Cum să cumperi motor pentru motobloc: recomandări și caracteristici ale alegerii pentru echipamente
Газета-СП, 2 septembrie 2025 11:30
TATA AGRO-MOTO MD aduce în Moldova motoare moderne pentru motoblocuri – fiabilitate și performanță la preț corect Язык Русский Cum să cumperi motor pentru motobloc: recomandări și caracteristici ale alegerii pentru echipamente Agricultorii din Moldova pot cumpăra motoare certificate pentru motoblocuri cu garanție și livrare rapidă.
Ieri
11:10
Proiectele europene aduc siguranță, confort și noi oportunități pentru cetățeni, confirmând sprijinul constant al UE pentru modernizarea țării Язык Русский Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor Uniunea Europeană contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova prin investiții în infrastructură,...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Noua colecție Mari&Mar – cea mai mare din istorie, la unele dintre cele mai mici prețuri # Газета-СП
Anul acesta, brandul vine cu cea mai mare colecție din istoria sa – un adevărat record pentru Mari&Mar Язык Русский Noua colecție Mari&Mar – cea mai mare din istorie, la unele dintre cele mai mici prețuri O surpriză de toamnă de la Mari&Mar!
25 august 2025
14:20
Integrarea europeană aduce pace și dezvoltare în Moldova, protejând viitorul copiilor și asigurând prosperitate și stabilitate Язык Русский Moldova în Uniunea Europeană – calea spre pace? Descoperă cum UE transformă pacea în prosperitate și dezvoltare pentru Moldova și cetățenii săi.
11:00
API îi provoacă pe tineri să arate, prin creațiile lor, cât de important este să fim atenți la informațiile pe care le consumăm și cum să ne dezvoltăm gândirea critică Язык Русский API desfășoară concursul „Un vot informat pentru un viitor mai bun” Concursul se adresează tinerilor care au împlinit sau urmează să împlinească 18 ani și care locuiesc în nordul...
22 august 2025
17:30
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # Газета-СП
Creditul Business Rapid de la Microinvest oferă antreprenorilor din Moldova finanțare rapidă și flexibilă, până la 3 000 000 de lei, cu aprobare în doar 2 ore Язык Русский Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest Microinvest înțelege provocările antreprenorilor și vine cu un produs creat special pentru a răspunde...
09:10
Moldtelecom dă startul toamnei cu cele mai tari oferte: Internet de până la 5.5 Gbps și gadgeturi de top la doar 1 leu! # Газета-СП
Moldtelecom aduce Internet ultra-rapid, TV interactiv și abonamente avantajoase de telefonie mobilă, totul într-un singur loc Язык Русский Moldtelecom dă startul toamnei cu cele mai tari oferte: Internet de până la 5.5 Gbps și gadgeturi de top la doar 1 leu! Viteză. Putere. Control. Totul de la Moldtelecom – la un preț beton!
18 august 2025
17:00
Maib lansează a V-a subscriere de obligațiuni corporative. Profitabil, sigur și flexibil. Язык Русский Maib lansează a V-a subscriere de obligațiuni corporative din Programul III Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,45%.
12:20
STEP IT Academy Moldova – 10 ani de excelență în educația IT, locul unde se nasc viitorii lideri în tehnologie # Газета-СП
În cei 10 ani de activitate, STEP IT Academy Moldova și-a extins rețeaua la șapte filiale în întreaga țară – patru în Chișinău și câte una în Bălți, Comrat și Ceadîr-Lunga Язык Русский STEP IT Academy Moldova – 10 ani de excelență în educația IT, locul unde se nasc viitorii lideri în tehnologie Filialele STEP IT din Chișinău, Bălți, Comrat și Ceadîr-Lunga fac educația IT accesibilă pentru întreaga țară.
16 august 2025
14:30
Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei # Газета-СП
Dmitrii, director executiv Microinvest, vorbește despre 10 ani de succes, creșterea portofoliului de credite și tranzacția cu Victoriabank Язык Русский Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei Interviu realizat de Pavel Zingan cu Dmitrii Svinarenco, Director Executiv Microinvest.
15 august 2025
12:50
Părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară Язык Русский Kaufland lansează campania de oferte „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline” Kaufland Moldova oferă ghiozdane și rechizite la prețuri mici, sprijinind familiile la început de an școlar.
13 august 2025
17:30
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # Газета-СП
Maib continuă să transforme experiența financiară a clienților săi din Republica Moldova Язык Русский Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile Banca anunță lansarea unui produs unic pe piața bancară locală.
09:50
Evenimentul este organizat de Academia de Șah Bologan, cu sprijinul Kaufland Moldova. Язык Русский „Șah în parcare” ajunge și la Bălți — o duminică plină de joc și distracție În acest weekend, pe 17 august, te așteaptă o duminică altfel!
11 august 2025
10:40
Oricine poate contribui cumpărând un produs de îngrijire și lăsându-l în coșurile speciale din farmacii Язык Русский Donează împreună cu noi Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să donezi produse pentru nevoiași.
8 august 2025
12:40
Pentru a participa, trebuie să faci cel puțin 5 tranzacții de minim 500 lei fiecare în fiecare etapă a promoției și să te înregistrezi online Язык Русский Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă! Participă la promoția maib și Mastercard și câștigă o escapadă de neuitat.
6 august 2025
17:00
„În afaceri e la fel ca în sport: există un moment în care trebuie să acționezi” – Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest # Газета-СП
Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest. Язык Русский „În afaceri e la fel ca în sport: există un moment în care trebuie să acționezi” – Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest În acest interviu, Nicolae, client Microinvest, își împărtășește istoria de succes.
5 august 2025
14:30
Peste 100 000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile: Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova # Газета-СП
Kaufland rămâne primul și singurul retailer din Republica Moldova care susține constant activitatea Băncii de Alimente. Язык Русский Peste 100 000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile: Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova.
