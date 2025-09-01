Dorin Recean, la Expoziția Mondială de la Osaka: „Suntem pregătiți pentru viitor”

13:40

Tinerii din Chișinău beneficiază de o finanțare semnificativ crescută pentru proiectele dedicate lor. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, bugetul Primăriei Chișinău pentru proiectele destinate tinerilor a crescut de 400 de ori din anul 2019 – de la 200 de mii de lei la peste 80 de milioane de lei în prezent. „Am creat spații unde […]