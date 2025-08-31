Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina

Ziarul National, 31 august 2025 23:45

Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 2 ore
23:45
Acum 4 ore
22:45
Friedrich Merz avertizează asupra prelungirii conflictului din Ucraina și exclude varianta capitulării Kievului Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, duminică, că anticipează un război prelungit în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că, în gener...
21:45
UTA Găgăuzia sărbătorește Ziua Limbii Române prin inițiative de integrare lingvistică Ziarul National
Rolul semnificativ al limbii române în integrarea minorităților etnice și în formarea unei identități comune a fost abordat în cadrul unui evenimen...
Acum 6 ore
19:45
Prognoza Meteo pentru Moldova: 1-7 Septembrie 2025 Ziarul National
În următoarele zile, Republica Moldova va experimenta condiții meteo stabile, cu temperaturi ridicate și cer preponderent senin cu câteva perioade ...
Acum 8 ore
18:45
Iwona Piórko, noul ambasador UE la Chișinău, își exprimă bucuria de a prelua funcția în Republica Moldova Ziarul National
Uniunea Europeană are un nou ambasador desemnat la Chișinău, în persoana Iwona Piórko. Pe platforma Facebook, oficialul european a declarat că este...
18:45
Comisarul european pentru Agricultură se întâlnește cu fermierii din Moldova pentru a sprijini dezvoltarea rurală și modernizarea agriculturii Ziarul National
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 au...
17:45
Organizația Teritorială Fălești a Platformei DA face un pas semnificativ spre PSDE, promovând unitatea pentru viitorul R. Moldova Ziarul National
Organizația Teritorială Fălești a Partidului Politic Platforma DA s-a alăturat Partidului Social Democrat European (PSDE), mișcare apreciată de for...
Acum 12 ore
15:45
Hamas confirmă moartea liderului său Mohammed Sinwar, la luni după atacul israelian din Gaza Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a confirmat duminică moartea lui Mohammed Sinwar. Armata israeliană anunţase decesul său într-un atac la Khan...
14:45
Mamă îndurerată din Israel amenință că-l va da în judecată pe Netanyahu pentru soarta fiului său prizonier în Gaza Ziarul National
O mamă disperată din Israel, al cărei fiu este prizonier în Fâșia Gaza de aproape 23 de luni, îl amenință pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va ...
13:45
Atac cu dronă lasă peste 29.000 de gospodării fără curent în Odesa și provoacă rănirea unei persoane Ziarul National
Peste 29.000 de gospodării din Odesa, situată în sudul Ucrainei, au rămas fără curent electric în urma unei noi atac rus cu dronă. Acesta a avut lo...
13:45
Mii de entuziaști ai limbii române participă la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, în 25 de raioane Ziarul National
Peste 2.000 de participanți și-au pus la încercare abilitățile lingvistice în cadrul celui mai amplu exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii r...
12:45
Maia Sandu: Limba română, punte puternică între cele două maluri ale Prutului la Marea Dictare Națională Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ”Marea Dictare Națională”, că participarea președintelui României, Nicușor Dan...
12:45
Nicușor Dan la Chișinău: România și Republica Moldova, unite de valori și destin comun pentru un viitor european Ziarul National
„România și Republica Moldova ne împărtășesc valori comune. Au nevoie una de cealaltă și avem responsabilitatea de a ne sprijini reciproc pentru un...
Acum 24 ore
11:45
Maia Sandu: Limba română – punte de unitate și mândrie națională la Marea Dictare 2025 Ziarul National
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc sincer pentru prezența la cea de-a t...
11:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, uniți de limba română la Marea Dictare Națională de la Chișinău Ziarul National
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa ...
10:45
Vladimir Putin în China pentru a prezenta un nou model de guvernare la summitul regional Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică dimineaţă în China. Acesta participă la un summit regional. Scopul evenimentului este de a prezent...
09:30
Horoscopul zilei 31.08.2025 Ziarul National
️ BerbecÎn mijlocul schimbărilor, norocul își va face apariția în mod neașteptat. Privește cu încredere spre noi oportunități care se ivesc la or...
09:30
Vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Chișinău, de Ziua Limbii Române Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român este în...
Ieri
21:30
Schimbări meteorologice pentru 31 august 2025: Alegeți o pelerină! Ziarul National
Ultima zi din august va aduce o diversitate de condiții meteorologice în Republica Moldova. Temperaturile vor rămâne ridicate, atingând chiar și 32...
21:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, sub observație medicală după spitalizare, dar fără motive de îngrijorare Ziarul National
Secretarul general al Consiliului Europei, elvetianul Alain Berset, a fost spitalizat, dar starea sa nu este îngrijorătoare, a anunțat sâmbătă inst...
20:30
Bunurile imobile ale Irinei Lozovan, confiscate după condamnare pentru finanțare ilegală Ziarul National
Bunurile imobile deținute de deputata Irina Lozovan, apropiată de Ilan Șor și condamnată pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost b...
18:30
Republica Moldova obține patru mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba Engleză din Deva Ziarul National
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a adus acasă patru mențiuni de onoare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba engleză, categoria ...
18:30
Dorin Recean vizitează Japonia: Ziua Republicii Moldova la Osaka și întâlniri oficiale pentru relații bilaterale mai puternice Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean este în Japonia pentru o vizită de lucru, prilejuită de inaugurarea Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de l...
18:30
Crucea Roșie avertizează: evacuarea orașului Gaza este imposibilă și periculoasă în contextul intensificării asediului israelian Ziarul National
Crucea Roșie avertizează sâmbătă asupra riscurilor unei evacuări masive a locuitorilor din orașul Gaza, în timp ce Israelul intensifică asediul ora...
17:30
Jānis Mažeiks și-a luat rămas-bun de la Chișinău: Moldova, mai europeană și pregătită pentru viitorul european Ziarul National
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, și-a finalizat mandatul după patru ani petrecuți în Republica Moldova. Diplomatul leton a ...
17:30
Drone rusești urmăresc transporturile de armament spre Ucraina prin estul Germaniei, dezvăluie surse media internaționale. Răspunsul Kremlinului: „Informații foarte probabil false” Ziarul National
Drone de supraveghere au zburat recent deasupra unor rute din estul Germaniei, prin care este transportat material trimis Ucrainei de către aliați,...
16:30
Incendiu devastator lângă locuința de lux asociată cu Putin la Marea Neagră, declanșat de o dronă ucraineană. 400 de pompieri mobilizați în lupta cu flăcările. Ziarul National
Pompierii ruși continuau să lupte sâmbătă cu un incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană, care a avut loc săptămâna aceasta în apropierea...
16:30
Atacuri aeriene intense și cereri de acțiune din partea lui Zelenski: Rusia escaladează conflictul în Ucraina cu sute de drone și rachete Ziarul National
Rusia a declanșat un atac aerian semnificativ asupra unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, cauzând moartea unei persoane și răn...
15:30
Autoritățile i-au pregătit CELULA lui Plahotniuc. Unde va fi plasat în arest și cum va fi EXTRĂDAT acesta la Chișinău: ,,Nu ne permitem curse charter pentru Plahotniuc" Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu o cursă aeriană de linie, la Economy Class, și plasat în Penitenciarul nr. 13. Precizăr...
15:30
PSDE își lansează campania electorală și promite un viitor prosper pentru Moldova Ziarul National
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Evenime...
15:15
Tragedie la Liov: fostul președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, împușcat mortal Ziarul National
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a fost ucis într-un atac armat desfășurat la Liov, conform presei ucrainene. Președint...
15:15
Tragedie la Evreux: Un mort și cinci răniți după ce un șofer lovește intenționat oamenii în urma unei altercații într-un bar Ziarul National
Şoferul unui autoturism a lovit ”deliberat” un grup de oameni în centrul orașului Evreux, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după o altercație într...
12:15
Ion Ceban explică prezența sa la Moscova în ziua atacului Rusiei asupra Ucrainei: „Era o vacanță planificată” Ziarul National
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională, a dezvăluit recent că în ziua când a izbu...
12:15
Igor Grosu avertizează: Alegerile parlamentare din Moldova decisive pentru viitorul european al țării Ziarul National
Republica Moldova se află în prag de alegeri parlamentare, confruntată cu două modele de dezvoltare: unul european și altul promovat de Rusia, a de...
10:15
Rusia atacă masiv Ucraina: Bombardamente și victime în Zaporijjie și alte regiuni Ziarul National
Rusia a efectuat un bombardament intens asupra mai multor regiuni ucrainene sâmbătă dimineaţa, soldat cu cel puţin un deces în oraşul Zaporijjie, c...
09:15
Horoscopul zilei 30.08.2025 Ziarul National
️ BerbecÎn ciuda provocărilor, entuziasmul tău îți deschide noi oportunități. O întâlnire surpriză va aduce un strop de bucurie. Ai grijă să eviț...
08:15
„Kievul în doliu: 25 de vieți pierdute în urma atacului nocturn cu drone și rachete” Ziarul National
Bilanțul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor și rachetelor, se ridică la ...
07:15
Xi Jinping își consolidează sprijinul internațional: parada militară de la Beijing atrage liderii sancționați ai lumii Ziarul National
Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit de liderii unora dintre cele mai sancționate țări din lume - Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar - ...
02:15
Trump lucrează intens pentru o reuniune istorică Putin-Zelenski, anunță Casa Albă după comentariile lui Macron privind posibilele reacții ale liderilor mondiali Ziarul National
Președintele american Donald Trump continuă să colaboreze cu oficialii ucraineni și ruși pentru a organiza o întâlnire bilaterală menită să pună ca...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Zelenski îndeamnă la presiuni sporite asupra lui Putin în urma atacului sângeros din Kiev: 23 de morți, inclusiv copii, și 50 de răniți Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat intensificarea presiunilor asupra liderului rus Vladimir Putin. Această cerere vine după at...
23:00
Andrei Năstase promite reforme majore și sprijin pentru diaspora în campania sa parlamentară Ziarul National
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat participarea sa în campania electorală cu promisiuni de a reduce numărul ...
21:45
Macron și Merz unesc forțele: Apărare aeriană sporită pentru Ucraina și sancțiuni noi pentru Rusia Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi seara la Fort de Brégançon, reședința de vară a președin...
21:45
Marta Kos: Deschiderea negociilor UE cu Moldova, posibilă până la sfârșitul anului dacă se menține ritmul actual Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Republica Moldova până la finalul acestui an, dacă autoritățile de la Chișinău...
20:45
Macron răspunde acuzațiilor Moscovei: Putin, un "prădător" necinstit care "își bate joc" de Trump în absența întâlnirii cu Zelenski Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile diplomației ruse conform cărora ar fi făcut "insulte vulgare" la adresa președintelui rus...
20:45
Vreme senină și caldă în Republica Moldova pe 30 august 2025 Ziarul National
Pe 30 august 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne senină și caldă. Temperaturile vor rămâne constant ridicate, cu valori maxime în jur de 3...
19:45
Maia Sandu lansează apel la unitate și vigilență: „Soarta Moldovei se decide acum” Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme de corupție electorală și să se informeze core...
18:45
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, în discuții oficiale cu Însărcinatul SUA, Nick Pietrowicz, despre cooperare și provocări în justiție Ziarul National
La cererea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a avut o î...
18:45
Creștere semnificativă a recoltelor de struguri pentru vin în 2025, dar sub media multianuală Ziarul National
29 august 2025, Chișinău - Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova în anul viticol 2025 este prognozată să crească cu 30–60% față de a...
18:45
Macron acuzat de Rusia pentru „insulte vulgare” la adresa lui Putin: „Depășirea limitelor decenței” în tensiunile diplomatice franco-ruse. Ziarul National
Diplomația rusă a denunțat vineri „insultele vulgare” și „depășirea limitelor decenței” de către președintele francez Emmanuel Macron. Acesta din u...
18:45
Zelenski avertizează: 100.000 de militari ruși, mobilizați la Pokrovsk, punct strategic din estul Ucrainei Ziarul National
Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un punct strategic esențial în estul Ucrainei, a declarat vineri pre...
