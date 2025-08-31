Descoperire la Ierusalim: Locul unde Iisus ar fi vindecat un orb

16:10

Cel puţin 49 de persoane au murit şi o sută sunt date dispărute, la mai mult de 48 de ore de la naufragiul unei ambarcaţiuni care transporta migranţi în largul coastei Mauritaniei, au declarat vineri Garda de Coastă şi jandarmeria din această ţară africană. Ambarcaţiunea, cu 160 de persoane la bord, s-a răsturnat în cursul … Articolul Tragedie în largul Mauritaniei: cel puțin 49 de migranți au murit, iar peste 100 sunt dispăruți după naufragiul unei ambarcațiuni apare prima dată în BreakingNews.