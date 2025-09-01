Andrei Năstase și-a condus fiica la școală: Felicitări tuturor familiilor, copiilor și părinților. Să ne fie cu Doamne Ajută

09:30

Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a adresat un demers oficial către Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. “Oamenii solicită transparență, iar eu îmi asum să public toate probele despre care se spune că ar fi stat la baza interdicției mele și care sunt exploatate politic la scară largă de către partidul PAS”, […]