișinău ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 11 milioane de lei # Zugo.md
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, atribuită unui liceu privat din Chișinău. În cadrul perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, …
10:10
Patru persoane au fost reținute de CNA în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău și Comrat, într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile au loc în municipiul Chișinău și la Comrat, fiind vizate mai multe adrese, inclusiv unele instituții publice. Până la acest moment, patru …
09:50
Festivalul Internațional „George Enescu” revine la Chișinău cu două evenimente de excepție # Zugo.md
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău anunță continuarea Festivalului Internațional „George Enescu" și în acest an în Republica Moldova, prin organizarea a două evenimente de excepție. Manifestările sunt realizate de Artexim, în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău, ICR Chișinău, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Sala cu Orgă. …
09:20
Bugetul estimat pentru organizarea alegerilor parlamentare din această toamnă se ridică la aproximativ 200 de milioane de lei, a anunțat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman. Din această sumă, 180 de milioane de lei sunt planificați pentru asigurarea funcționării secțiilor de votare din țară și din diaspora. În același …
08:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", au descins cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și …
1 septembrie 2025
13:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a publicat prognoza meteorologică pentru luna septembrie 2025, pe baza analizei materialelor sinoptice și climatice. Potrivit specialiștilor, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normale pentru această perioadă, adică peste media multianuală de +15..+17°C. În schimb, cantitatea de precipitații va fi sub nivelul …
13:10
Ministerul Educației lansează al treilea pachet de debirocratizare pentru școli și grădinițe # Zugo.md
Peste 11.000 de proiecte didactice noi, destinate școlilor și grădinițelor, au fost elaborate de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul de studii 2025–2026, în cadrul măsurilor de debirocratizare. Alte 510 proiecte didactice au fost elaborate pentru educatori, fiind recomandate pentru organizarea activităților educaționale din instituțiile preșcolare. Potrivit ministerului, această inițiativă …
12:50
Un bărbat de 71 de ani a fost resuscitat de echipa SAMU Centru după ce și-a pierdut cunoștința într-o stație de transport public din Chișinău. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), la data de 29 august, ora 12:22, Serviciul 112 a recepționat un apel privind starea critică …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China. „Această criză nu a apărut ca urmare a „agresiunii Rusiei asupra Ucrainei", ci ca urmare …
12:00
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale. Documentul permite totalizarea perioadelor de contribuție realizate în ambele state, pentru deschiderea dreptului la pensie. Totodată, cererile pentru pensii și alte prestații sociale vor putea fi depuse atât în Republica Moldova, cât
11:40
„Era o vacanță”. Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de invazia asupra Ucrainei # Zugo.md
Primarul general al Chișinăului și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de declanșarea invaziei asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews România. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe data de 23 de aici din R. Moldova, … The post „Era o vacanță”. Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de invazia asupra Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul „Era o vacanță”. Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de invazia asupra Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
11:10
video | Nicușor Dan i-ar fi refuzat de mai multe ori lui Ion Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, aflat în vizită la Chișinău, a declarat într-o emisiune la PRO TV că în perioada mandatului său la Primăria București a refuzat o întrevedere cu primarul Chișinăului, Ion Ceban. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful statului a precizat că a luat această decizie după ce a fost informat de instituțiile de … The post video | Nicușor Dan i-ar fi refuzat de mai multe ori lui Ion Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan i-ar fi refuzat de mai multe ori lui Ion Ceban o întâlnire: „Serviciile m-au sfătuit” apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | Janis Mazeiks, la final de mandat: „Un Parlament pro-european ar face ireversibil parcursul european al R. Moldova” # Zugo.md
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul cu un interviu acordat în limba română în cadrul Podcast ZdCe. Diplomatul a vorbit despre schimbările din țară în perioada în care a reprezentat Uniunea Europeană, despre realizările obținute și restanțele pe parcursul integrării europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ambasadorul spune că s-a … The post video | Janis Mazeiks, la final de mandat: „Un Parlament pro-european ar face ireversibil parcursul european al R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul video | Janis Mazeiks, la final de mandat: „Un Parlament pro-european ar face ireversibil parcursul european al R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
10:20
Accident mortal la intrarea în Cosăuți. Un tânăr și un bărbat de 46 de ani au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat din cauza vitezei excesive. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea … The post Accident tragic la Soroca: două persoane și-au pierdut viața first appeared on ZUGO. Articolul Accident tragic la Soroca: două persoane și-au pierdut viața apare prima dată în ZUGO.
10:00
Nicușor Dan: Exemplul Georgiei arată ce se poate întâmpla cu Republica Moldova dacă vin pro-rușii la putere # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Pro TV Chișinău, că scenariul Georgiei este unul „elocvent” pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în Republica Moldova dacă, în urma alegerilor din toamnă, la guvernare ar veni forțe pro-ruse. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit șefului statului român, o eventuală guvernare pro-rusă la Chișinău ar afecta grav … The post Nicușor Dan: Exemplul Georgiei arată ce se poate întâmpla cu Republica Moldova dacă vin pro-rușii la putere first appeared on ZUGO. Articolul Nicușor Dan: Exemplul Georgiei arată ce se poate întâmpla cu Republica Moldova dacă vin pro-rușii la putere apare prima dată în ZUGO.
09:10
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat lista celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date la data de 15 august 2025, conform declarațiilor agenților economici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit clasamentului, salariile oferite variază între 12.000 și 28.200 de lei, în funcție de … The post Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM first appeared on ZUGO. Articolul Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM apare prima dată în ZUGO.
08:50
Peste 600 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan, scrie adevarul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Seismul, cu o adâncime de doar 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47, potrivit Institutului Geologic al Statelor … The post video | Cutremur devastator în Afganistan: Peste 600 de morți și aproximativ 2000 răniți first appeared on ZUGO. Articolul video | Cutremur devastator în Afganistan: Peste 600 de morți și aproximativ 2000 răniți apare prima dată în ZUGO.
08:30
Uniunea Europeană are o nouă reprezentantă la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova. … The post Iwona Piórko este noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Iwona Piórko este noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
30 august 2025
15:50
Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie # Zugo.md
Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei să marcheze împreună Ziua Limbii Române, pe strada pietonală „Eugen Doga”. Potrivit municipalității, programul va cuprinde activități culturale și artistice care pun în valoare frumusețea limbii române și rolul său în păstrarea identității noastre. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sărbătoarea va începe dimineața, … The post Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie first appeared on ZUGO. Articolul Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie apare prima dată în ZUGO.
15:20
Cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) a fost respinsă pe 29 august de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost adoptată vineri, cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La începutul ședinței a fost respinsă o cerere de … The post CEC a respins cererea de înregistrare a listei PDMM pentru alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul CEC a respins cererea de înregistrare a listei PDMM pentru alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
29 august 2025
13:30
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție publică după perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la Spitalul Clinic Bălți, dar și după extinderea investigațiilor la Spitalul Raional Drochia și Spitalul Raional Edineț, unde există suspiciuni de fapte similare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele … The post Ministra Sănătății, reacție după perchezițiile CNA la câteva spitale din nord first appeared on ZUGO. Articolul Ministra Sănătății, reacție după perchezițiile CNA la câteva spitale din nord apare prima dată în ZUGO.
13:10
Republica Moldova ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la „Cutia Neagră” de la TV8 că, pentru prima dată, există șanse reale ca toate clusterele de negocieri să fie deschise într-un singur an, datorită vitezei cu care avansează procesul de … The post Republica Moldova ar putea deschide simultan toate clusterele de negocieri cu UE first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova ar putea deschide simultan toate clusterele de negocieri cu UE apare prima dată în ZUGO.
12:50
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că „este evident” că nu va avea loc o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce … The post Cancelarul german: „Este evident că nu va avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski” first appeared on ZUGO. Articolul Cancelarul german: „Este evident că nu va avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB # Zugo.md
În premieră pentru sistemul medical din Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată ieri, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de mari dimensiuni, utilizând un dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua tehnică presupune plasarea dispozitivului direct în … The post Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB first appeared on ZUGO. Articolul Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB apare prima dată în ZUGO.
11:40
După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare # Zugo.md
Persoanele și entitățile care subminează suveranitatea Republicii Moldova și sprijină acțiunile Rusiei de destabilizare sunt vizate de sancțiuni la nivel internațional și național, a anunțat premierul Dorin Recean. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astăzi, la Guvern, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis completarea listei interne de sancțiuni aprobată prin hotărârea din 5 martie 2025. Printre … The post După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare first appeared on ZUGO. Articolul După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare apare prima dată în ZUGO.
11:20
Vineri, 29 august, a debutat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În conformitate cu Codul electoral, campania este perioada în care concurenții electorali își desfășoară activitatea de promovare, având scopul de a convinge alegătorii să își exprime voturile în favoarea lor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Legislația electorală prevede un șir … The post Start campaniei electorale: ce le este interzis partidelor și cum trebuie să se promoveze first appeared on ZUGO. Articolul Start campaniei electorale: ce le este interzis partidelor și cum trebuie să se promoveze apare prima dată în ZUGO.
10:50
Portalul ZUGO.MD s-a clasat pe locul 9 în clasamentul Media Radar, instrument dezvoltat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Evaluarea arată că portalul corespunde în mare parte criteriilor minime de credibilitate, conform metodologiei de monitorizare aplicate de experții CJI. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În 2025, procesul de monitorizare a vizat 40 de portaluri media … The post ZUGO.MD se menține în topul celor mai credibile portaluri media din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul ZUGO.MD se menține în topul celor mai credibile portaluri media din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:50
Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei # Zugo.md
Comisia municipală pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate a aprobat alocarea unor ajutoare materiale unice pentru peste 3.300 de persoane din capitală, din sursele Fondului de Rezervă al Municipiului Chișinău. Suma totală distribuită este de 2,71 milioane lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Principalele categorii de beneficiari: 1.000 de veterani și invalizi de … The post Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei first appeared on ZUGO. Articolul Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj la începutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta … The post video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție # Zugo.md
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit surselor Nord-News, acesta ar fi adus un prejudiciu financiar instituției medicale prin obținere de „otkaturi” (comisioane ilegale) … The post Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție apare prima dată în ZUGO.
08:40
Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă # Zugo.md
Canada a introdus joi sancțiuni împotriva mai multor persoane fizice și juridice, invocând „activități de interferență malignă” desfășurate de Rusia în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe lista neagră figurează, alături de persoane apropiate organizației criminale „Șor”, și fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, membră a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, … The post Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă first appeared on ZUGO. Articolul Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă apare prima dată în ZUGO.
