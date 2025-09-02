Circa două mii de militari nord-coreeni ar fi fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina, în timp ce luptau alături de trupele Moscovei
Veridica.md, 2 septembrie 2025 12:50
Regimul comunist de la Phenian ar fi trimis în regiunea rusă Kursk, în total, zece mii de oameni.
Veridica.ro: Rusia mută responsabilitatea pentru flota sa fantomă asupra Londrei și Kievului # Veridica.md
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei a publicat o declarație potrivit căreia Marea Britanie ar pregăti acțiuni directe împotriva flotei fantomă ruse din Marea Baltică. Se spune că Londra are nevoie de un pretext formal pentru a începe o „razie în masă”:
Patru persoane reținute în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Inima Moldovei”, inclusiv un viceprimar din Comrat # Veridica.md
În total, 17 persoane au statut de bănuit într-o cauză penală pentru corupere electorală.
Are de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru agresiuni comise în Slovacia.
După mai mult de trei ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă până în anul 2050. Dacă va fi adoptată, ea va deveni a cincea strategie din ultimii 30 ani. Dintre acestea nici una nu a fost însă realizată, inclusiv actuala Strategie valabilă până în 2030, care a fost adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013.
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a discutat, la Copenhaga, cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei # Veridica.md
R. Moldova participă, alături de celelalte state candidate, la o reuniune strategică a Consiliului UE privind extinderea și integrarea treptată, desfășurată la Copenhaga.
Maia Sandu se va adresa eurodeputaților pe 9 septembrie, în timpul unei vizite oficiale la Strasbourg care include și întrevederi cu lideri europeni.
Vitalie Pârlog, reținut în Franța, în dosarul Interpol, nu a fost ministru al Justiției atunci când a fost, dar altădată, atunci când n-a fost. În 1997, ex-ministrul Apărării Valeriu Pasat a dat pe degeaba americanilor 21 de avioane MIG-29, prejudiciind grav statul, și el nu a fost achitat în acest dosar, în care a fost achitat.
El se va întâlni cu Xi Jinping şi Vladimir Putin, dar și cu Volodimir Zelenski, la sfârşitul săptămânii.
Cetățenii moldoveni care muncesc la Moscova sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”, astfel pot fi urmăriți în timp real de autoritățile ruse.
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în zona de sud, într-o cauză penală pentru corupere electorală.
Peste 300 de persoane au fost evacuate din locuinţe.
Duminică, cele 20 de nave au fost forțate să se întoarcă în port din cauza vremii nefavorabile.
În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc Palestina.
Liderii rus şi indian s-au afişat extrem de apropiaţi la summitul OCS din China.
Mii de protestatari au cerut alegeri anticipate.
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
Statul sud-american dispune de cele mai mari rezerve petroliere pe cap de locuitor din lume.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO'” # Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că ţara va putea găzdui un hub european de securitate.
Loviturile ruseşti cu drone asupra Ucrainei s-au redus cu o treime în august faţă de iulie # Veridica.md
Apărarea aeriană ucraineană a doborât luna trecută 83% din dronele și rachetele inamice.
Președintele Poloniei cere despăgubiri Germaniei pentru ocupația din al Doilea Război Mondial # Veridica.md
Karol Nawrocki spune că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru o relație bilaterală bazată pe adevăr.
Se va decola de pe Otopeni şi de la Iaşi.
Autoritățile italiene i-au a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei, pentru a participa la o conferință dedicată primăriilor.
Declarația falsă a fostului procuror general Alexandr Stoianoglo despre cele 13 pisici din biroul unuia dintre miniștri, reclama despre activitatea echipei Evgheniei Guțul pe canalul GRT și materialul despre sărbătorirea de către găgauzi a zilei Adormirii Maicii Domnului sunt subiectele care au fost dezbătute în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
Aeronava ar fi aterizat la Plovdiv, în Bulgaria, pe baza hărților pe hârtie.
Ei acuză guvernul că tergiversează încheierea un acord de încetare a focului.
Finanțarea va fi contractată prin facilitatea de creditare SAFE a Comisiei Europene.
Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs în cursul nopții în estul țării, urmat de cel puțin cinci replici.
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să acuze Chișinăul de încălcarea drepturilor locuitorilor din regiune din cauza reducerii numărului secțiilor de votare la alegerile parlamentare.
Ambasadele şi consulatele americane au fost instruite să refuze toate vizele de non-imigrant, cu efect imediat.
Ucrainenii se declară, majoritar, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanții de securitate # Veridica.md
Unul din cinci ucraineni dorește ca războiul să continue până la recuperarea totală a Donbasului și Crimeei.
DEZINFORMARE: PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova și vrea să transnforme țara într-un poligon NATO # Veridica.md
PAS vinde Buxeless-ului suveranitatea Republicii Moldova aproape pe nimic și vrea să transnforme țara într-un poligon de testare pentru Alianța Nord-Atlantică (NATO), susține Marina Tauber, deputată afiliată condamatului oligarh fugar, Ilan Șor.
Cei doi lideri sunt prezenți la summitul OCS din China.
Aceștia au arestat cel puțin 11 persoane, angajați ai forului mondial.
Mandatul ambasadorului UE Janis Mazeiks s-a încheiat pe 31 august 2025.
Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka: „Moldova este pregătită să devină o platformă de încredere pentru investitorii japonezi” # Veridica.md
Prim-ministrul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Japonia, unde a inaugurat Zille Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.
Blocul Alternativa: între suspiciuni de “cal troian” al Moscovei și mișcare politică pro-europeană # Veridica.md
Blocul Alternativa s-a lansat în campania electorală pe 29 august a.c., fără prea mult fast și convingere, în fața Parlamentului Republicii Moldova, dar cu discursuri clasice și mesaje țintite legate de bunăstare.
Vrea să transmită sprijinul Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu provocări fiindcă sunt, geografic, aproape de Rusia sau cu Belarus.
Anunțat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, acesta ar putea aduna 20 de persoane.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Fețele bisericești nu au voie să facă agitație electorală, avertizează CEC # Veridica.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Partidul Moldova Mare, neadmis în cursa electorală. Decizie definitivă a CSJ # Veridica.md
Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic „Moldova-Mare”, este temeinic, legal și corespunde scopului constituțional de protejare a integrității procesului electoral, menținând astfel sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate.
Limba Română, cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Președinții României și R. Moldova sărbătoresc împreună Ziua Limbii Române # Veridica.md
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au participat la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională.
Partitdul Acțiune și Solidaritate s-a lansat la sfârșitul săptămânii în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prin evenimentele organizate în 20 de raioane ale R. Moldova.
Cei doi șefi de stat vor participa la deschiderea evenimentului Marea Dictare Națională, la care sunt așteptați aproximativ două mii de participanți.
Şeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, pretinde că trupele sale desfășoară ofensive non-stop de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina # Veridica.md
Din martie, ar fi capturat peste 3.500 de kilometri pătrați.
Beneficiile financiare acordate recent membrilor parlamentului au amplificat nervozitatea din societate.
Guvernul de coaliţie de la Bucureşti îşi va angaja răspunderea în parlament asupra unui nou pachet de măsuri de reformă # Veridica.md
Proiectul de lege privind reformarea administraţiei publice va rămâne în analiza coaliţiei guvernamentale PSD-PNL-USR-UDMR şi ar urma să aibă un parcurs legislativ separat.
Şeful statului, Volodimir Zelenski, a deplâns ceea ce a numit o „crimă oribilă”.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va face, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române # Veridica.md
E a treia lui vizită în statul vecin de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august.
„Situația reală ar putea fi diferită. Ar putea fi mai rea, având în vedere lipsa de transparență”.
