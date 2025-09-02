Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în august, dar violențele continuă să facă victime

Ziarul National, 2 septembrie 2025 01:45

Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au înregistrat o scădere semnificativă în luna august, cu o treime față de luna iulie, pe fondul unor in...

Acum 10 minute
02:45
Asociația Mondială a Cercetătorilor denunță Israelul pentru genocid în Gaza: ce concluzii aduce noua rezoluție Ziarul National
Cea mai mare asociație academică de cercetători în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție conform căreia se stabilesc criteriile legale pentru ...
Acum 2 ore
01:45
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în august, dar violențele continuă să facă victime Ziarul National
Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au înregistrat o scădere semnificativă în luna august, cu o treime față de luna iulie, pe fondul unor in...
Acum 4 ore
00:45
Viktor Ianukovici iese din umbră și critică vehement aderarea Ucrainei la NATO în prima sa apariție publică după exilul în Rusia Ziarul National
Fostul președinte ucrainean pro-rus, Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică în mod public dorința Ucrainei de a adera la NATO. Acea...
1 septembrie 2025
23:45
Divergențe politice interne pun în pericol rolul Poloniei pe scena europeană a diplomației Ziarul National
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a fost de scurtă durată, doar un an şi jumătate, și acum este afectată de confl...
Acum 6 ore
21:45
Timp senin și temperaturi ridicate pe 2 septembrie 2025 Ziarul National
Pe 2 septembrie 2025, Republica Moldova se va bucura de o vreme frumoasă și senină în aproape toate regiunile, fără precipitații semnificative. Tem...
21:45
Ursula von der Leyen laudă rolul strategic al României în securitatea europeană și îi mulțumește lui Nicușor Dan în timpul vizitei la Constanța Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a împărtășit luni seara pe platforma X imagini de la vizita sa din România, mulțumindu-i președ...
21:45
Constantin Borosan preia conducerea Consiliului de Administrație al ANRE: prioritate pentru întărirea capacităților instituționale în sectorul energetic Ziarul National
Constantin Borosan își începe mandatul ca director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El a fo...
Acum 8 ore
20:15
Maia Sandu vizitează Strasbourg pentru întâlniri cheie și discurs la Parlamentul European Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 8 septembrie o vizită de lucru la Parlamentul European din Strasbourg. Despre acest lucr...
20:15
Primarul Chișinăului obține acces temporar în Italia pentru o conferință în ciuda interdicției Schengen impuse de România Ziarul National
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care se află sub interdicție de a intra în România timp de cinci ani, inclusiv în spațiul Schengen, și-a anunțat p...
20:15
Ursula von der Leyen: Economia rusă la limită din cauza sancțiunilor economice europene Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, în România, că sancțiunile economice au un impact sever asupra economiei Fed...
19:15
Jongleriile politice ale lui Mark Tkaciuk: Ceban vizitează Italia sub interdicție în Schengen Ziarul National
Mark TkaCiuk, unul dintre liderii Blocului "Alternativa", încearcă să prezinte vizita colegului său, Ion Ceban, în Italia ca o dovadă că interdicți...
19:15
Maia Sandu va reprezenta Moldova la Strasbourg în pregătirea preluării Președinției Comitetului de Miniștri Europei Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua pe 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul acesteia, va susține un discu...
19:15
UE investește în apărarea sateliților după incidentul avionului lui von der Leyen din cauza bruiajului GPS Ziarul National
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS. De aseme...
19:15
Putin atrage atenția asupra extinderii NATO ca soluție cheie pentru pacea în Ucraina după discuțiile cu Xi și Modi Ziarul National
După recentele discuţii cu liderii chinezi Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi, liderul rus Vladimir Putin a subliniat luni că extinderea ...
Acum 12 ore
18:15
ULTIMA ORĂ // Noi DETALII despre încercările „indezirabilului” Ion Ceban de a ajunge în statele UE: „A solicitat viză și de la Franța, Germania și Austria, dar a fost refuzat. Așa era pe vremurile în care era la putere cu Voronin și Mark Tkaciuk” Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, declarat indezirabil în România și spațiul Shengen, ar fi ajuns în Italia din cauza unei gafe a diplomației itali...
18:00
Recean în Japonia: Apel către Investitorii Niponi pentru a Sprijini Dezvoltarea Economică a Moldovei Ziarul National
Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, s-a întâlnit recent cu omologul său japonez, Shigeru Ishiba. Demnitarii au dezbătut oportunită...
18:00
Comisarul european Marta Kos revine în Republica Moldova pentru noi discuții şi vizite importante Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o nouă vizită de lucru în Republica Moldova. Demnitara este așteptată vineri, 5 septembr...
18:00
Ucraina acuză Rusia de implicare în asasinatul fostului șef al parlamentului, Andrii Parubi, la Liov Ziarul National
Autoritățile ucrainene bănuiesc implicarea Rusiei în asasinarea fostului președinte al parlamentului, Andrii Parubi, după reținerea unui suspect. Ș...
18:00
Relațiile România-Moldova: Prioritate strategică pentru securitatea regională și parcursul european comun Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-o emisiune televizată că țara sa își va continua sprijinul pentru Republica Moldova pe multiple...
17:00
Comisarul european Christophe Hansen în vizită la o afacere horticolă din Ștefan Vodă Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Industrie...
17:00
FOTO // Rusia, VECINĂ cu R. Moldova? Putin NU vrea pace în Ucraina. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a prezentat din greșeală o hartă pe care regiunile Odesa și Nikolaev apăreau desprinse de Ucraina. Linia continuă...
17:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău începe anul școlar cu o cantină modernă și gratuită pentru elevi Ziarul National
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău și-a deschis anul școlar cu o cantină recent renovată și echipată modern. Lucrările, care au costat 600.000...
16:00
Incident de navigație pentru avionul Ursulei von der Leyen în Bulgaria: aterizare forțată pe fondul unui bruiaj GPS suspectat a proveni din Rusia Ziarul National
Avionul cu care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează actualmente un turneu diplomatic în statele membre ale Uniunii Europ...
16:00
Titlu sugerat: Nicolae Negru: Alegerile din 28 septembrie, un moment decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova Ziarul National
Peste doar câteva săptămâni, Republica Moldova ar putea descoperi traiectoria viitorului său politic și geopolitic, ca rezultat al alegerilor parla...
16:00
Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare Ziarul National
Elevii claselor primare de la Liceul Teoretic „Luceafărul” din Vulcănești au început noul an școlar într-un sediu modern și spațios. Aceasta este s...
15:00
Orhei: Liceul „Onisifor Ghibu” modernizat prin fonduri europene pentru un nou standard educațional Ziarul National
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei își întâmpină elevii la începutul noului an școlar cu îmbunătățiri semnificative realizate prin inves...
15:00
Noua ambasadoare a UE, Iwana Piorko, alături de Comisarul European Christophe Hansen, vizitează producătorii locali din Ștefan Vodă Ziarul National
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwana Piorko, a sosit la Chișinău într-o vizită care nu a fost anunțată oficial până acum...
15:00
VIDEO // Oamenii lui Șor, ALUNGAȚI din Peresecina. „Afară, șoriștilor! Afară din Peresecina”. Provocatorii fugarului au fost documentați pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor​ Ziarul National
Mai multe persoane afiliate fugarului condamnat Ilan Șor au fost documentate pentru huliganism, nesubordonare și ultragierea polițiștilor dup...
15:00
Călătoria surprinzătoare a lui Ion Ceban la Roma: viza specială oferită de Italia pentru conferința UNESCO Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a ajuns la Roma cu o viză limitată, oferită în mod excepțional de autoritățile italiene. Această in...
14:30
Maia Sandu discută cu Comisarul UE despre stimularea exporturilor agricole și dezvoltarea sustenabilă în fața schimbărilor climatice Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen....
14:30
Zelenski și liderii europeni se întâlnesc la Paris pentru a discuta garanțiile de securitate ale Ucrainei pe fondul impasului diplomatic cu Rusia Ziarul National
O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni este planificată joi la Paris, conform unor declarații ale...
14:00
Moldova solicită 2,5 milioane de dolari de la Israel pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei către Ucraina Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova solicită Israelului suma de 2,5 milioane de dolari pentru a permite tranzitul pelerinilor evrei prin Aeroportul Interna...
14:00
Peste 51 milioane de lei alocați pentru dezvoltarea agriculturii și proiectelor rurale în august 2025 Ziarul National
1 septembrie 2025, Chișinău - În luna august a anului 2025, autoritățile au aprobat subvenții totalizând 51,34 milioane de lei, destinate producăto...
Acum 24 ore
13:45
MEC sprijină profesorii cu mii de proiecte didactice pentru a reduce birocrația în școli și grădinițe Ziarul National
Cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal beneficiază acum de circa 10.700 de proiecte didactice zilnice de scurtă durată, ela...
13:45
Germania îndeamnă Israelul la acțiune imediată pentru îmbunătățirea situației umanitare în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor Ziarul National
Reprezentantul Guvernului german pentru drepturile omului și ajutor umanitar, deputatul SPD Lars Castellucci, solicită îmbunătățirea condițiilor um...
12:45
Președintele României dezminte acuzațiile lui Ion Ceban privind o întâlnire în campania electorală Ziarul National
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a respins afirmațiile făcute de Ion Ceban. Acesta susținea că, în timpul alegerilor prezidențiale din România...
11:45
Noul an școlar 2025-2026 debutează în peste 1.180 de școli și universități din țară Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, conform Sistemului Informațional de Management în Educație, procesul educațional din învățământul general va fi organi...
11:45
Xi și Putin critică SUA și Occidentul la summitul OCS din Tianjin, promovând o lume multipolară și denunțând influența occidentală în conflicte globale. Ziarul National
Președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin au criticat, pe rând, Statele Unite și Occidentul, în cadrul unui summit dedicat promovării unu...
11:45
Ion Ceban vizitează Roma, deși interdicția Schengen rămâne în vigoare: autoritățile italiene acordă viză separată primarului capitalei Ziarul National
Liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, se află într-o vizită la Roma. Deși acesta are interdicție în spațiul Schengen, impusă anterior de Român...
10:45
Nicușor Dan explică interdicția de intrare în România a lui Ion Ceban: O măsură de securitate națională Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a detaliat motivele pentru care s-a decis interzicerea accesului primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritori...
09:45
Moldova se alătură programului „Europa Creativă”: noi perspective pentru artiști și profesioniști din cultură Ziarul National
La Chișinău va fi semnat un pact important ce va facilita aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”. Această ceremonie va avea loc...
09:45
Director de companie condamnat la 5 ani cu suspendare și amendă de peste 800.000 pentru contrabandă cu echipamente Bitcoin în Chișinău Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea unui director de companie acuzat de contrabandă. Judecătorii i-...
08:45
Ursula von der Leyen vizitează Constanța pentru discuții strategice cu președintele României, Nicușor Dan, în contextul UE–NATO, fără prezența premierului Ilie Bolojan, reținut la București Ziarul National
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează luni România, ajungând la Constanța pentru întâlniri cu președintele Nicușor Dan și...
08:45
Zelenski anunță reținerea suspectului în cazul asasinării fostului lider al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî Ziarul National
Un suspect a fost reținut în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a anunțat Volodimir Zelenski. „Suspect...
08:45
Atac cu dronă ucraineană provoacă incendiu la o substație electrică din Krasnodar, Rusia Ziarul National
Resturile unei drone ucrainene distruse au dus la izbucnirea unui incendiu la o substaţie electrică din oraşul Kropotkin. Incendiul a fost stins ra...
08:45
Horoscopul zilei 01.09.2025 Ziarul National
️ BerbecVibrațiile pozitive prevestesc o oportunitate neașteptată ar putea să bată la ușa ta. Fii pregătit să accepți provocările, deoarece acest...
08:45
Putin consideră că acordurile din summitul Alaska pot aduce pace în Ucraina Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni că înțelegerile stabilite în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, din luna augus...
07:45
Ucrainenii cer garanții solide de securitate pentru a accepta un armistițiu în conflictul cu Rusia Ziarul National
75% dintre ucraineni sunt de părere că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar doar dacă primește garanții solide de securitate. Un sondaj...
Ieri
23:45
Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina Ziarul National
Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...
22:45
Friedrich Merz avertizează asupra prelungirii conflictului din Ucraina și exclude varianta capitulării Kievului Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, duminică, că anticipează un război prelungit în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că, în gener...
