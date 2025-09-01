Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM

12:20

O cetățeancă a Republicii Moldova a fost arestată în Letonia, după ce ar fi abandonat un nou-născut pe o stradă din cartierul Kengarags, Riga. Potrivit Poliției de Stat, cazul este investigat ca tentativă de omor, iar femeia, despre care există indicii că este mama copilului, se află în arest preventiv. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post O moldoveancă, arestată la Riga după ce și-ar fi abandonat bebelușul pe stradă first appeared on ZUGO. Articolul O moldoveancă, arestată la Riga după ce și-ar fi abandonat bebelușul pe stradă apare prima dată în ZUGO.