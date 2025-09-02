Putin și Modi, front comun în fața presiunilor SUA

09:30

Canada aplică al doilea val de sancțiuni persoanelor afiliate organizației criminale „Șor” după ce a introdus primele penalizări în iunie 2023. De data asta, în afara exponenților oligarhului ascuns la Moscova, pe listă figurează fosta guvernatoare a regiunii găgăuze, politiciana pro-rusă Irina Vlah.