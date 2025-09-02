Parlamentul European va vota o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Moldova1, 2 septembrie 2025 16:10
Republica Moldova va fi în prim-planul primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și coraportor al Parlamentului European pentru Planul European de Creștere destinat Republicii Moldova.
• • •
Republica Moldova este pe un drum ferm al integrării europene, confirmat de sprijinul și prietenia Comisiei Europene. O spune comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen. Oficialul s-a aflat în ultimele două zile în Republica Moldova, unde a vizitat livezi, o cramă și a discutat cu asociațiile de fermieri. Christophe Hansen a subliniat că sectorul agroalimentar moldovenesc are mult potențial.
Plan-cadru: Perioadele exacte în care elevii vor avea cele patru vacanțe, pe parcursul anului școlar 2025 – 2026 # Moldova1
Republica Moldova, prioritate pe agenda primei sesiuni a Parlamentului European din toamnă # Moldova1
Portarul Gianluigi Donnarumma, campion european și laureat al Ligii Campionilor, este deja component al clubului Manchester City. Portarul italian în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală la Florența, nu departe de Coverciano, el fiind în cantonament cu echipa națională a Italiei.
Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă! Component al echipei noastre naționale, Damașcan își va încerca forțele în campionatul primei divizii de fotbal din Bosnia și Herțegovina. Damașcan va juca la clubul HŠK Zrinjski Mostar, tocmai echipa-campioană a acestei țări.
Turcia oferă transportatorilor din R. Moldova o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul în sau din țări terțe pe teritoriul acestui. Decizia a fost luată după negocierile purtate cu reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.
Guvernul României, noi măsuri pentru a redresa situația economică: „Situația bugetului era mult mai gravă decât știam” # Moldova1
Acord semnat: Artiștii și organizațiile culturale din R. Moldova vor avea acces la programul european „Europa Creativă” din 2026 # Moldova1
Șapte persoane, reținute în urma descinderilor CNA și Poliției într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # Moldova1
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit pentru piața Uniunii Europene și este important ca să devină cât mai competitiv. Este opinia comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, care se află în vizită oficială la Chișinău. Hansen a precizat că vinul și fructele moldovenești sunt deja cunoscute și apreciate de consumatorii blocului comunitar.
„Astfel de acțiuni sunt coordonate cu Moscova”: Parada militară de la Tiraspol, dedicată autoproclamării regiunii separatiste, condamnată la Chișinău # Moldova1
Paradele militare au revenit la Tiraspol, după o pauză de trei ani. Regimul separatist marchează marți, 2 septembrie, 35 de ani de la proclamarea așa-numitei republici moldovenești nistrene, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic pretinsa independență. Parada este privită de autoritățile constituționale ale R. Moldova și de experți ca fiind „o provocare”, menită să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
„Provocare” și „propagandă”: Parada militară de la Tiraspol, dedicată autoproclamării regiunii separatiste, condamnată la Chișinău # Moldova1
Pentru prima dată după o pauză de trei ani, la Tiraspol are loc din nou o paradă militară. Regimul separatist marchează astfel 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „republici moldovenești nistrene”, un eveniment nerecunoscut de comunitatea internațională, dar folosit constant de administrația locală pentru a-și reafirma simbolic așa-zisa „independență”. Parada este privită de experți și de autoritățile constituționale ca un act de provocare, menit să transmită mesaje agresive și propagandistice, să întrețină o atmosferă de militarizare și să consolideze controlul Kremlinului asupra regiunii.
Cele mai importante edituri din România și din Republica Moldova vor participa în perioada 3-7 septembrie la Salonul Internațional de carte Bookfest, organizat pentru a opta oară la Chișinău. Vizitatorii vor avea parte de întâlniri cu scriitorii, vor putea participa la lansări de carte, respectiv vor avea acces la cărți cu prețuri promoționale.
Energocom a achiziționat în luna august 2025 circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 121,17 euro/MWh.
Danemarca propune verificarea întregului gaz importat în UE pentru a exclude originea rusească # Moldova1
Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a venit cu o inițiativă ce ar putea închide toate portițele pentru livrările de gaz rusesc în blocul comunitar după introducerea unui embargo total. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la agenția Bloomberg, care a intrat în posesia proiectului de document.
A evadat din pușcărie și a comis 17 atacuri: deținutul a fost condamnat la încă 11 ani de închisoare # Moldova1
Nebunie în ultima zi a perioadei de mercato: FC Liverpool l-a transferat pe atacantul suedez Alexander Isak # Moldova1
ELECTORALA 2025 // Cetățenii R. Moldova, ghidați online de o busolă electorală să afle obiectivele concurenților de la alegerile parlamentare # Moldova1
Cristina Gherasimov, la CAG al Consiliului UE: „Este foarte important să pregătim R. Moldova pentru a adera, în următorii trei – patru ani, la UE” # Moldova1
Două companii, amendate cu 5.000.000 de lei: cum ar fi păcălit poliția la procurarea unui sistem de supraveghere video portabil # Moldova1
Două companii, amendate cu 5.000.000 de lei: cum ar fi păcălit poliția la procurarea sistemului de supraveghere video portabil # Moldova1
Conducerea unei instituții private de învățământ este bănuită de inspectorii fiscali și de procurori că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11 milioane de lei.
Descinderi simultane în Chișinău și sudul R. Moldova: patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic # Moldova1
Alexandru Machidon continuă să fie procuror general interimar, deși a câștigat concursul: Explicația președintelui CSP # Moldova1
Școala rusă și războiul: noi discipline propagandistice, pregătire militară și discuții despre „valorile tradiționale” # Moldova1
Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare după ce a încercat să comercializeze droguri și a lovit cu un automobil doi ofițeri # Moldova1
Zeci de mii de sârbi au protestat la Belgrad, după tragedia de la gara din Novi Sad: Cer alegeri anticipate # Moldova1
MEC: profesorii din R. Moldova, instruiți să depisteze proiectele elevilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale # Moldova1
Descinderi simultane în sudul R. Moldova: 60 de percheziții pentru corupere electorală și spălare de bani # Moldova1
Belgradul, în tăcere: Zeci de mii de sârbi au protestat după tragedia de la gara din Novi Sad # Moldova1
Președintele PPE, Manfred Weber: „Moldovenii au demonstrat că își doresc aderarea la Uniunea Europeană” # Moldova1
Dintr-o experiență personală au reușit să construiască o afacere care schimbă destine. Alexandru și Svetlana Pînzaru au fondat singura companie privată de protezare din Republica Moldova. În atelierul lor, fiecare proteză este realizată individual, adaptată nevoilor pacienților, iar pentru mulți dintre ei înseamnă nu doar o nouă șansă la mobilitate, ci și la o viață demnă.
Descinderi simultane în sudul țării: 60 de percheziții pentru corupere electorală și spălare de bani # Moldova1
Mai multe regiuni din Ucraina – Kiev, Sumî, Odesa și Cernihiv – au fost vizate în noaptea de 1 spre 2 septembrie de atacuri cu drone lansate de Rusia. Autoritățile locale raportează un deces, mai mulți răniți, inclusiv un copil, precum și pagube materiale la clădiri rezidențiale, infrastructură comercială și industrială. În unele zone au izbucnit incendii, dar acestea au fost localizate rapid de echipele de intervenție. Bilanțul exact al consecințelor este încă în curs de evaluare.
MEC: profesorii trebuie să depisteze proiectele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale # Moldova1
Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: „Cea mai mare provocare este la Fizică” # Moldova1
Cele cinci discipline din R. Moldova predate după manuale vechi: Fizica, cea mai afectată # Moldova1
Centrul Cultural din satul Varnița, Anenii Noi a găzduit o atmosferă plină de energie și implicare în cadrul evenimentului regional RAM Impact - Oameni și Poduri. Evenimentul a reunit oameni activi din comunitate, creatori de conținut și tineri implicați, având ca scop promovarea modelelor de dezvoltare pentru viitorul țării și consolidării rezilienței comunităților în fața dezinformării.
Emoții de nedescris în familia unor tripleți care au pășit pentru prima oară pragul școlii # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, pe 9 septembrie, o vizită oficială la Strasbourg. Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
„Satul nostru e distrus 95%”: mărturii cutremurătoare după seismul care a lovit Afganistanul # Moldova1
Xi Jinping propune o nouă ordine globală la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai # Moldova1
Comisarul european Christophe Hansen: „Sectorul agroalimentar din Republica Moldova are multe de oferit Uniunii Europene” # Moldova1
Procuraturile din R. Moldova, fără sedii și personal suficient. Președintele CSP: Salariile procurorilor trebuie majorate # Moldova1
ELECTORALA 2025 // Victoria Sanduța și-a prezentat programul electoral pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldova1
Noul an școlar a început în Republica Moldova, dar problemele cronice din educație continuă să afecteze sistemul. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 1.500 de posturi didactice rămân neocupate în școli, o criză care pune o presiune considerabilă asupra calității actului educațional. Deficitul de profesori, în special în domeniul științelor exacte, reprezintă în continuare una dintre cele mai mari provocări.
Ursula von der Leyen: „România este un partener esențial al flancului estic NATO și un sprijin de neclintit pentru Ucraina și R. Moldova” # Moldova1
