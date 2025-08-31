Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 31.08.2025
ProTV.md, 31 august 2025 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 31.08.2025
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
20:20
Jack Grealish strălucește la Everton: 4 pase decisive în primele 3 meciuri, mai mult decât în doi ani la Manchester City # ProTV.md
Jack Grealish strălucește la Everton: 4 pase decisive în primele 3 meciuri, mai mult decât în doi ani la Manchester City
Acum 30 minute
20:10
Cetatea Tighina renaște prin restaurare și transformare culturală, cu sprijinul UE și PNUD - VIDEO # ProTV.md
Cetatea Tighina renaște prin restaurare și transformare culturală, cu sprijinul UE și PNUD - VIDEO
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 31.08.2025
20:00
Peste 200 de elevi din Taraclia au participat la tabăra de vară de limbă română în Iași. Aceștia spun că au rămas cu cunoștințe și emoții pozitive: „Acum înțeleg bine, mai bine” - VIDEO # ProTV.md
Peste 200 de elevi din Taraclia au participat la tabăra de vară de limbă română în Iași. Aceștia spun că au rămas cu cunoștințe și emoții pozitive: „Acum înțeleg bine, mai bine” - VIDEO
19:50
China convoacă liderii aliați la summit de securitate în speranța de a contracara influența occidentală: Putin și Xi Jinping ar urma să discute despre Ucraina - VIDEO # ProTV.md
China convoacă liderii aliați la summit de securitate în speranța de a contracara influența occidentală: Putin și Xi Jinping ar urma să discute despre Ucraina - VIDEO
19:40
Valeriu Pașa, despre vizita lui Ceban la Roma: „Ai toate șansele să te alegi cu sancțiuni mult mai dure” # ProTV.md
Valeriu Pașa, despre vizita lui Ceban la Roma: „Ai toate șansele să te alegi cu sancțiuni mult mai dure”
Acum 2 ore
19:30
Familia Gașper din Orhei: Când tradiția și inovația transformă agricultura într-un vis împlinit. Cu ajutorul tehnologiei moderne și a sprijinului UE, munca în câmp a devenit mai eficientă pentru Dan și cei trei fii ai săi - VIDEO # ProTV.md
Familia Gașper din Orhei: Când tradiția și inovația transformă agricultura într-un vis împlinit. Cu ajutorul tehnologiei moderne și a sprijinului UE, munca în câmp a devenit mai eficientă pentru Dan și cei trei fii ai săi - VIDEO
19:20
Momente inedite din cadrul Marii Dictări Naționale: Peste două mii de oameni, în bănci, surprinși într-o fotografie - GALERIE FOTO # ProTV.md
Momente inedite din cadrul Marii Dictări Naționale: Peste două mii de oameni, în bănci, surprinși într-o fotografie - GALERIE FOTO
19:10
Ion Ceban anunță că se află acum la Roma, în pofida interdicțiilor de pe teritoriul României și spațiului Schengen - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban anunță că se află acum la Roma, în pofida interdicțiilor de pe teritoriul României și spațiului Schengen - VIDEO
19:00
Atenție, călători. Trafic intensiv la vama Sculeni la ieșirea din Republica Moldova
18:40
Marea Dictare Națională a stârnit emoții diverse, dar toate pozitive. Deși textul a fost dificil, participanții spun că nu i-a descurajat: „Dictarea a fost complicată, dar pentru noi a fost simplă și am scris-o cu ușurință” - VIDEO # ProTV.md
Marea Dictare Națională a stârnit emoții diverse, dar toate pozitive. Deși textul a fost dificil, participanții spun că nu i-a descurajat: „Dictarea a fost complicată, dar pentru noi a fost simplă și am scris-o cu ușurință” - VIDEO
Acum 4 ore
18:30
Nicușor Dan a celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău, la invitația Maiei Sandu: Cei doi președinți au participat la evenimente festive și au efectuat o vizită în raionul Strășeni - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan a celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău, la invitația Maiei Sandu: Cei doi președinți au participat la evenimente festive și au efectuat o vizită în raionul Strășeni - VIDEO
18:20
Președintele României, Nicușor Dan a avut o vizită la PRO TV Chișinău. Oficialul a venit la sediul televiziunii și a făcut cunoștință cu redacția știrilor - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Președintele României, Nicușor Dan a avut o vizită la PRO TV Chișinău. Oficialul a venit la sediul televiziunii și a făcut cunoștință cu redacția știrilor - FOTO/VIDEO
18:10
Sorana Cârstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel # ProTV.md
Sorana Cârstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel
18:10
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul # ProTV.md
Cancelarul Merz se pregătește pentru „un război de durată” în Ucraina. Variantele de încheiere ale conflictului pe care le ia în calcul
18:10
Se îngroașă gluma pentru Ten Hag! Leverkusen a ratat din nou victoria, deși a avut meciul în mână - VIDEO # ProTV.md
Se îngroașă gluma pentru Ten Hag! Leverkusen a ratat din nou victoria, deși a avut meciul în mână - VIDEO
17:50
Jaqueline Cristian a părăsit US Open cu fruntea sus! Salt în WTA + cel mai mare premiu din carieră - VIDEO # ProTV.md
Jaqueline Cristian a părăsit US Open cu fruntea sus! Salt în WTA + cel mai mare premiu din carieră - VIDEO
17:50
Surpriză uriașă la US Open! Alexander Zverev, contraperformanță nemaiîntâlnită de 20 de ani în ATP - VIDEO # ProTV.md
Surpriză uriașă la US Open! Alexander Zverev, contraperformanță nemaiîntâlnită de 20 de ani în ATP - VIDEO
17:40
Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova, inclusiv pe cetățenii din Republica Moldova, începând cu 1 septembrie - VIDEO # ProTV.md
Rusia pune GPS pe fiecare migrant din Moscova, inclusiv pe cetățenii din Republica Moldova, începând cu 1 septembrie - VIDEO
17:30
Mii de oameni au celebrat Ziua Limbii Române în PMAN, la a treia ediție a Marii Dictări Naționale, alături de Maia Sandu și Nicușor Dan. „Toți s-au unit într-un scop, de a promova limba română într-un eveniment atât de frumos” - VIDEO # ProTV.md
Mii de oameni au celebrat Ziua Limbii Române în PMAN, la a treia ediție a Marii Dictări Naționale, alături de Maia Sandu și Nicușor Dan. „Toți s-au unit într-un scop, de a promova limba română într-un eveniment atât de frumos” - VIDEO
17:20
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Și-au arătat colții după pauză: Dinamo obține trei puncte importante și e pe podium - VIDEO # ProTV.md
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Și-au arătat colții după pauză: Dinamo obține trei puncte importante și e pe podium - VIDEO
17:00
Partidul AUR s-a lansat în campania electorală la Chișinău, cu promisiuni și program prezentat public - VIDEO # ProTV.md
Partidul AUR s-a lansat în campania electorală la Chișinău, cu promisiuni și program prezentat public - VIDEO
16:50
Real Madrid - Mallorca 2-1. „Galacticii” au obținut victoria într-un meci în care le-au fost anulate trei goluri - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid - Mallorca 2-1. „Galacticii” au obținut victoria într-un meci în care le-au fost anulate trei goluri - VIDEO
16:50
Salariile parlamentarilor au fost tăiate în Indonezia, după protestele violente în care au murit cinci oameni - VIDEO # ProTV.md
Salariile parlamentarilor au fost tăiate în Indonezia, după protestele violente în care au murit cinci oameni - VIDEO
Acum 6 ore
16:20
Țipete și altercații la Peresecina, între mai mulți localnici și simpatizanți ai fugarului Ilan Șor - VIDEO # ProTV.md
Țipete și altercații la Peresecina, între mai mulți localnici și simpatizanți ai fugarului Ilan Șor - VIDEO
16:10
Vreme extremă în Italia: Furtuni violente în nord, incendii în sud - VIDEO
16:00
Mesaj pentru Trump de la primarul unei metropole americane: „Nu vrem să vedem tancuri pe străzi” # ProTV.md
Mesaj pentru Trump de la primarul unei metropole americane: „Nu vrem să vedem tancuri pe străzi”
15:30
Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina și anunță că va continua atacurile # ProTV.md
Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina și anunță că va continua atacurile
15:10
Fost șef al securității naționale a Ungariei: Ungaria este un instrument al războiului hibrid împotriva Occidentului în mâinile Rusiei # ProTV.md
Fost șef al securității naționale a Ungariei: Ungaria este un instrument al războiului hibrid împotriva Occidentului în mâinile Rusiei
Acum 8 ore
14:30
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate # ProTV.md
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate
14:10
Țipete și altercații la Peresecina, între susținătorii PAS și simpatizanții fugarului Ilan Șor - VIDEO # ProTV.md
Țipete și altercații la Peresecina, între susținătorii PAS și simpatizanții fugarului Ilan Șor - VIDEO
13:40
Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam!” - VIDEO # ProTV.md
Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam!” - VIDEO
12:40
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit cu un manager de investiții la Vaduz - FOTO # ProTV.md
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit cu un manager de investiții la Vaduz - FOTO
Acum 12 ore
12:30
Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: Locul în care Isus a vindecat un bărbat orb - VIDEO # ProTV.md
Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: Locul în care Isus a vindecat un bărbat orb - VIDEO
12:10
Nicușor Dan și Maia Sandu la Strășeni, au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu - VIDEO # ProTV.md
Nicușor Dan și Maia Sandu la Strășeni, au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu - VIDEO
11:50
Trump spune că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență # ProTV.md
Trump spune că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență
11:30
Fostul ambasador UE la Chișinău, Janis Mažeiks, mesaj în limba română, cu ocazia Zilei Limbii Române: „O zi cu dublă semnificație: marchează și încheierea mandatului meu în Republica Moldova” - VIDEO # ProTV.md
Fostul ambasador UE la Chișinău, Janis Mažeiks, mesaj în limba română, cu ocazia Zilei Limbii Române: „O zi cu dublă semnificație: marchează și încheierea mandatului meu în Republica Moldova” - VIDEO
11:30
Reacția armatei ucrainene după raportul comandantului-șef al Rusiei: „Minciuni sfruntate”. Ce îi amintește Kievul generalului Gherasimov # ProTV.md
Reacția armatei ucrainene după raportul comandantului-șef al Rusiei: „Minciuni sfruntate”. Ce îi amintește Kievul generalului Gherasimov
11:30
Nicușor Dan, după Marea Dictare Națională: „Mulțumesc doamnei Maia Sandu pentru invitație și pentru exemplul pe care îl oferă în apărarea limbii române și a valorilor democratice” # ProTV.md
Nicușor Dan, după Marea Dictare Națională: „Mulțumesc doamnei Maia Sandu pentru invitație și pentru exemplul pe care îl oferă în apărarea limbii române și a valorilor democratice”
11:20
Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment - FOTO/ VIDEO
10:50
Maia Sandu și Nicușor Dan, pe scena din PMAN la Marea Dictare Națională: „România și Moldova sunt țări care au valori comune” # ProTV.md
Maia Sandu și Nicușor Dan, pe scena din PMAN la Marea Dictare Națională: „România și Moldova sunt țări care au valori comune”
10:10
LIVE. Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment # ProTV.md
LIVE. Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment
09:50
Moment neașteptat la un festival din SUA: O femeie care nu știa că e însărcinată a născut o fetiță # ProTV.md
Moment neașteptat la un festival din SUA: O femeie care nu știa că e însărcinată a născut o fetiță
09:40
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” - VIDEO # ProTV.md
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” - VIDEO
09:30
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șefa statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO # ProTV.md
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șefa statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO
09:20
Maia Sandu, mesaj de întâmpinare pentru președintele român, aflat într-o vizită la Chișinău cu prilejul Zilei Limbii Române: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, mesaj de întâmpinare pentru președintele român, aflat într-o vizită la Chișinău cu prilejul Zilei Limbii Române: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături” - VIDEO
09:00
Șeful celui mai mare producător de petrol din Rusia este supărat pe OPEC. Atac și la politica monetară a Băncii Centrale a Rusiei # ProTV.md
Șeful celui mai mare producător de petrol din Rusia este supărat pe OPEC. Atac și la politica monetară a Băncii Centrale a Rusiei
08:50
Țara europeană în care poșta nu va mai livra scrisori. „Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o corespondență specială” # ProTV.md
Țara europeană în care poșta nu va mai livra scrisori. „Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o corespondență specială”
08:40
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șef statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO # ProTV.md
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șef statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO
08:30
Încă o zi de foc: Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Încă o zi de foc: Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.