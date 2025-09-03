Trump avertizează asupra unei colaborări ruso-chino-coreene împotriva SUA după parada de la Beijing
Ziarul National, 3 septembrie 2025 07:45
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a afirmat în noaptea de marţi spre miercuri că există o conspiraţie între Rusia, China şi Coreea de Nord...
Acum 30 minute
07:45
Unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea unui atac aerian rusesc asupra Kievului, miercuri. Această informație a ...
07:45
Acum 4 ore
05:45
China își etalează puterea: Xi Jinping, însoțit de Putin și Kim Jong Un, la o paradă militară istorică ce sfidează Occidentul # Ziarul National
China organizează miercuri cea mai grandioasă paradă militară din istoria sa pentru a-și demonstra puterea militară și influența geopolitică în cre...
Acum 12 ore
23:45
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin. El a adăugat...
23:45
România nu va trimite trupe în Ucraina: Ministrul Apărării explică poziția țării și lipsa unei soluții europene comune # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionut Moşteanu, a declarat marţi seară că România nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, subliniind că nu există ...
23:45
Ionuț Moșteanu explică de ce România nu poate lovi dronele care se prăbușesc lângă Tulcea: Respectăm granițele și protejăm populația # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, marţi seara, că România nu poate să tragă în dronele care cad pe teritoriul Ucrainei, la nord de Dun...
21:45
Declin puternic pe bursele europene și scădere semnificativă a lirei sterline din cauza temerilor fiscale # Ziarul National
Piața bursieră europeană a înregistrat marți cea mai slabă sesiune din ultima lună, marcând o scădere semnificativă din cauza preocupărilor legate ...
21:45
Rețineri și percheziții masive în Moldova: Viceprimarul din Comrat și alți suspecți, acuzați de coruperea alegătorilor în cadrul unui dosar de finanțare electorală ilegală # Ziarul National
Autoritățile din Republica Moldova au efectuat marți zeci de percheziții, cu precădere în sudul țării, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corup...
21:45
Mâine, 3 septembrie 2025, Republica Moldova va resimți o scădere semnificativă a temperaturilor. Majoritatea regiunilor vor experimenta o răcire de...
Acum 24 ore
18:45
Universitățile moldovenești atrag tot mai mulți studenți: admiterea continuă cu turul III în septembrie 2025 # Ziarul National
Instituțiile de învățământ superior au înregistrat, după primele două tururi de admitere la studii superioare, o creștere de 7% a numărului de stud...
18:45
Creștere semnificativă a investițiilor companiilor din Moldova în trimestrul II 2025: Modernizarea aduce beneficii economice # Ziarul National
Chișinău, 2 septembrie 2025 – Antreprenorii din Republica Moldova și-au exprimat în continuare încrederea în viitorul afacerilor, alegând să reinve...
18:45
Slovacia își dorește apropierea de Rusia: Reluarea vizelor și importuri sporite de gaze prin TurkStream, anunță premierul Fico la întâlnirea cu Putin în Beijing # Ziarul National
Slovacia îşi propune să reia relaţiile normale cu Moscova şi intenţionează să majoreze importurile de gaze din Rusia prin conductă TurkStream. Afir...
17:30
ULTIMA ORĂ // Blocul „patriotic” al lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah se DESTRAMĂ? „Solicităm CEC constatarea finanțării ilegale a Partidului „Inima Moldovei” și aplicarea sancțiunii de anulare a înregistrării acestuia în cursa electorală # Ziarul National
Așa-zisul bloc electoral patriotic format de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin s-ar putea destrăma până la alegerile ...
17:15
Putin cere Slovaciei să oprească livrările de energie către Ucraina: un apel surprinzător în cadrul întâlnirii de la Beijing cu Robert Fico # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că valorizează foarte mult diplomația Slovaciei, pe care o consideră independentă, și a cerut aces...
17:15
Ucraineanul care și-a recunoscut crima împotriva deputatului Andrii Parubî: "Motivul meu este răzbunarea personală" # Ziarul National
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost președinte al Parlamentului ucrainean, a recunoscut crima, dar respinge ori...
17:15
Parlamentul European întărește sprijinul pentru aderarea Moldovei și confruntarea amenințărilor din Est # Ziarul National
În prima sesiune plenară de toamnă, Parlamentul European va negocia și vota o rezoluție care reafirmă sprijinul pentru drumul de aderare al Republi...
17:15
Zelenski se întâlnește la Paris cu liderii europeni pentru discuții despre securitatea Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea o întâlnire joi, la Paris, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul gene...
16:15
Ion Ceban, primarul Chișinăului, primește viză limitată pentru un eveniment la Roma: Explicațiile Ambasadei Italiei # Ziarul National
Viza de unică folosință primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Co...
16:15
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a adunat numeroase întrebări de la cetățeni, pe care intenționează să le adreseze periodic p...
16:15
Ungaria sprijină evoluția Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă se opune „cuplării” acesteia cu o altă țară-candidat...
15:15
Cristina Gherasimov subliniază determinarea Republicii Moldova pe drumul european la reuniunea CAG din Copenhaga # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj important de la tribuna centrală, adresându-se oficialilor ...
15:15
Universitatea „Ion Creangă” intră într-o nouă eră educațională cu facilități moderne și sprijin financiar semnificativ # Ziarul National
Un nou an universitar începe la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” cu spații multifuncționale recent renovate și echipate modern. Au fo...
14:15
Maia Sandu și Comisarul UE Glenn Micallef: sprijin european pentru cultură și sport în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și spo...
14:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Operațiunea de FRAUDARE a alegerilor parlamentare în favoarea forțelor politice loiale Rusiei este în plină desfășurare. Trei persoane reținute în urma celor 60 de percheziții în sudul republicii # Ziarul National
Trei persoane au fost reținute astăzi pentru 72 de ore, în urma celor 60 de percheziții efectuate în sudul republicii. Acțiunile s-au desfășura...
13:15
Vizită importantă la Școala de Caiac-Canoe din Chișinău: Comisarul European Glenn Micallef discută cu tineri campioni și donează echipamente noi # Ziarul National
Antrenorii și discipolii Școlii Sportive Specializate de Caiac-Canoe din Chișinău au avut ocazia să discute cu Glenn Micallef, Comisarul European p...
13:15
UE sprijină cu fermitate modernizarea agriculturii în Moldova și integrarea europeană a fermierilor moldoveni # Ziarul National
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și avansarea spre integrarea europeană. În cad...
12:15
Test inovator al undelor cerebrale promite depistarea timpurie a problemelor de memorie cauzate de Alzheimer # Ziarul National
Studiile recente au adus în prim-plan un test inovator conceput pentru a analiza undele cerebrale, promițând să identifice semne ale tulburărilor d...
12:15
Cristina Gherasimov discută cu oficiali danezi despre ultimele capitole pentru aderarea Moldovei la UE # Ziarul National
Pregătiri intensive pentru analiza ultimelor capitole din legislația europeană. Acesta este unul dintre subiectele principale discutate de viceprem...
12:15
Evadat din Penitenciarul Bender, capturat și condamnat la 11 ani pentru jafuri violente în Telenești și Orhei # Ziarul National
Procuratura Orhei anunță condamnarea la 11 ani de închisoare a unui deținut evadat din Penitenciarul Bender, care a comis numeroase jafuri și tâlhă...
12:15
Procurorii și CNA în acțiune: Anchete masive în Chișinău și Comrat pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, 17 suspecți în vizor # Ziarul National
În colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, ofițerii CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză pen...
10:45
Kim Jong Un și trenul blindat: întâlnire istorică la Beijing cu Xi Jinping și Vladimir Putin pentru comemorarea evenimentelor din Al Doilea Război Mondial # Ziarul National
Trenul blindat la bordul căruia se află liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat în China marţi, în drum către Beijing. Acolo va participa miercur...
10:45
Clubul EduLIFE aduce educația pentru viață în școlile din Moldova: un pas înainte pentru dezvoltarea personală a elevilor # Ziarul National
Cadrele didactice din peste 140 de instituții de învățământ au inițiat Programul de formare pentru implementarea curriculumului dedicat Clubului Ed...
10:45
Percheziții la un liceu privat din Chișinău: suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au dezvăluit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care depășește suma de 11....
10:00
ULTIMA ORĂ // Oamenii Irinei Vlah, „scuturați” la buzunare într-un dosar penal privind coruperea electorală și finanțarea ilegală: „Sfatul nostru este simplu: cooperați cu autoritățile. Dacă nu… ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos” # Ziarul National
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii și polițiștii de la „Fulger” au descins cu 60 de percheziții în sud...
09:45
Manfred Weber: R. Moldova, aproape de aderarea la Uniunea Europeană cu sprijin internațional solid # Ziarul National
Moldovenii au demonstrat dorința de aderare la Uniunea Europeană. Această declarație a fost făcută de președintele popularilor europeni într-un ...
09:45
Orheianul care a lovit polițiști cu BMW-ul, condamnat la 15 ani pentru trafic de droguri la Taraclia # Ziarul National
În urma unui dosar penal trimis în judecată de către procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru încercarea de a v...
08:45
️ BerbecÎnceputul zilei aduce optimism și curaj. E momentul potrivit pentru a-ți exprima ideile și a lua inițiativa în proiectele care te pasione...
Ieri
07:45
Dronele lovesc din nou Ucrainei: incendii și victime în Bila Tserkva, regiunea Kiev # Ziarul National
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, în urma unui atac cu drone rusești. În acest incident, o persoană și-a pierdut viața, iar ex...
06:45
Învățământul fizic în Ucraina revine: Peste 2,3 milioane de elevi încep școala, în timp ce educația la distanță scade semnificativ # Ziarul National
În Ucraina, aproape 2,3 milioane de elevi vor studia fizic în acest an, în timp ce 103.000 de elevi vor învăța la distanță. Aceasta înseamnă cu 103...
02:45
Asociația Mondială a Cercetătorilor denunță Israelul pentru genocid în Gaza: ce concluzii aduce noua rezoluție # Ziarul National
Cea mai mare asociație academică de cercetători în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție conform căreia se stabilesc criteriile legale pentru ...
01:45
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în august, dar violențele continuă să facă victime # Ziarul National
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au înregistrat o scădere semnificativă în luna august, cu o treime față de luna iulie, pe fondul unor in...
00:45
Viktor Ianukovici iese din umbră și critică vehement aderarea Ucrainei la NATO în prima sa apariție publică după exilul în Rusia # Ziarul National
Fostul președinte ucrainean pro-rus, Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică în mod public dorința Ucrainei de a adera la NATO. Acea...
1 septembrie 2025
23:45
Divergențe politice interne pun în pericol rolul Poloniei pe scena europeană a diplomației # Ziarul National
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a fost de scurtă durată, doar un an şi jumătate, și acum este afectată de confl...
21:45
Pe 2 septembrie 2025, Republica Moldova se va bucura de o vreme frumoasă și senină în aproape toate regiunile, fără precipitații semnificative. Tem...
21:45
Ursula von der Leyen laudă rolul strategic al României în securitatea europeană și îi mulțumește lui Nicușor Dan în timpul vizitei la Constanța # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a împărtășit luni seara pe platforma X imagini de la vizita sa din România, mulțumindu-i președ...
21:45
Constantin Borosan preia conducerea Consiliului de Administrație al ANRE: prioritate pentru întărirea capacităților instituționale în sectorul energetic # Ziarul National
Constantin Borosan își începe mandatul ca director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El a fo...
20:15
Maia Sandu vizitează Strasbourg pentru întâlniri cheie și discurs la Parlamentul European # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 8 septembrie o vizită de lucru la Parlamentul European din Strasbourg. Despre acest lucr...
20:15
Primarul Chișinăului obține acces temporar în Italia pentru o conferință în ciuda interdicției Schengen impuse de România # Ziarul National
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care se află sub interdicție de a intra în România timp de cinci ani, inclusiv în spațiul Schengen, și-a anunțat p...
20:15
Ursula von der Leyen: Economia rusă la limită din cauza sancțiunilor economice europene # Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, în România, că sancțiunile economice au un impact sever asupra economiei Fed...
19:15
Jongleriile politice ale lui Mark Tkaciuk: Ceban vizitează Italia sub interdicție în Schengen # Ziarul National
Mark TkaCiuk, unul dintre liderii Blocului "Alternativa", încearcă să prezinte vizita colegului său, Ion Ceban, în Italia ca o dovadă că interdicți...
