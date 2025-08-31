Descoperire la Ierusalim: Locul unde Iisus ar fi vindecat un orb
BreakingNews, 31 august 2025 23:20
Arheologii israelieni cred că au identificat locul biblic unde Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui orb. Descoperirea vizează un zid de 12 metri, vechi de aproape 2.800 de ani, care a permis formarea Scăldătorii Siloamului, menționată în Evanghelia după Ioan. Potrivit relatării biblice, Iisus a trimis un
• • •
Acum 4 ore
23:20
Arheologii israelieni cred că au identificat locul biblic unde Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui orb. Descoperirea vizează un zid de 12 metri, vechi de aproape 2.800 de ani, care a permis formarea Scăldătorii Siloamului, menționată în Evanghelia după Ioan. Potrivit relatării biblice, Iisus a trimis un
23:10
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a vizitat fabrica de conserve Natur Bravo din Edineț, unde a discutat cu angajații despre dificultățile cu care se confruntă sectorul industrial. Stoianoglo a declarat că muncitorii din domeniu au experiență și capacitatea de a produce, însă lipsa piețelor interne și externe sigure, precum și absența unor
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat în vârstă de 39 de ani aflat în moarte cerebrală și a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de Universitatea Medicală Guangzhou din China. Recent, s-au înregistrat unele succese în transplantarea rinichilor și inimilor de porc la oameni, dar se crede
16:10
Tragedie în largul Mauritaniei: cel puțin 49 de migranți au murit, iar peste 100 sunt dispăruți după naufragiul unei ambarcațiuni # BreakingNews
Cel puţin 49 de persoane au murit şi o sută sunt date dispărute, la mai mult de 48 de ore de la naufragiul unei ambarcaţiuni care transporta migranţi în largul coastei Mauritaniei, au declarat vineri Garda de Coastă şi jandarmeria din această ţară africană. Ambarcaţiunea, cu 160 de persoane la bord, s-a răsturnat în cursul
15:10
Coreea de Sud: Interpretul „Gangnam Style”, PSY, a fost arestat pentru obținerea ilegală de rețete # BreakingNews
Poliția sud-coreeană l-a reținut pe cântărețul PSY (nume real – Park Jae-sang), autorul hitului mondial „Gangnam Style". Potrivit agenției Yonhap, artistul este acuzat de obținerea ilegală a unor rețete pentru medicamente psihotrope și transmiterea acestora către terțe persoane. Sub arest a ajuns și medicul care îl trata. Ancheta arată că, începând cu 2022, PSY ar
14:40
Ion Chicu, ex-prim-ministru al Republicii Moldova și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a declarat că Parlamentul trebuie să devină principalul motor al dezvoltării și modernizării statului. „Parlamentul trebuie să devină simbolul modernizării țării. Aici trebuie să se făurească legile care, în sfârșit, vor deschide calea spre dezvoltare economică, spre crearea locurilor de muncă, spre o
13:40
Un minor de 17 ani a ajuns în vizorul Poliției, după ce a comis mai multe acte de vandalism și profanare. Mai exact, pe 28 august, în jurul orei 02:00, 28 de semne de circulație au fost deteriorate, iar pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente au fost inscripționate diverse mesaje.
12:20
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port # BreakingNews
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023 la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și însăși compania, ca persoană juridică,
11:50
Victoria Furtună acuză CEC de tăinuire și depășire a atribuțiilor în cazul admiterii Partidului „Moldova Mare” în cursă electorală # BreakingNews
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare", a adus acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), susținând că instituția ar fi tăinuit o notă informativă de la Ministerul Justiției pentru a exclude partidul din cursa electorală. Declarațiile au fost făcute într-o postare video, în care Furtună a prezentat un act ce ar demonstra ilegalitățile
11:50
Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale: „Pe 28 septembrie alegem soarta Moldovei” # BreakingNews
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo.
11:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală la Spitalul Clinic din Bălți, în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată pentru presă de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. „CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul a nouă dosare pornite pe fapte de
10:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a lansat astăzi, 29 august, oficial campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând un program axat pe dezvoltare economică, justiție echitabilă și modernizarea țării. Evenimentul a reunit membrii și liderii blocului, care au transmis un mesaj comun: Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru cetățeni și nu
10:20
Un soldat în termen al Forțelor Armate ar fi căutat de oamenii legii, după ce ar fi fugit din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru". Potrivit surselor PulsMedia, ar fi vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani, care a fost internat în instituția medicală din data de 19 august curent, pentru a-i fi efectuată
09:50
Cetățean belgian, bătut și jefuit la Chișinău de Ziua Independenței. Suspecții, căutați de poliție # BreakingNews
Un cetățean belgian, care a venit la Chișinău pentru a sărbători Ziua Independenței alături de moldoveni, a fost la un pas de moarte, după ce a fost bătut crunt și jefuit. Mai mult, indivizii au încercat să-l înjunghie cu un cuțit de bucătărie. Despre incident au relatat apropiații bărbatului pe rețelele sociale. „A venit în
28 august 2025
20:00
Orhei a marcat 34 de ani de la proclamarea independenței Moldovei cu un concert de suflet și mesaje patriotice # BreakingNews
De Ziua Independenței, într-un moment crucial pentru Republica Moldova, când libertatea și suveranitatea statului sunt puse la grea încercare, orheienii au transmis un mesaj clar guvernării PAS și întregii lumi: poporul moldovean își dorește o independență autentică, nu doar declarativă! Locuitorii și oaspeții municpiului și raionului Orhei au venit în număr mare la concertul festiv
18:20
Irina Vlah – adresare către moldovenii din diasporă: Documentaţi-vă bine înainte de a decide cui daţi votul! # BreakingNews
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", în contextul alegerilor parlamentare, a lansat o adresare către cetățenii aflați în străinătate. Politciana îi cheamă să se documenteze foarte bine înainte de a decide cui să dea votul. În mesajul său, Vlah subliniază că mulți moldoveni din diasporă revin acasă pe final de vară, fie pentru
16:30
Bălți: Vedete naționale și mondiale, surprize romantice și focuri de artificii la concertul de Ziua Independenței! # BreakingNews
Municipiul Bălți a sărbătorit Ziua Independenței Republicii Moldova cu un concert de excepție în Piața „Vasile Alecsandri" din centrul orașului. Moderatorul evenimentului Renato Usatîi i-a salutat pe participanți de pe scenă și a subliniat că la acțiune sunt prezenți nu doar bălțeni, ci și oaspeți din alte localități, iar concertul este urmărit de întreaga țară
16:10
Cadavrul unei adolescente a fost depistat în această dimineață, în jurul orei 06:45, într-o localitate din raionul Ștefan Vodă. Trupul neînsuflețit este al unei fete în vârstă de 15 ani, care a fost găsită spânzurată la domiciliu, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md. Oamenii legii au fost alertați de către primarul localității. Medicul legist venit la fața locului
15:40
Copil moldovean de 3 ani, mort în Italia după trei zile de chinuri pe patul de spital. Părinții au decis să-i doneze organele # BreakingNews
Un copil de 3 ani, dintr-o familie originară din R. Moldova, a murit marți, 26 august 2025, la Spitalul de Pediatrie „Regina Margherita" din Torino, după ce sâmbătă, 23 august, a fost găsit pe fundul piscinei unei pensiuni din localitatea italiană Verbano, situată în regiunea Piemont. Potrivit Corriere della Sera, părinții micuțului au fost de acord
15:00
Vara anului 2025, jurnaliștii au descoperit pe Telegram și în rețeaua darknet vânzarea unui video în care este surprinsă uciderea unei persoane. Potrivit publicației VICE, ar putea fi vorba de primul caz documentat de conținut „snuff" comercial (înregistrare reală a unei crime, destinată vânzării), scrie revista „Holod". Până acum, existența unor astfel de filme era
14:30
Presupusul agresor care ar fi încercat să violeze o bloggeriță în noaptea de 31 iulie ar fi căsătorit, iar soția acestuia i-a scris un mesaj victimei, pe rețele. În trecut polițist, suspectul activa, în momentul producerii infracțiunii, ca șofer la o companie de taxi, potrivit Life Moldova. Echipa Life Moldova a aflat că presupusul agresor are
13:50
Grup de traficanți de droguri, destructurat la Chișinău. Droguri de 400.000 de lei, ridicate de polițiști # BreakingNews
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău – Oficiul Ciocana, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor prin aplicația „Telegram". În vizorul oamenilor legii au ajuns o tânără și concubinul său, un cetățean turc, ambii în vârstă de 20 de ani.
13:10
VIDEO// Scandal în SUA: O candidată la Congres arde Coranul într-un videoclip electoral # BreakingNews
În Texas, candidata republicană la Congresul SUA, Valentina Gomez, a provocat un scandal uriaș după ce a publicat un videoclip electoral în care arde Coranul cu ajutorul unui aruncător de flăcări. În mesajul său, Gomez afirmă că „islamul trebuie oprit odată pentru totdeauna", iar musulmanii ar trebui „să părăsească SUA și să se întoarcă în
12:30
Astăzi, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost escortat în cătușe la sediul Curții de Apel din Atena, unde magistrații examinează celelalte două cereri de extrădare depuse de Republica Moldova. Sursa: https://www.facebook.com/cusens.md Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
12:20
Un automobil KIA, care se deplasa haotic cu viteză excesivă și a ignorat semnalul roșu al semaforului, a fost oprit pentru verificări de către carabinierii din Bălți. În timpul discuțiilor cu șoferul, de la acesta se simțea un miros puternic de alcool. Astfel, tânărul de 36 de ani a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a
12:10
O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis, din statul Minnesota, a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat, Tim Walz. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, şi alte circa 20 au fost rănite în incidentul armat, a declarat un oficial al Departamentului de Justiţie al SUA. Potrivit BBC, atacatorul s-a sinucis.
11:30
Curtea de Apel Centru a dispus includerea Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) în lista partidelor politice admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vlad Filat. Decizia instanței poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de trei zile. Amintim că PLDM a solicitat anterior
10:20
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite spânzurate în raioanele Hâncești și Telenești. Primul caz a avut loc ieri în jurul orei 11:50, pe strada Păcii din municipiul Hâncești, după ce o persoană a depistat cadavrul spânzurat al unui tânăr în vârstă de 35 de ani, transmite
27 august 2025
20:10
AUR din Republica Moldova a transmis un Manifest către ambasadele SUA, UE și Rusiei, cerând Unirea cu România # BreakingNews
Astăzi, 27 august, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, conducerea AUR din Republica Moldova a adresat un apel solemn către comunitatea internațională. În cadrul evenimentului desfășurat la Chișinău, președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a dat citire unui Manifest prin care a reafirmat caracterul injust al graniței dintre Republica Moldova și România impuse prin … Articolul AUR din Republica Moldova a transmis un Manifest către ambasadele SUA, UE și Rusiei, cerând Unirea cu România apare prima dată în BreakingNews.
17:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk # BreakingNews
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Fugită din calea războiului pentru a-și găsi liniștea în America, Iryna Zarutska și-a pierdut viața într-un atac violent într-o gară din Carolina de Nord. Iryna Zarutska, o tânără refugiată de 23 de ani din Ucraina, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent. … Articolul O refugiată ucraineancă de 23 de ani, ucisă cu sânge rece în SUA apare prima dată în BreakingNews.
15:00
INIMA MOLDOVEI: Ne asumăm public angajamentul de a elibera Republica Moldova din captivitatea galbenă și de a reda țara cetățenilor ei # BreakingNews
La Naslavcea – loc simbolic de lângă „Inima Nistrului”, unde a fost lansarea pentru alegerile prezidențiale în 2024 – echipa Partidului Republican „Inima Moldovei” a pornit în drumul spre o Moldovă puternică, prosperă și cu adevărat independentă. „De Ziua Independenței, aici ne asumăm angajamentul de a elibera Moldova de gruparea galbenă și de a întoarce … Articolul INIMA MOLDOVEI: Ne asumăm public angajamentul de a elibera Republica Moldova din captivitatea galbenă și de a reda țara cetățenilor ei apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un bărbat a alertat Poliția, după ce noaptea trecută și-ar fi omorât fosta soție. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani. Acesta a sunat la Poliție, în această dimineață, în jurul orei 08:23, și a comunicat că și-a ucis soția în urma unui conflict. La fața locului s-a deplasat grupul operativ … Articolul Cahul: Fosta soție, ucisă cu ciocanul la o lună după divorț apare prima dată în BreakingNews.
12:40
O femeie din Republica Moldova a fost arestatǎ preventiv în oraşul Riga, Letonia, dupǎ ce și-a abandonat copilul pe stradǎ, săptămâna trecută. Femeie este acum cercetatǎ pentru tentativă de omor asupra unui nou-născut. Marți, 19 august, în jurul orei 06:10, o fetiță nou-născută a fost găsită înfășurată într-o pătură, pe un trotuar din Riga. O … Articolul O moldoveancă și-a abandonat copilul nou-născut pe o stradă din Riga apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a lansat un apel public către cetățeni să analizeze lista candidaților formațiunii sale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat oficial partidul în cursa electorală. „Am avut mai multe discuții despre lista candidaților. Fiecare raion a propus doi, patru candidați”, a declarat Renato … Articolul Renato Usatîi invită cetățenii să analizeze lista candidaților Partidului Nostru: Modificările pot fi făcute până în data de 28 august apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un soldat ucrainean a supraviețuit 5 zile după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă. Restul camarazilor săi au fost masacrați de ruși, care le-au scos ochii și le-au tăiat organele genitale. Soldatul Gărzii Naționale, Vladislav, în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit după ce forțele ruse i-au tăiat gâtul și … Articolul Un soldat ucrainean a supraviețuit 5 zile după ce rușii i-au tăiat gâtul apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Crește tensiunea în Moldova: decizia CSJ a declanșat proteste masive în apărarea dreptului la vot # BreakingNews
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova a menținut decizia Curții de Apel Centru din 19 august 2025, prin care activitatea partidelor „Renaștere”, „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM) și „Victorie” a fost temporar restricționată. Decizia, considerată definitivă, interzice acestor formațiuni să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și … Articolul Crește tensiunea în Moldova: decizia CSJ a declanșat proteste masive în apărarea dreptului la vot apare prima dată în BreakingNews.
26 august 2025
18:10
Fosta judecătoare Victoria Sanduța intră în cursa electorală: ‘Aleg să fiu o voce liberă’ # BreakingNews
Fosta judecătoare Victoria Sanduța, înscrisă în cursa electorală din toamna acestui an ca independentă, a explicat decizia de a candida fără sprijinul unui partid politic. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sanduța a lansat critici directe la adresa modului în care au acționat formațiunile politice în ultimii ani. „Partidele au devenit mașinării de putere, interesate … Articolul Fosta judecătoare Victoria Sanduța intră în cursa electorală: ‘Aleg să fiu o voce liberă’ apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Curtea de Apel Centru a admis astăzi sesizarea Partidului „Moldova Mare”, anulând astfel decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a refuza înregistrarea listei de candidați a formațiunii. Anunțul a fost făcut de lidera partidului, Victoria Furtună, care a declarat că, în urma hotărârii instanței, CEC este obligată să înscrie formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare. … Articolul Curtea de Apel readuce Partidul „Moldova Mare” în cursa electorală apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Scandal financiar la Primăria Iași: Secretara primarului încasează venituri mai mari decât edilul # BreakingNews
Un scandal financiar zguduie Primăria Iași, după ce s-a aflat că Ioana Turtă, secretara primarului Mihai Chirica, a încasat în 2024 venituri medii lunare nete de 22.237 lei românești (aproximativ 4.447 euro), depășindu-l astfel pe primar, al cărui salariu net este de 19.073 lei. Suma încasată de Ioana Turtă include un spor de 50% acordat … Articolul Scandal financiar la Primăria Iași: Secretara primarului încasează venituri mai mari decât edilul apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat două subiecte sensibile legate de președinta Maia Sandu. Referitor la fotografia comună realizată înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, Ceban a afirmat că nu a fost inițiativa sa și nici nu avea nevoie de aceasta, nefiind implicat în campanie. „Staffurile de campanie nici măcar nu s-au … Articolul Ceban face declarații despre două subiecte delicate legate de Maia Sandu apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! # BreakingNews
Existența Republicii Moldova depinde de credite și de voința partenerilor externi, dar independența încă nu este pierdută, deși este doar o chestiune de timp – trebuie să schimbăm ceva. O astfel de opinie a exprimat, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. „Încă avem independență. Dar dacă îi lăsăm pe … Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: Ca să fii stat independent, trebuie să ai economie. Dacă lăsăm actuala conducere la putere – vom pierde totul! apare prima dată în BreakingNews.
16:20
La 81 de ani de la eliberarea Moldovei de ocupația fascistă, blocul „Victorie” a organizat evenimente comemorative în mai multe orașe ale țării # BreakingNews
Pe 24 august, în întreaga Republică Moldova au avut loc ceremonii dedicate celei de-a 81-a aniversări a eliberării țării de sub ocupația fascistă. Blocul politic „Victorie” a organizat evenimente comemorative în Chișinău, Orhei, Bălți, la complexul memorial „Capul de pod Șerpeni” și în alte localități. Aceste acțiuni au marcat operațiunea Iași-Chișinău, în cadrul căreia trupele … Articolul La 81 de ani de la eliberarea Moldovei de ocupația fascistă, blocul „Victorie” a organizat evenimente comemorative în mai multe orașe ale țării apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Victoria Furtună, Președintele Partidului „Moldova Mare”, acuză C.E.C. de uzurpare a puterii în stat # BreakingNews
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a lansat acuzații grave la adresa Comisiei Electorale Centrale, susținând că instituția încearcă să împiedice înregistrarea partidului său în cursa electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu la Gonța Media, în care Furtună a exprimat convingerea că decizia CEC. este ilegală și va fi contestată în … Articolul Victoria Furtună, Președintele Partidului „Moldova Mare”, acuză C.E.C. de uzurpare a puterii în stat apare prima dată în BreakingNews.
16:00
La Tiraspol va fi organizată o paradă militară pentru a marca 35 de ani de la crearea „Republicii Moldovenești Nistrene” # BreakingNews
După o pauză de câțiva ani, în regiunea transnistreană este planificată o paradă militară pe 2 septembrie, pentru a celebra 35 de ani de la proclamarea așa-numitei „Republici Moldovenești Nistrene”, relatează corespondentul IPN din stânga Nistrului. Tinerii din regiune vor fi transportați centralizat la memoriale, unde vor avea loc depuneri de flori, mitinguri și festivități … Articolul La Tiraspol va fi organizată o paradă militară pentru a marca 35 de ani de la crearea „Republicii Moldovenești Nistrene” apare prima dată în BreakingNews.
15:30
O femeie în vârstă de 51 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru investigații medicale, în urma unui accident rutier produs astăzi, în jurul orei 12:10, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, coliziunea s-a produs la intersecția străzilor Alba Iulia și Onisifor Ghibu. Un automobil de marca Renault, condus de … Articolul Accident rutier la Buiucani: O femeie rănită, transportată la spital apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI: Acuzații grave de cartel și monopol în domeniul inteligenței artificiale # BreakingNews
Elon Musk a lansat un nou atac în războiul său cu giganții tehnologici. Două dintre companiile sale, xAI și platforma X, au depus luni o plângere la tribunalul federal din Texas împotriva Apple și OpenAI, acuzându-le de o „schemă anticoncurențială” menită să blocheze concurența în domeniul inteligenței artificiale. Potrivit documentelor, Apple ar fi favorizat OpenAI … Articolul Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI: Acuzații grave de cartel și monopol în domeniul inteligenței artificiale apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Moldovenii din Roma, Moscova și Viena și-au exprimat solidaritatea față de deținuții politici ai regimului PAS # BreakingNews
Locuitori din Roma, Barcelona, Istanbul, Viena, Moscova și Kamceatka și-au exprimat solidaritatea cu Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, arestată la comanda politică a PAS. În a 20-a zi de proteste la penitenciarul nr. 13 din Chișinău, participanții au venit cu pancarte, pe care erau imprimate mesaje de susținere din diferite colțuri ale lumii. Adjunctul șefului Direcției … Articolul Moldovenii din Roma, Moscova și Viena și-au exprimat solidaritatea față de deținuții politici ai regimului PAS apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a ajuns în faza finală. După evaluarea dosarelor, doar doi candidați au fost admiși la etapa interviurilor, care va avea loc pe 3 septembrie, la ora 14:00. Din totalul celor patru candidați înscriși în competiție, doi au fost eliminați în … Articolul Doi candidați intră în cursa finală pentru funcția de administrator al CFM apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Președintele Partidului Nostru Renato Usatîi propune reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51 # BreakingNews
Renato Usatîi a precizat că actuala componență legislativă nu mai corespunde realităților demografice, întrucât, de la proclamarea Independenței, populația Republicii Moldova a scăzut semnificativ. Potrivit acestuia, reducerea numărului de parlamentari ar face procesul decizional mai eficient și ar diminua cheltuielile publice. ”51 de deputați activi ne ajung, experiența arată că în fiecare Legislatură avem în … Articolul Președintele Partidului Nostru Renato Usatîi propune reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 51 apare prima dată în BreakingNews.
