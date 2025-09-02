„Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE

11:50

În cea mai recentă ediție a „Briefingului Zilei” transmitem un mesaj special locuitorilor din stânga Nistrului. De această dată am ales să le vorbim în rusă, pentru ca să fim înțeleși de cât mai multe persoane din regiune. Facem apel la unitate și considerăm că hotarele ilegale nu trebuie să ne despartă, iar pseudo-liderii – […] Articolul VIDEO Mesaj pentru transnistreni, la Briefingul Zilei: Suntem la fel și niciun pseudo-lider nu poate infirma apare prima dată în Bani.md.