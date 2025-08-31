Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina
Ziarul National, 31 august 2025 23:45
Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 2 ore
23:45
Von der Leyen confirmă planuri europene pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina # Ziarul National
Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru a desfășura o trupă multinațională în Ucraina, ca parte din garanțiile de securitate post-conf...
Acum 4 ore
22:45
Friedrich Merz avertizează asupra prelungirii conflictului din Ucraina și exclude varianta capitulării Kievului # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat, duminică, că anticipează un război prelungit în Ucraina. Acest lucru se datorează faptului că, în gener...
21:45
UTA Găgăuzia sărbătorește Ziua Limbii Române prin inițiative de integrare lingvistică # Ziarul National
Rolul semnificativ al limbii române în integrarea minorităților etnice și în formarea unei identități comune a fost abordat în cadrul unui evenimen...
Acum 6 ore
19:45
În următoarele zile, Republica Moldova va experimenta condiții meteo stabile, cu temperaturi ridicate și cer preponderent senin cu câteva perioade ...
Acum 8 ore
18:45
Iwona Piórko, noul ambasador UE la Chișinău, își exprimă bucuria de a prelua funcția în Republica Moldova # Ziarul National
Uniunea Europeană are un nou ambasador desemnat la Chișinău, în persoana Iwona Piórko. Pe platforma Facebook, oficialul european a declarat că este...
18:45
Comisarul european pentru Agricultură se întâlnește cu fermierii din Moldova pentru a sprijini dezvoltarea rurală și modernizarea agriculturii # Ziarul National
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită oficială în Republica Moldova în perioada 31 au...
17:45
Organizația Teritorială Fălești a Platformei DA face un pas semnificativ spre PSDE, promovând unitatea pentru viitorul R. Moldova # Ziarul National
Organizația Teritorială Fălești a Partidului Politic Platforma DA s-a alăturat Partidului Social Democrat European (PSDE), mișcare apreciată de for...
Acum 12 ore
15:45
Hamas confirmă moartea liderului său Mohammed Sinwar, la luni după atacul israelian din Gaza # Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a confirmat duminică moartea lui Mohammed Sinwar. Armata israeliană anunţase decesul său într-un atac la Khan...
14:45
Mamă îndurerată din Israel amenință că-l va da în judecată pe Netanyahu pentru soarta fiului său prizonier în Gaza # Ziarul National
O mamă disperată din Israel, al cărei fiu este prizonier în Fâșia Gaza de aproape 23 de luni, îl amenință pe premierul Benjamin Netanyahu că îl va ...
13:45
Atac cu dronă lasă peste 29.000 de gospodării fără curent în Odesa și provoacă rănirea unei persoane # Ziarul National
Peste 29.000 de gospodării din Odesa, situată în sudul Ucrainei, au rămas fără curent electric în urma unei noi atac rus cu dronă. Acesta a avut lo...
13:45
Mii de entuziaști ai limbii române participă la Marea Dictare Națională, ediția a III-a, în 25 de raioane # Ziarul National
Peste 2.000 de participanți și-au pus la încercare abilitățile lingvistice în cadrul celui mai amplu exercițiu colectiv de scriere dedicat limbii r...
12:45
Maia Sandu: Limba română, punte puternică între cele două maluri ale Prutului la Marea Dictare Națională # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ”Marea Dictare Națională”, că participarea președintelui României, Nicușor Dan...
12:45
Nicușor Dan la Chișinău: România și Republica Moldova, unite de valori și destin comun pentru un viitor european # Ziarul National
„România și Republica Moldova ne împărtășesc valori comune. Au nevoie una de cealaltă și avem responsabilitatea de a ne sprijini reciproc pentru un...
Acum 24 ore
11:45
Maia Sandu: Limba română – punte de unitate și mândrie națională la Marea Dictare 2025 # Ziarul National
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan,Dragi prieteni, iubitori ai limbii române,Vă mulțumesc sincer pentru prezența la cea de-a t...
11:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, uniți de limba română la Marea Dictare Națională de la Chișinău # Ziarul National
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa ...
10:45
Vladimir Putin în China pentru a prezenta un nou model de guvernare la summitul regional # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică dimineaţă în China. Acesta participă la un summit regional. Scopul evenimentului este de a prezent...
09:30
️ BerbecÎn mijlocul schimbărilor, norocul își va face apariția în mod neașteptat. Privește cu încredere spre noi oportunități care se ivesc la or...
09:30
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Șeful statului român este în...
Ieri
21:30
Ultima zi din august va aduce o diversitate de condiții meteorologice în Republica Moldova. Temperaturile vor rămâne ridicate, atingând chiar și 32...
21:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, sub observație medicală după spitalizare, dar fără motive de îngrijorare # Ziarul National
Secretarul general al Consiliului Europei, elvetianul Alain Berset, a fost spitalizat, dar starea sa nu este îngrijorătoare, a anunțat sâmbătă inst...
20:30
Bunurile imobile ale Irinei Lozovan, confiscate după condamnare pentru finanțare ilegală # Ziarul National
Bunurile imobile deținute de deputata Irina Lozovan, apropiată de Ilan Șor și condamnată pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost b...
18:30
Republica Moldova obține patru mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba Engleză din Deva # Ziarul National
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a adus acasă patru mențiuni de onoare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba engleză, categoria ...
18:30
Dorin Recean vizitează Japonia: Ziua Republicii Moldova la Osaka și întâlniri oficiale pentru relații bilaterale mai puternice # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean este în Japonia pentru o vizită de lucru, prilejuită de inaugurarea Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de l...
18:30
Crucea Roșie avertizează: evacuarea orașului Gaza este imposibilă și periculoasă în contextul intensificării asediului israelian # Ziarul National
Crucea Roșie avertizează sâmbătă asupra riscurilor unei evacuări masive a locuitorilor din orașul Gaza, în timp ce Israelul intensifică asediul ora...
17:30
Jānis Mažeiks și-a luat rămas-bun de la Chișinău: Moldova, mai europeană și pregătită pentru viitorul european # Ziarul National
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, și-a finalizat mandatul după patru ani petrecuți în Republica Moldova. Diplomatul leton a ...
17:30
Drone rusești urmăresc transporturile de armament spre Ucraina prin estul Germaniei, dezvăluie surse media internaționale. Răspunsul Kremlinului: „Informații foarte probabil false” # Ziarul National
Drone de supraveghere au zburat recent deasupra unor rute din estul Germaniei, prin care este transportat material trimis Ucrainei de către aliați,...
16:30
Incendiu devastator lângă locuința de lux asociată cu Putin la Marea Neagră, declanșat de o dronă ucraineană. 400 de pompieri mobilizați în lupta cu flăcările. # Ziarul National
Pompierii ruși continuau să lupte sâmbătă cu un incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană, care a avut loc săptămâna aceasta în apropierea...
16:30
Atacuri aeriene intense și cereri de acțiune din partea lui Zelenski: Rusia escaladează conflictul în Ucraina cu sute de drone și rachete # Ziarul National
Rusia a declanșat un atac aerian semnificativ asupra unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, cauzând moartea unei persoane și răn...
15:30
Autoritățile i-au pregătit CELULA lui Plahotniuc. Unde va fi plasat în arest și cum va fi EXTRĂDAT acesta la Chișinău: ,,Nu ne permitem curse charter pentru Plahotniuc" # Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu o cursă aeriană de linie, la Economy Class, și plasat în Penitenciarul nr. 13. Precizăr...
15:30
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Evenime...
15:15
Tragedie la Liov: fostul președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, împușcat mortal # Ziarul National
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a fost ucis într-un atac armat desfășurat la Liov, conform presei ucrainene. Președint...
15:15
Tragedie la Evreux: Un mort și cinci răniți după ce un șofer lovește intenționat oamenii în urma unei altercații într-un bar # Ziarul National
Şoferul unui autoturism a lovit ”deliberat” un grup de oameni în centrul orașului Evreux, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după o altercație într...
12:15
Ion Ceban explică prezența sa la Moscova în ziua atacului Rusiei asupra Ucrainei: „Era o vacanță planificată” # Ziarul National
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională, a dezvăluit recent că în ziua când a izbu...
12:15
Igor Grosu avertizează: Alegerile parlamentare din Moldova decisive pentru viitorul european al țării # Ziarul National
Republica Moldova se află în prag de alegeri parlamentare, confruntată cu două modele de dezvoltare: unul european și altul promovat de Rusia, a de...
10:15
Rusia a efectuat un bombardament intens asupra mai multor regiuni ucrainene sâmbătă dimineaţa, soldat cu cel puţin un deces în oraşul Zaporijjie, c...
09:15
️ BerbecÎn ciuda provocărilor, entuziasmul tău îți deschide noi oportunități. O întâlnire surpriză va aduce un strop de bucurie. Ai grijă să eviț...
08:15
„Kievul în doliu: 25 de vieți pierdute în urma atacului nocturn cu drone și rachete” # Ziarul National
Bilanțul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor și rachetelor, se ridică la ...
07:15
Xi Jinping își consolidează sprijinul internațional: parada militară de la Beijing atrage liderii sancționați ai lumii # Ziarul National
Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit de liderii unora dintre cele mai sancționate țări din lume - Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar - ...
02:15
Trump lucrează intens pentru o reuniune istorică Putin-Zelenski, anunță Casa Albă după comentariile lui Macron privind posibilele reacții ale liderilor mondiali # Ziarul National
Președintele american Donald Trump continuă să colaboreze cu oficialii ucraineni și ruși pentru a organiza o întâlnire bilaterală menită să pună ca...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Zelenski îndeamnă la presiuni sporite asupra lui Putin în urma atacului sângeros din Kiev: 23 de morți, inclusiv copii, și 50 de răniți # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat intensificarea presiunilor asupra liderului rus Vladimir Putin. Această cerere vine după at...
23:00
Andrei Năstase promite reforme majore și sprijin pentru diaspora în campania sa parlamentară # Ziarul National
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat participarea sa în campania electorală cu promisiuni de a reduce numărul ...
21:45
Macron și Merz unesc forțele: Apărare aeriană sporită pentru Ucraina și sancțiuni noi pentru Rusia # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi seara la Fort de Brégançon, reședința de vară a președin...
21:45
Marta Kos: Deschiderea negociilor UE cu Moldova, posibilă până la sfârșitul anului dacă se menține ritmul actual # Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Republica Moldova până la finalul acestui an, dacă autoritățile de la Chișinău...
20:45
Macron răspunde acuzațiilor Moscovei: Putin, un "prădător" necinstit care "își bate joc" de Trump în absența întâlnirii cu Zelenski # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile diplomației ruse conform cărora ar fi făcut "insulte vulgare" la adresa președintelui rus...
20:45
Pe 30 august 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne senină și caldă. Temperaturile vor rămâne constant ridicate, cu valori maxime în jur de 3...
19:45
Maia Sandu lansează apel la unitate și vigilență: „Soarta Moldovei se decide acum” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme de corupție electorală și să se informeze core...
18:45
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, în discuții oficiale cu Însărcinatul SUA, Nick Pietrowicz, despre cooperare și provocări în justiție # Ziarul National
La cererea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a avut o î...
18:45
Creștere semnificativă a recoltelor de struguri pentru vin în 2025, dar sub media multianuală # Ziarul National
29 august 2025, Chișinău - Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova în anul viticol 2025 este prognozată să crească cu 30–60% față de a...
18:45
Macron acuzat de Rusia pentru „insulte vulgare” la adresa lui Putin: „Depășirea limitelor decenței” în tensiunile diplomatice franco-ruse. # Ziarul National
Diplomația rusă a denunțat vineri „insultele vulgare” și „depășirea limitelor decenței” de către președintele francez Emmanuel Macron. Acesta din u...
18:45
Zelenski avertizează: 100.000 de militari ruși, mobilizați la Pokrovsk, punct strategic din estul Ucrainei # Ziarul National
Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un punct strategic esențial în estul Ucrainei, a declarat vineri pre...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.