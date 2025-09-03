Digitalizare pentru medici și pacienți: Guvernul lansează Programul Național 2025–2030

11:40

Primarul general al Chișinăului și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de declanșarea invaziei asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Euronews România. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe data de 23 de aici din R. Moldova, … The post „Era o vacanță”. Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de invazia asupra Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul „Era o vacanță”. Ion Ceban a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de invazia asupra Ucrainei apare prima dată în ZUGO.