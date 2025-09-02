Pentru o dispoziție ilegală de concediere a unei angajate a Consiliului Raional Orhei, se vor achita zeci de mii de lei
Radio Orhei, 2 septembrie 2025 20:45
Recent pe pagina web a Curții Supreme de Justiție a fost publicată încheierea prin care s-a respins acțiunea Consiliului Raional Orhei care ataca decizia Curții de Apel Nord într-un litigiu de muncă. Litigiul a pornit în august 2022 de către o angajată a Consiliului Raional Orhei, care a contestat dispoziția sa de concediere, emisă de ...
• • •
Acum 30 minute
20:45
Acum 6 ore
16:15
Executivul UE a analizat textele Pfizergate ale lui von der Leyen – apoi le-a lăsat să dispară # Radio Orhei
Documentul aruncă o nouă lumină asupra controverselor legate de un acord de miliarde pentru obținerea de vaccinuri împotriva Covid-19. BRUXELLES — Comisia Europeană a analizat mesajele text trimise între președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și directorul executiv al Pfizer, căutate de jurnaliști în toiul pandemiei — și a permis ca acestea să se piardă. ...
Acum 12 ore
11:00
Clasamentul instituțiilor de învățământ din raionul Orhei la promovarea BAC-ului în acest an # Radio Orhei
Niciun liceu din raionul Orhei nu a reușit să obțină rata de promovare de 100% la examenul de bacalaureat din 2025. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării și Agenței Naționale pentru Curriculum și Evaluare cel mai bine în clasamentul republican este plasat Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, acesa ocupă locul 169 din 312, cu rată de ...
Ieri
20:45
Într-un articol al Europa Liberă Moldova se relatează despre faptul că în ultimii 10 ani numărul oficial al milionarilor în lei în R. Moldova a crescut de peste 22 de ori. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau astfel de venituri, în 2024 numărul lor a trecut de 8.000. În aceeași perioadă, rata sărăciei ...
18:15
Peste 30 de intervenții la lichidarea focarelor de vegetație au avut pompierii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești pe parcursul ultimei săptămâni de vară. De la începutul verii și până în prezent în cele patru raioane s-au produs cca 400 incendii de vegetație și deșeuri. Astfel, sute de hectare au fost cuprinse de flăcări, fiind ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației # Radio Orhei
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației. Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 de ani, a vorbit cu popularul bot OpenAI, pe care l-a poreclit „Bobby”, înainte de crima-sinucidere în care a ...
29 august 2025
19:45
Un caz calificat drept utilizare abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare cu tentă electorală de către PAS la Orhei, este menționat în raportul Promo-LEX # Radio Orhei
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutinului.Potrivit documentului MO Promo-LEX a semnalat în ...
19:30
De azi au intrat în vigoare noile tarife la apă și canalizare la Orhei. Acestea au scăzut ușor # Radio Orhei
În numărul de azi al Monitorului Oficial au fost publicate tarifele la apă și canalizare, aprobate de ANRE la solicitarea Î.M ” S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” în ședința din 26 august.Pentru consumatorii casnici tariful la apă va constitui 22,43 lei pentru 1 m3, față de 23,05 lei/m3 cât este acum , iar pentru canalizare a ...
28 august 2025
19:45
Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate a fost inaugurat la Orhei # Radio Orhei
Marți, 26 august la Orhei, a fost inaugurat Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate. Înființarea acestui nou centru, administrat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va permite comunității să ofere asistență atât refugiaților și resortisanților țărilor terțe care au fugit de război, cât și moldovenilor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Lucrările de ...
19:45
ANI a emis un act de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a unui consilier raional din Orhei # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a fost publicat actul de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a consilierului rational Tudor Golub.Potrivit documentului La data de 17.07.2025 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8336, cu privire la eventuala încălcare a ...
26 august 2025
19:30
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută incendiile au cuprins cca 100 ha. Avertizare de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural # Radio Orhei
Un bărbat de 30 ani a fost extras de salvatori dintr-o fântână, după ce acesta a căzut în gol. Incidentul s-ar fi produs în prima jumătate a zilei de 21 august 2025, în s. Vatici, r-l Orhei. Așadar, în ziua respectivă victima presta servicii de curățare a unei fântâni cu apă, a unui locatar, când ...
25 august 2025
18:30
Promo-LEX condamnă intimidarea unui observator electoral la Orhei de către liderul unui partid politic # Radio Orhei
Organizația neguvernamentală ”Promo-LEX” a emis un comunicat în care condamnă cu fermitate incidentul produs ieri, în cadrul unui eveniment public la Orhei, unde un observator pe termen lung al Misiunii de Observare a fost supus unui atac public direct și intimidării de către liderul Partidului „Șansa”, Alexei Lungu. De pe scena evenimentului, acesta a recurs ...
18:30
Consiliul electoral al circumscripției electorale rationale Orhei a adoptat săptămămâna trecută hotărârea cu privire la constituirea secțiilor de votare. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în raionul Orhei vor fi deschise, ca și în scrutinele precedente 83 de secții de votare. Totuși față de ultimul scrutin – alegerile prezidențiale de acum un an, adresa unei ...
23 august 2025
09:00
Casa unui bărbat din Seliște, Orhei a fost mistuită de flăcări, iar pe rețele sociale a fost lansată o colectă de fonduri pentru reconstrucția casei # Radio Orhei
O postare plasată în rețeaua socială facebook face apel la colectare de fonduri pentru reparația casei unui bărbat din Seliște, care a fost mistuită de flăcări.Autoarea postării, Adriana Cerbu-Costin a publicat conturile bancare Asociației Obșești ”Ponoarele Seliștei”, pe care pot fi făcute donațiile și spune că : ”Suma care se va dona se va publica ...
22 august 2025
10:30
În dimineața zilei de 21 august 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care presta servicii de curățare fântânilor, a căzut la adâncime de circa 15 metri în apă. Cazul a avut loc în localitatea Vatici, raionul Orhei. Pentru extragerea acestuia la suprafață a fost necesară intervenția salvatorilor Inspectoratului General pentru Situații de ...
21 august 2025
20:00
Consiliul Raional Orhei a alocat 360 mii lei pentru acordarea voucherelor educaționale destinate elevilor din clasa I, anul de studii 2025-2026 # Radio Orhei
Consiliul Raional Orhei a adoptat în recenta sa ședință decizia ” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea voucherelor educaționale destinate elevilor din clasa I, anul de studii 2025-2026”. Potrivit documentului 360 mii lei sunt alocați Direcției Generale Educație Orhei în scopul acordării voucherilor pentru elevii din clasa I-a și după caz din clasele ...
20:00
Colectorii ucraineni de fier vechi au reluat exporturile de materii prime în regiunea transnistreană în iulie 2025, după o pauză de un an, potrivit publicației obozrevatel.com, care citează datele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei. Uzina Metalurgică din Râbnița este unul dintre cei mai mari contribuabili ai regimului secesionist din stânga Nistrului. Publicația precizează că exportatorul ...
19:45
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei a fost inaugurat astăzi blocul alimentar complet modernizat, care va asigura zilnic mese pentru cei peste 1.200 de elevi și 65 de profesori. Investiția, în valoare de aproape 4 milioane de lei, a fost realizată în cadrul Parteneriatului Național Moldova pentru Educație, cu sprijinul PNUD Moldova, Ministerului Educației ...
20 august 2025
17:45
O diferență de 5 milioane de lei apare la contrapunerea a două texte oficiale privind volumul investițiilor în sistemul medical din raionul Orhei # Radio Orhei
Cinci milioane de lei este diferența între cifrele din 2 texte oficiale în care se vorbește despre suma investițiilor în sistemul medical din raionul Orhei în perioada 2022-2024. Astfel într-o postare pe pagina sa de facebook, ministra sănătătății Ala Nemerenco, care a vizitat Spitalul Raional, afirmă că: ” Total investițiile din diferite surse în sistemul ...
16:15
Consiliul Raional Orhei a adoptat în recenta sa ședință decizia ”Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1998-2008 în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi în cel civil în octombrie 2025 – ianuarie 2026”Potrivit documentului, la armată urmează să fie încorporați 86 de tineri din cele 38 ...
17 august 2025
12:45
O nouă întreprindere municipală a fost fondată la Orhei. Administratorul interimar este un fost aspirant la funcția de Președinte al RM. Ce salariu va avea # Radio Orhei
Consiliul Municipal Orhei a adoptat decizia privind crearea Întreprinderii Municipale ” Stadionul municipal Orhei”. Decizia a fost publicată zilele trecute în Registrul de stat al actelor locale.Potrivit documentului administratorul interimar al întreprinderii, până la organizarea unui concurs de selectare a conducătorului, va fi Avelin Tabarcea, cel care în toamna anului trecut a încercat să se ...
16 august 2025
13:30
La un an de la accidentul în care au decedat 2 oameni, la Orhei continuă transportarea oamenilor în remorcă # Radio Orhei
Deși Regulamentul Circulației Rutiere spune că este interzisă transportarea persoanelor în remorcă, la Orhei continuă să fie surprinse cazuri în care oamenii sunt transportați în remorcă de tractor. Cel mai recent caz a avut lor în dimineața zilei de astăzi, la intersecția străzilor Vasile Lupu și Alexandru cel Bun.În vara anului trecut două persoane au ...
15 august 2025
13:15
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu avertizează că protestele anunțate de Ilan Șor se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge # Radio Orhei
Fostul președinte al raionului Orhei, ajuns în această funcție pe listele Partidului Șor atenționează că protestul anunțat din Moscova de Ilan Șor se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge. Într-o postare pe facebook, Dinu Țurcanu spune:” Protestele anunțate- o singura direcție: vărsări de sânge!!! Dragi prieteni Sunt ...
14 august 2025
23:00
Mai mulți foști președinți ai raionului Orhei, două fețe bisericești și un fost deputat reținut anterior în dosarul ambulanțelor au devenit cetățeni de onoare ai raionului Orhei # Radio Orhei
Mai multe persoane care au ocupat funcția de președinte a raionului Orhei au primit titlul de cetățean de onoare. Deciziile, publicate în Registrul de stat al actelor locale, au fost adoptate la ultima ședință a Consiliului Raional Orhei.Potrivit documentelor titlurile de cetățeni de onoare le-au primit Vladimir Bobeico, care a ocupat această funcție în perioada ...
12 august 2025
19:00
Rețelele lui Șor, infiltrate cu foști ofițeri MAI și SIS: DETALII de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu # Radio Orhei
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a creat, cu banii Moscovei, structuri de ”securitate” pe teritoriul R. Moldova, formate din foști angajați MAI, SIS și ai altor instituții de forță, care se ocupă cu activități de filaj, acumulare de informații, destabilizări și alte acțiuni subversive împotriva statului. Informația a fost confirmată de chestorul IGP, Viorel Cernăuțeanu, care ...
18:45
Orheiul adus drept exemplu pentru modul în care sărăcia influențează preferințele electorale # Radio Orhei
Ponderea mare a persoanelor în vârstă care trăiesc sub minimul de existență face ca această categorie să devină extrem de vulnerabilă în perioadele electorale. Opinia aparține doctorului în științe demografice Valeriu Sainsus și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Sărăcia în calitate de (f)actor electoral”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit sociologului, 2/3 din vârstnici ...
11 august 2025
20:15
IGP atenționează despre tentativele lui Ilan Șor de a implica cetățenii în activități ilegale: „Participarea la protest pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” # Radio Orhei
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează cetățenii despre tentativele lui Ilan Șor de a-i implica în activități ilegale care incită la violență. Astfel, oamenii legii avertizează că nu vor permite „atragerea grupărilor criminale în proteste ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență”, informează MOLDPRES. În acest context, IGP reiterează faptul că participarea ...
20:00
Comunicat DSE mun. Orhei: săptămâna trecută s-au produs mai multe incendii la gunoiștile din localitățile rurale # Radio Orhei
Pe parcursul primei săptămâni din luna august pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au efectuat un număr mare de intervenții pentru lichidarea focarelor de ardere a vegetației și gunoiștilor. Localitățile vizate sunt: – 04.08.2025, – s. Cucuruzeni, r-l Orhei, lichidarea focarului de ardere a gunoiștii din localitate; – 05.08.2025, – s. Berezlogi, ...
10 august 2025
13:15
În SUA a fost înregistrat un caz în care sfatul inteligenței artificiale a dus la intoxicarea unui bărbat. Acesta a nimerit la spital # Radio Orhei
Un caz neobișnuit din SUA este considerat de medici posibil prima intoxicație documentată cauzată de sfaturile IA. Un bărbat a apelat la ChatGPT pentru a găsi un înlocuitor pentru sarea de masă și a ajuns să ia substanța periculoasă bromură de sodiu timp de trei luni, provocându-i o boală mintală severă. Potrivit medicilor de la Universitatea ...
12:15
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu. Doi pompieri și-au pierdut viața. Potrivit Poliției, în urma impactului, un membru al echipajului de intervenție al IGSU a decedat ...
12:15
Ministerul Apărării: Pe rețele circulă informații false despre exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Radio Orhei
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, în realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ...
7 august 2025
22:15
Pe pagina web a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică este publicat pentru consultări publice proiectul privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă , de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”, pentru anul 2025.Potrvit documentului, tariful la apă și canalizare, solicitat de S.A ”Regia ...
08:00
Câți bani va primi fiecare din cele trei localități din raionul Orhei pentru lichidarea calamității naturale de anul trecut. La cât se ridica evaluarea pagubelor anul trecut # Radio Orhei
Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat ieri alocarea a a cca 1,5 milioane de lei pentru trei localități din raionul Orhei afectate de vijelia din iunie 2024. Potrivit procesului-verbal al ședinței CSE banii sunt alocați pentru reparația/restabilirea drumurilor reparate.Astfel localitatea Brăviceni va primi 110,4 mii lei, comuna Seliște ( în componența căreia intră ...
4 august 2025
21:15
Președintele Cehiei: ocuparea temporară de către Rusia a unei părți a teritoriului ucrainean poate fi prețul supraviețuirii Ucrainei ca stat suveran # Radio Orhei
Ocuparea temporară rusească a unei părți din teritoriul ucrainean ar putea fi prețul supraviețuirii Ucrainei ca stat suveran. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat BBC de președintele ceh Petr Pavel, relatează Censor.NET. Potrivit acestuia, ar fi nedrept să se facă presiuni asupra Ucrainei pentru a elibera imediat toate teritoriile ocupate, deoarece un astfel ...
19:00
Comunicat DSE mun. Orhei: pompierii au lichidat un incendiu care a cuprins un depozit de rachete antigrindină evitând deflagrația lor # Radio Orhei
Cca 20 intervenții au efectuat pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești în ultimele zile din iulie 2025. Ca de obicei, zilnic aceștia a dus lupte cu focul și în cele mai deseori cu cel ce a cuprins zeci de hectare de vegetație uscată. Perioada caniculară și precipitațiile reduse sunt factori care cresc ...
