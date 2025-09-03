Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească
Provincial, 3 septembrie 2025 10:50
După un declin semnificativ înregistrat în anul 2023, dar şi în primul trimestru al anului 2024, acum un an s-a înregistrat o tendinţă de creştere a investiţiilor în imobilizări corporale, inclusiv în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Începând cu trimestrul doi al anului trecut şi până la finele acestuia, tendinţa a devenit tot mai pronunţată.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
11:00
Școala Sportivă Specializată de fotbal nr.1 din capitală a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare. Evenimentul a fost marcat printr-un meci amical între foștii și actualii discipoli ai instituției. La eveniment a participat și secretarul de stat pe domeniul sportului Sergiu Gurin, care a venit cu un mesaj de felicitare adresat antrenorilor, sportivilor, precum și conducerii
Acum 30 minute
10:50
Tendinţa semnalată acum un an s-a confirmat: investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale continuă să crească # Provincial
Acum o oră
10:40
În această dimineață, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord" a IGC și un angajat al IP Bălți, aflat în serviciul de intervenție și reacționare operativă pe strada Ștefan cel Mare din satul Elizaveta, a observat un biciclist care se deplasa vizibil în stare de ebrietate. Bărbatul a fost oprit pentru verificări
10:30
Alexandr Stoianoglo, la Soldănesti: Moldova are nevoie de parteneriate economice reale, care să sprijine fermierii # Provincial
În cadrul unei întâlniri la Soldănești, liderul Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a declarat că echipa are soluții reale pentru problemele cetățenilor: infrastructură, servicii publice de calitate și condiții mai bune pentru fermieri. Exemplul Chișinăului, condus de Ion Ceban, arată că schimbarea este posibilă: drumuri și curți asfaltate, școli, grădinițe și spitale noi – construcții pe
Acum 4 ore
08:50
Noul an școlar a început cu vești bune pentru elevii din orașul Rezina. Cei peste 620 de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp" își vor desfășura orele de educație fizică într-un spațiu complet renovat și modernizat, grație finalizării cu succes a proiectului de reconstrucție a terenului sportiv multifuncțional din curtea instituției. Potrivit ONDRL, proiectul „Construcția terenului
08:20
Sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus” va fi reabilitat: vizită oficială a comisarului Christophe Hansen # Provincial
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, a efectuat o vizită în raionul Criuleni, pentru a evalua necesitatea de reabilitare a sistemelor centralizate din irigare din țară. Unul dintre obiectivele vizitate a fost sistemul centralizat de irigare „Criulenii de Sus", pentru care a fost realizat un studiu de fezabilitate ce confirmă oportunitatea investiției. Conductele
Acum 6 ore
07:10
La Chișinău a fost lansată „Busola Electorală" – primul instrument digital neutru și apolitic din Republica Moldova, care îi ajută pe cetățeni să voteze informat. Platforma a fost dezvoltată împreună cu un consorțiu de fundații politice germane: Friedrich Ebert Stiftung Moldova, Konrad-Adenauer-Stiftung Republica Moldova, Friedrich Naumann Foundation Romania and Moldova, Fundaţia Hanns Seidel – Republica
Acum 24 ore
17:00
Analiza AUR din Republica Moldova: Promisiunile „vremurilor bune” s-au transformat în sărăcie, exod și instituții slăbite # Provincial
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a realizat o radiografie a actului de guvernare al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), „care contrazice promisiunile „vremurilor bune" și arată degradarea profundă a tuturor domeniilor vieții publice". „Astăzi, la 34 de ani de Independență a Republicii Moldova – cetățenii ar fi trebuit să simtă roadele libertății, ale democrației și ale unui stat responsabil față de oameni. Din păcate,
16:50
Ministerul Mediului invită pe 14 septembrie 2025, la ora 11:00, la cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor, un eveniment dedicat naturii. Evenimentul va avea loc la Reședința prezidențială de la Condrița, informează PROVINCIAL. Programul din acest an va fi extrem de variat și deschis tuturor celor interesați să descopere și să participe la activități
16:40
Astăzi, 2 septembrie, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a întreprins o vizită de lucru la spitalul raional și centrul de sănătate din Cantemir. Printre subiectele abordate se enumeră provocările și necesitățile sistemului de sănătate de la nivel local, accesul la servicii medicale de calitate, asigurarea cu medicamente esențiale și digitalizarea serviciilor medicale. La fel, a fost
16:40
Directorul AND a inspectat lucrările pe drumul G39: un proiect important pentru Unchitești, Hârtop și Țipordei # Provincial
Directorul general al Administraţia Națională a Drumurilor, Sergiu Bejan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de pe drumul G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 0,00 – 9,63, unde antreprenorul execută lucrări de reparație a drumului. Potrivit AND, scopul principal al vizitei a fost verificarea progresului fizic al proiectului, monitorizarea respectării
16:10
Conferința de lansare a proiectelor transfrontaliere Interreg România–Republica Moldova, la Primăria Bălți # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează privind organizarea Conferinței de lansare a 2 (două) proiecte transfrontaliere, implementate în comun cu Primăria municipiului Botoșani din România și finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Interreg Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027, după cum urmează: Proiectul Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botosani and
15:50
Primăria Chișinău oferă sprijin financiar cuplurilor longevive și persoanelor centenare # Provincial
Primăria Chișinău implementează un program dedicat cuplurilor longevive și persoanelor centenare, prin care oferă suport financiar celor care au construit, cu muncă și devotament, capitala noastră. În luna august 2025: 61 de cupluri la 50 de ani de căsnicie – câte 5.700 lei; 6 cupluri la 60 de ani de căsnicie – câte 7.500 lei;
15:20
Ministrul Culturii: Aderarea la programul “Europa Creativă” este o declarație de apartenență și o confirmare că locul nostru este în familia europeană # Provincial
Astăzi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Republica Moldova a făcut un pas decisiv în parcursul său european, prin semnarea Acordului de aderare la programul Uniunii Europene „Europa Creativă". Documentul a fost semnat de Sergiu Prodan, ministrul Culturii al Republicii Moldova, și Glenn Micallef, comisarul european pentru Echitate între Generații, Tineret, Cultură și Sport.
15:10
Federația Moldovenească de Fotbal, prin Departamentul Tehnic al FMF, anunță lansarea înscrierilor pentru noua competiție de fotbal feminin – Turneul WU10, ediția 2025/26. Organizat în parteneriat cu FIFA, în cadrul Programului de Dezvoltare a Fotbalului Feminin, turneul este destinat jucătoarelor născute în anii 2015–2017. Perioada desfășurării: septembrie – noiembrie 2025/aprilie – iunie 2026. Scop: oferirea unei platforme
14:40
Transportatorii moldoveni vor beneficia de o cotă suplimentară de 300 autorizații, acordate de Turcia # Provincial
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile
14:10
Adresele secțiilor de votare ce vor fi deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană # Provincial
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3852/2025 a fost aprobată lista adreselor unde vor fi deschise secții de votare pentru alegătorii cu domiciliu în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Reamintim că pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie curent, vor fi deschise 12 secții de votare, destinate exclusiv cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în
14:10
Copiii din Talmaza vor ajunge la grădiniță în siguranță. Guvernul a donat un microbuz nou # Provincial
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la evenimentul de donație a unui microbuz pentru copiii din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Acesta a fost oferit de Guvernul Republicii Moldova și va contribui la transportul în siguranță a aproximativ 100 de copii către grădinițe. Pe parcursul ultimilor patru ani, Guvernul a investit
14:10
Lecții de siguranță pentru sute de elevi din toată țara: IGSU continuă instruirea copiilor și a cadrelor didactice în fața situațiilor de risc # Provincial
Odată cu începerea noului an școlar, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul unei serii de activități educative dedicate elevilor din clasele primare și angajaților instituțiilor de învățământ. Scopul măsurilor organizate este crearea unei societăți mai sigure, responsabile și pregătite să facă față oricăror situații de urgență. Pe 1 septembrie 2025, angajații IGSU
14:00
Un conațional de 31 de ani, originar din raionul Ceadîr-Lunga, a fost documentat la postul vamal Leușeni pentru tentativă de introducere ilegală în țară a unor bunuri de valoare. Funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră și acționând în baza analizei de risc, au supus verificărilor bagajele pasagerilor unei curse internaționale Cehia–Moldova. În rezultatul
13:50
60 de percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor # Provincial
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale și al procurorilor PCCOCS, au efectuat 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de
13:50
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” vine cu soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat", iar pentru aceasta vor
12:50
„Eminescu și arta liedului” – un turneu cultural ce unește literatura și muzica în șase orașe ale țării # Provincial
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță lansarea turneului cultural „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica", desfășurat în perioada 8–14 septembrie 2025 în șase localități din țară. În cadrul turneului vor evolua artiști de renume: soprana Sonia Ilincăi, tenorul Nicolae Ilincăi și pianistul Kolcsár Péter (Romanța Ne Unește). Acest proiect este
12:20
De Hramul municipiului Ungheni, pe 28 august, a fost inaugurat oficial Scuarul Înfrățirii, amenajat în anii 2024-2025, cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca și contribuția Primăriei Ungheni. Tot pe 28 august, a avut loc o tranziție spectaculoasă de la un proiect deja realizat spre proiecte abia începute sau aflate în stadiul de proiectare. Ina Olearciuc, specialistă în
11:50
Comisarul European Glenn Micallef a vizitat Școala Sportivă de Caiac-Canoe din Chișinău # Provincial
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut o discuție cu Glenn Micallef, Comisarul European pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, în cadrul vizitei sale în Republica Moldova. În prezent, în școală activează 14 antrenori, care instruiesc 236 de copii și adolescenți cu vârste între 9 și 18 ani.
11:40
Naționala de tineret a Moldovei s-a reunit la CPSN Vadul lui Vodă, pentru un stagiu de pregătire în vederea meciurilor cu Irlanda și Slovacia, din preliminariile Campionatului European U21 – 2027. Cele două partide oficiale vor avea loc pe 4 și 9 septembrie, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, cu începere de la ora 19:00. Selecționerul
11:40
(VIDEO) Angela Cutasevici: Pentru a proteja localitățile, vom introduce un moratoriu asupra închiderii școlilor # Provincial
Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată, a prezentat angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova, subliniind că prioritatea principală este stoparea închiderii instituțiilor de învățământ. „Este un angajament necesar, pentru că școala nu poate fi tratată ca o simplă cheltuială contabil
Ieri
11:10
În această dimineață, Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor agricole din Moldova. Fermierii au vorbit despre provocările actuale – de la secete, până la adaptarea produselor autohtone la standardele și cerințele pieței europene. Un accent special a fost pus pe modernizarea agriculturii și creșterea competitivității, în contextul parcursului […] Post-ul Christophe Hansen s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor agricole din Moldova apare prima dată în Provincial.
11:10
Primăria Bălți, apel către cetățeni privind utilizarea corectă a sistemului public de canalizare # Provincial
Primăria municipiului Bălți, prin Direcția gospodărie comunală, solicită respectuos tuturor locuitorilor orașului să exploateze în mod corespunzător sistemul public de canalizare, în conformitate cu prevederile legislației. Reamintim că rețelele de canalizare sunt destinate exclusiv preluării apelor uzate menajere și industriale preepurate. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor solide, materialelor voluminoase, uleiurilor, substanțelor toxice sau a altor […] Post-ul Primăria Bălți, apel către cetățeni privind utilizarea corectă a sistemului public de canalizare apare prima dată în Provincial.
11:00
Varvara Buzilă, laureată Europa Nostra 2025, alături de Comisarul UE într-o vizită la Orheiul Vechi # Provincial
Varvara Buzilă, singura laureată din Republica Moldova a prestigiosului Premiu Europa Nostra 2025, categoria „Campioni ai Patrimoniului”, s-a alăturat Comisarului european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, într-o vizită la Orheiul Vechi. Împreună au explorat nucleul rezervației Orheiul Vechi, arhitectura rupestră, Muzeul de Arheologie, Baia Tătărească Medievală și traseul turistic arheologic […] Post-ul Varvara Buzilă, laureată Europa Nostra 2025, alături de Comisarul UE într-o vizită la Orheiul Vechi apare prima dată în Provincial.
11:00
Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău, în creștere # Provincial
Aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste 270 de mii de persoane beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate de Primăria Chișinău. Zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 – suburbane și 38 de rute de troleibuz, dintre care 4 ajung și în […] Post-ul Numărul călătorilor și a rutelor de transport public municipal din Chișinău, în creștere apare prima dată în Provincial.
11:00
Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare # Provincial
Procuratura Orhei informează despre condamnarea la 11 ani de închisoare a deținutului, evadat din Penitenciarul Bender, care a comis mai multe fapte de jaf și tâlhărie după evadare. La 16 mai 2025, pe timp de noapte, deținutul, condamnat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, a evadat din Penitenciarul nr.8-Bender. Mai târziu, la 10 iunie […] Post-ul Bărbatul, evadat din Penitenciarul Bender, care a jefuit mai multe victime după evadare – condamnat la încă 11 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
10:50
Odată cu deschiderea anului școlar, Colegiul Austriac din Moldova (SAM) și-a început activitatea în cadrul Zonei Economice libere „Bălți”. Despre aceasta a anunțat Marin Ciobanu, administratorul ZEL Bălți. El s-a declarat bucuros de faptul că, după o perioadă de „lupte”, Ministerul Educației și Științei al Austriei a luat decizia de a construi acest Colegiu în […] Post-ul Colegiul Austriac din Moldova și-a început activitatea în ZEL Bălți apare prima dată în Provincial.
10:40
Acum o oră, Ofițerii INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sudul țării, în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită de un grup criminal […] Post-ul 60 de percheziții în sudul țării într-o cauză penală de corupere electorală apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, lansează campania Fără Ambrozie, o inițiativă comună menită să informeze și să mobilizeze cetățenii în lupta împotriva ambroziei – o plantă alergenă cu efecte grave asupra sănătății și a mediului. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de […] Post-ul Ministerul Sănătății și MAIA lansează campania “Fără Ambrozie” apare prima dată în Provincial.
10:40
Elevii din școlile din Moldova vor avea acces la Clubul EduLIFE – activitate extrașcolară pentru educație și dezvoltare personală # Provincial
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au dat start Programului de formare pentru implementarea curriculumului destinat Clubului EduLIFE – Educație pentru viață, o activitate extrașcolară prin care elevii din clasele a V-a – a VII-a vor fi sprijiniți să-și dezvolte abilități de viață esențiale. Programul de formare vizează instituțiile care și-au exprimat […] Post-ul Elevii din școlile din Moldova vor avea acces la Clubul EduLIFE – activitate extrașcolară pentru educație și dezvoltare personală apare prima dată în Provincial.
10:40
Percheziții la o instituție de învățământ privată în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani # Provincial
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26 august 2025, percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei. Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în […] Post-ul Percheziții la o instituție de învățământ privată în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în Provincial.
10:40
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei # Provincial
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani închisoare pentru încercarea să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Drogurile erau îngropate în preajma Taracliei, într-o fâșie forestieră, de unde orheianul cu vârsta de 30 ani urma să le preia, pentru […] Post-ul 15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei apare prima dată în Provincial.
1 septembrie 2025
17:10
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din municipiul Chișinău începe anul școlar cu o cantină renovată și dotată cu echipamente și mobilier modern. Lucrările, în valoare de 600.000 de lei, au fost realizate de organizația People in Need, prin intermediul fondului SOS Ukraine, constituit din donațiile poporului ceh. Noua cantină are o capacitate de 120 de locuri și […] Post-ul O cantină modernă, inaugurată la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău apare prima dată în Provincial.
17:00
Ascunse sub capotă și în roata de rezervă: 253 pachete de fistic și arahide depistate de vameșii de la Cahul # Provincial
În timp ce toată țara sărbătorea Ziua Limbii Române, un conațional de 32 de ani și-a încercat norocul în vamă. La Postul Vamal Cahul, pe sensul de intrare în Republica Moldova, mijlocul de transport de model Nissan Qashqai condus de acesta a fost supus controlului fizic. Deși șoferul a declarat că nu transportă bunuri interzise […] Post-ul Ascunse sub capotă și în roata de rezervă: 253 pachete de fistic și arahide depistate de vameșii de la Cahul apare prima dată în Provincial.
16:30
Elevii din clasele primare de la Liceul „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu nou # Provincial
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești, singura instituție cu predare în limba română din regiune, au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Noul edificiu a fost pus la dispoziția liceului de către Ministerul Educației și Cercetării. Anterior, instituția se confrunta cu insuficiența spațiilor de învățământ, ceea ce limita […] Post-ul Elevii din clasele primare de la Liceul „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu nou apare prima dată în Provincial.
16:20
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2025, este de 3 299 396 # Provincial
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 396), 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 624 de persoane) […] Post-ul Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 septembrie 2025, este de 3 299 396 apare prima dată în Provincial.
16:20
16:00
FC Sipoteni a devenit câștigătoarea Cupei Raionului Călărași la Fotbal, ediția 2025. În finala competiției, disputată pe Stadionul Orășenesc din Călărași, echipa din Sipoteni s-a impus cu scorul de 3-2 în fața formației FC Pitușca. Golurile învingătorilor au fost marcate de Nicolae Rău (2) și Mihail Crudu, în timp ce pentru FC Pitușca a înscris Octavian […] Post-ul FC Sipoteni a câștigat Cupa Raionului Călărași la Fotbal 2025 apare prima dată în Provincial.
15:40
Blocul Alternativa: Noi credem cu tărie că educația este motorul dezvoltării unei țări și al fiecărei localități # Provincial
Blocul electoral ALTERNATIVA a transmis astăzi un mesaj de susținere pentru elevi, studenți, profesori și părinți, reafirmându-și angajamentele pentru dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat, a prezentat angajamentele Blocului electoral ALTERNATIVA în domeniul Educației: grădinițe moderne și sigure, unde copiii cresc în […] Post-ul Blocul Alternativa: Noi credem cu tărie că educația este motorul dezvoltării unei țări și al fiecărei localități apare prima dată în Provincial.
15:30
Au demarat lucrările de reparație a străzii Alexandru cel Bun pe o lungime de 626 metri, una dintre cele mai importante artere din localitate, în cadrul Programului guvernamental „Europa este aproape”. Despre aceasta a anunțat Primăria Costești, transmite PROVINCIAL. Astfel, potrivit autorităților, proiectul include: demolarea bordurilor vechi, lucrări de terasamente și consolidări, amenajarea noilor borduri […] Post-ul (FOTO) A început reabilitarea străzii Alexandru cel Bun din Costești apare prima dată în Provincial.
15:30
Boris Volosatîi: Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice # Provincial
Astăzi, 1 septembrie 2025, cu prilejul începutului de an școlar, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un mesaj de solidaritate și încredere elevilor, profesorilor și părinților. În intervenția sa, liderul AUR din Republica Moldova a subliniat rolul esențial al educației în dezvoltarea țării și a transmis un apel ferm la unitate: „Ca […] Post-ul Boris Volosatîi: Republica Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice apare prima dată în Provincial.
14:20
Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen a vizitat o afacere horticolă din raionul Ștefan Vodă # Provincial
Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a mers astăzi împreună cu oficialii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în raionul Ștefan Vodă, unde a vizitat o afacere horticolă. În livezi, oficialul european a urmărit procesul de recoltare a fructelor și a discutat cu antreprenorul despre particularitățile soiurilor cultivate, după care a vizitat depozitul frigorific unde sunt […] Post-ul Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen a vizitat o afacere horticolă din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
13:50
Peste 51 milioane de lei, autorizați spre plată în luna august pentru fermieri și proiecte rurale # Provincial
În luna august 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 51,34 milioane de lei, fonduri direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural. Cea mai mare parte din acești bani, aproximativ 35,96 milioane de lei, a fost destinată plăților directe în sectorul zootehnic, per cap de animal. Suma autorizată pentru […] Post-ul Peste 51 milioane de lei, autorizați spre plată în luna august pentru fermieri și proiecte rurale apare prima dată în Provincial.
13:40
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere […] Post-ul Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli apare prima dată în Provincial.
