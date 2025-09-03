Republica Moldova și Israel își unesc forțele în agricultură și comerț cu un nou memorandum de colaborare

Ziarul National, 3 septembrie 2025

3 septembrie 2025, Chișinău - Astăzi, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel. Acesta march...

Guvernul optimizează administrarea drumurilor naționale și locale din Moldova Ziarul National
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest scop, a fost aprobată actualizarea listelo...
Activitatea fizică de doar un minut pe zi poate prelungi viața Ziarul National
Multe persoane întâmpină dificultăți în a găsi motivația necesară pentru a alerga sau pentru a merge la sală. Cu toate acestea, cercetările indică ...
Irina Vlah, care ar fi apropiată fugarului Ilan Șor, riscă să fie dată AFARĂ din BEP? „Dacă dau 10 milioane, atunci 80% din blocul vostru pleacă și o să bată vântul la voi” Ziarul National
Lidera partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, riscă să fie dată afară din așa-zisul bloc electoral patriotic, după ce formațiunea sa, potrivi...
Guvernul implementează un sistem european pentru monitorizarea traficului aerian în Republica Moldova Ziarul National
Guvernul a dat undă verde Regulamentului care prevede instituirea unui nou sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și n...
Maia Sandu sărbătorește Ziua Armatei Naționale: Importanța unei armate moderne pentru păstrarea păcii în Moldova Ziarul National
Președintele Maia Sandu și-a felicitat militarii cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Ea s-a adresat conducerii Ministerului Apărării, Forțelor Armat...
Israelul și Republica Moldova unesc forțele pentru agricultură modernă și sustenabilă Ziarul National
Israelul are în vedere să ajute Republica Moldova în modernizarea sectorului agricol, prin transfer de tehnologii și expertiză specifice Israelului...
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online Ziarul National
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online Moldindconbank face un pas important în direcția di...
Fost deputat moldovean reținut pentru spălare de bani în proporții mari Ziarul National
CHIȘINĂU - Procuratura Anticorupție anunță că un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru o perioadă de 72 de ore în ...
Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din Chișinău marchează 55 de ani de performanță și succes în fotbalul autohton Ziarul National
Școala Sportivă Specializată de fotbal nr.1 din capitală a sărbătorit recent 55 ani de existență. Această ocazie deosebită a fost marcată printr-un...
Polonia mobilizează avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei Ziarul National
Aeronavele poloneze și aliate au fost activate miercuri pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Această măsură a fost luată după c...
Formarea specialiștilor în sectorul energetic, dezbătută la Ministerul Energiei în prezența partenerilor internaționali Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat un eveniment important pentru a discuta provocările și oportunitățile legate de forța de muncă și formarea profesio...
Horoscopul zilei 03.09.2025 Ziarul National
️ BerbecOportunitățile financiare bat la ușă mai devreme decât te așteptai. Energia ta debordantă te va ajuta să le fructifici din plin. Este imp...
Operațiuni rusești înainte de alegeri: acuze de persecuție religioasă în Moldova pentru influențarea votului Ziarul National
Înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, agenți de influență ai Rusiei, sub masca unor ONG-uri sau europarlamentari, lansează acuzaț...
Rusia lovește din nou: Atac aerian asupra Kievului, confirmă armata ucraineană Ziarul National
Unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea unui atac aerian rusesc asupra Kievului, miercuri. Această informație a ...
Trump avertizează asupra unei colaborări ruso-chino-coreene împotriva SUA după parada de la Beijing Ziarul National
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a afirmat în noaptea de marţi spre miercuri că există o conspiraţie între Rusia, China şi Coreea de Nord...
China își etalează puterea: Xi Jinping, însoțit de Putin și Kim Jong Un, la o paradă militară istorică ce sfidează Occidentul Ziarul National
China organizează miercuri cea mai grandioasă paradă militară din istoria sa pentru a-și demonstra puterea militară și influența geopolitică în cre...
Trump, dezamăgit de Putin: promite măsuri pentru a salva vieți în Ucraina Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin. El a adăugat...
România nu va trimite trupe în Ucraina: Ministrul Apărării explică poziția țării și lipsa unei soluții europene comune Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionut Moşteanu, a declarat marţi seară că România nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, subliniind că nu există ...
Ionuț Moșteanu explică de ce România nu poate lovi dronele care se prăbușesc lângă Tulcea: Respectăm granițele și protejăm populația Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, marţi seara, că România nu poate să tragă în dronele care cad pe teritoriul Ucrainei, la nord de Dun...
Declin puternic pe bursele europene și scădere semnificativă a lirei sterline din cauza temerilor fiscale Ziarul National
Piața bursieră europeană a înregistrat marți cea mai slabă sesiune din ultima lună, marcând o scădere semnificativă din cauza preocupărilor legate ...
Rețineri și percheziții masive în Moldova: Viceprimarul din Comrat și alți suspecți, acuzați de coruperea alegătorilor în cadrul unui dosar de finanțare electorală ilegală Ziarul National
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat marți zeci de percheziții, cu precădere în sudul țării, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corup...
Vremea se răcește pe 3 septembrie 2025 în Republica Moldova Ziarul National
Mâine, 3 septembrie 2025, Republica Moldova va resimți o scădere semnificativă a temperaturilor. Majoritatea regiunilor vor experimenta o răcire de...
Universitățile moldovenești atrag tot mai mulți studenți: admiterea continuă cu turul III în septembrie 2025 Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat, după primele două tururi de admitere la studii superioare, o creștere de 7% a numărului de stud...
Creștere semnificativă a investițiilor companiilor din Moldova în trimestrul II 2025: Modernizarea aduce beneficii economice Ziarul National
Chișinău, 2 septembrie 2025 – Antreprenorii din Republica Moldova și-au exprimat în continuare încrederea în viitorul afacerilor, alegând să reinve...
Slovacia își dorește apropierea de Rusia: Reluarea vizelor și importuri sporite de gaze prin TurkStream, anunță premierul Fico la întâlnirea cu Putin în Beijing Ziarul National
Slovacia îşi propune să reia relaţiile normale cu Moscova şi intenţionează să majoreze importurile de gaze din Rusia prin conductă TurkStream. Afir...
ULTIMA ORĂ // Blocul „patriotic” al lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah se DESTRAMĂ? „Solicităm CEC constatarea finanțării ilegale a Partidului „Inima Moldovei” și aplicarea sancțiunii de anulare a înregistrării acestuia în cursa electorală Ziarul National
Așa-zisul bloc electoral patriotic format de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin s-ar putea destrăma până la alegerile ...
Putin cere Slovaciei să oprească livrările de energie către Ucraina: un apel surprinzător în cadrul întâlnirii de la Beijing cu Robert Fico Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că valorizează foarte mult diplomația Slovaciei, pe care o consideră independentă, și a cerut aces...
Ucraineanul care și-a recunoscut crima împotriva deputatului Andrii Parubî: "Motivul meu este răzbunarea personală" Ziarul National
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost președinte al Parlamentului ucrainean, a recunoscut crima, dar respinge ori...
Parlamentul European întărește sprijinul pentru aderarea Moldovei și confruntarea amenințărilor din Est Ziarul National
În prima sesiune plenară de toamnă, Parlamentul European va negocia și vota o rezoluție care reafirmă sprijinul pentru drumul de aderare al Republi...
Zelenski se întâlnește la Paris cu liderii europeni pentru discuții despre securitatea Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea o întâlnire joi, la Paris, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul gene...
Ion Ceban, primarul Chișinăului, primește viză limitată pentru un eveniment la Roma: Explicațiile Ambasadei Italiei Ziarul National
Viza de unică folosință primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Co...
Igor Grosu provoacă politicienii pro-ruși: cât valorează patriotismul lor? Ziarul National
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a adunat numeroase întrebări de la cetățeni, pe care intenționează să le adreseze periodic p...
Ungaria sprijină drumul european al Moldovei, dar se opune legăturii cu Ucraina Ziarul National
Ungaria sprijină evoluția Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă se opune „cuplării” acesteia cu o altă țară-candidat...
Cristina Gherasimov subliniază determinarea Republicii Moldova pe drumul european la reuniunea CAG din Copenhaga Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj important de la tribuna centrală, adresându-se oficialilor ...
Universitatea „Ion Creangă” intră într-o nouă eră educațională cu facilități moderne și sprijin financiar semnificativ Ziarul National
Un nou an universitar începe la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” cu spații multifuncționale recent renovate și echipate modern. Au fo...
Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef: sprijin european pentru cultură și sport în Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și spo...
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Operațiunea de FRAUDARE a alegerilor parlamentare în favoarea forțelor politice loiale Rusiei este în plină desfășurare. Trei persoane reținute în urma celor 60 de percheziții în sudul republicii Ziarul National
Trei persoane au fost reținute astăzi pentru 72 de ore, în urma celor 60 de percheziții efectuate în sudul republicii. Acțiunile s-au desfășura...
Vizită importantă la Școala de Caiac-Canoe din Chișinău: Comisarul European Glenn Micallef discută cu tineri campioni și donează echipamente noi Ziarul National
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut ocazia să discute cu Glenn Micallef, Comisarul European p...
UE sprijină cu fermitate modernizarea agriculturii în Moldova și integrarea europeană a fermierilor moldoveni Ziarul National
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și avansarea spre integrarea europeană. În cad...
Test inovator al undelor cerebrale promite depistarea timpurie a problemelor de memorie cauzate de Alzheimer Ziarul National
Studiile recente au adus în prim-plan un test inovator conceput pentru a analiza undele cerebrale, promițând să identifice semne ale tulburărilor d...
Cristina Gherasimov discută cu oficiali danezi despre ultimele capitole pentru aderarea Moldovei la UE Ziarul National
Pregătiri intensive pentru analiza ultimelor capitole din legislația europeană. Acesta este unul dintre subiectele principale discutate de viceprem...
Evadat din Penitenciarul Bender, capturat și condamnat la 11 ani pentru jafuri violente în Telenești și Orhei Ziarul National
Procuratura Orhei anunță condamnarea la 11 ani de închisoare a unui deținut evadat din Penitenciarul Bender, care a comis numeroase jafuri și tâlhă...
Procurorii și CNA în acțiune: Anchete masive în Chișinău și Comrat pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, 17 suspecți în vizor Ziarul National
În colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, ofițerii CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză pen...
Kim Jong Un și trenul blindat: întâlnire istorică la Beijing cu Xi Jinping și Vladimir Putin pentru comemorarea evenimentelor din Al Doilea Război Mondial Ziarul National
Trenul blindat la bordul căruia se află liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat în China marţi, în drum către Beijing. Acolo va participa miercur...
Clubul EduLIFE aduce educația pentru viață în școlile din Moldova: un pas înainte pentru dezvoltarea personală a elevilor Ziarul National
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au inițiat Programul de formare pentru implementarea curriculumului dedicat Clubului Ed...
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au dezvăluit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care depășește suma de 11....
ULTIMA ORĂ // Oamenii Irinei Vlah, „scuturați” la buzunare într-un dosar penal privind coruperea electorală și finanțarea ilegală: „Sfatul nostru este simplu: cooperați cu autoritățile. Dacă nu… ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos” Ziarul National
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii și polițiștii de la „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sud...
Manfred Weber: R. Moldova, aproape de aderarea la Uniunea Europeană cu sprijin internațional solid Ziarul National
Moldovenii au demonstrat dorința de aderare la Uniunea Europeană. Această declarație a fost făcută de președintele popularilor europeni într-un ...
Orheianul care a lovit polițiști cu BMW-ul, condamnat la 15 ani pentru trafic de droguri la Taraclia Ziarul National
În urma unui dosar penal trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru încercarea de a v...
