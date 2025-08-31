Țipete și altercații la Peresecina, între susținătorii PAS și simpatizanții fugarului Ilan Șor - VIDEO
ProTV.md, 31 august 2025 14:10
Țipete și altercații la Peresecina, între susținătorii PAS și simpatizanții fugarului Ilan Șor - VIDEO
Acum 15 minute
14:30
Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate # ProTV.md
Acum o oră
14:10
Țipete și altercații la Peresecina, între susținătorii PAS și simpatizanții fugarului Ilan Șor - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
13:40
Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam!” - VIDEO # ProTV.md
Premierul Dorin Recean, mesaj de Ziua Limbii Române din Japonia: „Oriunde am fi, limba română ne definește ca neam!” - VIDEO
Acum 4 ore
12:40
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit cu un manager de investiții la Vaduz - FOTO # ProTV.md
12:30
Arheologii spun că au descoperit scena unui miracol biblic: Locul în care Isus a vindecat un bărbat orb - VIDEO # ProTV.md
12:10
Nicușor Dan și Maia Sandu la Strășeni, au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu - VIDEO # ProTV.md
11:50
Trump spune că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență # ProTV.md
11:30
Fostul ambasador UE la Chișinău, Janis Mažeiks, mesaj în limba română, cu ocazia Zilei Limbii Române: „O zi cu dublă semnificație: marchează și încheierea mandatului meu în Republica Moldova” - VIDEO # ProTV.md
11:30
Reacția armatei ucrainene după raportul comandantului-șef al Rusiei: „Minciuni sfruntate”. Ce îi amintește Kievul generalului Gherasimov # ProTV.md
11:30
Nicușor Dan, după Marea Dictare Națională: „Mulțumesc doamnei Maia Sandu pentru invitație și pentru exemplul pe care îl oferă în apărarea limbii române și a valorilor democratice” # ProTV.md
11:20
Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
10:50
Maia Sandu și Nicușor Dan, pe scena din PMAN la Marea Dictare Națională: „România și Moldova sunt țări care au valori comune” # ProTV.md
Acum 6 ore
10:10
LIVE. Marea Dictare Natională, ediția a treia, organizată de Ziua Limbii Române: Sute de oameni s-au adunat în PMAN pentru a participa la eveniment # ProTV.md
09:50
Moment neașteptat la un festival din SUA: O femeie care nu știa că e însărcinată a născut o fetiță # ProTV.md
09:40
Atac rusesc cu drone peste noapte în Odesa: „Infrastructura esențială funcționează pe generatoare” - VIDEO # ProTV.md
09:30
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șefa statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO # ProTV.md
09:20
Maia Sandu, mesaj de întâmpinare pentru președintele român, aflat într-o vizită la Chișinău cu prilejul Zilei Limbii Române: „Ne bucurăm să vă avem din nou alături” - VIDEO # ProTV.md
09:00
Șeful celui mai mare producător de petrol din Rusia este supărat pe OPEC. Atac și la politica monetară a Băncii Centrale a Rusiei # ProTV.md
08:50
Țara europeană în care poșta nu va mai livra scrisori. „Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o corespondență specială” # ProTV.md
Acum 8 ore
08:40
Întâmpinarea președintelui României, Nicușor Dan, de către șef statului, Maia Sandu, la Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române - VIDEO # ProTV.md
08:30
Încă o zi de foc: Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:30
Vladimir Putin a ajuns duminică la Tianjin. Ce a spus televiziunea de stat chineză la sosirea președintelui rus - VIDEO # ProTV.md
08:30
Amenințare pentru Netanyahu din partea mamei unui ostatic în Gaza. „Voi avea grijă personal” # ProTV.md
08:10
E zi de sărbatoăre! Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române. Cum a evoluat celebrarea acestei zile pe parcursul anilor # ProTV.md
Acum 24 ore
21:40
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia. Un om a murit # ProTV.md
21:30
Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare # ProTV.md
21:20
Accident violent la Copăceni. Doi polițiști au ajuns la spital, după ce mașina lor de serviciu a fost lovită de un alt automobil. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO # ProTV.md
21:10
„O crimă plănuită minuţios”. Zelenski condamnă asasinarea fostului preşedinte al parlamentului din Ucraina # ProTV.md
21:00
Șeful IGP explică cum va fi adus Plahotniuc în Moldova, dacă ministerul elen de Justiției va da verdictul: Cu o cursă obișnuită la „cel mai favorabil preț”- VIDEO # ProTV.md
20:50
Catastrofă feroviară în Egipt. Trei oameni au murit după deraierea a șapte vagoane - VIDEO # ProTV.md
20:40
Accident violent la Copăceni. Doi polițiști au ajuns la spital, după ce mașina acestora de serviciu a fost lovită de un alt automobil. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
20:10
Accident în capitală: Un șofer băut a provocat un carambol cu trei mașini pe șoseaua Hîncești. Bărbatul urmează să fie reținut - FOTO/ VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.08.2025
20:00
Orașul nordic care se mută bucată cu bucată. Momentul în care o biserică de 713 tone e dusă cinci kilometri mai la est - VIDEO # ProTV.md
19:50
Feștelița, primul sat inteligent din Moldova: Energie verde, facturi mai mici și investiții pentru comunitate. „Ne așteptăm la rezultate în domeniul economic, dar și al culturii, turismului” - VIDEO # ProTV.md
19:40
Rusia a lansat un nou atac cu drone și rachete asupra Ucrainei: 14 regiuni vizate, un mort și zeci de răniți - VIDEO # ProTV.md
19:40
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă fabuloasă, dar Joao Felix l-a eclipsat cu o evoluție stelară # ProTV.md
19:40
Lecce - AC Milan 0-2. „Diavolii” au obținut primul succes din acest sezon de Serie A - VIDEO # ProTV.md
19:30
Trupele ruse sunt în ofensivă pe întreg frontul din Ucraina, afirmă generalul Gherasimov. „Iniţiativa strategică este cu totul a noastră” # ProTV.md
19:30
Novak Djokovic bate toate recordurile, l-a învins pe Cameron Norrie și devine cel mai în vârstă jucător care a ajuns în turul patru al US Open din 1991 - VIDEO # ProTV.md
19:30
Rapid București rămâne neînvinsă în SuperLiga și se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova - VIDEO # ProTV.md
19:20
Trei frați din Scoția au stabilit un nou record: Au vâslit fără oprire și fără sprijin peste întregul Ocean Pacific în 139 de zile - VIDEO # ProTV.md
19:20
Campioana Moldovei la futsal, Clic Media, eliminată din Liga Campionilor după înfrângerea cu Hjorring (2–6) - VIDEO # ProTV.md
19:20
Aryna Sabalenka, reacție amuzantă după cererea în căsătorie de la meciul ei - VIDEO
19:10
Filmul asasinatului din Livov: Criminalul s-a deghizat în livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii. Momentul execuției, surprins de o cameră de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
19:10
Franța, Germania și SUA trimit noi sisteme de apărare Ucrainei, în timp ce Washingtonul încearcă să relanseze negocierile Putin–Zelenski - VIDEO # ProTV.md
19:00
Tentativele de trecere ilegală a frontierei au crescut după izbucnirea războiului din Ucraina: Peste o mie de persoane depistate în prima jumătate a anului. Autoritățile intensifică măsurile de securitate cu sprijinul UE - VIDEO # ProTV.md
18:40
Nicușor Dan participă duminică la o ediție specială „În PROfunzime”
18:30
Cristina Bucșa, jucătoarea de origine moldoveană, s-a calificat în optimile US Open și va întâlni lidera mondială Aryna Sabalenka - VIDEO # ProTV.md
18:30
Partidul Social Democrat European și-a lansat campania la Palatul Republicii, cu recepție oficială și momente surpriză pe scenă - VIDEO # ProTV.md
