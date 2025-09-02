Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a discutat, la Copenhaga, cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei

13:20

Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție consideră că refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic „Moldova-Mare”, este temeinic, legal și corespunde scopului constituțional de protejare a integrității procesului electoral, menținând astfel sancțiunea prevăzută pentru nerespectarea condițiilor de eligibilitate.