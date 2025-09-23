GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG
Газета-СП, 23 septembrie 2025 17:20
GreenFields Academy ajunge în Republica Moldova! EFSE, Microinvest și AMAZAG, cu sprijinul Syngenta, AgroProfi și AIDER, lansează un program gratuit pentru 20 de agricultori Язык Русский GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG GreenFields Academy lansează în Moldova un program gratuit pentru fermieri dedicați agriculturii durabile.
• • •
Alte ştiri de Газета-СП
Acum 30 minute
17:20
GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG # Газета-СП
GreenFields Academy ajunge în Republica Moldova! EFSE, Microinvest și AMAZAG, cu sprijinul Syngenta, AgroProfi și AIDER, lansează un program gratuit pentru 20 de agricultori Язык Русский GreenFields Academy Republica Moldova – primul program gratuit pentru agricultori care vor să adopte practici regenerative, susținut de EFSE, Microinvest și AMAZAG GreenFields Academy lansează în Moldova un program gratuit pentru fermieri dedicați agriculturii durabile.
Ieri
13:20
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Газета-СП
Investește în obligațiunile maib și câștigă dobândă lunară atractivă. Язык Русский Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III Din 18 septembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative.
10:50
Moldova în UE aduce drumuri reparate, spitale moderne, școli renovate și locuri de muncă mai bune pentru cetățeni Язык Русский Uniunea Europeană ajunge în fiecare sat și oraș din Moldova Fondurile europene schimbă viața comunităților, de la sate la orașe.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Tocătoarele de crengi sunt soluția ideală pentru gospodării și grădini, transformând rapid resturile vegetale în mulci sau compost Язык Русский Tocătoare de crengi fiabile pentru casă și grădină Transformă resturile vegetale în mulci și compost cu tocătorul potrivit.
16 septembrie 2025
10:40
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează # Газета-СП
Acum pot fi expediate și primite colete din 16 țări europene, inclusiv Germania, Italia, Spania sau Franța Язык Русский Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează Nova Post extinde serviciile internaționale pentru clienții din Moldova.
15 septembrie 2025
12:30
Aderarea Moldovei la UE aduce locuri de muncă mai bune, investiții, exporturi și infrastructură modernă pentru fiecare familie Язык Русский Moldova crește datorită ajutorului de la prietenii noștri europeni Descoperă cum integrarea europeană sprijină economia, agricultura și viitorul tinerilor din Moldova.
09:50
Prin intermediul promoției, clienții pot câștiga vacanțe de vis sau accesorii utile pentru călătorii, doar achitând cu cardul Visa de la maib și înregistrându-se pentru participare Язык Русский Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa Câștigă o vacanță de vis cu maib și Visa!
8 septembrie 2025
12:10
Moldova are șansa să aducă familiilor sprijin real prin aderarea la Uniunea Europeană – educație, sănătate și viitor acasă Язык Русский Moldova europeană - o alegere pentru copiii și familiile noastre Moldova are șansa istorică de a aduce sprijin real familiilor prin aderarea la Uniunea Europeană.
3 septembrie 2025
13:30
„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament # Газета-СП
Pentru a ne ajuta să votăm informat, Asociația Presei Independente (API), împreună cu portalul MoldovaCurata.md, lansează ediția 2025 a campaniei „Pentru un Parlament Curat” Язык Русский Campania „Pentru un Parlament Curat 2025” aduce informația aproape de fiecare cetățean, într-un limbaj clar, accesibil și prietenos. 03.09.2025 - 13:15
12:50
Campania urmărește să inspire comunitatea, fără criterii comerciale, oferind vizibilitate afacerilor care aduc impact pozitiv și originalitate Язык Русский „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes Maib susține antreprenorii cu pasiune și curaj prin inițiativa socială „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă...
2 septembrie 2025
12:20
Maib oferă antreprenorilor din Moldova credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de 8,99% în primele 12 luni Язык Русский Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% în lei, anual Oferta este valabilă în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025 și include condiții avantajoase.
11:30
Cum să cumperi motor pentru motobloc: recomandări și caracteristici ale alegerii pentru echipamente # Газета-СП
TATA AGRO-MOTO MD aduce în Moldova motoare moderne pentru motoblocuri – fiabilitate și performanță la preț corect Язык Русский Cum să cumperi motor pentru motobloc: recomandări și caracteristici ale alegerii pentru echipamente Agricultorii din Moldova pot cumpăra motoare certificate pentru motoblocuri cu garanție și livrare rapidă.
1 septembrie 2025
11:10
Proiectele europene aduc siguranță, confort și noi oportunități pentru cetățeni, confirmând sprijinul constant al UE pentru modernizarea țării Язык Русский Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor Uniunea Europeană contribuie semnificativ la dezvoltarea Republicii Moldova prin investiții în infrastructură,...
26 august 2025
10:50
Noua colecție Mari&Mar – cea mai mare din istorie, la unele dintre cele mai mici prețuri # Газета-СП
Anul acesta, brandul vine cu cea mai mare colecție din istoria sa – un adevărat record pentru Mari&Mar Язык Русский Noua colecție Mari&Mar – cea mai mare din istorie, la unele dintre cele mai mici prețuri O surpriză de toamnă de la Mari&Mar!
25 august 2025
14:20
Integrarea europeană aduce pace și dezvoltare în Moldova, protejând viitorul copiilor și asigurând prosperitate și stabilitate Язык Русский Moldova în Uniunea Europeană – calea spre pace? Descoperă cum UE transformă pacea în prosperitate și dezvoltare pentru Moldova și cetățenii săi.
11:00
API îi provoacă pe tineri să arate, prin creațiile lor, cât de important este să fim atenți la informațiile pe care le consumăm și cum să ne dezvoltăm gândirea critică Язык Русский API desfășoară concursul „Un vot informat pentru un viitor mai bun” Concursul se adresează tinerilor care au împlinit sau urmează să împlinească 18 ani și care locuiesc în nordul...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.