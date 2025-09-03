De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’”

15:20

De 10 ani, îi ascultă pe cetirineni, îi povățuiește și se lasă îndrumați de părintele Igor Ursu, paroh al bisericii „Sf. Nicolae”. Cel mai mult însă, oamenii se lasă inspirați de exemplul său de implicare. Are la activ multe inițiative cu impact în comunitatea din Cetireni. Nu obosește să dăruiască bunătate, iar atunci când oboseala […]