CNPF a majorat cuantumul maxim al taxelor percepute de societățile de registru pentru serviciile prestate

Bizlaw.md, 1 septembrie 2025 12:30

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul de ...

Acum 15 minute
12:30
Acum o oră
12:00
Un nou concurs pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
Acum 6 ore
08:00
Divorțul și animalele de companie: Cum un avocat din New York protejează patrupedele Bizlaw.md
Animalele de companie au început să fie tratate ca membri ai fam...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
EFRIM ROŞCA Asociații a asistat Vienna Insurance Group în achiziția unei participații de 80% în Moldasig Bizlaw.md
EFRIM ROŞCA Asociații (ERA) a asistat Vienna Insurance Group î...
15:20
Obligațiuni APL. O nouă ofertă publică Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:20
Investițiile au prins viteză: peste 15 miliarde de lei direcționate în active imobilizate în prima jumătate a anului Bizlaw.md
În primele șase luni ale anului 2025, valoarea investițiilor &...
12:50
Legea privind antreprenorii independenți a fost publicată. Ce activități vor fi permise Bizlaw.md
Persoanele fizice vor putea desfășura o gamă largă de activități eco...
10:10
Durata normală a timpului de muncă pentru anagajații care lucrează în regim de noapte. Codul muncii, modificat Bizlaw.md
Durata normală a timpului de muncă a salariaților de noapte nu va de...
08:50
Europa preia conducerea în încrederea privind fuziunile și achizițiile (M&A), pe fondul incertitudinii globale Bizlaw.md
După un început promițător al anului 2025, sentimentul global ...
28 august 2025
15:40
Datele despre domiciliu și reședință, accesibile online. Cum le pot accesa notarii, avocații și alți juriști Bizlaw.md
Verificarea datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau ...
14:40
Investițiile prin eVMS.md la cel mai mic nivel de până acum. Doar 8 milioane lei în august Bizlaw.md
Interesul investitorilor pentru valorile mobiliare de stat scade viz...
13:20
Energocom preia furnizarea gazelor naturale, dar Moldovagaz va continua să factureze și să deservească clienții Bizlaw.md
Începând cu 1 septembrie 2025, furnizarea gazelor natura...
11:30
Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, modificate Bizlaw.md
Condițiile de eligibilitate pentru producătorii agricoli în ve...
08:40
Amenzi corporative uriaşe în SUA, între 2020 şi 2024; care sunt cele mai penalizate companii Bizlaw.md
Autorităţile americane au aplicat amenzi corporative în valoar...
26 august 2025
18:00
Angajatorii vor putea deduce cheltuielile suportate pentru acordarea tichetelor de vacanță Bizlaw.md
Guvernul a aprobat modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii Guver...
17:40
Mai multe servicii notariale vor putea fi prestate online. Guvernul a aprobat crearea Sistemului Informațional e-Notariat Bizlaw.md
Serviciile notariale vor putea fi prestate și în format digita...
10:00
Ce este obiectul unei contestații în achizițiile publice Bizlaw.md
Mulți operatori economici care participă la proceduri de achiziții p...
08:20
Creditarea accelerează: împrumuturile bancare au urcat cu 16% în primul semestru. Cele mai solicitate Bizlaw.md
În primele șase luni ale anului 2025, sectorul bancar a î...
07:30
Apple a dat în judecată compania chineză Oppo, pe care o acuză că i-a furat secrete industriale cu ajutorul unui inginer de top Bizlaw.md
Apple a dat în judecată compania chineză de electronice de con...
25 august 2025
14:30
Vienna Insurance Group a cumpărat la licitație publică pachetul majoritar al companiei „Moldasig” S.A. Bizlaw.md
Agenția Proprietății Publice a finalizat procesului de vânzare...
11:00
Despăgubirile achitate de companiile de asigurări au crescut cu aproape 24%, în prima jumătate a anului. Profitul, în scădere cu o treime Bizlaw.md
Societățile de asigurări au achitat, în prima jumătate a anulu...
10:30
Ministerul Justiției angajează avocați pentru a reprezenta ASP într-un litigiu de peste 4 milioane de euro Bizlaw.md
Ministerul Justiției a anunțat organizarea unui concurs pentru selec...
10:00
Salariatul care a finalizat perioada de probă va putea solicita condiții mai bune de muncă Bizlaw.md
Salariatul care a finalizat perioada de probă și a acumulat o vechim...
09:50
Reprezentanții mediului de afaceri cer Ministerului Finanțelor și Fiscului să renunțe la modificarea Declarației privind TVA Bizlaw.md
Asociațiile de afaceri solicită Ministerului Finanțelor și Serviciul...
08:30
Două companii aeriene, date în judecată pentru „locuri la fereastră” fără ferestre Bizlaw.md
Două procese federale intentate săptămâna aceasta la San Franc...
22 august 2025
11:00
Amenda judiciară aplicată avocatului care încalcă ordinea ședinței de judecată. Decizia Curții Constituționale Bizlaw.md
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă o sesizare referito...
10:10
Codul muncii a fost completat cu norme ce reglementează agentul de muncă temporară Bizlaw.md
Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salari...
08:30
Patru magistrați numiți în funcții la curțile de apel Bizlaw.md
### Știre propusă:  ...
08:20
Băncile estoniene impun taxe suplimentare pentru transferuri spre țări cu risc: Moldova se află pe listă, Rusia nu Bizlaw.md
Cele mai mari bănci estoniene au introdus suprataxe de până la 1...
21 august 2025
16:10
Urmărirea penală a Procurorului General poate fi pornită doar de un procuror desemnat cu votul majorității membrilor CSP, cu minimum șapte ani de experiență Bizlaw.md
Urmărirea penală împotriva Procurorului General poate fi porni...
13:40
Trei complete noi pentru continuarea evaluării externe a judecătorilor Bizlaw.md
În cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a fost actualizat...
12:00
Suspendarea unei proceduri de achiziție publică: Ce prevede legea Bizlaw.md
Potrivit art. 85 alin. (14) din Legea nr. 131/2015, în cazul &...
08:30
80% din angajații unei companii au fost concediați pentru că s-au opus implementării AI Bizlaw.md
80% din angajații unei companii de software au fost concediați după ...
20 august 2025
16:00
Volumul lucrărilor de construcții, în creștere în prima jumătate a anului 2025 Bizlaw.md
Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat creșteri importa...
14:10
CSP lansează apel pentru desemnarea unui nou membru în Consiliul INJ din partea procuraturilor specializate Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat un apel public pen...
13:20
Raport MITP 2024: 15,2 miliarde lei cifră de afaceri, salarii medii de 50.000 lei și 1,5 miliarde lei la buget Bizlaw.md
Sectorul IT din Republica Moldova continuă să își consolideze ...
11:40
CSJ a confirmat amenda de peste 7,5 milioane lei aplicată SA „Fertilitatea – Chișinău” pentru înțelegeri anticoncurențiale la vânzarea produselor Bayer Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a confirmat încălcarea legislaț...
11:20
Programul de stimulare a investițiilor „373”, extins până în 2028 Bizlaw.md
Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii nr.351/2023, prin care ...
08:00
Gigantii tech transformă startupurile AI din Silicon Valley în ”companii-zombie”, pentru a evita reglementările antitrust Bizlaw.md
Marile companii tehnologice precum Google, Meta, Microsoft şi Amazon f...
19 august 2025
18:40
CSP a decis! Cine a câștigat concursul pentru funcția de Procuror General Bizlaw.md
Alexandru Machidon a câștigat concursul organizat de Consiliul...
15:40
Clientul bate la ușă, dar nu-i poți vinde: unde se termină distribuția selectivă și începe încălcarea regulilor Bizlaw.md
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”Efrim...
12:40
Consiliul Concurenței a dat undă verde extinderii unei rețele de stații PECO Bizlaw.md
Plenul Consiliului Concurenței a adoptat decizia prin care operațiun...
12:20
Suspendarea temporară a tratamentului tarifar preferențial. Ce prevede noua procedură vamală Bizlaw.md
Operatorii economici pot beneficia de mai multă siguranță, predictibilitate și continuitate a act...
09:20
Sam Altman avertizează asupra unei ”bule AI”, în timp ce investiţiile în inteligenţa artificială cresc exploziv Bizlaw.md
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, consideră că piaţa inteligen...
18 august 2025
16:40
Polițiștii în uniformă nu mai sunt obligați să prezinte legitimația de serviciu, iar procesele-verbale sunt completate pe tabletă și semnate electronic Bizlaw.md
Polițiștii aflați la datorie, atunci când poartă uniforma de ser...
13:20
ANRE: S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
10:50
Domnica Manole rămâne președintă a Curții Constituționale după depunerea jurământului de către noua componență Bizlaw.md
Plenul Curții Constituționale a ales-o pe Domnica Manole în ca...
10:10
18 – 27 august – o nouă subscriere de valori mobiliare de stat prin platforma eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscr...
08:50
Hackerii ruși au furat timp de ani de zile documente clasificate din instanțele SUA Bizlaw.md
Hackerii guvernului rus au pătruns, timp de ani de zile, în si...
15 august 2025
14:00
CSJ: Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la modificarea legii Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anunțat că a soluționat prima cau...
