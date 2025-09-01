Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei
Paranteze, 1 septembrie 2025 18:00
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei
Acum 30 minute
18:00
Maia Sandu pleacă la Strasbourg. Care este scopul vizitei
Acum 4 ore
14:20
Acum 6 ore
13:30
13:20
Cancelarul Germaniei: „Războiul din Ucraina va fi de lungă durată”
13:10
13:10
Fostul primar de Negureni, lăsat fără averea de aproape un milion
Acum 8 ore
10:30
Alcoolul la volan – pericol mortal în trafic: peste 70 de șoferi prinși beți în weekend
Acum 12 ore
09:00
09:00
Ieri
13:20
13:10
13:00
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă
08:30
29 august 2025
18:30
Putin pune GPS pe fiecare migrant din Moscova
17:30
16:20
Drapelul rusesc, afișat la Festivalul de Film de la Veneţia
16:20
16:10
O țară europeană se pregătește de război. Ce comandă au primit spitalele
14:00
Scandal la Hramul Sîngera! Concertul lui Magnat și Feoctist a fost întrerupt
14:00
13:50
Maia Sandu a discutat cu Președintele Poloniei. Ce subiecte au fost abordate
13:40
13:40
10:50
10:50
09:00
28 august 2025
17:50
Maia Sandu reafirmă sprijinul pentru aspirațiile europene ale Georgiei
17:50
Von der Leyen: Putin trebuie să vină la masa negocierilor
15:50
Descoperire macabră la Ștefan Vodă. O copilă a fost găsită spânzurată
13:50
13:30
Ingredientul surpriză care ajută la scăderea tensiunii arteriale
13:30
13:20
15 persoane, dintre care 4 copii, au fost ucise într-un atac rus asupra Kievului
13:10
11:10
11:10
10:30
09:10
27 august 2025
19:20
19:20
18:40
15:20
14:30
13:40
13:30
13:30
11:50
26 august 2025
18:50
Polonia amenință să blocheze aderarea Ucrainei la UE. Care este motivul
18:10
Rusia înregistrează prețuri record la carburanți. Care este motivul
