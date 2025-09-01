Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM
Zugo.md, 1 septembrie 2025 09:10
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat lista celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date la data de 15 august 2025, conform declarațiilor agenților economici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit clasamentului, salariile oferite variază între 12.000 și 28.200 de lei, în funcție de … The post Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM first appeared on ZUGO. Articolul Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
09:10
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat lista celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date la data de 15 august 2025, conform declarațiilor agenților economici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit clasamentului, salariile oferite variază între 12.000 și 28.200 de lei, în funcție de … The post Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM first appeared on ZUGO. Articolul Topul cele mai bine plătite locuri de muncă vacante în R. Moldova, potrivit datelor ANOFM apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
08:50
Peste 600 de persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs duminică seară, 31 august, în estul Afganistanului, aproape de granița cu Pakistan, scrie adevarul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Seismul, cu o adâncime de doar 8 kilometri, a avut loc la ora locală 23:47, potrivit Institutului Geologic al Statelor … The post video | Cutremur devastator în Afganistan: Peste 600 de morți și aproximativ 2000 răniți first appeared on ZUGO. Articolul video | Cutremur devastator în Afganistan: Peste 600 de morți și aproximativ 2000 răniți apare prima dată în ZUGO.
08:30
Uniunea Europeană are o nouă reprezentantă la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova. … The post Iwona Piórko este noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Iwona Piórko este noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
Ieri
15:50
Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie # Zugo.md
Pe 31 august 2025, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei să marcheze împreună Ziua Limbii Române, pe strada pietonală „Eugen Doga”. Potrivit municipalității, programul va cuprinde activități culturale și artistice care pun în valoare frumusețea limbii române și rolul său în păstrarea identității noastre. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sărbătoarea va începe dimineața, … The post Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie first appeared on ZUGO. Articolul Cum va fi sărbătorită Ziua Limbii Române pe strada pietonală din Chișinău: Programul anunțat de primărie apare prima dată în ZUGO.
15:20
Cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) a fost respinsă pe 29 august de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost adoptată vineri, cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La începutul ședinței a fost respinsă o cerere de … The post CEC a respins cererea de înregistrare a listei PDMM pentru alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul CEC a respins cererea de înregistrare a listei PDMM pentru alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție publică după perchezițiile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la Spitalul Clinic Bălți, dar și după extinderea investigațiilor la Spitalul Raional Drochia și Spitalul Raional Edineț, unde există suspiciuni de fapte similare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele … The post Ministra Sănătății, reacție după perchezițiile CNA la câteva spitale din nord first appeared on ZUGO. Articolul Ministra Sănătății, reacție după perchezițiile CNA la câteva spitale din nord apare prima dată în ZUGO.
13:10
Republica Moldova ar putea înregistra un progres fără precedent în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la „Cutia Neagră” de la TV8 că, pentru prima dată, există șanse reale ca toate clusterele de negocieri să fie deschise într-un singur an, datorită vitezei cu care avansează procesul de … The post Republica Moldova ar putea deschide simultan toate clusterele de negocieri cu UE first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova ar putea deschide simultan toate clusterele de negocieri cu UE apare prima dată în ZUGO.
12:50
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că „este evident” că nu va avea loc o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce … The post Cancelarul german: „Este evident că nu va avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski” first appeared on ZUGO. Articolul Cancelarul german: „Este evident că nu va avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB # Zugo.md
În premieră pentru sistemul medical din Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată ieri, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de mari dimensiuni, utilizând un dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua tehnică presupune plasarea dispozitivului direct în … The post Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB first appeared on ZUGO. Articolul Premieră medicală în R. Moldova: un anevrism cerebral tratat cu dispozitiv intrasacular WEB apare prima dată în ZUGO.
11:40
După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare # Zugo.md
Persoanele și entitățile care subminează suveranitatea Republicii Moldova și sprijină acțiunile Rusiei de destabilizare sunt vizate de sancțiuni la nivel internațional și național, a anunțat premierul Dorin Recean. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astăzi, la Guvern, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis completarea listei interne de sancțiuni aprobată prin hotărârea din 5 martie 2025. Printre … The post După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare first appeared on ZUGO. Articolul După sancțiunile Canadei, autoritățile de la Chișinău extind lista persoanelor vizate pentru destabilizare apare prima dată în ZUGO.
11:20
Vineri, 29 august, a debutat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În conformitate cu Codul electoral, campania este perioada în care concurenții electorali își desfășoară activitatea de promovare, având scopul de a convinge alegătorii să își exprime voturile în favoarea lor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Legislația electorală prevede un șir … The post Start campaniei electorale: ce le este interzis partidelor și cum trebuie să se promoveze first appeared on ZUGO. Articolul Start campaniei electorale: ce le este interzis partidelor și cum trebuie să se promoveze apare prima dată în ZUGO.
10:50
Portalul ZUGO.MD s-a clasat pe locul 9 în clasamentul Media Radar, instrument dezvoltat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Evaluarea arată că portalul corespunde în mare parte criteriilor minime de credibilitate, conform metodologiei de monitorizare aplicate de experții CJI. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În 2025, procesul de monitorizare a vizat 40 de portaluri media … The post ZUGO.MD se menține în topul celor mai credibile portaluri media din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul ZUGO.MD se menține în topul celor mai credibile portaluri media din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:50
Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei # Zugo.md
Comisia municipală pentru stabilirea și acordarea ajutorului material familiilor defavorizate a aprobat alocarea unor ajutoare materiale unice pentru peste 3.300 de persoane din capitală, din sursele Fondului de Rezervă al Municipiului Chișinău. Suma totală distribuită este de 2,71 milioane lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Principalele categorii de beneficiari: 1.000 de veterani și invalizi de … The post Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei first appeared on ZUGO. Articolul Peste 3300 de persoane din Chișinău vor primi ajutoare materiale unice în valoare totală de 2,7 milioane lei apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj la începutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta … The post video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu, adresare la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc soarta R. Moldova” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție # Zugo.md
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit surselor Nord-News, acesta ar fi adus un prejudiciu financiar instituției medicale prin obținere de „otkaturi” (comisioane ilegale) … The post Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții CNA la Spitalul Clinic din Bălți. Mai mulți angajați, reținuți într-un dosar de corupție apare prima dată în ZUGO.
08:40
Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă # Zugo.md
Canada a introdus joi sancțiuni împotriva mai multor persoane fizice și juridice, invocând „activități de interferență malignă” desfășurate de Rusia în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe lista neagră figurează, alături de persoane apropiate organizației criminale „Șor”, și fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, membră a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, … The post Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă first appeared on ZUGO. Articolul Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni, printre care Guțul și Vlah. Cine mai apare pe listă apare prima dată în ZUGO.
28 august 2025
20:40
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia a fost luată joi, 28 august, de către Curtea de Apel din Atena, după ce a examinat celelalte două cereri depuse de autoritățile moldovene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Nu se cunoaște deocamdată când va fi adus Plahotniuc în R. Moldova. Amintim că fostul lider al … The post Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia luată de Curtea de Apel din Atena first appeared on ZUGO. Articolul Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia luată de Curtea de Apel din Atena apare prima dată în ZUGO.
14:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat finanțarea a încă trei proiecte investiționale, din fondul destinat dezvoltării și modernizării prestatorilor publici de servicii medicale. Valoarea totală a alocărilor depășește 1,5 milioane de lei, sumă disponibilă datorită economiilor obținute în urma procedurilor de achiziții publice pentru proiectele selectate prin concurs și finanțate în acest … The post CNAM alocă peste 1,5 milioane lei pentru modernizarea a trei instituții medicale first appeared on ZUGO. Articolul CNAM alocă peste 1,5 milioane lei pentru modernizarea a trei instituții medicale apare prima dată în ZUGO.
13:50
video | Recrutorul participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina, trimis în judecată # Zugo.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis în judecată un bărbat de 50 de ani din Anenii Noi, acuzat că a recrutat participanți pentru instruiri în Bosnia și Herțegovina, menite să pregătească dezordini în masă în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, între … The post video | Recrutorul participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina, trimis în judecată first appeared on ZUGO. Articolul video | Recrutorul participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.
13:20
A fost lansată platforma eConsulat. Servicii și programări consulare online pentru diasporă # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe a lansat platforma eConsulat, un serviciu digital modern destinat moldovenilor din diaspora, care permite acces rapid, sigur și transparent la servicii consulare online, reducând birocrația și timpul de așteptare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Platforma eConsulat digitalizează și automatizează procesele consulare, reducând timpul de procesare, eliminând erorile și facilitând interacțiunea cetățenilor cu … The post A fost lansată platforma eConsulat. Servicii și programări consulare online pentru diasporă first appeared on ZUGO. Articolul A fost lansată platforma eConsulat. Servicii și programări consulare online pentru diasporă apare prima dată în ZUGO.
13:00
Șapte membri ai Guvernului, inclusiv viceprim-miniștri și miniștri, își suspendă activitatea începând cu 29 august, odată cu startul campaniei electorale pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În contextul începerii campaniei electorale pe 29 august, conform Codului Electoral, viceprim-miniștrii și miniștrii care candidează au obligația de a-și suspenda activitatea de ministru. … The post Start de campanie: miniștrii candidați la parlamentare, suspendați din funcții first appeared on ZUGO. Articolul Start de campanie: miniștrii candidați la parlamentare, suspendați din funcții apare prima dată în ZUGO.
12:40
Dorin Recean, despre vizita oficialilor europeni: „Cu astfel de prieteni, Moldova își continuă hotărât drumul european al păcii” # Zugo.md
Prim-ministrul Dorin Recean a mulțumit președintelui Franței, Emmanuel Macron, cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și premierului Poloniei, Donald Tusk pentru mesajul de sprijin adus Republicii Moldova prin prezența lor la ceremoniile dedicate Zilei Independenței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful Executivului a subliniat că prezența celor trei lideri europeni reprezintă o dovadă a sprijinului de care … The post Dorin Recean, despre vizita oficialilor europeni: „Cu astfel de prieteni, Moldova își continuă hotărât drumul european al păcii” first appeared on ZUGO. Articolul Dorin Recean, despre vizita oficialilor europeni: „Cu astfel de prieteni, Moldova își continuă hotărât drumul european al păcii” apare prima dată în ZUGO.
12:10
La Atena a început cea de-a doua ședință de judecată în cadrul căreia va fi examinată solicitarea autorităților de la Chișinău privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc. Oligarhul, escortat de organele de drept elene, a fost adus silit în sala de ședință, scrie Deschide.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat … The post video | Imagini video cu Vlad Plahotniuc, adus forțat în fața magistraților de la Atena first appeared on ZUGO. Articolul video | Imagini video cu Vlad Plahotniuc, adus forțat în fața magistraților de la Atena apare prima dată în ZUGO.
11:50
Clădirea misiunii UE în Ucraina, avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor ruse. Cel puțin 14 morți printre care și un copil # Zugo.md
Clădirea care adăpostește Delegația Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată „în mod deliberat„ în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopții de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, informează EFE, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Costa s-a declarat „îngrozit” de această ultimă … The post Clădirea misiunii UE în Ucraina, avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor ruse. Cel puțin 14 morți printre care și un copil first appeared on ZUGO. Articolul Clădirea misiunii UE în Ucraina, avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor ruse. Cel puțin 14 morți printre care și un copil apare prima dată în ZUGO.
11:20
Președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, a anunțat sprijinul Parisului pentru cultură și patrimoniu și a declarat disponibilitatea Franței de a contribui la reabilitarea a două clădiri emblematice din capitală: vila urbană Kligman și vila Herța. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și ambasadoarea Franței … The post Anunțul lui Macron: Franța va restaura două clădiri istorice ale Chișinăului first appeared on ZUGO. Articolul Anunțul lui Macron: Franța va restaura două clădiri istorice ale Chișinăului apare prima dată în ZUGO.
10:40
video | Propagandă preoțească grotescă: preoții pro-Kremlin sperie moldovenii că în UE nu mai au voie să pescuiască fără „școală” # Zugo.md
În unul dintre videourile publicate pe canalul de TikTok al Eparhiei de Bălți și Fălești, preotul Inochentie Oprea, parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Sadovoe, raionul Glodeni, este întrebat, într-o limbă română stâlcită, despre amenințările UE la adresa R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Se spune că autoritățile R. Moldova caută să intre … The post video | Propagandă preoțească grotescă: preoții pro-Kremlin sperie moldovenii că în UE nu mai au voie să pescuiască fără „școală” first appeared on ZUGO. Articolul video | Propagandă preoțească grotescă: preoții pro-Kremlin sperie moldovenii că în UE nu mai au voie să pescuiască fără „școală” apare prima dată în ZUGO.
10:10
„Merz, în misiune anti-Putin”: Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței # Zugo.md
Discursurile președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului Poloniei, Donald Tusk, în limba română, cât și mesajul cancelarului german, Friedrich Merz au atras atenția presei internaționale. Jurnaliștii din România notează, de exemplu, că liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și i-au îndemnat pe cetățeni să nu lase influența Rusiei să … The post „Merz, în misiune anti-Putin”: Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței first appeared on ZUGO. Articolul „Merz, în misiune anti-Putin”: Ce scrie presa străină după discursurile liderilor europeni la Chișinău, de Ziua Independenței apare prima dată în ZUGO.
10:00
Câți cetățeni au fost prezenți la concertul de Ziua Independenței. Poliția: „Fără incidente” # Zugo.md
Peste 90 de mii de cetățeni au fost prezenți ieri în Piața Mari Adunări Naționale (PMAN) la concertul festiv dedicat celor 34 de ani de Independență a Republicii Moldova și alți câțiva mii s-au adunat la evenimentele desfășurate în localități, anunță Poliția Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță … The post Câți cetățeni au fost prezenți la concertul de Ziua Independenței. Poliția: „Fără incidente” first appeared on ZUGO. Articolul Câți cetățeni au fost prezenți la concertul de Ziua Independenței. Poliția: „Fără incidente” apare prima dată în ZUGO.
09:30
video | Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni în PMAN: „Vrem și merităm să trăim la fel de bine ca în statele europene” # Zugo.md
La 34 de ani de independență, șefa statului, Maia Sandu, a transmis un mesaj de încredere în parcursul european al Moldovei, afirmând că libertatea recâștigată este datoria generației actuale față de trecut și viitor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a evocat curajul moldovenilor și recunoștința față de generațiile care au luptat pentru libertate: … The post video | Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni în PMAN: „Vrem și merităm să trăim la fel de bine ca în statele europene” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni în PMAN: „Vrem și merităm să trăim la fel de bine ca în statele europene” apare prima dată în ZUGO.
09:00
Republica Moldova a marcat miercuri, 27 august, 34 de ani de independență printr-o celebrare istorică, avându-i alături pe unii dintre cei mai importanți lideri europeni: președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul Președintelui Franței, Emmanuel Macron Emmanuel Macron a subliniat că Republica Moldova … The post video | Mesajele transmise de Ziua Independendenței de liderii Merz, Tusk și Macron first appeared on ZUGO. Articolul video | Mesajele transmise de Ziua Independendenței de liderii Merz, Tusk și Macron apare prima dată în ZUGO.
27 august 2025
13:20
Inspectoratul General al Poliției anunță că mai multe persoane din Republica Moldova, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au primit în ultimele zile mesaje cu amenințări cu moartea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, aceste acțiuni au scopul de a intimida cetățenii și de a compromite evenimentele dedicate Zilei Independenței. Poliția îndeamnă populația să nu … The post Amenințări cu moartea în adresa mai multor cetățeni și jurnaliști. Reacția Poliției first appeared on ZUGO. Articolul Amenințări cu moartea în adresa mai multor cetățeni și jurnaliști. Reacția Poliției apare prima dată în ZUGO.
12:50
Liderii internaționali au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova la 34 de ani de independență # Zugo.md
Republica Moldova a primit astăzi numeroase mesaje de felicitare din partea partenerilor internaționali, cu prilejul aniversării a 34 de ani de independență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul rămâne angajat în sprijinul libertății și suveranității Republicii Moldova. „În numele Statelor Unite, felicit poporul Republicii Moldova. … The post Liderii internaționali au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova la 34 de ani de independență first appeared on ZUGO. Articolul Liderii internaționali au transmis mesaje de felicitare Republicii Moldova la 34 de ani de independență apare prima dată în ZUGO.
12:20
În Republica Moldova, cele mai multe alergii de vară sunt cauzate de polenul ambroziei, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Ea a subliniat că eliminarea plantei este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât imunoterapia alergenică, disponibilă doar contra plată în sectorul privat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oficiala a precizat că tratamentele gratuite … The post Ala Nemerenco: Prevenția prin eradicarea ambroziei costă mai puțin decât imunoterapia first appeared on ZUGO. Articolul Ala Nemerenco: Prevenția prin eradicarea ambroziei costă mai puțin decât imunoterapia apare prima dată în ZUGO.
10:30
video | Premieră! India marchează Ziua Independenței R. Moldova prin iluminarea turnului Qutub Minar # Zugo.md
Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, turnul Qutub Minar, monument inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost iluminat în culorile tricolorului moldovenesc. Este pentru prima dată când acest simbol arhitectural al Indiei găzduiește o asemenea proiecție dedicată Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fotografiile au fost publicate de ambasadoarea Republicii Moldova în India, Ana … The post video | Premieră! India marchează Ziua Independenței R. Moldova prin iluminarea turnului Qutub Minar first appeared on ZUGO. Articolul video | Premieră! India marchează Ziua Independenței R. Moldova prin iluminarea turnului Qutub Minar apare prima dată în ZUGO.
09:50
live | Flori și omagii la Memorialul „Eternitate” din partea liderilor țării, de Ziua Independenței # Zugo.md
Pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului Igor Grosu au depus flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ulterior, la ora 10:00, delegația oficială se va îndrepta către monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a … The post live | Flori și omagii la Memorialul „Eternitate” din partea liderilor țării, de Ziua Independenței first appeared on ZUGO. Articolul live | Flori și omagii la Memorialul „Eternitate” din partea liderilor țării, de Ziua Independenței apare prima dată în ZUGO.
09:40
video | Mesaj de felicitare în limba română din partea SUA pentru R. Moldova, de Ziua Independenței # Zugo.md
Cu prilejul Zilei Independenței, Republica Moldova a fost felicitată de Statele Unite ale Americii printr-un mesaj adresat cetățenilor de către Chargé d’Affaires Nick Pietrowicz. Diplomatul american a vorbit în limba română. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „La mulți ani, Republica Moldova! Sunteți un exemplu de demnitate și reziliență, iar Statele Unite se mândresc să fie … The post video | Mesaj de felicitare în limba română din partea SUA pentru R. Moldova, de Ziua Independenței first appeared on ZUGO. Articolul video | Mesaj de felicitare în limba română din partea SUA pentru R. Moldova, de Ziua Independenței apare prima dată în ZUGO.
09:20
audio | „În colțuri, să nu batem la ochi”: Grupuri de provocatori pregătesc destabilizări de Ziua Independenței # Zugo.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atrage atenția că, pe 27 august, odată cu marcarea Zilei Independenței Republicii Moldova, ar putea fi organizate acțiuni provocatoare menite să perturbe ordinea publică. Autoritățile solicită cetățenilor să nu se lase atrași în astfel de scenarii, orchestrate de persoane care promovează interesele Moscovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit IGP, … The post audio | „În colțuri, să nu batem la ochi”: Grupuri de provocatori pregătesc destabilizări de Ziua Independenței first appeared on ZUGO. Articolul audio | „În colțuri, să nu batem la ochi”: Grupuri de provocatori pregătesc destabilizări de Ziua Independenței apare prima dată în ZUGO.
09:00
video | Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: „Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic” # Zugo.md
Miercuri, 27 august, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Guvernul organizează evenimentele dedicate zilei naționale a Republicii Moldova sub genericul „Independența ne unește”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La ora 09:00, prim-ministrul Dorin Recean va depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, iar la … The post video | Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: „Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic” first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: „Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic” apare prima dată în ZUGO.
08:30
ANI a depistat avere nedeclarată la avocatul Lucian Rogac, apărător al lui Plahotniuc. Reacția acestuia # Zugo.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele avocatului Lucian Rogac, cunoscut pentru apărarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Inspectorii au identificat o diferență de 539.824 de lei între veniturile declarate și averea reală, pentru perioada 19 martie – 13 mai 2021. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, familia Rogac … The post ANI a depistat avere nedeclarată la avocatul Lucian Rogac, apărător al lui Plahotniuc. Reacția acestuia first appeared on ZUGO. Articolul ANI a depistat avere nedeclarată la avocatul Lucian Rogac, apărător al lui Plahotniuc. Reacția acestuia apare prima dată în ZUGO.
26 august 2025
14:00
Tiraspolul anunță o paradă militară pe 2 septembrie. Chișinăul: „Este o încălcare a înțelegerilor anterioare” # Zugo.md
După o pauză de câțiva ani, autoritățile de la Tiraspol plănuiesc din nou o paradă militară pe 2 septembrie pentru a marca 35 de ani de la proclamarea nerecunoscutei „republicii moldovenești nistrene”, în 1990. Chișinăul spune că este „o încălcare a înțelegerilor anterioare”, scrie Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul transnistrean de facto, … The post Tiraspolul anunță o paradă militară pe 2 septembrie. Chișinăul: „Este o încălcare a înțelegerilor anterioare” first appeared on ZUGO. Articolul Tiraspolul anunță o paradă militară pe 2 septembrie. Chișinăul: „Este o încălcare a înțelegerilor anterioare” apare prima dată în ZUGO.
13:50
O tânără medic rezident din R. Moldova a murit în România, după ce s-ar fi aruncat de la etaj # Zugo.md
O tânără din Republica Moldova, medic rezident la Târgu Mureș, România, a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul patru al unui bloc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Femeia și-ar fi început rezidențiatul acum aproape un an. Polițiștii anchetează incidentul, iar primele informații scot la iveală o poveste complicată, scrie bzi.ro. Tânăra fusese căsătorită … The post O tânără medic rezident din R. Moldova a murit în România, după ce s-ar fi aruncat de la etaj first appeared on ZUGO. Articolul O tânără medic rezident din R. Moldova a murit în România, după ce s-ar fi aruncat de la etaj apare prima dată în ZUGO.
13:20
Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. A fost decorat pentru un campionat de tir la care nu a participat # Zugo.md
Fiul șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov , în vârstă de 17 ani, a primit încă o medalie – „Apărătorul Republicii Cecene” – la campionatul de tir tactic, la care nu a participat. Anunțul a fost făcut chiar de către Kadîrov. La competiție au participat unități de forță din Rusia și din alte țări. Urmărește-ne … The post Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. A fost decorat pentru un campionat de tir la care nu a participat first appeared on ZUGO. Articolul Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. A fost decorat pentru un campionat de tir la care nu a participat apare prima dată în ZUGO.
13:10
Un fost candidat la funcția de primar într-o comună din raionul Dondușeni a fost condamnat penal, după ce Procuratura Dondușeni a trimis în judecată un dosar privind coruperea alegătorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, în campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2024, candidatul a vizitat trei alegători la domiciliu și le-a oferit … The post Ex-candidat la funcția de primar în Dondușeni, sancționat pentru cumpărare de voturi first appeared on ZUGO. Articolul Ex-candidat la funcția de primar în Dondușeni, sancționat pentru cumpărare de voturi apare prima dată în ZUGO.
12:40
Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de „schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Plângerea, depusă la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susţine … The post Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI first appeared on ZUGO. Articolul Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI apare prima dată în ZUGO.
12:20
O cetățeancă a Republicii Moldova a fost arestată în Letonia, după ce ar fi abandonat un nou-născut pe o stradă din cartierul Kengarags, Riga. Potrivit Poliției de Stat, cazul este investigat ca tentativă de omor, iar femeia, despre care există indicii că este mama copilului, se află în arest preventiv. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post O moldoveancă, arestată la Riga după ce și-ar fi abandonat bebelușul pe stradă first appeared on ZUGO. Articolul O moldoveancă, arestată la Riga după ce și-ar fi abandonat bebelușul pe stradă apare prima dată în ZUGO.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a anunțat programul artistic dedicat Zilei Independenței, care va fi sărbătorită miercuri, 27 august 2025, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Executivului, începând cu ora 18:00, centrul capitalei se va transforma într-un spațiu de celebrare, unde sunt așteptați mii de participanți. Pe scenă vor urca artiști … The post video | Guvernul anunță artiștii care vor concerta în PMAN de Ziua Independenței first appeared on ZUGO. Articolul video | Guvernul anunță artiștii care vor concerta în PMAN de Ziua Independenței apare prima dată în ZUGO.
11:20
Locuitorii orașului Cricova beneficiază, începând de astăzi, 26 august, de o rută suplimentară de autobuz spre capitală. Primăria Municipiului Chișinău a anunțat lansarea liniei nr. 52 „bd. Moscova – or. Cricova (str. Minerilor)”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua rută suburbană va traversa pentru prima dată străzile Petru Ungureanu și Minerilor, unde se află sute … The post video | A fost instituită o nouă rută municipală de autobuz spre orașul Cricova first appeared on ZUGO. Articolul video | A fost instituită o nouă rută municipală de autobuz spre orașul Cricova apare prima dată în ZUGO.
11:00
Atenție, fals: ONU NU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil # Zugo.md
Mai multe canale de Telegram, dar și Mihail Vlah, consilierul bașcanei Evghenia Guțul, au promovat informația precum că „ONU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil” și că apărătorii internaționali au calificat dosarul drept unul „politic”. Afirmațiile sunt false. În realitate, ONU nu s-a adresat președintei R. Moldova și nici nu a … The post Atenție, fals: ONU NU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil first appeared on ZUGO. Articolul Atenție, fals: ONU NU a cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil apare prima dată în ZUGO.
10:50
Agricultorii care au suferit pierderi din cauza înghețurilor târzii din primăvara anului 2025 urmează să beneficieze de compensații în valoare totală de 100 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 26 august. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oficiala … The post Despăgubiri de 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețuri first appeared on ZUGO. Articolul Despăgubiri de 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețuri apare prima dată în ZUGO.
10:10
Un judecător a fost atacat cu o cheie de gaz în timpul unei ședințe la Judecătoria Centru din Chișinău, scrie TVR Moldova. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc imediat după ce magistratul a pronunțat o decizie, iar atacatorul este un bărbat acuzat de violență în familie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul a avut loc … The post Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat a fost lovit cu o cheie de gaz first appeared on ZUGO. Articolul Incident la Judecătoria Chișinău: Un magistrat a fost lovit cu o cheie de gaz apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.