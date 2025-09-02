Kadîrov, pus sub acuzare pentru crime de război: Ar fi ordonat uciderea prizonierilor ucraineni și folosirea lor ca scuturi umane
TV8, 2 septembrie 2025 12:50
Kadîrov, pus sub acuzare pentru crime de război: Ar fi ordonat uciderea prizonierilor ucraineni și folosirea lor ca scuturi umane
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
13:00
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
12:30
Acum 2 ore
11:40
Acum 4 ore
11:00
10:20
10:10
10:00
09:30
Acum 6 ore
08:40
07:50
07:20
Acum 24 ore
22:30
22:10
21:20
21:00
20:40
19:00
18:00
17:30
17:00
16:40
16:00
15:50
15:30
15:00
15:00
14:40
14:10
14:10
13:50
13:20
13:20
Ieri
12:50
12:40
12:20
11:50
11:40
11:40
11:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.