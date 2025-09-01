ASP extinde programarea online la examenele auto la Edineț și Ungheni
Unghiul, 1 septembrie 2025 15:20
Începând cu 29 august, candidații la obținerea permisului de conducere din Edineț și Ungheni își pot programa online examenele auto, atât proba teoretică, cât și cea practică, transmite IPN. Pentru a accesa serviciul, doritorii trebuie să intre pe pagina web oficială a Agenției Servicii Publice, să completeze cererea online, să achite taxa prin sistemul guvernamental […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 30 minute
15:20
Începând cu 29 august, candidații la obținerea permisului de conducere din Edineț și Ungheni își pot programa online examenele auto, atât proba teoretică, cât și cea practică, transmite IPN. Pentru a accesa serviciul, doritorii trebuie să intre pe pagina web oficială a Agenției Servicii Publice, să completeze cererea online, să achite taxa prin sistemul guvernamental […]
Acum 2 ore
13:50
Poliția din Moldova anunță că a eliminat pașii birocratici tradiționali și a introdus soluții digitale pentru întocmirea documentelor oficiale. Astfel, agenții de patrulare vor folosi echipamente mobile și tablete, pentru a întocmi procesele-verbale direct în teren, iar toate datele vor fi transmise instantaneu în sistemul informatic al instituției, transmite IPN. Potrivit IGP, această inovație contribuie […]
Acum 6 ore
09:40
În peste 1 200 de școli și licee din întreaga țară a răsunat astăzi primul clopoțel, marcând începutul anului de studii 2025-2026. Elevii s-au reîntors în bănci cu emoție, iar tema primei lecții este „Valorile care ne unesc”, transmite IPN. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema este dedicată promovării unui climat școlar incluziv și prietenos. […]
Acum 8 ore
09:10
Asociația Presei Independente (API) desfășoară concursul de creație „Un vot informat pentru un viitor mai bun”, destinat tinerilor care locuiesc în Regiunea de dezvoltare Nord și în raionul Ungheni, care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 18 ani și vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La concurs […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Într-un atelier improvizat, dintr-o gospodărie din satul Unțești, Ala Gamurari creează imagini care ies din plan, se ridică și prind volum, invitând privitorul să le atingă. De trei ani, își dedică timpul unei forme de artă mai puțin cunoscute publicului larg: pictura reliefată, realizată în tehnicile basorelief și meplat. Pasiunea ei nu a apărut dintr-o […]
12:30
Municipiul Ungheni a fost gazda etapei a VI-a a Cupei Republicii Moldova la joc de dame, o competiție de amploare organizată sub egida Federației de Joc de Dame din Republica Moldova. Evenimentul a reunit cei mai buni sportivi din Drochia, Ialoveni, Sîngerei, Chișinău, Bender, Comrat, Slobozia, Râbnița, Teraspol și, desigur, Ungheni pasionați de „sportul minții”, […]
27 august 2025
11:40
Performanțe remarcabile la Turneul „Summer 2025 – Super Cup ATTP” pentru tenismenii din Ungheni # Unghiul
În perioada 9-10 august 2025, în municipiul Chișinău, s-a desfășurat Turneul de tenis de masă „Summer 2025 – seria Super Cup ATTP”, la care au participat și 12 sportivi de la Școala de Sport pentru Copii și Juniori din municipiul Ungheni. Prima zi a competiției s-a desfășurat conform clasamentului Federației de Tenis de Masă a […]
11:40
Continuare. Început aici. 3. Costache Negruzzi (1808-1868), scriitor, traducător, creatorul prozei artistice, autorul celei mai valoroase nuvele istorice din literatura noastră Costache Negruzzi s-a născut la Hermeziu (Iași), într-o familie înstărită de boieri mici, cu dragostea de carte. Costache Negruzzi face parte din rândul acelor personalități ale generației sale care nu și-a desăvârșit studiile în […]
11:40
A demonstrat-o echipa Școlii Sportive Raionale Ungheni în cadrul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal de plajă 2025. Pe parcursul meciurilor desfășurate pe arena principală la fotbal de plajă din parcul „La izvor„ din capitală, ViitorulUngheni a dat dovadă de spirit de echipă și dorință arzătoare de a mai adăuga un trofeu în palmares. Avem respect […]
25 august 2025
12:20
„Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului” — așa parcă spune celebra vorbă veche, dacă am greșit la formulare, atunci iertați-mă. Despre ce vreau să scriu în rândurile ce urmează nu e despre corectitudinea acestei expresii, dar despre esența ei, despre cum ar trebui să recunoaștem și să mulțumim pentru meritele celor care ne-au întins o […]
22 august 2025
15:20
Participarea la proteste contra cost este ilegală și atrage sancțiuni dure, atât pentru cei care acceptă bani, cât și pentru cei care oferă, avertizează Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii precizează că amenzile pot ajunge până la zeci de mii de lei, iar în unele cazuri se aplică și pedepse cu închisoarea, transmite IPN. Astfel, […]
15:20
De 10 ani, îi ascultă pe cetirineni, îi povățuiește și se lasă îndrumați de părintele Igor Ursu, paroh al bisericii „Sf. Nicolae”. Cel mai mult însă, oamenii se lasă inspirați de exemplul său de implicare. Are la activ multe inițiative cu impact în comunitatea din Cetireni. Nu obosește să dăruiască bunătate, iar atunci când oboseala […]
13:30
Anul acesta apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Târgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul Teatrului de Operă și Balet […]
12:40
Luna august poartă încărcătura a două mari evenimente istorice: 1. La 31 august 1989, moldovenii aflați sub ocupația Rusiei imperiale reușesc să readucă acasă – Limba Română și Alfabetul Latin; 2. La 27 august 1991, la cererea mulțimii deșteptate, Primul Parlament votează Declarația de Independență a R. Moldova față de Imperiul ruso-sovietic. Au trecut 36 […]
10:50
Proprietarii de animale din gospodăriile casnice vor putea obține gratuit certificatul veterinar necesar pentru mișcarea acestora, eliminând astfel costurile care anterior variau între 51 și 200 de lei. Măsura anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Animalelor va intra în vigoare din 23 august, transmite IPN. Potrivit ANSA, decizia vine să sprijine gospodăriile rurale și să […]
10:00
Accidentele de muncă grave de pe șantierele din Chișinău au intrat în vizorul avocatului poporului, Ceslav Panico. Ombudsmanul a inițiat o investigație din oficiu după ce, în doar două luni, au fost înregistrate trei decese ale muncitorilor. Potrivit lui, cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, transmite IPN. Potrivit informațiilor […]
21 august 2025
15:20
Sub motto-ul „Descoperă-ți talentul! Inspiră-te de la cei care au reușit și revin cu inima acasă” am pornit și în acest an să facem vara de neuitat pentru copiii satului. Ne-am dorit să transformăm spațiul bibliotecii într-un loc unde visele prind contur, iar vara devine aventură și unde copiii și tinerii noștri se pot conecta […]
14:50
Meteorologii au emis pentru vineri cod galben de caniculă la sudul și centrul Moldovei. Temperatura aerului va urca până la 35 de grade Celsius. Solicitați de IPN, specialiști de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat au anunțat că de sâmbătă se răcorește, mai ales pe timp de noapte. Schimbarea vremii este cauzată de traversarea unui front […]
13:20
În primele 90 de minute de monitorizare a șoferilor cu dronele au fost înregistrate peste 360 de abateri în trafic, transmite IPN cu referire la raportul Inspectoratului General al Poliției. Potrivit IGP, 262 de șoferi au fost surprinși în timp ce ignorau marcajul, alți 58 au fost documentați pentru încălcări, comise anterior și surprinse de […]
12:50
Locuitorii din cartierul Ungheni Vale se pot bucura de acum înainte de un spațiu modern de întâlnire, comunicare și relaxare. Proiectul „Foișorul comunitar – spațiu de întâlnire și relaxare”, implementat de Asociația Obștească „ProSperare și Dezvoltare”, s-a încheiat cu succes, devenind un exemplu de colaborare și implicare comunitară. Inițiativa a fost finanțată de Fundația Comunitară […]
12:40
Legumele și fructele sunt esențiale pentru o alimentație sănătoasă, însă nivelul ridicat de nitrați din unele produse pot prezenta un pericol real pentru copii și adulți, avertizează specialiștii. Într-un răspuns pentru IPN, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că spanacul proaspăt, salata și rucola, în special cele cultivate în sere sau în afara sezonului, prezintă […]
12:30
Cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Moldova în cel mult doi ani, expert # Unghiul
În cel mult doi ani, cardurile vor deveni principalul instrument de plată în Republica Moldova, estimează Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit acestuia, faptul că tot mai mulți moldoveni aleg plățile cu cardul în detrimentul retragerilor de numerar a accelerat semnificativ dezvoltarea comerțului online. Începând cu 2023, achitările cu cardul contribuie […]
20 august 2025
15:20
La începutul lunii august, Vasile Grecu a împlinit 70 de ani – o vârstă rotundă, care vine cu prilejul de a privi în urmă și de a aduna în cuvinte o viață plină de muncă, realizări și dragoste. Alături de soția sa, Ludmila, cu care formează un cuplu unit de aproape jumătate de secol, Vasile […]
12:20
Nou tip de fraudă: escrocii trimit linkuri cu aplicații false și obțin acces la telefon și bani # Unghiul
În spațiul public a apărut o nouă metodă de fraudă telefonică, avertizează Inspectoratul Național de Investigații. Infractorii se prezintă drept angajați ai companiilor de telecomunicații și conving oamenii să instaleze aplicații false, care le permit apoi accesul la datele bancare și controlul complet al telefonului, transmite IPN. Potrivit Poliției, victimele sunt contactate telefonic sub pretextul […]
12:20
Lilia Calancea ne aduce în „Sub constelația Lyrei” o confesiune tăcută și intensă, o introspecție fragilă dar necruțătoare despre feminitate, boală, moarte și – mai presus de toate – viață. Acest roman nu impresionează prin intrigă, ci prin trăire. Nu prin acțiune, ci prin adevărurile rostite în șoaptă, în tăcere, în suflet. E o carte […]
19 august 2025
15:10
La doar 22 de ani, Paula Lupu este deja un nume cunoscut în Ungheni în rândul celor care își doresc un stil de viață mai sănătos și echilibrat. Instructoare de yoga și pilates, Paula îmbină mișcarea blândă cu meditația și respirația conștientă, oferind sesiuni care aduc nu doar beneficii fizice, ci și o stare profundă […]
12:40
În psihologie, personalitatea reprezintă suma trăsăturilor emoționale, cognitive (cunoaștere) și comportamentale ale unei persoane care sunt stabilite în timp și în diverse situații. Ea include moduri caracteristice de gândire, simțire și acțiune, care influențează modul în care interacționăm cu lumea și cu noi înșine. Persoana care are însușiri deosebite într-un anumit domeniu de activitate și […]
12:10
Un sistem modern de colectare și tratare a deșeurilor solide urmează să fie implementat la nivel național, în cadrul Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova”. Inițiativa constă în colectarea separată a deșeurilor, modernizarea infrastructurii de salubrizare și construirea unor centre regionale, dotate cu echipamente moderne pentru sortare, reciclare și compostare, transmite IPN. Potrivit Ministerului Mediului, […]
11:00
În spațiul public au apărut imagini video trucate cu un buletin de vot ștampilat în dreptul unui concurent electoral. Comisia Electorală Centrală precizează că materialul este fals și are scopul de a induce în eroare alegătorii și de a submina încrederea în procesul electoral, transmite IPN. Autoritatea explică faptul că modelul oficial al buletinului de […]
10:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la față a Mântuitorului, una dintre cele 12 praznice împărătești ale anului. Este singura zi din Postul Adormirii Maicii Domnului când e permis consumul de pește, iar credincioșii sunt chemați la împărtășanie, transmite IPN. Sărbătoarea amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Iisus […]
18 august 2025
15:10
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Potrivit învinuirii, fapta a avut la data de 03 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni. Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicarea motocicletei […]
15:10
Satul Bumbăta numără 62 de fântâni publice, care oferă apă de calitate variabilă. Unele dintre ele furnizează apă cu un nivel acceptabil de puritate, în timp ce altele nu corespund pe deplin standardelor sanitare. Doar o singură fântână din sat oferă apă care respectă toate normele sanitare în vigoare. Cu toate acestea, locuitorii satului se […]
14:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost alocată suma de 65,96 milioane lei pentru achitarea mai multor tipuri de indemnizații sociale. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, transmite […]
12:30
„Eu vreau doar să fiu… iubire. Să fiu ceva bun în viața oamenilor, să le fiu pace, bucurie și mângâiere. Să fiu o amintire frumoasă pentru cei care mă întâlnesc. Să fiu sursa lor de bine și de liniște. Să fiu o binecuvântare!” — Irina Binder. În această lume imensă, cu toții suntem prinși într-o […]
10:40
Chișinău, 13 august 2025 – Kaufland dă startul campaniei „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline”, continuând să sprijine bugetele familiilor cu oferte speciale dedicate începutului de an școlar. Începând de astăzi, părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară. De la pixuri și stilouri, mini-markere, blocuri de desen și […]
09:20
Germania intenționează să prelungească controalele temporare la frontieră. Anunțul a fost făcută de ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt, transmite IPN. „Vom continua să menținem controalele la frontieră”, a declarat ministrul german. Potrivit lui, aceasta este o măsură necesară până când protecția frontierelor externe ale UE este operațională. Germania a reintrodus în numele „securității interne” […]
15 august 2025
15:30
Pe 8 august 2025, Direcția Ocuparea Forței de Muncă (DOFM) Ungheni a organizat seminarul interactiv „Revin Acasă – Reușesc Acasă”, dedicat migranților reveniți din diaspora, anunță pe pagina oficială a instituției. Evenimentul a adunat 14 participanți, dintre care 7 persoane întoarse recent din străinătate, oferind un cadru de informare și schimb de experiențe privind reintegrarea […]
14:10
Vremea caldă se menține și în acest sfârșit de săptămână. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru ziua de duminică sunt prognozate temperaturi maxime de până la +34 de grade de Celsius. „În perioada 15-17 august vremea pe parcursul zilei și nopții se menține caldă. Noaptea avem temperaturi cuprinse între +12 și +18 grade, iar ziua […]
12:30
Eficiența Lituaniei în lupta cu dezinformarea rusească pornește din istorie. După ocupația sovietică din 1940, „deja în anii 50 ei aveau focare de rezistență, împotriva regimului de ocupație. Lituanienii nu s-au simțit niciodată parte firească din URSS, permanent au luptat pentru restabilirea statului declarat în 1918”, menționează Emil Druc, ambasadorul R. Moldova în Lituania. Identitatea […]
09:20
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, potrivit BNM, se atestă temperarea creșterii ratei anuale […]
09:20
Creștere de 44,8% a numărului de turiști care vizitează Moldova. Cei mai mulți vin din România # Unghiul
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În primele șase luni ale anului, aproximativ 37 de mii de vizitatori din afara țării au ales să descopere Moldova prin intermediul pachetelor oferite de operatorii de turism. Cifra marchează o creștere de 44,8% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate […]
14 august 2025
15:20
Un nou parc de odihnă, amenajat pe malul Prutului pentru oamenii din șapte unități administrative din raioanele Ungheni și Fălești, care fac parte din Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului”, a fost inaugurat recent. Lansarea acestui spațiu a fost marcată printr-un festival plin de culoare, muzică și tradiții locale. Cei prezenți la eveniment și-au exprimat […]
14:20
Prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu 28,4% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la pomușoare și fructe sâmburoase, al căror preț s-a dublat. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică, transmite IPN. Potrivit datelor BNS, prețurile […]
11:30
Timp de trei zile autoritățile municipale împreună cu Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni au organizat evenimente cu și pentru tineri. Astfel, s-a marcat Ziua Internațională a Tineretului 2025, care are ca scop de a atrage atenția opiniei publice asupra potențialului tinerilor din întreaga lume și a mobiliza resurse și acțiuni pentru susținerea lor. Startul evenimentelor […]
11:00
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești […]
10:40
Creștinii ortodocși intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Timp de două săptămâni, enoriașii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și întărire sufletească. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la anumite plăceri trupești și obiceiuri lumești, ca mijloc de curățare a minții și a inimii. Solicitat de IPN, […]
13 august 2025
15:20
În luna iulie, unghenenii au marcat un sfert de secol de la adoptarea oficială a însemnelor heraldice ale municipiului — stema și drapelul local. Evenimentul a fost sărbătorit printr-un flashmob organizat în Piața Independenței de către ansamblul de dansuri „Unghenenii” (coregrafă Cristina Rotăraș), prin discursuri ale oficialităților locale și vernisarea unei expoziții cu schițe ale […]
14:30
Campania electorală este perioada oficială în care candidații își promovează mesajele pentru a convinge alegătorii să le acorde votul. Potrivit Codului Electoral, indiferent de tipul scrutinului, campania începe la data înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării, și se încheie în ziua de vineri care precede ziua […]
12:10
Peste 411 mii lei alocați pentru reparația drumului L385, care leagă satele Mănoileşti – Cetireni # Unghiul
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, în prezența a 16 membri ai Comisiei Situații Excepționale, a convocat o ședință pentru a discuta starea tehnică grav deteriorată a drumului L385 din comuna Mănoilești, un drum de interes raional afectat de ploile abundente recente, transmite Consiliul Raional Ungheni. În urma examinării situației, autoritățile au decis intervenția imediată, alocând […]
11:00
Producătorii și exportatorii din Republica Moldova au primit undă verde pentru a exporta castraveți proaspeți și bulbi uscați de ceapă în Israel. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că a confirmat statutul fitosanitar favorabil al țării și conformitatea produselor cu cerințele sanitare și fitosanitare internaționale, transmite IPN. Potrivit ANSA, pentru a exporta castraveți proaspeți și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.