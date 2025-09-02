/VIDEO/ „Totul e mort, ca în anii ’90”: Ce cred locuitorii din Vadul lui Vodă despre afacerile primarului și ce schimbări vor în oraș

/VIDEO/ „Totul e mort, ca în anii ’90”: Ce cred locuitorii din Vadul lui Vodă despre afacerile primarului și ce schimbări vor în oraș

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8