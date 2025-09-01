CNPF a majorat cuantumul maxim al taxelor percepute de societățile de registru pentru serviciile prestate
Bizlaw.md, 1 septembrie 2025 12:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul de ...
Acum 15 minute
12:30
Acum o oră
12:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
Acum 6 ore
08:00
Animalele de companie au început să fie tratate ca membri ai fam...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
EFRIM ROŞCA Asociații a asistat Vienna Insurance Group în achiziția unei participații de 80% în Moldasig # Bizlaw.md
EFRIM ROŞCA Asociații (ERA) a asistat Vienna Insurance Group î...
15:20
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:20
Investițiile au prins viteză: peste 15 miliarde de lei direcționate în active imobilizate în prima jumătate a anului # Bizlaw.md
În primele șase luni ale anului 2025, valoarea investițiilor &...
12:50
Persoanele fizice vor putea desfășura o gamă largă de activități eco...
10:10
Durata normală a timpului de muncă pentru anagajații care lucrează în regim de noapte. Codul muncii, modificat # Bizlaw.md
Durata normală a timpului de muncă a salariaților de noapte nu va de...
08:50
Europa preia conducerea în încrederea privind fuziunile și achizițiile (M&A), pe fondul incertitudinii globale # Bizlaw.md
După un început promițător al anului 2025, sentimentul global ...
28 august 2025
15:40
Datele despre domiciliu și reședință, accesibile online. Cum le pot accesa notarii, avocații și alți juriști # Bizlaw.md
Verificarea datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau ...
14:40
Investițiile prin eVMS.md la cel mai mic nivel de până acum. Doar 8 milioane lei în august # Bizlaw.md
Interesul investitorilor pentru valorile mobiliare de stat scade viz...
13:20
Energocom preia furnizarea gazelor naturale, dar Moldovagaz va continua să factureze și să deservească clienții # Bizlaw.md
Începând cu 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor natura...
11:30
Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, modificate # Bizlaw.md
Condițiile de eligibilitate pentru producătorii agricoli în ve...
08:40
Amenzi corporative uriaşe în SUA, între 2020 şi 2024; care sunt cele mai penalizate companii # Bizlaw.md
Autorităţile americane au aplicat amenzi corporative în valoar...
26 august 2025
18:00
Angajatorii vor putea deduce cheltuielile suportate pentru acordarea tichetelor de vacanță # Bizlaw.md
Guvernul a aprobat modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii Guver...
17:40
Mai multe servicii notariale vor putea fi prestate online. Guvernul a aprobat crearea Sistemului Informațional e-Notariat # Bizlaw.md
Serviciile notariale vor putea fi prestate și în format digita...
10:00
Mulți operatori economici care participă la proceduri de achiziții p...
08:20
Creditarea accelerează: împrumuturile bancare au urcat cu 16% în primul semestru. Cele mai solicitate # Bizlaw.md
În primele șase luni ale anului 2025, sectorul bancar a î...
07:30
Apple a dat în judecată compania chineză Oppo, pe care o acuză că i-a furat secrete industriale cu ajutorul unui inginer de top # Bizlaw.md
Apple a dat în judecată compania chineză de electronice de con...
25 august 2025
14:30
Vienna Insurance Group a cumpărat la licitație publică pachetul majoritar al companiei „Moldasig” S.A. # Bizlaw.md
Agenția Proprietății Publice a finalizat procesului de vânzare...
11:00
Despăgubirile achitate de companiile de asigurări au crescut cu aproape 24%, în prima jumătate a anului. Profitul, în scădere cu o treime # Bizlaw.md
Societățile de asigurări au achitat, în prima jumătate a anulu...
10:30
Ministerul Justiției angajează avocați pentru a reprezenta ASP într-un litigiu de peste 4 milioane de euro # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea unui concurs pentru selec...
10:00
Salariatul care a finalizat perioada de probă va putea solicita condiții mai bune de muncă # Bizlaw.md
Salariatul care a finalizat perioada de probă și a acumulat o vechim...
09:50
Reprezentanții mediului de afaceri cer Ministerului Finanțelor și Fiscului să renunțe la modificarea Declarației privind TVA # Bizlaw.md
Asociațiile de afaceri solicită Ministerului Finanțelor și Serviciul...
08:30
Două procese federale intentate săptămâna aceasta la San Franc...
22 august 2025
11:00
Amenda judiciară aplicată avocatului care încalcă ordinea ședinței de judecată. Decizia Curții Constituționale # Bizlaw.md
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă o sesizare referito...
10:10
Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salari...
08:30
### Știre propusă: ...
08:20
Băncile estoniene impun taxe suplimentare pentru transferuri spre țări cu risc: Moldova se află pe listă, Rusia nu # Bizlaw.md
Cele mai mari bănci estoniene au introdus suprataxe de până la 1...
21 august 2025
16:10
Urmărirea penală a Procurorului General poate fi pornită doar de un procuror desemnat cu votul majorității membrilor CSP, cu minimum șapte ani de experiență # Bizlaw.md
Urmărirea penală împotriva Procurorului General poate fi porni...
13:40
În cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a fost actualizat...
12:00
Potrivit art. 85 alin. (14) din Legea nr. 131/2015, în cazul &...
08:30
80% din angajații unei companii de software au fost concediați după ...
20 august 2025
16:00
Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat creșteri importa...
14:10
CSP lansează apel pentru desemnarea unui nou membru în Consiliul INJ din partea procuraturilor specializate # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat un apel public pen...
13:20
Raport MITP 2024: 15,2 miliarde lei cifră de afaceri, salarii medii de 50.000 lei și 1,5 miliarde lei la buget # Bizlaw.md
Sectorul IT din Republica Moldova continuă să își consolideze ...
11:40
CSJ a confirmat amenda de peste 7,5 milioane lei aplicată SA „Fertilitatea – Chișinău” pentru înțelegeri anticoncurențiale la vânzarea produselor Bayer # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a confirmat încălcarea legislaț...
11:20
Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr.351/2023, prin care ...
08:00
Gigantii tech transformă startupurile AI din Silicon Valley în ”companii-zombie”, pentru a evita reglementările antitrust # Bizlaw.md
Marile companii tehnologice precum Google, Meta, Microsoft şi Amazon f...
19 august 2025
18:40
Alexandru Machidon a câștigat concursul organizat de Consiliul...
15:40
Clientul bate la ușă, dar nu-i poți vinde: unde se termină distribuția selectivă și începe încălcarea regulilor # Bizlaw.md
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”Efrim...
12:40
Plenul Consiliului Concurenței a adoptat decizia prin care operațiun...
12:20
Suspendarea temporară a tratamentului tarifar preferențial. Ce prevede noua procedură vamală # Bizlaw.md
Operatorii economici pot beneficia de mai multă siguranță, predictibilitate și continuitate a act...
09:20
Sam Altman avertizează asupra unei ”bule AI”, în timp ce investiţiile în inteligenţa artificială cresc exploziv # Bizlaw.md
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, consideră că piaţa inteligen...
18 august 2025
16:40
Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu, iar procesele-verbale sunt completate pe tabletă și semnate electronic # Bizlaw.md
Polițiștii aflați la datorie, atunci când poartă uniforma de ser...
13:20
ANRE: S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
10:50
Domnica Manole rămâne președintă a Curții Constituționale după depunerea jurământului de către noua componență # Bizlaw.md
Plenul Curții Constituționale a ales-o pe Domnica Manole în ca...
10:10
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscr...
08:50
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în si...
15 august 2025
14:00
CSJ: Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la modificarea legii # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anunțat că a soluționat prima cau...
