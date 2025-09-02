„Nu toți agricultorii sunt milionari de vitrină” – Forța Fermierilor acuză Guvernul de manipulare în fața UE
Bani.md, 2 septembrie 2025 12:50
Asociația „Forța Fermierilor" a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. În document, fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva
Acum 5 minute
13:10
În luna august 2025, S.A. „Energocom" a achiziționat aproximativ 331,3 mii MWh de energie electrică, provenită atât din producția internă, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat al energiei a fost de 121,17 EUR/MWh, cu 2,9% mai mic decât în iulie, când acesta s-a situat la 124,72 EUR/MWh. Potrivit companiei, importurile au avut o pondere
Acum 30 minute
12:50
Asociația „Forța Fermierilor" a adresat o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, aflat într-o vizită la Chișinău, prin care solicită sprijin real pentru agricultorii moldoveni, acuzați că sunt ignorați și marginalizați de politicile guvernamentale. În document, fermierii reclamă că imaginea agriculturii prezentată oficialilor europeni în timpul vizitei se limitează la câteva
Acum 2 ore
12:00
Aflat într-o vizită la Chișinău, Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, a declarat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice economia și să restructureze sectorul agroalimentar pentru a evita dependența de un singur domeniu sau produs. „Economia este interdependentă, nu poți să te bazezi doar pe un singur sector. La fel și în agricultură:
11:40
Pelicula „O lună în Thailanda" de Paul Negoescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. În noaptea de Revelion, Radu descoperă că nu e mulțumit de viața lui sentimentală și decide să se despartă de iubită. Bărbatul pornește într-o călătorie prin cluburile și petrecerile bucureștene în căutarea fostei
Acum 4 ore
10:50
Maib lansează o campanie promoțională, oferind companiilor din Republica Moldova posibilitatea de a accesa credite auto pentru afaceri cu dobânda fixă de 8,99% în lei, în primele 12 luni, pentru toate creditele acordate în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025. Oferta este destinată clienților din segmentul micro, mic și mijlociu și include beneficii suplimentare:
09:50
În 1988, meșterul Zaharia Triboi punea bazele unui atelier de olărit în satul Ciorești, raionul Nisporeni. Ce a început ca o activitate individuală s-a transformat, în timp, într-o adevărată tradiție de familie. Astăzi, fiul său, Adrian Triboi, și soția lui, Violeta, continuă tradiția familiei în propriul atelier din Chișinău, sub numele Ceramica Triboi. Spre deosebire
Acum 24 ore
16:50
Discounturile pe care Rusia le-a oferit Indiei la petrol, după ce clienții occidentali au refuzat să cumpere din cauza sancțiunilor, au adus rafinăriilor indiene economii de 12,6 miliarde de dolari în perioada 2022–2025, scrie Indian Express, citând datele autorităților vamale indiene. Cele mai mari reduceri au fost acordate în 2022, când Moscova a încercat să
16:40
„Un pas în urma Serafimilor" de Daniel Sandu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Producția va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Protagonistul istoriei este Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și se înscrie la un seminar teologic ortodox. Inițial, tânărul încearcă să
16:00
Radu Burduja, vicepreședinte al Mișcării „Respect Moldova", responsabil de relațiile externe, securitate și apărare, împreună cu Iulia Costin, vicepreședinte pentru domeniul economic, au avut o întrevedere cu reprezentanții Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), Mariam Chubabria și Daniel Kerekes. Discuțiile s-au axat pe principalele provocări ale procesului electoral în perspectiva alegerilor parlamentare
15:40
În trimestrul II 2025 câștigul salarial mediu lunar brut pe economie a ajuns la 15.470,6 lei, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 6,2% comparativ cu trimestrul I al acestui an, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Indicele câștigului salarial real, ajustat la indicele prețurilor de consum, a fost de
15:20
Bugetul estimat pentru organizarea alegerilor parlamentare din această toamnă este de aproximativ 200 de milioane de lei, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul emisiunii de la RLive. Potrivit șefei CEC, 180 de milioane de lei sunt destinați organizării secțiilor de votare din țară și de peste hotare, iar alte 17 milioane
15:10
Toamna începe cu un nou serial la RLIVE TV. De pe 1 septembrie, difuzăm filmul criminal columbian „Ultimul om al lui Escobar". Urmăriți episod după episod, de luni până vineri, pentru a afla mai multe despre mafie, războaiele dintre carteluri și viața ascunsă a lumii interlope. Protagonistul principal, apropiat de baronul drogurilor, decide să se predea
14:50
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de
Ieri
13:00
25 de cadavre, examinate medico-legal, nu au putut fi eliberate rudelor, în data de 14 august, când a picat sistemul digital. Într-un răspuns oferit pentru BANI.MD, Centrul de Medicină Legală (CML) din Chișinău susține că, și în trecut, au mai existat asemenea probleme, inclusiv pe o perioadă de două zile. Instituția precizează că, potrivit Ordinului
12:00
La 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul unui fost director de companie, acuzat de contrabandă. Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu suspendare condiționată pe un termen de 3 ani de probațiune. Totodată, acțiunea civilă înaintată de Ministerul Finanțelor a fost admisă
11:50
În primul trimestru al anului 2025, piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, apartamentele noi s-au scumpit cu 20,6%, iar cele vechi – cu 17,4% față de 2024. În trimestrul doi, creșterile anuale au fost mai moderate:
10:20
Premierul Dorin Recean a inaugurat Ziua Republicii Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka, Japonia – un eveniment de amploare pentru promovarea țării noastre pe plan turistic, cultural și investițional, potrivit unui comuncat al Guvernului. În discursul adresat organizatorilor și vizitatorilor, șeful Guvernului a subliniat că pavilionul Moldovei „împărtășește lumii povestea unui popor mândru de
10:10
Începând de astăzi, Energocom preia oficial rolul de furnizor național de gaze naturale pentru consumatorii din Republica Moldova. Compania de stat și-a actualizat identitatea vizuală, prezentând un nou logo, în contextul consolidării statutului său de principal jucător pe piața gazelor. De cealaltă parte, Moldovagaz își schimbă fundamental funcția: din furnizor, devine doar operator de facturare,
10:00
În 2024, peste 1,25 milioane tone de cereale au fost expediate pe cale fluvială, în special prin Portul Giurgiulești, dar și prin Ungheni. Ponderea transportului naval în total exporturi a urcat de la 30% în 2022, la 43% în 2023, 54% în 2024 și a atins 70% în primul semestru din 2025. Rija notează că
08:40
Uber lansează trenuri rapide care să lege o metropolă de mai multe orașe-cheie din Europa. Biletele se vor lua direct din aplicație Uber lansează trenuri rapide care să lege Londra de mai multe orașe-cheie din Europa. FOTO: Getty Images Călătorii europeni ar putea avea în curând o alternativă mai comodă și mai accesibilă la Eurostar.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Pelicula „Mărița" de Cristi Iftime este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Povestea surprinde momentul de trecere din viața unui tânăr și anume desprinderea de tata. Miza este aceea ca spectatorii să petreacă suficient timp cu tatăl, să se familiarizeze atât de mult cu prezența și
11:20
Compania britanică Rolls-Royce intenționează să se implice în domeniul energiei nucleare prin finanțarea unui proiect de mici reactoare modulare (SMR), scrie Financial Times. Consorțiul SMR, condus de Rolls-Royce, poartă discuții cu guvernul britanic privind semnarea unui contract pentru construirea primului parc de reactoare modulare din Regatul Unit. Potrivit surselor citate, negocierile se află într-o fază
11:20
Cheltuielile pentru apărare ale statelor membre NATO vor atinge în acest an un nivel record de 1,6 trilioane de dolari, potrivit estimărilor oficiale. Statele Unite vor contribui cu cea mai mare parte – aproximativ 980 de miliarde de dolari, în timp ce aliații europeni și Canada vor aloca împreună circa 608 miliarde de dolari. La
11:20
Potrivit The Telegraph, Turcia urmează să preia conducerea unei misiuni navale internaționale în Marea Neagră, menită să asigure securitatea rutelor comerciale spre și dinspre Ucraina. Planul, aflat în discuție între factorii de decizie europeni, vizează consolidarea garanțiilor de securitate pentru Kiev. Ucraina a reușit până acum să mențină deschise propriile coridoare maritime, iar prin această
10:20
Despre denumirea oficială a limbii pe care o vorbește populația Republicii Moldova se discută ani la rândul. Politicienii care se perindă de la guvernare la opoziție au divizat populația cu moldoveneasca și româna.
09:40
Portalul Visual Capitalist a publicat clasamentul celor mai scumpe orașe din lume la mijlocul anului 2025, realizat pe baza datelor platformei Numbeo, care compară costurile de trai la nivel global. Analiza a luat în calcul prețurile la alimente, transport, utilități și, mai ales, chirii. New York ocupă primul loc. Principalul motiv este cererea uriașă de […] Articolul Top 10 orașe unde viața costă o avere! New York rupe orice record: cel mai scump oraș din lume în 2025 apare prima dată în Bani.md.
30 august 2025
11:50
Meșterița populară din satul Musteața, raionul Fălești, Svetlana Paladi, creează costume pentru artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Artista a urmat un curs specializat din România și își face munca cu pasiune și răbdare. Svetlana Paladi creează catrințe, brâie și traiste. Lucrările sale îmbină tradiția cu dedicația și sunt îndrăgite atât de iubitorii de […] Articolul VIDEO Moldova care ne unește: Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în Bani.md.
11:40
Pelicula „Aferim” de Radu Jude este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Producția este considerată unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice românești din ultimii ani. Pelicula este un un film istoric a cărui acțiune are loc în Țara Românească în 1835. Zapciul Costandin, însoțit […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Aferim” de Radu Jude, la 21:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:00
Vila din Sardinia în care Berlusconi organiza „petrecerile bunga bunga” se vinde la un preț exorbitant. Un sultan ar fi interesat de ea Vila din Sardinia în care Berlusconi organiza „petrecerile bunga bunga” se vinde la un preț exorbitant. FOTO: Profimedia Images Villa Certosa, impunătoarea proprietate din Sardinia a fostului premier italian Silvio Berlusconi, asociată […] Articolul Palatul petrecerilor lui Berlusconi, la preț de aur – cine vrea să pună mâna pe el apare prima dată în Bani.md.
10:50
Când ne gândim la rutina de dimineață a marilor directori executivi, imaginea clasică este aceea a trezirii la 5 dimineața, antrenamente intense și verificarea rapidă a e-mailurilor. Jeff Bezos — fondatorul Amazon și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori miliardari — contrazice acest tipar cu o abordare surprinzător de relaxată. Arma sa secretă? „Regula de o […] Articolul Jeff Bezos rupe tăcerea: trucul de o oră care l-a ajutat să ajungă în topul lumii apare prima dată în Bani.md.
10:10
Unul dintre cele mai celebre iahturi de lux din lume, „Alfa Nero”, construit de șantierul naval olandez Oceanco, este din nou în centrul atenției. Nava de 81 de metri, cunoscută pentru designul său spectaculos și piscina infinity cu podea mobilă, a fost revândută după o poveste spectaculoasă care a început în Antigua. Guvernul micii insule […] Articolul Iahtul monstru care înghițea motorină de 2.000 de dolari pe zi, acum scoate profit uriaș apare prima dată în Bani.md.
09:40
Vladimir Putin se pregătește să plece în China pentru a cere lui Xi Jinping să cumpere mai multe resurse energetice rusești. Însă, potrivit Reuters, visul Kremlinului de a construi gazoductul „Puterea Siberiei – 2” – evaluat la 13,6 miliarde de dolari și cu o capacitate planificată de 50 miliarde m³ anual – rămâne blocat. Surse […] Articolul Beijingul spune NU gazoductului lui Putin – doar 15% în plus pe conducta veche apare prima dată în Bani.md.
09:30
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), principalul instrument al Washingtonului pentru programe umanitare și asistență globală din ultimii șase decenii, își încetează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american, Marco Rubio, într-o postare pe rețeaua X. Potrivit acestuia, o parte dintre proiectele esențiale vor trece în gestiunea Departamentului de Stat, […] Articolul Trump închide USAID: 60 de ani de ajutor umanitar, șterși cu buretele apare prima dată în Bani.md.
09:30
Franța și Germania au anunțat că vor insista asupra adoptării unor măsuri restrictive împotriva companiilor din țări terțe care ajută Rusia să-și mențină veniturile din exporturile de petrol. Declarația comună a fost făcută vineri, după reuniunea guvernelor celor două state. „Pentru a forța Rusia să revină la masa negocierilor, vom continua să facem presiuni prin […] Articolul UE lovește India și China pentru sprijinul acordat petrolului rusesc apare prima dată în Bani.md.
29 august 2025
15:40
Deși conform legii campania electoral pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025 începe pe 29 august 2025, unii candidați au făcut agitație înainte de termenul stabilit. Misiunea de observare Promo-LEX a identificat cel puțin 2339 de activități de promovare. Este vorba despre difuzarea publicității stradale, întâlniri cu alegătorii și distribuirea materialelor informative. Cele mai […] Articolul Promo-Lex: unii candidați la alegeri au început campania electorală înainte de termenul legal apare prima dată în Bani.md.
13:30
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) și Camera de Comerț și Industrie din Osaka (Osaka CCI) au semnat un Memorandum de Înțelegere menit să consolideze colaborarea economică și schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Japonia. Documentul stabilește cadrul pentru promovarea investițiilor bilaterale, facilitarea accesului la informații despre tendințele pieței și extinderea cooperării […] Articolul Republica Moldova și Japonia își consolidează cooperarea economică apare prima dată în Bani.md.
12:40
Pe platoul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, 65 de ofițeri și 142 de subofițeri debutanți au rostit, astăzi, în mod solemn, jurământul de credință față de lege și cetățeni. „Jur să apăr legea, să protejez cetățenii și să fiu demn de încrederea pe care o primesc!” – aceste cuvinte au răsunat într-un […] Articolul VIDEO Moment festiv! 65 de ofițeri și 142 de subofițeri debutanți au depus jurământul apare prima dată în Bani.md.
11:50
În cea mai recentă ediție a „Briefingului Zilei” transmitem un mesaj special locuitorilor din stânga Nistrului. De această dată am ales să le vorbim în rusă, pentru ca să fim înțeleși de cât mai multe persoane din regiune. Facem apel la unitate și considerăm că hotarele ilegale nu trebuie să ne despartă, iar pseudo-liderii – […] Articolul VIDEO Mesaj pentru transnistreni, la Briefingul Zilei: Suntem la fel și niciun pseudo-lider nu poate infirma apare prima dată în Bani.md.
11:50
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că autoritățile continuă aplicarea măsurilor restrictive împotriva persoanelor și entităților implicate în acțiuni de destabilizare în favoarea Rusiei și a grupărilor criminale. Declarația vine după ce, ieri, Canada a introdus sancțiuni împotriva a 16 persoane și două organizații, printre care Irina Vlah și Victoria Furtună, pentru sprijinirea ingerințelor Rusiei […] Articolul Dmitri Buimistru și Veaceslav Valico, în lista de sancțiuni: ”Subminează suveranitatea Republicii Moldova” apare prima dată în Bani.md.
11:30
Pelicula „America Venim” de Răzvan Săvescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Cinci actori au plecat din Târgoviște peste ocean pentru a juca un spectacol la New York. Lucrurile nu merg conform planului și, pentru câțiva bani în plus, aceștia încep colaborarea cu un impresar […] Articolul VIDEO CineMADE in Romania: Filmul „America Venim” de Răzvan Săvescu, la 21:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
11:20
”S-au lăudat că Moldova a devenit independentă energetic, însă tot gaz rusesc au cumpărat, doar că la suprapreț” – declarația a fost făcută de președintele ”Respect Moldova”, Marian Lupu, la Exclusiv TV. Acesta susține că dezbaterea privind originea gazului este falsă, iar adevărata prioritate trebuie să fie prețul și siguranța aprovizionării: „Toți acești trubaduri care […] Articolul Marian Lupu: Republica Moldova cumpără gaz rusesc, dar prețul contează mai mult decât originea apare prima dată în Bani.md.
10:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie a început astăzi, 29 august 2025. Potrivit Codului electoral, campania electorală este perioada de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral. Este important de menționat că, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin […] Articolul Ultima lună până la alegeri: campania electorală a început oficial apare prima dată în Bani.md.
10:30
Canada a impus sancțiuni împotriva a 16 persoane fizice și două entități pentru implicarea lor în activități de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova. Măsurile au fost anunțate joi, 28 august curent, de ministra canadiană a Afacerilor Externe, Anita Anand, în baza Regulamentului privind Măsurile Economice Speciale (Moldova). Printre persoanele sancționate se numără Irina […] Articolul Canada impune sancțiuni pentru Irina Vlah și mai multe persoane afiliate lui Șor apare prima dată în Bani.md.
07:20
Creșterea tarifelor de import impuse de Statele Unite nu a determinat India să reducă achizițiile de țiței din Rusia. Dimpotrivă, rafinăriile indiene plănuiesc să majoreze în septembrie importurile cu 10–20% față de august, adică cu aproximativ 150.000–300.000 barili pe zi, au declarat pentru Reuters trei traderi din piață. În primele 20 de zile din august, […] Articolul India sfidează sancțiunile: crește importul de petrol rusesc chiar și după taxele lui Trump apare prima dată în Bani.md.
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut ca miliardarul George Soros (95 de ani) și fiul său, Alex Soros, să fie acuzați în baza legii RICO, act normativ folosit în mod tradițional pentru combaterea crimei organizate. Solicitarea, transmisă pe rețelele sociale, a fost calificată de Financial Times drept o nouă încercare a liderului american de a-și […] Articolul Trump declară război lui Soros: cere inculparea miliardarului ca pe un mafiot apare prima dată în Bani.md.
28 august 2025
18:10
Copiii, persoanele cu dizabilități și întreaga comunitate din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, vor avea condiții mai bune de trai și siguranță sanitară. Cinci instituții social-culturale sunt conectate la un nou sistem de canalizare, o investiție de circa 15 mii de euro, care vine să înlocuiască vechiul și învechitul sistem sovietic. Lucrările au început la Liceul […] Articolul Cinci instituții social-culturale din Zăbriceni conectate la noul sistem de canalizare apare prima dată în Bani.md.
16:20
Pelicula „TIpografic Majuscul” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 21:00. Drama relatează și pune în legătură două povești. Una este istoria reală a adolescentului Mugur Călinescu, care în 1981 a scris pe ziduri cu creta o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Tipografic Majuscul” de Radu Jude, la 21:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
16:10
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în spațiul mediatic apar tot mai multe știri și informații false. Campaniile de dezinformare vizează subminarea încrederii în procesul electoral și influențarea opiniei alegătorilor. Grupul de presă Realitatea a discutat cu oamenii și i-a întrebat ce cunosc despre acest fenomen. Unii cetățeni spun că în preajma alegerilor, […] Articolul În ajunul alegerilor, știrile false sunt tot mai prezente în spațiul mediatic. Ce cunosc cetățenii despre ”fake news” apare prima dată în Bani.md.
16:10
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, se constituie 2274 de secții de votare. Dintre ele, 1961 vor funcționa pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru locuitorii din stânga Nistrului vot fi deschise 12 secții de votare. Cetățenii aflați în afara țării își vot putea exercita dreptul la vot în cadrul a 301 secții. În Capitală […] Articolul Peste 2700 de secții de votare, constituite pentru alegerile parlamentare. Câte vor fi pentru diasporă apare prima dată în Bani.md.
13:50
SA „Moldovagaz” și SA „Energocom” au încheiat un acord prin care, începând cu 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali va fi efectuată de către „Energocom”, în calitate de furnizor al serviciului public de furnizare a gazelor naturale, inclusiv pentru ultimă opțiune. Pe durata a șapte luni, cu posibilitatea extinderii conform prevederilor legale, […] Articolul De la 1 septembrie: Moldovagaz nu mai furnizează gaze, doar încasează banii apare prima dată în Bani.md.
