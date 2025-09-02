Experții anticipează tot mai multe cazuri de corupere a alegătorilor, pe măsură ce ne apropiem de alegeri: „E bine că autoritățile au venit pregătite”
Moldova1, 2 septembrie 2025
Corupția electorală, finanțările ilegale și acțiunile „coordonate și organizate”, desfășurate de unele formațiuni politice, depășesc simpla „pomană electorală” și pot influența voința electoratului sau chiar submina alegerile parlamentare, avertizează expertul în justiție Alexandru Bot.
• • •
Plan-cadru: Perioadele exacte în care elevii vor avea cele patru vacanțe, pe parcursul anului școlar 2025-2026 # Moldova1
Anul de studii 2025-2026, care a început pe 1 septembrie, este structurat, ca de obicei, în două semestre și patru vacanțe.
Artiștii din Republica Moldova vor avea acces la mai mult sprijin pentru a-și putea promova operele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Marți a fost semnat Acordul de aderare a țării noastre la Programul „Europa Creativă”. Documentul joacă un rol important în promovarea artei, culturii și, mai nou, a presei.
Negocierile dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurate la Beijing și încheiate cu semnarea a 22 de documente, nu au adus rezultate în privința extinderii cooperării bancare, scrie The Moscow Times.
O nouă ședință în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani în februarie 2024. Magistrații au continuat examinarea probelor video prezentate de procurori. Acuzatorii spun că au reconstituit traseul pe care l-a avut Nicanor Ciochină în ziua în care ar fi comis accidentul. Ciochină însă respinge toate acuzațiile.
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii: 754 de locuri rămase neacoperite # Moldova1
Universitățile din R. Moldova au lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 de locuri la studii superioare de master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
Direct în cantină sau la pachet: Circa 300 de mii de elevi, alimentați gratuit la școală, de la 1 septembrie # Moldova1
Toți elevii din clasele primare și cele gimnaziale sunt asigurați gratuit, începând cu 1 septembrie curent, cu o masă pe zi, dă asigurări șefa Direcției management în învățământul general de la Ministerul Educației și Cercetării, Viorica Negrei. Instituțiile de învățământ fie prepară mâncarea în cantinele școlare, fie au contractat agenți economici care aduc mâncarea la pachet.
Energocom a achiziționat, în luna august curent, circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh, cu 3,5 euro/MWh mai puțin ca în luna iulie.
„Sybir - închisoarea popoarelor”: expoziție despre drama deportaților polonezi și basarabeni # Moldova1
Drama cetățenilor polonezi, după invazia Poloniei de către Uniunea Sovietică, pe 17 septembrie 1939, este prezentată în cadrul expoziției „Sybir - închisoarea popoarelor”. Parte a istoriei comune a Europei Centrale și de Est, urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, destinul basarabenilor după instaurarea ocupației sovietice, de asemenea, se regăsește în proiectul expozițional. Expoziția a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Poloniei la Chișinău.
Data alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei rămâne incertă. Cazul este examinat în instanță # Moldova1
În autonomia găgăuză persistă incertitudinea privind organizarea următoarelor alegeri pentru Adunarea Populară. Deși mandatul actualei legislaturi a expirat deja, data scrutinului nu a fost stabilită, iar tensiunile politice și blocajele instituționale complică și mai mult situația. În acest context, deputatul autonomiei găgăuze, Alexandr Tarnavschi, a depus o acțiune în contencios administrativ, la Judecătoria Comrat, prin care cere obligarea legislativului local să organizeze alegerile deputaților în Adunarea Populară pe 16 noiembrie 2025.
ELECTORALA 2025 // Curtea de Apel a dat dreptate CEC-ului: PDMM nu va participa la alegerile parlamentare # Moldova1
Curtea de Apel Centru a respins marți, 2 septembrie, contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu-l înregistra în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instanța a calificat cererea ca fiind „neîntemeiată”.
Putin: afirmațiile liderilor europeni potrivit cărora Rusia va ataca mai adânc în Europa sunt „isterie” și „povești de groază” # Moldova1
Moscova „nu s-a opus” niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și este posibil să fie găsit un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, a declarat președintele rus Vladimir Putin marți, 2 septembrie, informează Reuters.
Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Moldova1
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Republica Moldova este pe un drum ferm al integrării europene, confirmat de sprijinul și prietenia Comisiei Europene. O spune comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen. Oficialul s-a aflat în ultimele două zile în Republica Moldova, unde a vizitat livezi, o cramă și a discutat cu asociațiile de fermieri. Christophe Hansen a subliniat că sectorul agroalimentar moldovenesc are mult potențial.
Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă # Moldova1
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și co-raportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
Portarul Gianluigi Donnarumma, campion european și laureat al Ligii Campionilor, este deja component al clubului Manchester City. Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, el fiind în cantonament cu echipa națională a Italiei.
Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă! Component al echipei noastre naționale, Damașcan își va încerca forțele în campionatul primei divizii de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Damașcan va juca la clubul HŠK Zrinjski Mostar, tocmai echipa-campioană a acestei țări.
Turcia oferă transportatorilor din R. Moldova o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul în sau din țări terțe pe teritoriul acestui. Decizia a fost luată după negocierile purtate cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.
Guvernul României, noi măsuri pentru a redresa situația economică: „Situația bugetului era mult mai gravă decât știam” # Moldova1
Guvernul României a anunțat noi măsuri pentru redresarea economică și financiară a țării. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat în Parlament răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri, prin care Guvernul urmărește reducerea privilegiilor angajaților statului. Micșorarea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare pentru această categorie sunt principalele decizii luate de Guvernul de la București.
Șapte persoane, reținute în urma descinderilor CNA și Poliției într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Moldova1
Numărul persoanelor reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor în proporții deosebit de mari a ajuns la șapte. Marți, 2 septembrie, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției au desfășurat, separat, zeci de percheziții la Chișinău și în sudul țării, în aceeași cauză penală. În urma acțiunilor procesuale, printre reținuți se numără viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice, iar anchetatorii au documentat transferuri de bani printr-o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale.
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, care se află în vizită oficială la Chișinău. Hansen a precizat că vinul și fructele moldovenești sunt deja cunoscute și apreciate de consumatorii blocului comunitar.
„Astfel de acțiuni sunt coordonate cu Moscova”: Parada militară de la Tiraspol, dedicată autoproclamării regiunii separatiste, condamnată la Chișinău # Moldova1
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență. Parada este privită de autoritățile constituționale ale R. Moldova și de experți ca fiind „o provocare”, menită să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
Pentru prima dată după o pauză de trei ani, la Tiraspol are loc din nou o paradă militară. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic așa-zisa „independență”. Parada este privită de experți și de autoritățile constituționale ca un act de provocare, menit să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
Cele mai importante edituri din România și din Republica Moldova vor participa în perioada 3-7 septembrie la Salonul Internațional de carte Bookfest, organizat pentru a opta oară la Chișinău. Vizitatorii vor avea parte de întâlniri cu scriitorii, vor putea participa la lansări de carte, respectiv vor avea acces la cărți cu prețuri promoționale.
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
Danemarca propune verificarea întregului gaz importat în UE pentru a exclude originea rusească # Moldova1
Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a venit cu o inițiativă ce ar putea închide toate portițele pentru livrările de gaz rusesc în blocul comunitar după introducerea unui embargo total. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la agenția Bloomberg, care a intrat în posesia proiectului de document.
A evadat din pușcărie și a comis 17 atacuri: deținutul a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare # Moldova1
Deținutul care a fugit, în luna mai curent, din Penitenciarul nr. 8 Bender (Tighina) a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
Nebunie în ultima zi a perioadei de mercato: FC Liverpool l-a transferat pe atacantul suedez Alexander Isak # Moldova1
Nebunie în ultimele ore ale perioadei de mercato în fotbalul mondial. Clubul englez FC Liverpool l-a achiziționat pe internaționalul suedez Alexander Isak. Conform presei internaționale, Newcastle United va încasa în schimbul acestuia suma de 144 de milioane de euro.
ELECTORALA 2025 // Cetățenii R. Moldova, ghidați online de o busolă electorală să afle obiectivele concurenților de la alegerile parlamentare # Moldova1
Busola electorală, un instrument digital, interactiv și neutru, menit să ajute alegătorii din Republica Moldova să se orienteze în programele și pozițiile partidelor politice înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, a fost lansată marți, 2 septembrie, la Chișinău.
Cristina Gherasimov, la CAG al Consiliului UE: „Este foarte important să pregătim R. Moldova pentru a adera, în următorii trei – patru ani, la UE” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a pregăti Republica Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) „în următorii trei-patru ani”. Mesajul va fi transmis de către viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, miniștrilor pentru Afaceri Europene ai țărilor membre UE.
Două companii, amendate cu 5.000.000 de lei: cum ar fi păcălit poliția la procurarea unui sistem de supraveghere video portabil # Moldova1
Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu cinci milioane lei pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției.
Deținutul care a fugit din Penitenciarul nr. 8 Bender a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare pentru mai multe jafuri și tâlhării comise după evadare. Sentința a fost pronunțată de magistrații din Orhei, anunță Procuratura Generală.
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei.
Descinderi simultane în Chișinău și sudul R. Moldova: patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Moldova1
Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții efectuate marți, 2 septembrie, de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile CNA au vizat același subiect de investigație pentru care Inspectoratul General al Poliției a anunțat în această dimineață desfășurarea a 60 de percheziții în sudul țării, într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
Alexandru Machidon continuă să fie procuror general interimar, deși a câștigat concursul: Explicația președintelui CSP # Moldova1
Deși a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, Alexandru Machidon continuă să exercite interimatul șefiei Procuratorii Generale. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, declară că Machidon își va putea exercita mandatul plenar abia după ce va trece cu brio evaluarea externă a integrității etice și financiare și va fi semnat decretul prezidențial de numire a acestuia în funcție.
Școala rusă și războiul: noi discipline propagandistice, pregătire militară și discuții despre „valorile tradiționale” # Moldova1
Educația școlară din Rusia devine din ce în ce mai ideologizată, la trei ani și jumătate de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Mai exact, în școli au fost introduse discipline de pregătire militară, discuții despre „valorile tradiționale”, în fața copiilor sunt aduși participanți la așa-numita „operațiune militară specială” și se reintroduce practica sovietică a notelor pentru comportament.
Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare după ce a încercat să comercializeze droguri și a lovit cu un automobil doi ofițeri # Moldova1
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de punere în vânzare a aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare”). Sentința vine în urma unui dosar penal trimis în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Zeci de mii de sârbi au protestat la Belgrad, după tragedia de la gara din Novi Sad: Cer alegeri anticipate # Moldova1
În Serbia, zeci de mii de protestatari au mărșăluit luni, 1 septembrie, în tăcere pe străzile capitalei Belgrad, în semn de comemorare a celor șaisprezece victime ale prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, în noiembrie 2024. Potrivit agenției Reuters, manifestanții consideră corupția drept cauza tragediei și cer organizarea de alegeri parlamentare anticipate pentru a înlătura de la putere Partidul Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vučić.
MEC: profesorii din R. Moldova, instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale # Moldova1
Utilizarea inteligenței artificiale este o provocare nu doar pentru Republica Moldova, ci și la nivel internațional. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să pregătească profesorii pentru a depista proiectele elevilor realizate cu ajutorul acestor tehnologii. Declarațiile au fost făcute de secretara generală a MEC, Galina Rusu, care exercită funcția de ministru pe durata campaniei electorale, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1.
Descinderi simultane în sudul R. Moldova: 60 de percheziții pentru corupere electorală și spălare de bani # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, efectuează, în dimineața zilei de marți, 2 septembrie, 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.
Președintele PPE, Manfred Weber: „Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană” # Moldova1
Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu acordat pentru Euronews România.
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
Mai multe regiuni din Ucraina – Kiev, Sumî, Odesa și Cernihiv – au fost vizate în noaptea de 1 spre 2 septembrie de atacuri cu drone lansate de Rusia. Autoritățile locale raportează un deces, mai mulți răniți, inclusiv un copil, precum și pagube materiale la clădiri rezidențiale, infrastructură comercială și industrială. În unele zone au izbucnit incendii, dar acestea au fost localizate rapid de echipele de intervenție. Bilanțul exact al consecințelor este încă în curs de evaluare.
